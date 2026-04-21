24o
21.04.2026 | 14:48
Φωτιά σε δασική έκταση στο Λέπρεο Ηλείας – Επιχειρεί ένα αεροσκάφος
Όμιλος ΔΕΗ: Με επιτυχία ολοκληρώθηκε η διάθεση Ομολόγου της ΔΕΗ για τους κατοίκους των νομών Κοζάνης – Φλώρινας
21 Απριλίου 2026

Όμιλος ΔΕΗ: Με επιτυχία ολοκληρώθηκε η διάθεση Ομολόγου της ΔΕΗ για τους κατοίκους των νομών Κοζάνης – Φλώρινας

Εγγυημένη ετήσια απόδοση 8%, με το αρχικό κεφάλαιο του επενδυτή να αυξάνεται κατά 40% (προ φόρων) μέσα σε 5 χρόνια

Τροφές που υποτιμάμε αλλά είναι διατροφικοί θησαυροί

Ψήφο εμπιστοσύνης έδωσαν οι κάτοικοι των νομών Κοζάνης και Φλώρινας στο επενδυτικό πλάνο του Ομίλου ΔΕΗ, δηλώνοντας μαζικά τη συμμετοχή τους για το Ομόλογο του Ομίλου της ΔΕΗ, ύψους  €5 εκατ.

Η έκδοση υπερκαλύφθηκε επτά φορές, καθώς η συνολική έγκυρη ζήτηση , που εκδηλώθηκε από επενδυτές, οι οποίοι συμμετείχαν στη Δημόσια Προσφορά και πληρούσαν το Κριτήριο της Στοχευμένης Εντοπιότητας, ανήλθε σε €35 εκατ. έναντι ζήτησης για €5 εκατ. Η διάθεση των Ομολογιών θα γίνει αναλογικά (pro rata) με βάση το ύψος της ζήτησης, όπως προδιαγράφεται στη διαδικασία κατανομής των ομολογιών στην Ανακοίνωση – πρόσκληση.

Ο Όμιλος ΔΕΗ, όπως δεσμεύτηκε κατά την παρουσίαση του επενδυτικού του πλάνου για τη Δυτική Μακεδονία τον Απρίλιο του 2025, προχώρησε μέσω της 100% θυγατρικής του, ΔΕΗ Ανανεώσιμες, στη διάθεση έως 50.000 κοινών ονομαστικών άυλων ομολογιών με εγγύηση κάλυψης από τη ΔΕΗ σε περίπτωση μη κάλυψης του συνόλου της έκδοσης από τους επενδυτές.

Η ονομαστική αξία κάθε ομολογίας ορίστηκε στα €100 με ελάχιστο όριο συμμετοχής τις πέντε ομολογίες και μέγιστο όριο συμμετοχής τις 250 ομολογίες. Η απόδοση είναι σταθερή 8% ετησίως, που σημαίνει ότι το αρχικό κεφάλαιο του επενδυτή θα αυξηθεί μέσα σε πέντε χρόνια κατά 40% (προ φόρων). Η διάρκεια της έκδοσης είναι πέντε έτη με δυνατότητα επανέκδοσης από την ΔΕΗ Ανανεώσιμες.

Οι ενδιαφερόμενοι – αποκλειστικά κάτοικοι των νομών Κοζάνης και Φλώρινας – συμμετείχαν μαζικά στην έκδοση, δηλώνοντας συμμετοχή στα τοπικά υποκαταστήματα της Τράπεζας Πειραιώς από τις 13 Μαρτίου έως και τις 17 Απριλίου του 2026. Η πιστοποίηση της πληρότητας του κριτηρίου εντοπιότητας πραγματοποιήθηκε με την προσκόμιση εγγράφων, όπως ενδεικτικά, παραστατικών εγγράφων εκδόσεως ΔΟΥ, πρόσφατου λογαριασμού ενέργειας, τηλεπικοινωνιών ή ύδρευσης, ή μισθωτηρίου συμβολαίου κατοικίας που έχει κοινοποιηθεί στις αρμόδιες φορολογικές υπηρεσίες.

Η έκδοση του ομολόγου είχε ανακοινωθεί αρχικά από τον Πρόεδρο και Διευθύνοντα Σύμβουλο της ΔΕΗ, κ. Γεώργιο Στάσση, τον περασμένο Απρίλιο κατά τη διάρκεια της παρουσίασης του στρατηγικού επενδυτικού πλάνου του Ομίλου ΔΕΗ, σε εκδήλωση που πραγματοποιήθηκε στον πρώην λιγνιτικό Ατμοηλεκτρικό Σταθμό στην Καρδιά.

