Σπουδαίο επίτευγμα από τον Παπανικολάου: Έφτασε τις 800 συμμετοχές με τον Ολυμπιακό!

Ξεχωριστό χαρακτήρα έχει η αναμέτρηση του Ολυμπιακού με τον Άρη Betsson για την 25η αγωνιστική της Stoiximan GBL, καθώς συνδυάζεται με ένα σπουδαίο προσωπικό επίτευγμα του Κώστα Παπανικολάου.

Ο αρχηγός των «ερυθρολεύκων» συμπληρώνει 800 συμμετοχές με τη φανέλα της ομάδας του Πειραιά, σε μια διαδρομή γεμάτη συνέπεια, προσφορά και αφοσίωση. Ο διεθνής φόργουορντ αποτελεί εδώ και χρόνια σταθερή αξία για τους «ερυθρόλευκους», έχοντας γράψει τη δική του ξεχωριστή ιστορία στην ομάδα.

Δείτε την ανάρτηση της ΚΑΕ Ολυμπιακός για τον Παπανικολάου:

Ο Κώστας Παπανικολάου είναι η ζωντανή ιστορία του Ολυμπιακού μας και συνεχίζει να γράφει! 🔴⚪️ Στη σημερινή (19/04) αναμέτρηση με τον Άρη, ο αρχηγός έφτασε τις 800 συμμετοχές – ο μοναδικός στην ιστορία του συλλόγου με αυτό το επίτευγμα! 👏 ——————————@K_pap16 is the living… pic.twitter.com/9Tsy5yUwCY — Olympiacos B.C. (@Olympiacos_BC) April 19, 2026

«Ο Παπανικολάου τα’ χει 800»

Μάλιστα, στις κερκίδες του ΣΕΦ υπήρχε και σχετικό πλακάτ από φίλο της ομάδας, με το μήνυμα «Ο Παπανικολάου τα’ χει 800».