Σαλμάς: Ούτε το 5% των υποθέσεων διαφθοράς δεν έχει βγει στη φόρα, θα έρθουν δικογραφίες και για την Υγεία – Προαναγγέλλει μήνυση ο Γεωργιάδης

«Δεν έχει υπάρξει άλλη κυβέρνηση με τόσα πολλά σκάνδαλα», τόνισε ο ανεξάρτητος πλέον βουλευτής Μάριος Σαλμάς εξαπολύοντας δριμύτατη επίθεση στην κυβέρνηση του Κυριάκου Μητσοτάκη και στον ίδιο προσωπικά. «Ούτε επί Σημίτη, που θεωρούσαμε εμείς ως Νέα Δημοκρατία ότι ήταν μια κυβέρνηση διαφθοράς, όταν ο πρωθυπουργός τότε Καραμανλής τον είπε αρχιερέα της διαφθοράς και της διαπλοκής, δεν τα ζούσαμε αυτά» είπε χαρακτηριστικά ο κ. Σαλμάς.

Εκανε μάλιστα ειδική αναφορά στο χώρο της Υγείας, που ως γιατρός τον γνωρίζει σε βάθος, μιλώντας για παρανομίες και υπονοώντας ότι επίκειται σχετική δικογραφία από την Ευρωπαϊκη Εισαγγελία. Η τελευταία αναφορά του προκάλεσε την αντίδραση του Άδωνη Γεωργιάδη, που προανήγγειλε σήμερα μήνυση και αγωγή εναντίον του.

Ειδικότερα, ο πρώην υπουργός της ΝΔ, κ. Σαλμάς, μιλώντας στο Κρήτη TV, μεταξύ άλλων αναφέρθηκε σε «παράνομες δουλειές» εντός νοσοκομείων, κάνοντας λόγο για αδιαφανείς προσλήψεις, αλλά και αναθέσεις σε ιατρικό και φαρμακευτικό εξοπλισμό. Μίλησε για κακοδιαχείριση πόρων και σοβαρές παθογένειες και πρακτικές που, όπως υποστηρίζει, εγείρουν ζητήματα διαφάνειας.

Αίσθηση προκάλεσαν οι αναφορές του για τη διαχείριση ευρωπαϊκών κονδυλίων, όπου υποστήριξε ότι περίπου 2 δισ. ευρώ που προήλθαν από πόρους της ΕΕ διοχετεύθηκαν μέσω συστήματος vouchers, με τρόπο που -όπως είπε- δεν ενίσχυσε το δημόσιο σύστημα υγείας αλλά ευνόησε τον ιδιωτικό τομέα.

Παράλληλα, υποστήριξε ότι οι έρευνες της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας δεν περιορίζονται στην υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ, προειδοποιώντας πως «θα έρθουν και για την Υγεία».

«Ούτε το 5% των υποθέσεων διαφθοράς δεν έχει βγει στη φόρα», ανέφερε χαρακτηριστικά, αφήνοντας να εννοηθεί ότι έρχονται νέες αποκαλύψεις. «Δεν μπορεί να μου απαντήσει ο κ. Γεωργιάδης και δεν μπορεί να απαντήσει γιατί ξέρω ακριβώς τι συμβαίνει στα νοσοκομεία και πώς δίδονται οι δουλειές. Άρα πρέπει να είναι πιο προσεκτικός. Γιατί καμία φορά οι δικογραφίες μπορούν να αφορούν και την Υγεία. Άρα μέχρι εκεί. Σ’ αυτό που είπα κρατήστε ότι δεν θα μου απαντήσει», είπε χαρακτηριστικά ο Μάριος Σαλμάς, που μίλησε με ιδιαίτερο επικριτικό τρόπο για τον Αδωνι Γεωργιάδη.

Μήνυση προαναγγέλλει ο Γεωργιάδης

Ο Άδωνις Γεωργιάδης σε συνέντευξή του στην ΕΡΤ δεν σχολίασε τα όσα κατήγγειλε ο κ. Σαλμάς αλλά προανήγγειλε μήνυση και αγωγή εις βάρος του λέγοντας ότι «δεν σηκώνει μύγα στο σπαθί του» σε «θέματα ηθικής τάξης και προσβολής προσωπικότητας» γιατί όπως είπε είναι «άκομψο να κάνει δημόσια αντιπαράθεση με έναν πρώην υπουργό Υγείας και βουλευτή της ΝΔ για πολλά χρόνια».

«Δεν έχω να αποδείξω τίποτα στον κ. Σαλμά, είναι εξαιρετικά προσβλητικός ο ισχυρισμός του, θα πάμε στα δικαστήρια και θα το λήξουμε», είπε ο κ. Γεωργιάδης που συνηθίζει το τελευταία διάστημα να απαντά με μηνύσεις και αγωγές. Ο υπουργός Υγείας απέφυγε στην ουσία να κάνει οποιοδήποτε σχόλιο για τα όσα σοβαρά κατήγγειλε ο Μάριος Σαλμάς συνολικά για τη διαφθορά στην κυβέρνηση αλλά και για τις αναφορές του στον χώρο της Υγείας και παρέπεμψε το θέμα στα δικαστήρια.

«Επειδή έχω περάσει την σκευωρία Novartis, όπως και ο κ. Σαλμάς, σε θέματα ηθικής τάξεως και προσβολής προσωπικότητας δεν σηκώνω μύγα στο σπαθί μου. Με έχει ελέγξει η κυριά Τουλουπάκη επί τέσσερα χρόνια. Με έχει ελέγξει η Εφορία. Έχουν ανοίξει τους λογαριασμούς μου. Έχουν μπει στις εταιρείες μου. Δεν έχω να αποδείξω απολύτως τίποτα, ούτε στον κ. Σαλμά, ούτε και σε κανέναν άλλον. Κάθε εισαγγελέας μπορεί να ψάξει όσο θέλει. Επειδή ο κ. Σαλμάς προέβη σε έναν δημόσιο και εξαιρετικά προσβλητικό ισχυρισμό για την ηθική μου θα πρέπει να το αποδείξει στα δικαστήρια», είπε.