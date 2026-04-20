20.04.2026 | 09:42
Γυναίκα έπεσε από τον δεύτερο όροφο του υπουργείου Τουρισμού και σκοτώθηκε
Τραμπ: Δασμοί, Βενεζουέλα, Ιράν – Τα ύποπτα στοιχήματα στις αγορές πριν από κρίσιμες ανακοινώσεις
Διεθνής Οικονομία 20 Απριλίου 2026, 12:00

Οι υποψίες για εσωτερική πληροφόρηση «επενδυτών» που βαραίνουν την προεδρία Τραμπ - Ύποπτα στοιχήματα που αποφέρουν μεγάλα κέρδη πριν από «ανατρεπτικές» δηλώσεις Τραμπ - Πέντε παραδείγματα

Φύλλια Πολίτη
Καθ’ όλη τη διάρκεια της δεύτερης θητείας του προέδρου των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, οι επενδυτές στοιχηματίζουν εκατομμύρια δολάρια λίγο πριν προβεί σε σημαντικές ανακοινώσεις που επηρεάζουν τις κινήσεις των αγορών.

Οι υποψίες ότι κύκλοι επενδυτών εκμεταλλεύονται εσωτερική πληροφόρηση προκειμένου να αποκομίσουν τεράστια κέρδη απασχολούν εδώ και καιρό διεθνή ΜΜΕ ενώ το θέμα έχουν αναδείξει και Δημοκρατικοί γερουσιαστές με επιστολή τους στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς (SEC) των ΗΠΑ.

Μάλιστα υπάρχουν αναφορές ότι υπήρξαν ύποπτα στοιχήματα μέσω πλατφόρμας που ο γιος του Ντόναλντ Τραμπ, Ντόναλντ Τραμπ Τζούνιορ, είναι επενδυτής.

Τον Μάρτιο ο Λευκός Οίκος έστειλε εσωτερικό email στο προσωπικό, προειδοποιώντας τους να μην χρησιμοποιούν εμπιστευτικές πληροφορίες για να τοποθετούν στοιχήματα σε αγορές προβλέψεων.

Οι υποψίες που είναι πολύ δύσκολο να αποδειχθούν εξαιτίας του τρόπου που λειτουργεί το σύστημα των επενδύσεων – στοιχημάτων στις αγορές, βαραίνουν περαιτέρω την προεδρία Τραμπ καθώς η στρατηγική του ελέγχου μέσω της άσκησης στρατιωτικής ισχύος δεν αποδίδει στο Ιράν και η αμερικανική κυβέρνηση φαίνεται να έχει παγιδευτεί σε έναν πόλεμο που δεν ξέρει πώς να τελειώσει.

Μέσα σε αυτές τις συνθήκες εκφράζονται καταγγελίες ότι μέλη της διοίκησης δεν χάνουν την ευκαιρία να εκμεταλλευτούν προς ίδιον όφελος από το χάος που έχει δημιουργήσει η πολιτική Τραμπ τόσο όσον αφορά τη δασμολογική πολιτική όσο και με τις επεμβάσεις και τους πολέμους.

Τα πέντε παραδείγματα

Το BBC εξέτασε δεδομένα όγκου συναλλαγών σε αρκετές χρηματοπιστωτικές αγορές και τα συνέκρινε με ορισμένες από τις πιο σημαντικές δηλώσεις του προέδρου που επηρέασαν τις αγορές.

Από την έρευνα διαπιστώθηκε ένα σταθερό μοτίβο «έκρηξης» επενδύσεων, λίγες ώρες ή ακόμη και λεπτά πριν από τη δημοσιοποίηση αναρτήσεων στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ή συνεντεύξεων στα μέσα ενημέρωσης.

Ορισμένοι αναλυτές λένε ότι αυτό φέρει τα χαρακτηριστικά της παράνομης χρήσης εμπιστευτικών πληροφοριών (insider trading), κατά την οποία πραγματοποιούνται συναλλαγές από άτομα που βασίζονται σε πληροφορίες που δεν είναι διαθέσιμες στο ευρύ κοινό.

Άλλοι υποστηρίζουν ότι η εικόνα είναι πιο σύνθετη και ότι ορισμένοι επενδυτές έχουν γίνει πιο ικανοί στο να προβλέπουν τις παρεμβάσεις του προέδρου.

