Στοιχήματα: Πότε θα πέσει η επόμενη πυρηνική βόμβα;
Διεθνής Οικονομία 07 Μαρτίου 2026, 00:15

Στοιχήματα: Πότε θα πέσει η επόμενη πυρηνική βόμβα;

Ποιος θα εμποδίσει μια πλατφόρμα να αρχίσει να μαζεύει στοιχήματα με το ερώτημα «Ο Ντόναλντ Τραμπ θα δολοφονηθεί μέχρι…;»

Αλέξανδρος Καψύλης
Αλέξανδρος Καψύλης
A
A
Οι καταστροφές και η φαντασία των ανθρώπων, ακόμα και η αρρωστημένη, τρέφουν τον τζόγο. Μια νέα διαμάχη δονεί τον ήδη αμφιλεγόμενο κόσμο των διαδικτυακών αγορών προβλέψεων και στοιχημάτων. Στο κέντρο της βρίσκεται η Polymarket, η κορυφαία παγκοσμίως πλατφόρμα κρυπτονομισμάτων, η δραστηριοποίηση της οποίας ωστόσο έχει απαγορευθεί σε περίπου 30 χώρες μεταξύ των οποίων σε σημαντικές αγορές όπως στη Βρετανία, στη Γαλλία, στην Αυστραλία, στη Σιγκαπούρη, ακόμα και σε ορισμένες Πολιτείες των ΗΠΑ.

 Δεν ήταν λίγοι εκείνοι που έσπευσαν ασμένοντες να στοιχηματίσουν

Αιτία της διαμάχης που ξέσπασε γύρω από την Polymarket είναι ένα σοκαριστικό για πολλούς στοίχημα που μπορούν να βάλουν οι χρήστες της πλατφόρμας. Ο νέος πόλεμος που ξεκίνησαν στο Ιράν ΗΠΑ και Ισραήλ δεν θα μπορούσε να αφήσει αδιάφορη την πλατφόρμα που επιτρέπει στους τζογαδόρους να στοιχηματίζουν στην έκβαση πραγματικών γεγονότων. Η Polymarket όμως εν προκειμένω το τερμάτισε, βάζοντας στο στοίχημα την πιθανότητα να πέσει ατομική βόμβα εντός του 2026.

Εννέα χώρες διαθέτουν πυρηνικά όπλα

Ελπίζοντας προφανώς ότι θα τη γλιτώσουν (και οι ίδιοι και η Polymarket για να εισπράξουν τα κέρδη τους), δεν ήταν λίγοι εκείνοι που έσπευσαν ασμένοντες να στοιχηματίσουν ότι δεν μπορεί, κάποια στιγμή, κάποιος ηγέτης χώρας με πυρηνικά δεν θα αντέξει και μέσα στη χρονιά που ήδη διανύουμε θα πατήσει τελικά το κουμπί. Παρεμπιπτόντως, εννέα χώρες διαθέτουν πυρηνικά όπλα σήμερα στον κόσμο: οι ΗΠΑ, η Ρωσία, η Κίνα, η Βρετανία, η Γαλλία, η Ινδία, το Πακιστάν, το Ισραήλ και η Βόρεια Κορέα.

Μετά την οργή που ξεσήκωσε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης το σοκαριστικό αυτό παιχνίδι σε μια χρονική συγκυρία κατά την οποία οι γεωπολιτικές εντάσεις βρίσκονται στο ζενίθ – ας μην ξεχνάμε ότι δύο πυρηνικές  δυνάμεις, οι ΗΠΑ και το Ισραήλ, ξεκίνησαν πόλεμο κατά του Ιράν για να μη γίνει κι αυτό… πυρηνικό – οι υπεύθυνοι της Polymarket αναγκάστηκαν την Τρίτη να αποσύρουν το στοίχημα.