Το στρατηγικό επενδυτικό πλάνο του  Ομίλου ΔΕΗ είναι ύψους €5,75 δισ. για τα επόμενα 3 με 5 χρόνια και προβλέπει ότι οι πρώην λιγνιτικές εκτάσεις στη Δυτική Μακεδονία θα μεταμορφωθούν σε έναν τεχνολογικό και πράσινο ενεργειακό κόμβο για τη χώρα και τη Νοτιοανατολική Ευρώπη.

Περιλαμβάνει ένα νέο mega data center 300 MW στον ΑΗΣ Αγίου Δημητρίου, το οποίο σε δεύτερη φάση ενδέχεται να αναβαθμιστεί σε giga data center έως και 1.000 ΜW, και το οποίο η ΔΕΗ είναι έτοιμη να ξεκινήσει να κατασκευάζει μόλις συμφωνήσει με τους hyperscalers που θα το χρησιμοποιούν. Επίσης, περιλαμβάνει έργα Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας  άνω των 2 GW και αποθήκευσης ενέργειας 860 MW εκ των οποίων δύο αντλησιοταμιευτικά έργα, την μετατροπή της μονάδας Πτολεμαΐδα 5 ως μονάδα φυσικού αερίου OCGT 295MW με δυνατότητα αναβάθμισης σε CCGT 440 MW, αποκαταστάσεις και αποσύρσεις και μία σειρά άλλων έργων που θα μεταμορφώσουν τη Δυτική Μακεδονία σε έναν τεχνολογικό και πράσινο ενεργειακό κόμβο για τη χώρα και τη Νοτιοανατολική Ευρώπη.

Η υλοποίηση των δεκάδων έργων από τον Όμιλο ΔΕΗ θα οδηγήσει στη δημιουργία έως και 20.000 θέσεων εργασίας κατά την κατασκευή και έως 2.000 θέσεων κατά τη λειτουργία σε πλήρη ανάπτυξη όλων των σχεδίων.

Περισσότερες πληροφορίες στο πληροφοριακό δελτίο και στην ανακοίνωση: link

ΕΚΤ: Τα σενάρια για τα επιτόκια και η κρίσιμη συνεδρίαση της 30ής Απριλίου

Τροφές που υποτιμάμε αλλά είναι διατροφικοί θησαυροί

Ασαφές αν τελικά γίνουν συνομιλίες ΗΠΑ και Ιράν

Έχει σωστό timing ο διαλογισμός;
Έχει σωστό timing ο διαλογισμός;

Για πολλούς ο διαλογισμός είναι ο καλύτερος τρόπος να χαλαρώσουν μετά από μια δύσκολη μέρα. Ωστόσο ποια είναι η καλύτερη ώρα;

Γεωργία Νταγάκη: «Από την Κρήτη ως το Άπειρο» - Ένα μουσικό ταξίδι 20 χρόνων στο Κύτταρο

Η Γεωργία Νταγάκη μας προσκαλεί την Παρασκευή 24 Απριλίου σε ένα μουσικό ταξίδι που συμπυκνώνει 20 χρόνια δημιουργικής πορείας, αναζήτησης και εξέλιξης.

Το Betsson Trophy Tour έρχεται στον Βόλο, για τον τελικό του Κυπέλλου Ελλάδας Betsson
Το Betsson Trophy Tour έρχεται στον Βόλο, για τον τελικό του Κυπέλλου Ελλάδας Betsson

Το Betsson Trophy Tour ολοκληρώνει το φετινό του ταξίδι και κάνει την τελευταία του στάση στον Βόλο, την Παρασκευή 24 και το Σάββατο 25 Απριλίου, λίγες ώρες πριν από τον μεγάλο τελικό του Κυπέλλου Ελλάδας Betsson, ανάμεσα στον ΠΑΟΚ και τον ΟΦΗ, ο οποίος θα διεξαχθεί το Σάββατο 25 Απριλίου

Μια ανάλυση του εκπαιδευτικού συστήματος του Deree University που δίνει έμφαση στα soft skills, την ευελιξία και την ολιστική καλλιέργεια του φοιτητή
Μια ανάλυση του εκπαιδευτικού συστήματος του Deree University που δίνει έμφαση στα soft skills, την ευελιξία και την ολιστική καλλιέργεια του φοιτητή

Γιατί τα πτυχία αμερικανικού τύπου αποτελούν το ισχυρότερο «διαβατήριο» για την ελληνική και διεθνή αγορά.