Ακολουθούν πέντε από τα πιο σημαντικά παραδείγματα.

9 Μαρτίου 2026: «Ο πόλεμος έχει ουσιαστικά ολοκληρωθεί»

Μερικές από τις μεγαλύτερες κινήσεις έχουν καταγραφεί στις συναλλαγές πετρελαίου στην αγορά παραγώγων (futures). Εννέα ημέρες μετά την έναρξη του πολέμου ΗΠΑ–Ισραήλ με το Ιράν, ο Τραμπ δήλωσε στο CBS News, σε τηλεφωνική συνέντευξη, ότι η σύγκρουση ήταν «σε μεγάλο βαθμό ολοκληρωμένη».

  • 18:29 GMT: Αύξηση των στοιχημάτων για το πετρέλαιο
  • 19:16 GMT: Ο Τραμπ λέει ότι ο πόλεμος έχει σχεδόν ολοκληρωθεί
  • 19:17 GMT: Η τιμή του πετρελαίου υποχωρεί κατά 25%

Η πρώτη φορά που το κοινό θα μπορούσε να μάθει για τη συνέντευξη ήταν στις 19:16 GMT, όταν ο δημοσιογράφος έκανε σχετική ανάρτηση στο X.

Οι traders πετρελαίου αντέδρασαν στην είδηση ότι η σύγκρουση ενδέχεται να τελειώσει πολύ νωρίτερα από το αναμενόμενο, πουλώντας πετρέλαιο, με αποτέλεσμα η τιμή να καταρρεύσει κατά περίπου 25%.

Ωστόσο, τα δεδομένα της αγοράς δείχνουν ότι σημειώθηκε τεράστια αύξηση στοιχημάτων υπέρ της πτώσης της τιμής του πετρελαίου στις 18:29 GMT — δηλαδή 47 ολόκληρα λεπτά πριν από την ανάρτηση του δημοσιογράφου.

Οι επενδυτές που τοποθέτησαν αυτά τα στοιχήματα θα αποκόμισαν εκατομμύρια δολάρια από τη μεταβολή των τιμών του πετρελαίου.

23 Μαρτίου 2026: «Πλήρης και ολική επίλυση των εχθροπραξιών»

Στις 23 Μαρτίου, μόλις δύο ημέρες αφότου απείλησε να «εξαλείψει» τις ενεργειακές εγκαταστάσεις του Ιράν, ο Τραμπ ανήρτησε στο Truth Social ότι η Ουάσιγκτον είχε πραγματοποιήσει «ΠΟΛΥ ΚΑΛΕΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΕΣ ΣΥΝΟΜΙΛΙΕΣ» με την Τεχεράνη για μια «ΠΛΗΡΗ ΚΑΙ ΟΛΙΚΗ ΕΠΙΛΥΣΗ» των εχθροπραξιών.

Ήταν μια μεγάλη έκπληξη τόσο για τους διπλωματικούς παρατηρητές όσο και για τους επενδυτές. Αμέσως, οι μετοχές σημείωσαν άνοδο και η τιμή αναφοράς του πετρελαίου στις ΗΠΑ — που μέχρι τότε αυξανόταν — έπεσε απότομα.

Όπως ανέφερε τότε το BBC, 14 λεπτά πριν από την ανάρτηση του προέδρου υπήρξε ασυνήθιστα μεγάλος αριθμός στοιχημάτων στην τιμή του αμερικανικού πετρελαίου.

Το ίδιο μοτίβο παρατηρήθηκε και σε συναλλαγές για συμβόλαια Brent, το άλλο βασικό σημείο αναφοράς πετρελαίου.

Οι συναλλαγές φαίνονταν «σίγουρα μη φυσιολογικές», όπως δήλωσε τότε ένας αναλυτής πετρελαίου στο βρετανικό μέσο.

  • 10:48-10:50 GMT: Αύξηση των στοιχημάτων στο πετρέλαιο
  • 11:04 GMT: Αναρτήσεις Τραμπ για «πλήρη επίλυση» των εχθροπραξιών
  • 11:05 GMT: Η τιμή του πετρελαίου υποχωρεί κατά 11%

9 Απριλίου 2025: παύση της «Ημέρας Απελευθέρωσης»

Πέρα από τον πόλεμο στη Μέση Ανατολή, υπάρχουν και άλλα παραδείγματα εμπορικής δραστηριότητας που προκάλεσαν απορίες.