22% η πιθανότητα

Το ερώτημα που έθετε η Polymarket είχε τίτλο «Πυρηνική έκρηξη έως…;» και καλούσε τους χρήστες να ποντάρουν σε διάφορες προθεσμίες που απέφεραν στους παίκτες διαφορετικές αποδόσεις. Το πρώτο στοίχημα για να σκάσει η μπόμπα (που θα απέδιδε προφανώς τα μεγαλύτερα κέρδη στους… survivors) έληγε στις 31 Μαρτίου, η επόμενη στις 30 Ιουνίου και η τρίτη στις 31 Δεκεμβρίου 2026.

Σύμφωνα με πληροφορίες του εξειδικευμένου στον ηλεκτρονικό τζόγο ιστότοπου The Block που μεταφέρει στους αναγνώστες του «Figaro» ο ρεπόρτερ της γαλλικής εφημερίδας Ζαν Κεντρόφ, προτού αποσυρθεί το στοίχημα η Polymarket είχε ήδη συγκεντρώσει στοιχήματα άνω των 650.000 δολαρίων.

Νωρίτερα την Τρίτη, η ίδια η Polymarket είχε ισχυριστεί στο δίκτυο X ότι «η αγορά» αξιολόγησε την πιθανότητα μιας πυρηνικής έκρηξης το 2026 στο 22%. Μετά την απόσυρση του στοιχήματος η εταιρεία διέγραψε και το μήνυμα που είχε αναρτήσει στο Χ.

Νέα ερωτήματα

Δεν θα μείνουν πάντως παραπονεμένοι όσοι θέλουν να παίξουν στοίχημα με τις τρέχουσες εξελίξεις στη Μέση Ανατολή. Αφού απέσυραν το επίμαχο ερώτημα, οι υπεύθυνοι της Polymarket έδωσαν στους πελάτες τους την ευκαιρία να δοκιμάσουν την τύχη τους σε άλλα, λιγότερο μακάβρια στοιχήματα. Κάποια απ’ αυτά είναι «Θα πέσει το ιρανικό καθεστώς πριν από τις 30 Ιουνίου;», «Θα συμφωνηθεί εκεχειρία μέχρι…;», «Ποιος θα είναι ο επόμενος ηγέτης του Ιράν;».

Ήδη το στοίχημα με το ερώτημα «Οι Ηνωμένες Πολιτείες θα χτυπήσουν το Ιράν μέχρι…;», που έληξε βέβαια στις 28 Φεβρουαρίου με την εκδηλωθείσα αμερικανοϊσραηλινή επίθεση, υπήρξε «ένα από τα μεγαλύτερα συμβόλαια στην ιστορία της Polymarket», όπως χαρακτηριστικά γράφει ο «Figaro», αφού οι παίκτες είχαν ποντάρει 529 εκατ. δολάρια. Δεν πήραν όμως όλοι όσοι στοιχημάτισαν στην επίθεση το ίδιο ρίσκο. Κάποιοι, όπως αποδείχθηκε, ποντάρισαν εκ του ασφαλούς.

Εσωτερική πληροφόρηση

Πέρα από την ηθική πτυχή του τζόγου που έθιξε, το επεισόδιο αυτό με την Polymarket επανέφερε στην επικαιρότητα μια ευρύτερη συζήτηση που έχει να κάνει με τη δυνατότητα εκμετάλλευσης ευαίσθητων πληροφοριών που είναι σε θέση να κατέχουν ορισμένοι χρήστες της πλατφόρμας. Παίκτες που δεν χρειάζεται απαραίτητα να είναι εθισμένοι στον τζόγο – αρκεί η απλή δίψα για άκοπο πλουτισμό.

«Στις 28 Φεβρουαρίου η εταιρεία διαδικτυακών αναλύσεων Bubblemaps εντόπισε έξι λογαριασμούς που είχαν αποκομίσει κέρδος 1,2 εκατ. δολαρίων χάρη σε στοιχήματα που τοποθετήθηκαν στην Polymarket λίγες ώρες προτού ξεκινήσουν οι αεροπορικές επιδρομές κατά του Ιράν. Πέρα από την κερδοσκοπική στρέβλωση του στοιχηματικού παιχνιδιού, οι κίνδυνοι για την εθνική ασφάλεια των χωρών μπορεί να είναι σημαντικοί», παρατηρεί ο ρεπόρτερ του «Figaro».

