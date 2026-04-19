Σπουδαίο επίτευγμα από τον Παπανικολάου: Έφτασε τις 800 συμμετοχές με τον Ολυμπιακό!
Ο Κώστας Παπανικολάου έφτασε σε ένα ξεχωριστό ορόσημο, καθώς συμπλήρωσε 800 συμμετοχές με τη φανέλα του Ολυμπιακού.
Ξεχωριστό χαρακτήρα έχει η αναμέτρηση του Ολυμπιακού με τον Άρη Betsson για την 25η αγωνιστική της Stoiximan GBL, καθώς συνδυάζεται με ένα σπουδαίο προσωπικό επίτευγμα του Κώστα Παπανικολάου.
Ο αρχηγός των «ερυθρολεύκων» συμπληρώνει 800 συμμετοχές με τη φανέλα της ομάδας του Πειραιά, σε μια διαδρομή γεμάτη συνέπεια, προσφορά και αφοσίωση. Ο διεθνής φόργουορντ αποτελεί εδώ και χρόνια σταθερή αξία για τους «ερυθρόλευκους», έχοντας γράψει τη δική του ξεχωριστή ιστορία στην ομάδα.
Δείτε την ανάρτηση της ΚΑΕ Ολυμπιακός για τον Παπανικολάου:
Ο Κώστας Παπανικολάου είναι η ζωντανή ιστορία του Ολυμπιακού μας και συνεχίζει να γράφει! 🔴⚪️
Στη σημερινή (19/04) αναμέτρηση με τον Άρη, ο αρχηγός έφτασε τις 800 συμμετοχές – ο μοναδικός στην ιστορία του συλλόγου με αυτό το επίτευγμα! 👏
——————————
— Olympiacos B.C. (@Olympiacos_BC) April 19, 2026
«Ο Παπανικολάου τα’ χει 800»
Μάλιστα, στις κερκίδες του ΣΕΦ υπήρχε και σχετικό πλακάτ από φίλο της ομάδας, με το μήνυμα «Ο Παπανικολάου τα’ χει 800».