Στις 2 Απριλίου του περασμένου έτους, ο Τραμπ ανακοίνωσε αυτό που αποκάλεσε «Ημέρα Απελευθέρωσης» — ένα εκτεταμένο πακέτο δασμών σε προϊόντα από σχεδόν κάθε χώρα του κόσμου.

Οι χρηματιστηριακές αγορές παγκοσμίως κατέρρευσαν.

Ωστόσο, μια εβδομάδα αργότερα, όταν ο Τραμπ ανακοίνωσε μια «παύση» 90 ημερών στους δασμούς για όλες τις χώρες εκτός από την Κίνα, οι αγορές εκτινάχθηκαν.

Ο βασικός δείκτης S&P 500 σημείωσε άνοδο 9,5% — μία από τις μεγαλύτερες ημερήσιες αυξήσεις του από τον Β΄ Παγκόσμιο Πόλεμο.

Και πάλι, ένα μοτίβο ασυνήθιστης δραστηριότητας προηγήθηκε των γεγονότων, με εξαιρετικά μεγάλο αριθμό στοιχημάτων πριν από την ανακοίνωση σε ένα fund που παρακολουθεί τον δείκτη S&P 500. Ο αριθμός των συμβολαίων που διαπραγματεύονταν ξεπέρασε τα 10.000 ανά λεπτό λίγο μετά τις 18:00 BST. Νωρίτερα μέσα στην ημέρα, ο αριθμός ήταν της τάξης των εκατοντάδων.

Ορισμένοι επενδυτές στοιχημάτισαν πάνω από 2 εκατομμύρια δολάρια στην άνοδο της αγοράς εκείνη την ημέρα, παρότι αυτή είχε καταγράψει επτά συνεχόμενες ημέρες πτώσης. Η τεράστια άνοδος θα μπορούσε να τους αποφέρει κέρδη σχεδόν 20 εκατομμυρίων δολαρίων.

  • 18:00 BST: Οι traders αρχίζουν να τοποθετούν μεγάλα στοιχήματα για άνοδο της αγοράς
  • 18:18 BST: Ο Τραμπ ανακοινώνει παύση δασμών
  • 18:19 BST: Η αγορά ξεκινά ιστορική άνοδο

Αργότερα εκείνη την εβδομάδα, αρκετοί ανώτεροι Δημοκρατικοί στη Γερουσία των ΗΠΑ έστειλαν επιστολή στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς (SEC), καλώντας τον χρηματοπιστωτικό ρυθμιστή να διερευνήσει κατά πόσο οι ανακοινώσεις του προέδρου «πλούτισαν εσωτερικούς κύκλους της διοίκησης και φίλους εις βάρος του αμερικανικού κοινού».

Όταν ρωτήθηκε από το BBC αν εξέτασε αυτές τις καταγγελίες, εκπρόσωπος της SEC αρνήθηκε να σχολιάσει.

Ο Λευκός Οίκος, εν τω μεταξύ, δεν απάντησε σε αίτημα του BBC για σχόλιο σχετικά με καμία από τις ασυνήθιστες εμπορικές δραστηριότητες που αναλύονται σε αυτή την έκθεση.

3 Ιανουαρίου 2026: Σύλληψη Μαδούρο

Η πρόσφατη ανάπτυξη των διαδικτυακών προβλέψεων για τις αγορές έχει επίσης προσελκύσει την προσοχή των παρατηρητών.

Πλατφόρμες που βασίζονται σε blockchain, όπως το Polymarket και το Kalshi, προσφέρουν στους χρήστες τη δυνατότητα να στοιχηματίζουν σε οτιδήποτε, από τον καιρό μέχρι το μπέιζμπολ και την εξωτερική πολιτική των ΗΠΑ.

Ο γιος του προέδρου Τραμπ, Ντόναλντ Τραμπ Τζούνιορ, είναι επενδυτής στο Polymarket και μέλος της συμβουλευτικής του επιτροπής. Επίσης ο ίδιος δρα ως στρατηγικός σύμβουλος στο Kalshi και έχει δεχθεί αίτημα από το BBC για σχόλιο.