Ο Ζαν Κεντρόφ παραπέμπει σε δημοσίευμα των «Times of Israel», σύμφωνα με το οποίο τον περασμένο μήνα ένας έφεδρος στρατιωτικός και ένας πολίτης κατηγορήθηκαν από τις ισραηλινές αρχές για «σοβαρές παραβιάσεις ασφαλείας» επειδή στοιχημάτισαν σε επερχόμενες επιθέσεις στην Polymarket. Ο Κεντρόφ σημειώνει ότι η πλατφόρμα μπορεί να έχει απαγορευθεί σε αρκετές χώρες (δεν αναφέρεται συγκεκριμένα στο Ισραήλ), «παραμένει ωστόσο προσβάσιμη μέσω της διεθνούς ιστοσελίδας της».

Συμβόλαια θανάτου

Την περίοδο αυτή οι ηλεκτρονικές πλατφόρμες στοιχημάτων και εν γένει οι «αγορές προβλέψεων» ευδοκιμούν ιδιαίτερα λόγω του πολλαπλασιασμού των γεωπολιτικών κρίσεων. Πρόκειται ουσιαστικά για συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης κάποιας ανθρωπιστικής καταστροφής ή και μιας εγκληματικής ενέργειας. Για συμβόλαια θανάτου, εν προκειμένω.

«Συχνά η αγορά αυτή δέχεται πυρά για αυτό που πολλοί αντιλαμβάνονται ως ανήθικη κερδοσκοπία από την ανθρώπινη δυστυχία», γράφει ο ρεπόρτερ του «Figaro». Ο Ζαν Κεντρόφ θυμίζει ότι την περασμένη εβδομάδα έξι Αμερικανοί γερουσιαστές προέτρεψαν μια ομοσπονδιακή υπηρεσία που ρυθμίζει τα χρηματιστήρια εμπορευμάτων (την Επιτροπή Διαχείρισης Συμβολαίων Μελλοντικής Εκπλήρωσης Εμπορευμάτων ή CFTC συγκεκριμένα), να απαγορεύσει τα συμβόλαια πρόβλεψης που συνδέονται με τον θάνατο ενός ατόμου.

Διότι καλά είναι τα στοιχήματα για την ανατροπή και εξόντωση του Αλί Χαμενεΐ, ποιος όμως θα εμποδίσει μια πλατφόρμα να αρχίσει να μαζεύει στοιχήματα με το ερώτημα «Ο Ντόναλντ Τραμπ θα δολοφονηθεί μέχρι…;».

Πηγή: OT.gr

Economy
DBRS: Διατηρεί το "ΒΒΒ" για την πιστοληπτική ικανότητα της ελληνικής οικονομίας

DBRS: Διατηρεί το “ΒΒΒ” για την πιστοληπτική ικανότητα της ελληνικής οικονομίας

World
Μέση Ανατολή: Πόσο κοντά σε ένα οικονομικό σοκ είναι ο κόσμος

Μέση Ανατολή: Πόσο κοντά σε ένα οικονομικό σοκ είναι ο κόσμος

inWellness
inTown
inTickets 04.03.26

«Survivors – Ξαναγράφοντας το μύθο της»: Τρεις γυναίκες στο ταξίδι της επούλωσης, της ενδυνάμωσης και της αλληλεγγύης

Η ελληνική πρεμιέρα του ντοκιμαντέρ Survivors - Ξαναγράφοντας το μύθο της θα γίνει την Παρασκευή 13 Μαρτίου, στις 18:00, στην αίθουσα Τζων Κασσαβέτης στο πλαίσιο του 28ου Φεστιβάλ Ντοκιμαντέρ Θεσσαλονίκης.

