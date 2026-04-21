Μητσοτάκης για 21η Απριλίου: Στη σκοτεινή επέτειο αντιτάσσουμε τον αισιόδοξο ορίζοντα μιας καλύτερης ζωής για όλους

«Πριν από 59 χρόνια, τα ξημερώματα της 21ης Απριλίου, επίορκοι αξιωματικοί κατέλυσαν τη Δημοκρατία, εγκαθιστώντας μια επταετή τυραννία που άφησε βαθιές πληγές στον τόπο», τονίζει ο πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης, σε ανάρτησή του για την επέτειο της επιβολής της δικτατορίας.

Και σημειώνει πως «σήμερα η πατρίδα τιμά εκείνους που αντιστάθηκαν στη χούντα. Και απαντά σε εκείνη την οδυνηρή εμπειρία, βιώνοντας και αξιοποιώντας την πιο μακρά περίοδο ομαλότητας και προόδου στη σύγχρονη Ιστορία μας».

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης τονίζει ότι «παρά το δύσκολο διεθνές περιβάλλον και τα εσωτερικά προβλήματα που έρχονται από το παρελθόν, η Ελλάδα βαδίζει μπροστά. Γνωρίζοντας, όμως, καλά ότι τα αγαθά της Δημοκρατίας και του Κοινοβουλευτισμού δεν είναι ποτέ αυτονόητα ή δεδομένα. Με τον φτηνό λαϊκισμό του ψέματος και τη δημαγωγία των εύκολων συνθημάτων να αποτελούν τις σύγχρονες απειλές εναντίον τους», όπως υποστηρίζει, αφήνοντας αιχμές για το σημερινό – ασφυκτικό για τον ίδιο – πολιτικό πλαίσιο, εξαιτίας μιας σειράς σκανδάλων.

«Στη σκοτεινή επέτειο, λοιπόν, αντιτάσσουμε τον αισιόδοξο ορίζοντα μιας καλύτερης ζωής για όλους. Στον δρόμο της ενότητας και της σταθερότητας. Της Δικαιοσύνης και της ανάπτυξης. Της Ευρώπης, του εκσυγχρονισμού και της κοινωνικής συνοχής. Σε μία προσπάθεια να ξεπερνούμε λάθη και αστοχίες. Ώστε με γνώση, σχέδιο και τόλμη να χτίζουμε, μέρα με την ημέρα, την περήφανη Ελλάδα του 2030», αναφέρει καταληκτικά ο πρωθυπουργός.