Τον Δεκέμβριο του 2025, ένας χρήστης δημιούργησε λογαριασμό στο Polymarket με το όνομα Burdensome-Mix. Στις 30 Δεκεμβρίου, τοποθέτησε το πρώτο του στοίχημα ότι ο πρόεδρος της Βενεζουέλας, Νικολάς Μαδούρο, θα αποχωρούσε από την εξουσία μέχρι το τέλος Ιανουαρίου 2026.

Μεταξύ 30 Δεκεμβρίου και 2 Ιανουαρίου, ο Burdensome-Mix τοποθέτησε συνολικά 32.500 δολάρια σε αυτό το στοίχημα.

Όταν ο Μαδούρο απήχθη από ειδικές δυνάμεις των ΗΠΑ και μεταφέρθηκε έξω από την χώρα, ο Burdensome-Mix κέρδισε 436.000 δολάρια.

Λίγο αργότερα, ο λογαριασμός άλλαξε όνομα χρήστη και έκτοτε δεν έχει τοποθετήσει άλλα στοιχήματα.

28 Φεβρουαρίου 2026: Επιθέσεις στο Ιράν

  • Φεβρουάριος 2026: Δημιουργούνται έξι λογαριασμοί στο Polymarket
  • 28 Φεβρουαρίου: Οι λογαριασμοί κερδίζουν συνολικά 1,2 εκατομμύρια δολάρια

Σύμφωνα με τον ιστότοπο ανάλυσης blockchain Bubblemaps, έξι λογαριασμοί δημιουργήθηκαν στο Polymarket τον Φεβρουάριο.

Όλοι τοποθέτησαν στοιχήματα ότι μια επίθεση των ΗΠΑ στο Ιράν θα πραγματοποιούνταν μέχρι τις 28 Φεβρουαρίου. Όταν οι επιθέσεις επιβεβαιώθηκαν από τον πρόεδρο Τραμπ τις πρώτες πρωινές ώρες εκείνης της ημέρας, οι λογαριασμοί κέρδισαν συνολικά 1,2 εκατομμύρια δολάρια.

Πέντε από αυτούς τους έξι χρήστες δεν έχουν τοποθετήσει άλλα στοιχήματα έκτοτε, αλλά η πρόσφατη δραστηριότητα ενός λογαριασμού δείχνει ότι στη συνέχεια κέρδισε 163.000 δολάρια στοιχηματίζοντας σωστά σε κατάπαυση του πυρός ΗΠΑ–Ιράν μέχρι τις 7 Απριλίου, η οποία ανακοινώθηκε εκείνη την ημέρα από την Ουάσιγκτον και την Τεχεράνη.

Το Polymarket δήλωσε στο BBC ότι «θέτει, διατηρεί και επιβάλλει τα υψηλότερα πρότυπα ακεραιότητας της αγοράς», προσθέτοντας ότι συνεργάζεται «προληπτικά» με ρυθμιστικές αρχές και υπηρεσίες επιβολής του νόμου.

Τον Μάρτιο φέτος, τόσο το Polymarket όσο και το Kalshi παρουσίασαν νέους κανόνες για την καταπολέμηση της εσωτερικής πληροφόρησης.

Οι αγορές προβλέψεων υπάγονται στη δικαιοδοσία της Επιτροπής Εμπορίας Συμβολαίων Μελλοντικής Εκπλήρωσης (CFTC).

Η CFTC δεν απάντησε σε αίτημα του BBC για σχόλιο, αλλά ο πρόεδρός της δήλωσε πρόσφατα σε επιτροπή του Κογκρέσου ότι ο οργανισμός του έχει «μηδενική ανοχή» στην απάτη και την εσωτερική πληροφόρηση. Επίσης αποκαλύφθηκε ότι ο Λευκός Οίκος έστειλε εσωτερικό email στο προσωπικό τον περασμένο μήνα, προειδοποιώντας τους να μην χρησιμοποιούν εμπιστευτικές πληροφορίες για να τοποθετούν στοιχήματα σε αγορές προβλέψεων.

Ο εκπρόσωπος Ντέιβις Ίνγκλ δήλωσε τότε στο BBC ότι «οποιαδήποτε υπόνοια ότι αξιωματούχοι της διοίκησης εμπλέκονται σε τέτοια δραστηριότητα χωρίς αποδείξεις είναι αβάσιμη και ανεύθυνη δημοσιογραφία».