Σύνταξη
«Υπάρχει πολύ πετρέλαιο στην αγορά» διαμηνύει ο Διεθνής Οργανισμός Ενέργειας εν μέσω παγκόσμιας ανησυχίας
Πόλεμος στο Ιράν 06.03.26

«Υπάρχει πολύ πετρέλαιο στην αγορά» διαμηνύει ο Διεθνής Οργανισμός Ενέργειας εν μέσω παγκόσμιας ανησυχίας

Ο εκτελεστικός διευθυντής του ΔΟΕ, Φατίχ Μπιρόλ, επέμεινε ότι «δεν υπάρχει έλλειψη» σε πετρέλαιο αν και αναγνώρισε το «σοβαρό πρόβλημα επιμελητείας» για τη διοχέτευσή του εξαιτίας του πολέμου

Σύνταξη
Γιατί οι προσπάθειες της ΕΕ να μειώσει την τιμή της ενέργειας είναι καταδικασμένες να αποτύχουν
Πόλεμος στο Ιράν 06.03.26

Γιατί οι προσπάθειες της ΕΕ να μειώσει την τιμή της ενέργειας είναι καταδικασμένες να αποτύχουν

Ο πόλεμος με το Ιράν προκαλεί και πάλι πανικό στους ευρωπαίους πολιτικούς σχετικά με τις υψηλές τιμές της ενέργειας στην ΕΕ, αλλά οι απαντήσεις είναι πολύπλοκες και πολιτικά ευαίσθητες.

Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Έλλειψη ταλέντων στην Ευρώπη: Οι θέσεις εργασίας που δυσκολεύονται περισσότερο να καλύψουν οι επιχειρήσεις
Διεθνής Οικονομία 06.03.26

Έλλειψη ταλέντων στην Ευρώπη: Οι θέσεις εργασίας που δυσκολεύονται περισσότερο να καλύψουν οι επιχειρήσεις

Η αγορά εργασίας στην Ευρώπη αντιμετωπίζει ολοένα και μεγαλύτερη έλλειψη εξειδικευμένου προσωπικού, καθώς πολλές επιχειρήσεις δυσκολεύονται να καλύψουν βασικές θέσεις σε κρίσιμους κλάδους

Σύνταξη
Η Volkswagen κατασκεύασε στρατιωτικά οχήματα εν μέσω οικονομικής πίεσης
Οικονομική πίεση 06.03.26

Η Volkswagen το ρίχνει στα στρατιωτικά οχήματα

Η γερμανική αυτοκινητοβιομηχανία Volkswagen, η οποία βρίσκεται εδώ και καιρό υπό οικονομική πίεση, εξετάζει τη δυνατότητα παραγωγής στρατιωτικών οχημάτων στο εργόστάσιό της στο Οσναμπρουκ.

Σύνταξη
Ρωσία: Η κυβέρνηση θα συζητήσει σύντομα τη διακοπή των εξαγωγών φυσικού αερίου στην Ευρώπη
Διεθνής Οικονομία 05.03.26

Ρωσία: Η κυβέρνηση θα συζητήσει σύντομα τη διακοπή των εξαγωγών φυσικού αερίου στην Ευρώπη

Παρά τη μείωση στις πωλήσεις φυσικού αερίου λόγω του πολέμου στην Ουκρανία, η Ρωσία είναι ο δεύτερος μεγαλύτερος προμηθευτής υγροποιημένου φυσικού αερίου (LNG) της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Σύνταξη
Είναι η Κίνα ο πραγματικός στόχος της επίθεσης Τραμπ στο Ιράν; – Γιατί πλήττει το Πεκίνο εκεί που πονάει;
Ο «κρυφός» πόλεμος 05.03.26

Είναι η Κίνα ο πραγματικός στόχος της επίθεσης Τραμπ στο Ιράν; – Γιατί πλήττει το Πεκίνο εκεί που πονάει;

