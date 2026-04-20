Μεξικό: Πυροβολισμοί στις πυραμίδες του Τεοτιουακάν – Μια τουρίστρια νεκρή
Ο δράστης αυτοκτόνησε πάνω στην Πυραμίδα της Σελήνης
Ένοπλος άνοιξε πυρ τη Δευτέρα στον αρχαιολογικό χώρο των πυραμίδων του Τεοτιουακάν, που βρίσκεται περίπου 40 χιλιόμετρα βορειοανατολικά της Πόλης του Μεξικού, σύμφωνα με όσα μεταδίδουν μεξικανικά μέσα ενημέρωσης.
Μια τουρίστρια από τον Καναδά σκοτώθηκε από τα πυρά του δράστη, ο οποίος αυτοκτόνησε πάνω στην Πυραμίδα της Σελήνης, τη δεύτερη μεγαλύτερη πυραμίδα (ύψους 43 μέτρων) στον αρχαιολογικό χώρο.
Αρκετοί επισκέπτες τραυματίστηκαν στην προσπάθειά τους να διαφύγουν, τρεις εκ των οποίων σοβαρότερα.
Η μεξικανική τηλεόραση μετέδωσε βίντεο στο οποίο διακρίνεται η στιγμή που ο ένοπλος πυροβολεί στον αρχαιολογικό χώρο, ο οποίος αποτελεί τουριστικό αξιοθέατο και προσελκύει πλήθος επισκεπτών από όλον τον κόσμο.
A Canadian woman was killed and several other tourists were injured after a shooter opened fire on the Pyramids of Teotihuacán in Mexico, the country’s security cabinet said.
The gunman took his own life as authorities responded to the incident.
— Noteworthy News (@newsnoteworthy) April 20, 2026
Τα κίνητρα του δράστη παραμένουν αδιευκρίνιστα μέχρι στιγμής.
Η περιοχή έχει αποκλειστεί από δυνάμεις της αστυνομίας.
- Μεξικό: Πυροβολισμοί στις πυραμίδες του Τεοτιουακάν – Μια τουρίστρια νεκρή
