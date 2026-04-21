Κρήτη: Άγρια επίθεση σκύλου σε 12χρονο στη Μεσαρά
Το παιδί διακοσμήθηκε στο νοσοκομείο για τις πρώτες βοήθειες.
Σοβαρό περιστατικό με θύμα έναν ανήλικο μαθητή Γυμνασίου σημειώθηκε στην Μεσαρά, όταν αδέσποτος σκύλος του επιτέθηκε ξαφνικά ενώ περπατούσε στον δρόμο.
Σύμφωνα με πληροφορίες του Δια-SOS-τε τη Μεσαρά, και όπως μεταδίδει το patris.gr, ο μαθητής κινούνταν πεζός όταν το μεγαλόσωμο σκυλί ράτσας λυκόσκυλο ή Μαλινουά του όρμησε απρόκλητα.
Ο σκύλος τον έριξε στο έδαφος και μέσα σε ελάχιστα δευτερόλεπτα άρχισε να τον δαγκώνει, προκαλώντας του πολλαπλά τραύματα σε όλο το σώμα, καθώς και ένα διαμπερές τραύμα στο μπούτι.
Το περιστατικό αυτό έχει προκαλέσει έντονη ανησυχία στους κατοίκους και ιδιαίτερα στα παιδιά καθώς υπάρχει σοβαρός κίνδυνος επανάληψης ενώ παραμένει άγνωστο έαν ο σκύλος είναι αδέσποτος ή δεσποζόμενος.