Το Ιράν παρείχε περίπου το 15% των εισαγωγών αργού πετρελαίου της Κίνας και δεν είναι σαφές πόσο εύκολα ή φθηνά μπορεί το Πεκίνο να αντικαταστήσει αυτό το απόθεμα σε αυτή την συγκυρία

Νατάσα Ρουγγέρη
Νατάσα Ρουγγέρη
Κίνα: Ζητά από τα διυλιστήριά της να αναστείλουν εξαγωγές καυσίμων εν μέσω του πολέμου στο Ιράν
Πληροφορίες Bloomberg 05.03.26

To Πεκίνο ζητά από τα κινεζικά διυλιστήρια να αναστείλουν εξαγωγές καυσίμων εν μέσω του πολέμου στο Ιράν

Αξιωματούχοι της NDRC στην Κίνα «ζήτησαν προφορικά προσωρινή αναστολή των αποστολών διυλισμένων προϊόντων, με άμεση ισχύ», σύμφωνα με το πρακτορείο Bloomberg

Σύνταξη
Η ανεργία στην ευρωζώνη πέφτει απροσδόκητα σε ιστορικά χαμηλά επίπεδα
Διεθνής Οικονομία 05.03.26

Η ανεργία στην ευρωζώνη πέφτει απροσδόκητα σε ιστορικά χαμηλά επίπεδα

Η αγορά εργασίας της ευρωζώνης παρουσίασε μικρή βελτίωση τον Ιανουάριο του 2026, με το εποχικά προσαρμοσμένο ποσοστό ανεργίας να μειώνεται στο 6,1%, το χαμηλότερο επίπεδο όλων των εποχών.

Σύνταξη
Απότομη άνοδος των τιμών στα λιπάσματα – Κίνδυνος για ελλείψεις στα τρόφιμα αν συνεχιστεί ο πόλεμος στο Ιράν
Ανησυχία 05.03.26

Απότομη άνοδος των τιμών στα λιπάσματα - Κίνδυνος για ελλείψεις στα τρόφιμα αν συνεχιστεί ο πόλεμος στο Ιράν

Ο αποκλεισμός των Στενών του Ορμούζ όσο συνεχίζεται ο πόλεμος στο Ιράν ασκεί πιέσεις σε έναν από τους μεγαλύτερους παραγωγούς λιπασμάτων στον κόσμο - Προειδοποιήσεις αναλυτών

Σύνταξη
Η Ευρώπη εκτεθειμένη και ευάλωτη – Η κρίση στο Ιράν αποδεικνύει τα ρήγματα στην ενεργειακή πολιτική
Social Europe 05.03.26

Η Ευρώπη εκτεθειμένη και ευάλωτη – Η κρίση στο Ιράν αποδεικνύει τα ρήγματα στην ενεργειακή πολιτική

Ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή αποδεικνύει ακόμη μία φορά πόσο ευάλωτη είναι η Ευρώπη. Και πως πρέπει να δράσει για την ενεργειακή αυτονομία, τη βιομηχανική ανάπτυξη και στον στρατηγικό ρόλο της διεθνώς.

Αρχοντία Κάτσουρα
Αρχοντία Κάτσουρα
ΔΝΤ: Σε νέα δοκιμασία η παγκόσμια οικονομία
Διεθνής Οικονομία 05.03.26

ΔΝΤ: Σε νέα δοκιμασία η παγκόσμια οικονομία

«Οι αγορές» μετά τις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή «κινούνται σαν το τρενάκι του τρόμου σε λούνα παρκ τις τελευταίες ημέρες», σχολίασε η γενική διευθύντρια του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου.

