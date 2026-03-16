Παπανικολάου: «Δεν μπορείς να είσαι όλη την ώρα με το μυαλό στο μπάσκετ, γιατί θα υπάρξει κορεσμός»
Ο Κώστας Παπανικολάου μίλησε για το ματς με την Φενέρμπαχτσε και αναφέρθηκε στη σχέση που έχει με τους συμπαίκτες του, τόσο εντός, όσο και εκτός παρκέ.
- Ανοίγει η πλατφόρμα για τις φορολογικές δηλώσεις – Ποιοι κωδικοί μειώνουν τον φόρο
- Νέο βίντεο ντοκουμέντο λίγα λεπτά μετά τη δολοφονία του 20χρονου στη Θεσσαλονίκη
- Απολογούνται οι κατηγορούμενοι για τον ομαδικό βιασμό 17χρονης - Βιντεοσκοπούσαν την πράξη με κινητό
- Αλλαγή ώρας: Πότε γυρίζουμε τα ρολόγια μας μία ώρα μπροστά
Ο Ολυμπιακός αντιμετωπίζει την Φενέρμπαχτσε για την εξ αναβολής αναμέτρηση της 14ης αγωνιστικής της Euroleague και ο Κώστας Παπανικολάου μίλησε για το ματς με την πρωτοπόρο της βαθμολογίας.
Ο αρχηγός του Ολυμπιακού αναφέρθηκε στη δύσκολη και μεγάλη σεζόν που έχει η ομάδα και στάθηκε στην αξία που έχει η αποφόρτιση των παικτών, με κάποιες στιγμές στις οποίες θα είναι λίγο πιο χαλαροί, ούτως ώστε να αποφευχθεί ο κορεσμός.
Οι δηλώσεις του Κώστα Παπανικολάου:
«Είναι ένα παιχνίδι πάρα πολύ δύσκολο. Παίζουμε κόντρα σε μια ομάδα που είναι σταθερή όλη τη σεζόν. Δεν θα είναι εύκολο παιχνίδι. Μπαίνουμε στο τελευταίο κομμάτι της σεζόν, οπότε δεν υπάρχουν εύκολα και δύσκολα παιχνίδια. Προερχόμαστε από μία ήττα στη Μονακό που όλοι θεωρούσαν πως αν ήμασταν στοιχειωδώς σοβαροί θα κερδίζαμε αλλά χάσαμε. Δεν υπάρχει κάτι έξυπνο ή ειδική προσέγγιση. Παίζουμε με τον πρώτο της βαθμολογίας και θέλουμε να διατηρηθούμε ψηλά».
Για την ενέργεια που βγάζει στο γήπεδο: «Τώρα που πλησιάζεις προς το τέλος εκτιμάς περισσότερο το κάθε λεπτό στο παρκέ. Αντιλαμβάνομαι ότι είναι μια δύσκολη και μεγάλη σεζόν. Βλέπουμε ο ένας τον άλλο περισσότερο από τις οικογένειές μας. Είναι σημαντικό να υπάρχουν στιγμές που θα νιώσουμε πιο χαλαροί για να περάσει το δύσκολο πρόγραμμα που έχουμε μπροστά μας. Αν είμαστε συνέχεια στην τσίτα, θα οδηγήσει σε κορεσμό. Πρέπει να υπάρχει και μια χαλάρωση και αυτό είναι που κάνω με τα παιδιά. Με όλα τα παιδιά είμαστε σε καλό μήκος κύματος. Είναι μια τεράστια σεζόν με πολλά πάνω, με πολλά κάτω, με πολλά ταξίδια. Δεν μπορείς να είσαι όλη την ώρα με το μυαλό στο μπάσκετ, γιατί θα υπάρξει κορεσμός».
- Εθνική Ελλάδας: Ποιες είναι οι κλήσεις του Γιοβάνοβιτς για τα παιχνίδια με Παραγουάη και Ουγγαρία
- Μπαρτζώκας: «Nα μείνουμε στις πρώτες θέσεις της Euroleague» – Τι είπε για το περιστατικό με τον Πανιώνιο
- Κι όμως, έρχεται κι άλλος Γουεμπανιάμα: Τα απίθανα προσόντα του 14χρονου Μοχάμεντ Νταμπόνε (vid)
- Ο Καστίγιο επισκέφτηκε το Μουσείο του Ολυμπιακού (vid)
- Η Παρί Σεν Ζερμέν ετοιμάζει «χρυσό» deal
- Ιστορική βραδιά: Ο Πουλακίδας πέτυχε τους πρώτους πόντους στο NBA (vid)
- Τι είπε ο Αντετοκούνμπο για τον τραυματισμό του στο γόνατο: «Δεν με ενοχλεί ιδιαίτερα»
