Κυριακή 08 Μαρτίου 2026
Παπανικολάου: «Κοιτάω να απολαμβάνω κάθε στιγμή που βρίσκομαι στο παρκέ»
Μπάσκετ 08 Μαρτίου 2026, 16:41

Παπανικολάου: «Κοιτάω να απολαμβάνω κάθε στιγμή που βρίσκομαι στο παρκέ»

Οι δηλώσεις που παραχώρησε, ο αρχηγός του Ολυμπιακού, Κώστας Παπανικολάου μετά τη νίκη των Πειραιωτών επί του ΠΑΟΚ με 100-73.

Σύνταξη
Ο Κώστας Παπανικολάου παραχώρησε δηλώσεις στην κάμερα της ΕΡΤ, μετά τη νίκη του Ολυμπιακού επί του ΠΑΟΚ με 100-73.

Ο αρχηγός των Πειραιωτών αναφέρθηκε στα στοιχεία-κλειδιά της επικράτησης, ενώ μίλησε και για την προσφορά του στην ομάδα, υπογραμμίζοντας ότι αντιλαμβάνεται ότι τα χρόνια περνούν και γι’ αυτό θέλει να απολαμβάνει κάθε στιγμή στο παρκέ.

Αναλυτικά οι δηλώσεις του Παπανικολάου

«Είναι δεδομένο ότι είναι δύσκολο να παίζεις σε λιγότερο από 48 ώρες μετά από ένα ματς τόσο μεγάλης έντασης όσο ήταν της Παρασκευής. Είναι φυσιολογικό τα level ενέργειας να μην ήταν στα επιθυμητά στάδια. Είχαμε επαγγελματική προσέγγιση στο ματς. Ο ΠΑΟΚ είναι μία καλά δουλεμένη ομάδα, μας έβαλε πολύ δύσκολα αλλά δουλέψαμε σωστά, ειδικά στο δεύτερο ημίχρονο, για να κάνουμε την δουλειά μας και να εξασφαλήσουμε τη νίκη.

Θέλουμε να έχουμε όλα τα παιδιά, να είμαστε όλοι στο 100%. Αλλά σε μία τόσο μεγάλη σεζόν, τόσο αδίστακτη που έχει γίνει η Ευρωλίγκα σε συνέχεια με το ελληνικό πρωτάθλημα, πάρα πολλά παιχνίδια, ταξίδια, είναι λογικό να υπάρχουν τραυματισμοί, μυϊκά θέματα. Έχουμε ένα μεγάλο ρόστερ και μπορούμε να ανταπεξέλθουμε. Θέλουμε όλοι να είναι υγιείς αλλά όταν προκύπτουν τέτοιες καταστάσεις δείχνουμε πως μπορούμε να σταθούμε απέναντι στον οποιονδήποτε.

Δεν παίζουμε κανένα παιχνίδι για να χάσουμε. Κάναμε μία πολύ κακή εμφάνιση στον τελικό του Κυπέλλου. Πνευματικά δεν μπήκαμε ποτέ το ματς. Αυτό μας στεναχώρησε πολύ και έθιξε τον εγωισμό μας. Από εκεί και πέρα η σεζόν είναι αμείλικτη, δεν περιμένει ούτε νίκες ούτε ήττες και προσπαθούμε ό,τι συμβαίνει να το αφήνουμε πίσω μας και να εστιάζουμε στην επόμενη μέρα. Έτσι κάναμε και παρουσιαστήκαμε έτοιμοι.

Πολύ θετικό εργαλείο για τον προπονητή το να έχει παίκτες που μπορούν να παίξουν σε πολλές θέσεις και μπορούν να κρατήσουν το επίπεδο έντασης και την συνέχεια αυτού που θέλει να βγάλει ο προπονητής στο παρκέ. Είναι σημαντικό. Σίγουρα λύνει και τα χέρια των προπονητών σε πράγματα που θέλουν να κάνουν μέσα στο παρκέ.