Σύνταξη
Το καθεστώς του Ιράν διατηρεί τον έλεγχό του, παρά τις καταστροφικές απώλειες – Σε τι ελπίζει;
Πόλεμος 06.03.26

Το καθεστώς του Ιράν διατηρεί τον έλεγχό του, παρά τις καταστροφικές απώλειες – Σε τι ελπίζει;

Ανώτατα στελέχη του Ιράν έχουν στοχοποιηθεί ή και δολοφονηθεί, αλλά ειδικοί και αξιωματούχοι λένε ότι η κυβερνητική δομή στην Τεχεράνη παρέμεινε εκπληκτικά ανθεκτική

Νατάσα Ρουγγέρη
Νατάσα Ρουγγέρη
Μπάγερν Μονάχου-Γκλάντμπαχ 4-1: Η επέλαση συνεχίστηκε (+14) και με το μυαλό στην Αταλάντα
Ποδόσφαιρο 06.03.26

Μπάγερν Μονάχου-Γκλάντμπαχ 4-1: Η επέλαση συνεχίστηκε (+14) και με το μυαλό στην Αταλάντα

Άλλη μια επιβεβαίωση κυριαρχίας στην Bundesliga από την Μπάγερν που «διατυμπανίζει» ότι ο τίτλος της ανήκει και ότι είναι τυπική υπόθεση. Γκολ και ασίστ ο Λουίς Ντίας που άνοιξε τον δρόμο για τη νίκη

Σύνταξη
Όχι στο όνομα τους: Pokemon εναντίον Λευκού Οίκου για τον MAGA προπαγανδιστή Pikachu – «Είναι ενωτικός»
Κόντρα 06.03.26

Όχι στο όνομα τους: Pokemon εναντίον Λευκού Οίκου για τον MAGA προπαγανδιστή Pikachu – «Είναι ενωτικός»

Για δεύτερη φορά μέσα σε λίγους μήνες, ο παγκόσμιος κολοσσός των Pokemon παλεύει να πάρει όσο το δυνατόν μεγαλύτερες αποστάσεις από την επικοινωνιακή στρατηγική του Λευκού Οίκου που εργαλειοποιεί των Pikachu για προπαγάνδα

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
Ολυμπιακός – Παναθηναϊκός 86-80: Έδειξαν χαρακτήρα και πήραν το ντέρμπι οι «ερυθρόλευκοι»
Μπάσκετ 06.03.26

Ολυμπιακός – Παναθηναϊκός 86-80: Έδειξαν χαρακτήρα και πήραν το ντέρμπι οι «ερυθρόλευκοι»

Ο Παναθηναϊκός επέστρεψε από το -17 με το οποίο έχανε στο 2ο δεκάλεπτο, προσπέρασε στο 8,5 λεπτά πριν το τέλος (58-59), όμως ο Ολυμπιακός έδειξε χαρακτήρα και με πέντε διψήφιους επικράτησε με 86-80.

Σύνταξη
Μονακό: Το Πριγκιπάτο απέκτησε μερίδιο στην ομάδα μπάσκετ – Διορισμός διαχειριστή και κρατικός δανεισμός
Μπάσκετ 06.03.26

Το Πριγκιπάτο απέκτησε μερίδιο στη Μονακό - Διορισμός διαχειριστή και κρατικός δανεισμός

Το Πριγκιπάτο του Μονακό προσπαθεί να δώσει λύσεις στο οξύ οικονομικό πρόβλημα που ταλανίζει εδώ και λίγους μήνες την ομάδα του Βασίλη Σπανούλη, απειλώντας τη με πτώχευση.

Σύνταξη
Κρήτη: Κύμα προσφυγικών ροών – Διαδοχικά περιστατικά μέσα σε λίγες ώρες
Ελλάδα 06.03.26

Κύμα προσφυγικών ροών στην Κρήτη - Διαδοχικά περιστατικά μέσα σε λίγες ώρες

Συνεχίζονται οι προσφυγικές - μεταναστευτικές ροές στην Κρήτη με τα περιστατικά των τελευταίων 24ωρων να έχουν θέσει σε συναγερμό τις αρχές. Πρόσφυγες και μετανάστες μεταφέρονται σε κέντρα υποδοχής και ταυτοποίησης.

