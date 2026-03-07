Οι καταστροφές και η φαντασία των ανθρώπων, ακόμα και η αρρωστημένη, τρέφουν τον τζόγο. Μια νέα διαμάχη δονεί τον ήδη αμφιλεγόμενο κόσμο των διαδικτυακών αγορών προβλέψεων και στοιχημάτων. Στο κέντρο της βρίσκεται η Polymarket, η κορυφαία παγκοσμίως πλατφόρμα κρυπτονομισμάτων, η δραστηριοποίηση της οποίας ωστόσο έχει απαγορευθεί σε περίπου 30 χώρες μεταξύ των οποίων σε σημαντικές αγορές όπως στη Βρετανία, στη Γαλλία, στην Αυστραλία, στη Σιγκαπούρη, ακόμα και σε ορισμένες Πολιτείες των ΗΠΑ.

Δεν ήταν λίγοι εκείνοι που έσπευσαν ασμένοντες να στοιχηματίσουν

Αιτία της διαμάχης που ξέσπασε γύρω από την Polymarket είναι ένα σοκαριστικό για πολλούς στοίχημα που μπορούν να βάλουν οι χρήστες της πλατφόρμας. Ο νέος πόλεμος που ξεκίνησαν στο Ιράν ΗΠΑ και Ισραήλ δεν θα μπορούσε να αφήσει αδιάφορη την πλατφόρμα που επιτρέπει στους τζογαδόρους να στοιχηματίζουν στην έκβαση πραγματικών γεγονότων. Η Polymarket όμως εν προκειμένω το τερμάτισε, βάζοντας στο στοίχημα την πιθανότητα να πέσει ατομική βόμβα εντός του 2026.

Εννέα χώρες διαθέτουν πυρηνικά όπλα

Ελπίζοντας προφανώς ότι θα τη γλιτώσουν (και οι ίδιοι και η Polymarket για να εισπράξουν τα κέρδη τους), δεν ήταν λίγοι εκείνοι που έσπευσαν ασμένοντες να στοιχηματίσουν ότι δεν μπορεί, κάποια στιγμή, κάποιος ηγέτης χώρας με πυρηνικά δεν θα αντέξει και μέσα στη χρονιά που ήδη διανύουμε θα πατήσει τελικά το κουμπί. Παρεμπιπτόντως, εννέα χώρες διαθέτουν πυρηνικά όπλα σήμερα στον κόσμο: οι ΗΠΑ, η Ρωσία, η Κίνα, η Βρετανία, η Γαλλία, η Ινδία, το Πακιστάν, το Ισραήλ και η Βόρεια Κορέα.

Μετά την οργή που ξεσήκωσε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης το σοκαριστικό αυτό παιχνίδι σε μια χρονική συγκυρία κατά την οποία οι γεωπολιτικές εντάσεις βρίσκονται στο ζενίθ – ας μην ξεχνάμε ότι δύο πυρηνικές δυνάμεις, οι ΗΠΑ και το Ισραήλ, ξεκίνησαν πόλεμο κατά του Ιράν για να μη γίνει κι αυτό… πυρηνικό – οι υπεύθυνοι της Polymarket αναγκάστηκαν την Τρίτη να αποσύρουν το στοίχημα.

22% η πιθανότητα

Το ερώτημα που έθετε η Polymarket είχε τίτλο «Πυρηνική έκρηξη έως…;» και καλούσε τους χρήστες να ποντάρουν σε διάφορες προθεσμίες που απέφεραν στους παίκτες διαφορετικές αποδόσεις. Το πρώτο στοίχημα για να σκάσει η μπόμπα (που θα απέδιδε προφανώς τα μεγαλύτερα κέρδη στους… survivors) έληγε στις 31 Μαρτίου, η επόμενη στις 30 Ιουνίου και η τρίτη στις 31 Δεκεμβρίου 2026.

Σύμφωνα με πληροφορίες του εξειδικευμένου στον ηλεκτρονικό τζόγο ιστότοπου The Block που μεταφέρει στους αναγνώστες του «Figaro» ο ρεπόρτερ της γαλλικής εφημερίδας Ζαν Κεντρόφ, προτού αποσυρθεί το στοίχημα η Polymarket είχε ήδη συγκεντρώσει στοιχήματα άνω των 650.000 δολαρίων.

Νωρίτερα την Τρίτη, η ίδια η Polymarket είχε ισχυριστεί στο δίκτυο X ότι «η αγορά» αξιολόγησε την πιθανότητα μιας πυρηνικής έκρηξης το 2026 στο 22%. Μετά την απόσυρση του στοιχήματος η εταιρεία διέγραψε και το μήνυμα που είχε αναρτήσει στο Χ.