ΜΕΓΑ: Διπλή διάκριση καινοτομίας
ΜΕΓΑ: Διπλή διάκριση καινοτομίας

Η ΜΕΓΑ ανακοινώνει με ιδιαίτερη υπερηφάνεια τη διπλή διάκριση των Babylino Premium Pants και BabyCare 99% Water ως «Προϊόν της Χρονιάς 2026», επιβεβαιώνοντας τη διαρκή επένδυση της εταιρείας στην καινοτομία και την υψηλή ποιότητα στη βρεφική φροντίδα

TUDOR 2026: Νέα συλλογή, νέα εποχή
TUDOR 2026: Νέα συλλογή, νέα εποχή

Η TUDOR παρουσιάζει τη νέα της σειρά ρολογιών, επιβεβαιώνοντας για ακόμη μία χρονιά τη θέση της στην αιχμή της σύγχρονης ωρολογοποιίας. Με έμφαση στην πιστοποίηση Master Chronometer, την εξέλιξη των αυτόματων μηχανισμών και τον διαχρονικό σχεδιασμό, η νέα συλλογή ενώνει το παρελθόν με το μέλλον της μάρκας

Η Νέα Γενιά Ρολογιών της Rolex για το 2026
Η Νέα Γενιά Ρολογιών της Rolex για το 2026

Τα νέα ρολόγια της  Rolex αναδεικνύουν την τεχνική της υπεροχή, κάνουν τα όνειρα πραγματικότητα και διαμορφώνουν το αύριο. Παράλληλα, η Rolex εισάγει μια ακόμη πιο απαιτητική πιστοποίηση Superlative Chronometer, η οποία εξακολουθεί να συμβολίζεται από την εμβληματική πράσινη σφραγίδα

Οικονόμου κατά Σκέρτσου: Δεν έχει επαρκή επαφή με την πραγματικότητα
Βολές Οικονόμου κατά Σκέρτσου: Δεν έχει επαρκή επαφή με την πραγματικότητα

Ο βουλευτής της ΝΔ Γιάννης Οικονόμου άφησε αιχμές για τον Άκη Σκέρτσο και τον ισχυρισμό του ότι οι πελατειακές σχέσεις είναι από συστάσεως του ελληνικού κράτους ο βασικός πυρήνας του εθνικού μας προβλήματος

Γενικολογίες από Μαρινάκη για νέα μέτρα στήριξης
Γενικολογίες από Μαρινάκη για νέα μέτρα στήριξης

Την ώρα που η ακρίβεια έχει γονατίσει τα νοικοκυριά, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος εμφανίστηκε αισιόδοξος για το πλεόνασμα που αναμένεται να ανακοινωθεί αύριο και προανήγγειλε μέτρα στήριξης από τον πρωθυπουργό

Συνεργασία Αποκεντρωμένης Διοίκησης και Δήμων για την αξιοποίηση της ακίνητης περιουσίας τους
Συνεργασία Αποκεντρωμένης Διοίκησης και Δήμων για την αξιοποίηση της ακίνητης περιουσίας τους

Η στεγαστική αποκατάσταση αλλά και η εξασφάλιση χώρων εργασίας στο επίκεντρο της προσοχής της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας-Θράκης και Δήμων.

Φάμελλος για 21η Απριλίου: Η Δημοκρατία δεν χαρίζεται – Η ενίσχυσή της είναι διαχρονική ευθύνη όλων μας
Φάμελλος για 21η Απριλίου: Η Δημοκρατία δεν χαρίζεται – Η ενίσχυσή της είναι διαχρονική ευθύνη όλων μας

«Σήμερα οι σοβαρές απειλές κατά της Δημοκρατίας και της ισονομίας των πολιτών είναι η παραβίαση του Συντάγματος, η βάναυση καταπάτηση του Κράτους Δικαίου, η αμφισβήτηση της Δικαιοσύνης», τονίζει ο Σωκράτης Φάμελλος

Δήμος Πειραιά: Με επιτυχία τα εγκαίνια της αναδρομικής έκθεσης «1964–2026» του Νίκου Τζιζμετζόγλου
Δήμος Πειραιά: Με επιτυχία τα εγκαίνια της αναδρομικής έκθεσης «1964–2026» του Νίκου Τζιζμετζόγλου

Από τις γειτονιές της Παλαιάς Κοκκινιάς έως την καταξίωση στους διεθνείς καλλιτεχνικούς κύκλους του ’60 και του ’70, ο αγαπημένος "Τζίζ" των Πειραιωτών παραμένει μια εμβληματική μορφή της τέχνης με πολυετή και αδιάλειπτη προσφορά.

Ανδρουλάκης: Η κυβέρνηση απέτυχε – Πέντε μέτρα για να στηρίξουμε τους κτηνοτρόφους της Λέσβου
Ανδρουλάκης: Η κυβέρνηση απέτυχε – Πέντε μέτρα για να στηρίξουμε τους κτηνοτρόφους της Λέσβου

«Δεν μας έφτανε το ριφιφί στον ΟΠΕΚΕΠΕ, φτάσαμε στο σημείο να θρηνούμε την καταστροφή ζωικού κεφαλαίου στις περισσότερες περιοχές της χώρας», τόνισε χαρακτηριστικά ο Νίκος Ανδρουλάκης

Πυλώνας της ευρωπαϊκής ασφάλειας να γίνει η πολιτική προστασία, σύμφωνα με τον περιφερειάρχη Αττικής
Πυλώνας της ευρωπαϊκής ασφάλειας να γίνει η πολιτική προστασία, σύμφωνα με τον περιφερειάρχη Αττικής

Νίκος Χαρδαλιάς από τις Βρυξέλλες: «Η πολιτική προστασία θα πρέπει να αποτελέσει πυλώνα της ευρωπαϊκής ασφάλειας, με έναν ισχυρό και αποτελεσματικό μηχανισμό διαχείρισης κρίσεων».