Σύνταξη
Η Σελίν Ντιόν απέναντι στο Σύνδρομο Δύσκαμπου Ατόμου – Ποζάρει με μαγιό κι αισιοδοξία: «Ανυπομονώ για το καλοκαίρι»
18 χρόνια πριν 06.03.26

Η Σελίν Ντιόν απέναντι στο Σύνδρομο Δύσκαμπου Ατόμου - Ποζάρει με μαγιό κι αισιοδοξία: «Ανυπομονώ για το καλοκαίρι»

Η αγαπημένη τραγουδίστρια έχει κάνει ένα διάλειμμα από τη σκηνή λόγω της διάγνωσης του Συνδρόμου του Δύσκαμπτου Ατόμου που έγινε το 2022. Ωστόσο, η Σελίν Ντιόν αισιοδοξεί για το καλοκαίρι και ανεβάζει ηλιόλουστες φωτό στο ίνσταγκραμ.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Ιράκ: Επίθεση σε αμερικανική βάση και έκρηξη σε ξενοδοχείο στο Αρμπίλ
Μέση Ανατολή 06.03.26

Ιράκ: Επίθεση σε αμερικανική βάση και έκρηξη σε ξενοδοχείο στο Αρμπίλ

Drones έβαλαν στο στόχαστρο μια στρατιωτική βάση κοντά στο αεροδρόμιο της Βαγδάτης, όπου στεγάζεται αμερικανική διπλωματική αποστολή, ανέφεραν πηγές των υπηρεσιών ασφαλείας του Ιράκ

Σύνταξη
Τα πυρηνικά είναι «φτηνή» δικαιολογία πίσω από τον πόλεμο στο Ιράν – Τα κίνητρα είναι διαφθορά και αυταρχισμός
Social Europe 06.03.26

Τα πυρηνικά είναι «φτηνή» δικαιολογία πίσω από τον πόλεμο στο Ιράν – Τα κίνητρα είναι διαφθορά και αυταρχισμός

Οι κυβερνήσεις σε Τραμπ και Νετανιάχου ακολουθούν ένα απλό μοντέλο: χρησιμοποιούν τον πόλεμο στο Ιράν για να ενισχύσουν τον αυταρχισμό τους και ταυτόχρονα για προσωπικό πλουτισμό.

Αρχοντία Κάτσουρα
Αρχοντία Κάτσουρα
LIVE: Θέλτα – Ρεάλ Μαδρίτης
Ποδόσφαιρο 06.03.26

LIVE: Θέλτα – Ρεάλ Μαδρίτης

LIVE: Θέλτα – Ρεάλ Μαδρίτης. Παρακολουθήστε live στις 22:00 την εξέλιξη της αναμέτρησης Θέλτα – Ρεάλ Μαδρίτης για την 27η αγωνιστική της La Liga. Τηλεοπτικά από Novasports 1.

Σύνταξη
ΕΛΤΑ: Συρρικνώνεται ακόμα περισσότερο το δίκτυο – Εφτά λιγότερα καταστήματα
Οικονομικές Ειδήσεις 06.03.26

Συρρικνώνεται ακόμα περισσότερο το δίκτυο - Εφτά λιγότερα καταστήματα των ΕΛΤΑ

Ο «μετασχηματισμός», σε μία περίπτωση, αναγκάζει τους πολίτες να μετακινηθούν σε απόσταση 1.400 μέτρων για να διεκπεραιώσουν τις υποθέσεις τους σε κατάστημα των ΕΛΤΑ.

Σύνταξη
LIVE: Γουλβς – Λίβερπουλ
Ποδόσφαιρο 06.03.26

LIVE: Γουλβς – Λίβερπουλ

LIVE: Γουλβς - Λίβερπουλ. Παρακολουθήστε live στις 22:00 την εξέλιξη της αναμέτρησης Γουλβς - Λίβερπουλ για τη φάση των «16» του FA Cup. Τηλεοπτικά από COSMOTE SPORT 3.

Σύνταξη