Νέα ερωτήματα

Δεν θα μείνουν πάντως παραπονεμένοι όσοι θέλουν να παίξουν στοίχημα με τις τρέχουσες εξελίξεις στη Μέση Ανατολή. Αφού απέσυραν το επίμαχο ερώτημα, οι υπεύθυνοι της Polymarket έδωσαν στους πελάτες τους την ευκαιρία να δοκιμάσουν την τύχη τους σε άλλα, λιγότερο μακάβρια στοιχήματα. Κάποια απ’ αυτά είναι «Θα πέσει το ιρανικό καθεστώς πριν από τις 30 Ιουνίου;», «Θα συμφωνηθεί εκεχειρία μέχρι…;», «Ποιος θα είναι ο επόμενος ηγέτης του Ιράν;».

Ήδη το στοίχημα με το ερώτημα «Οι Ηνωμένες Πολιτείες θα χτυπήσουν το Ιράν μέχρι…;», που έληξε βέβαια στις 28 Φεβρουαρίου με την εκδηλωθείσα αμερικανοϊσραηλινή επίθεση, υπήρξε «ένα από τα μεγαλύτερα συμβόλαια στην ιστορία της Polymarket», όπως χαρακτηριστικά γράφει ο «Figaro», αφού οι παίκτες είχαν ποντάρει 529 εκατ. δολάρια. Δεν πήραν όμως όλοι όσοι στοιχημάτισαν στην επίθεση το ίδιο ρίσκο. Κάποιοι, όπως αποδείχθηκε, ποντάρισαν εκ του ασφαλούς.

Εσωτερική πληροφόρηση

Πέρα από την ηθική πτυχή του τζόγου που έθιξε, το επεισόδιο αυτό με την Polymarket επανέφερε στην επικαιρότητα μια ευρύτερη συζήτηση που έχει να κάνει με τη δυνατότητα εκμετάλλευσης ευαίσθητων πληροφοριών που είναι σε θέση να κατέχουν ορισμένοι χρήστες της πλατφόρμας. Παίκτες που δεν χρειάζεται απαραίτητα να είναι εθισμένοι στον τζόγο – αρκεί η απλή δίψα για άκοπο πλουτισμό.

«Στις 28 Φεβρουαρίου η εταιρεία διαδικτυακών αναλύσεων Bubblemaps εντόπισε έξι λογαριασμούς που είχαν αποκομίσει κέρδος 1,2 εκατ. δολαρίων χάρη σε στοιχήματα που τοποθετήθηκαν στην Polymarket λίγες ώρες προτού ξεκινήσουν οι αεροπορικές επιδρομές κατά του Ιράν. Πέρα από την κερδοσκοπική στρέβλωση του στοιχηματικού παιχνιδιού, οι κίνδυνοι για την εθνική ασφάλεια των χωρών μπορεί να είναι σημαντικοί», παρατηρεί ο ρεπόρτερ του «Figaro».

Ο Ζαν Κεντρόφ παραπέμπει σε δημοσίευμα των «Times of Israel», σύμφωνα με το οποίο τον περασμένο μήνα ένας έφεδρος στρατιωτικός και ένας πολίτης κατηγορήθηκαν από τις ισραηλινές αρχές για «σοβαρές παραβιάσεις ασφαλείας» επειδή στοιχημάτισαν σε επερχόμενες επιθέσεις στην Polymarket. Ο Κεντρόφ σημειώνει ότι η πλατφόρμα μπορεί να έχει απαγορευθεί σε αρκετές χώρες (δεν αναφέρεται συγκεκριμένα στο Ισραήλ), «παραμένει ωστόσο προσβάσιμη μέσω της διεθνούς ιστοσελίδας της».

Συμβόλαια θανάτου

Την περίοδο αυτή οι ηλεκτρονικές πλατφόρμες στοιχημάτων και εν γένει οι «αγορές προβλέψεων» ευδοκιμούν ιδιαίτερα λόγω του πολλαπλασιασμού των γεωπολιτικών κρίσεων. Πρόκειται ουσιαστικά για συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης κάποιας ανθρωπιστικής καταστροφής ή και μιας εγκληματικής ενέργειας. Για συμβόλαια θανάτου, εν προκειμένω.

«Συχνά η αγορά αυτή δέχεται πυρά για αυτό που πολλοί αντιλαμβάνονται ως ανήθικη κερδοσκοπία από την ανθρώπινη δυστυχία», γράφει ο ρεπόρτερ του «Figaro». Ο Ζαν Κεντρόφ θυμίζει ότι την περασμένη εβδομάδα έξι Αμερικανοί γερουσιαστές προέτρεψαν μια ομοσπονδιακή υπηρεσία που ρυθμίζει τα χρηματιστήρια εμπορευμάτων (την Επιτροπή Διαχείρισης Συμβολαίων Μελλοντικής Εκπλήρωσης Εμπορευμάτων ή CFTC συγκεκριμένα), να απαγορεύσει τα συμβόλαια πρόβλεψης που συνδέονται με τον θάνατο ενός ατόμου.

Διότι καλά είναι τα στοιχήματα για την ανατροπή και εξόντωση του Αλί Χαμενεΐ, ποιος όμως θα εμποδίσει μια πλατφόρμα να αρχίσει να μαζεύει στοιχήματα με το ερώτημα «Ο Ντόναλντ Τραμπ θα δολοφονηθεί μέχρι…;».

Πηγή: OT.gr