Με τον Στεφάνου του ΑΚΕΛ συναντήθηκε ο Μητσοτάκης – Συζήτησαν για Κυπριακό και Μέση Ανατολή
Με τον Στεφάνου του ΑΚΕΛ συναντήθηκε ο Μητσοτάκης – Συζήτησαν για Κυπριακό και Μέση Ανατολή

Με τον γενικό γραμματέα του ΑΚΕΛ, Στέφανο Στεφάνου, συναντήθηκε σήμερα, Τρίτη, στο Μέγαρο Μαξίμου, ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης. Κατά τη διάρκεια της συνάντησης συζητήθηκαν οι τελευταίες εξελίξεις στο Κυπριακό, καθώς και η κατάσταση στο Ιράν και στη Μέση Ανατολή. Ο γενικός γραμματέας του ΑΚΕΛ συναντήθηκε, χθες, με τον αρχηγό της αξιωματικής αντιπολίτευσης, Νίκο Ανδρουλάκη, καθώς […]

Ανδρουλάκης για 21η Απριλίου: Χρειάζεται νέος αέρας Δημοκρατίας, με μια προοδευτική πολιτική αλλαγή
Ανδρουλάκης για 21η Απριλίου: Χρειάζεται νέος αέρας Δημοκρατίας, με μια προοδευτική πολιτική αλλαγή

«Σήμερα, η δημοκρατία μας δεν απειλείται από τανκς, αλλά διαβρώνεται συστηματικά από μέσα: όταν τα θεσμικά αντίβαρα αντιμετωπίζονται ως εμπόδιο και όχι ως εγγύηση», επισημαίνει ο Νίκος Ανδρουλάκης

Σκάνδαλο με escort στο Μιλάνο: VIP πελάτες, ποδοσφαιριστές και σκιές γύρω από τη νυχτερινή ελίτ
Σκάνδαλο με escort στο Μιλάνο: VIP πελάτες, ποδοσφαιριστές και σκιές γύρω από τη νυχτερινή ελίτ

Εκτεταμένη έρευνα στο Μιλάνο αποκαλύπτει κύκλωμα εκατομμυρίων με εμπλοκή γνωστών προσώπων, πολυτελή πακέτα διασκέδασης και σοβαρές κατηγορίες για εκμετάλλευση και ξέπλυμα χρήματος

Το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ «γκρεμίζει» την κυβέρνηση – Οι γκρίνιες στο εσωτερικό και το αίτημα για πρόωρες κάλπες
Το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ «γκρεμίζει» την κυβέρνηση – Οι γκρίνιες στο εσωτερικό και το αίτημα για πρόωρες κάλπες

Όλο και περισσότεροι είναι οι πολίτες που δηλώνουν ότι δεν εμπιστεύονται την κυβέρνηση Μητσοτάκη, η οποία «βυθίζεται» στα «γαλάζια» σκάνδαλα που δεν έχουν τελειωμό - Η υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ, οι επιθέσεις στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, η πρόσφατη, αρνητική για την κυβέρνηση, συζήτηση στη Βουλή για το κράτος δικαίου και μία σειρά δημοσκοπήσεων δείχνουν ότι η ΝΔ βρίσκεται σε αποδρομή

Πρόωρες εκλογές βλέπει… η αγορά, ο Στουρνάρας τις ξορκίζει, «βράζουν» βιομηχανία και σούπερ μάρκετ, συν 14 δισ. στο ΧΑ, οι «σκιές» σε Εθνική και Coca Cola και τα βαριά ονόματα στη CrediaBank

Politico – Μέση Ανατολή: Από πόλεμο πέντε εβδομάδων σε σύγκρουση μηνών, σύμφωνα με το Πεντάγωνο

Η ανατομία του πένθους στο Ιράν – Πώς η κηδεία Χαμενεΐ κρίνει την επιβίωση του καθεστώτος

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Όσκαρ 2026: Στο τραπέζι η ακύρωση του κόκκινου χαλιού λόγω διεθνών εξελίξεων

Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Αδέλφια που μαλώνουν: Τι μαθαίνουν τα παιδιά μέσα από τις συγκρούσεις

Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην ελληνική οικονομία

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

