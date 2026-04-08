Γράφει ιστορία ο Παπανικολάου: Έγινε τρίτος παίκτης με τα περισσότερα ματς στην Euroleague
Σπουδαίο επίτευγμα για τον Κώστα Παπανικολάου, καθώς ο αρχηγός των Ερυθρόλευκων ισοφάρισε το ρεκόρ του Κάιλ Χάινς στην τρίτη θέση των παικτών με τις περισσότερες συμμετοχές στην Euroleague.
Ο αρχηγός του Ολυμπιακού, Κώστας Παπανικολάου στη χθεσινή (7/4) αναμέτρηση των Πειραιωτών με τη Ρεάλ ισοφάρισε το ρεκόρ του Κάιλ Χάινς και ανέβηκε στην τρίτη θέση των παικτών με τις περισσότερες συμμετοχές σε ματς της Euroleague, φτάνοντας τις 425.
Μάλιστα, ο «Παπ» στον αγώνα του Ολυμπιακού αναμένεται να προσπεράσει τον Κάιλ Χάινς, καθώς θα φτάσει τις 426 συμμετοχές στη Euroleague.
Πρώτος στη σχετική λίστα είναι ο Σέρχιο Γιουλ με 479 και ακολουθεί στη δεύτερη θέση ο Κώστας Σλούκας, που έχει συμπληρώσει 461 παιχνίδια στην κορυφαία ευρωπαϊκή διασυλλογική διοργάνωση.
Δείτε την ανάρτηση της Euroleague για τον Παπανικολάου
425 EuroLeague games and counting! 🤩@K_pap16 is now joint third in the all-time leaders list for games played!#EveryGameMatters pic.twitter.com/XWeexfBLjj
— EuroLeague (@EuroLeague) April 8, 2026
Από εκεί και πέρα, Χάινς και Παπανικολάου βρίσκονται στην τρίτη θέση, στην τέταρτη είναι ο Γιάν Βέσελι με 410 και την πεντάδα «κλείνει» ο Σέρχι Ροντρίγκεζ με 405 παιχνίδια στη Euroleague.