Τα χρόνια περνάνε και δεν μένουν πολλά, οπότε κοιτάω να απολαμβάνω κάθε στιγμή που βρίσκομαι στο παρκέ. Προσπαθώ και θέλω να είμαι χρήσιμος. Πραγματικά, δουλεύω, προσπαθώ να είμαι όσο καλύτερα γίνεται. Καταλαβαίνω ότι και τα επίπεδα ενέργειας και η αθλητικότητα δεν είναι ίδια όπως όταν ήμουν 23. Προσπαθώ να διαβάσω φάσεις, να βρω το πλεονέκτημα και να βοηθήσω με άλλους τρόπους. Κάποιες φορές τα καταφέρνω, άλλες όχι. Αλλά αυτή είναι η ζωή του μπασκετμπολίστα, να προσπαθεί και να παλεύει για το καλύτερο.

Έχω τέσσερις γυναίκες υπέροχες στην ζωή μου, πέντε μαζί με την γιαγιά μου. Μου έχουν δώσει και μου δίνουν πολύ όμορφα πράγματα και το πιο όμορφο είναι το χαμόγελο με το οποίο πιάνω τον εαυτό μου κάθε φορά που τις αντικρίζω. Οι γυναίκες είναι το νούμερο ένα στην ζωή μας. Να τις χαιρόμαστε και να μας συνεχίζουν να μας κάνουν χαρούμενους».

Ελληνικός τουρισμός: Τα δύο σενάρια λόγω του πολέμου στη Μέση Ανατολή – Τι δείχνουν οι κρατήσεις

Ελληνικός τουρισμός: Τα δύο σενάρια λόγω του πολέμου στη Μέση Ανατολή – Τι δείχνουν οι κρατήσεις

Απάντηση της Τεχεράνης στις ΗΠΑ: Yπόθεση του ιρανικού λαού να επιλέξει τον ηγέτη του

Απάντηση της Τεχεράνης στις ΗΠΑ: Yπόθεση του ιρανικού λαού να επιλέξει τον ηγέτη του

Bundesliga 08.03.26

LIVE: Ζανκτ Πάουλι – Άιντραχτ Φρανκφούρτης

LIVE: Ζανκτ Πάουλι - Άιντραχτ Φρανκφούρτης. Παρακολουθήστε live στις 16:30 την εξέλιξη της αναμέτρησης Ζανκτ Πάουλι - Άιντραχτ Φρανκφούρτης για την 25η αγωνιστική της Bundesliga. Τηλεοπτικά από Novasports 3.

Σύνταξη
Super League 08.03.26

LIVE: Αστέρας Τρίπολης – Πανσερραϊκός

LIVE: Αστέρας Τρίπολης – Πανσερραϊκός. Παρακολουθήστε live στις 16:00 την εξέλιξη της αναμέτρησης Αστέρας – Πανσερραϊκός για την 24η αγωνιστική της Stoiximan Super League. Τηλεοπτικά από Novasports Prime.

Σύνταξη
Stoiximan GBL 08.03.26

LIVE: Ηρακλής – Παναθηναϊκός

LIVE: Ηρακλής – Παναθηναϊκός. Παρακολουθήστε live στις 16:00 την εξέλιξη της αναμέτρησης Ηρακλής – Παναθηναϊκός για την 20η αγωνιστική της Stoiximan GBL. Τηλεοπτικά από ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ.

Σύνταξη
Ο Μπιτάδος μεγάλος νικητής του Ημιμαραθώνιου της Αθήνας με ρεκόρ αγώνα – Έγραψε ιστορία η Μαρινάκου
Άλλα Αθλήματα 08.03.26

Ο Μπιτάδος μεγάλος νικητής του Ημιμαραθώνιου της Αθήνας με ρεκόρ αγώνα – Έγραψε ιστορία η Μαρινάκου

Ο Παναγιώτης Μπιτάδος, αθλητής του Ολυμπιακού που ειδικεύεται στο τρίαθλο είναι ο μεγάλος νικητής στον φετινό Ημιμαραθώνιο της Αθήνας - Έγραψε ιστορία στις γυναίκες η Μαρινάκου με τρίτη σερί νίκη.

Σύνταξη
«Θέλω τα… μισθά μου!»
Ποδόσφαιρο 08.03.26

«Θέλω τα… μισθά μου!»

Ο Νεϊμάρ στο εδώλιο μετά από μήνυση της πρώην μαγείρισσάς του - Καταγγελίες για εξαντλητική εργασία έως 16 ώρες ημερησίως, βαριά καθήκοντα και απλήρωτες υπερωρίες –

Γιώργος Μαζιάς
Γιώργος Μαζιάς
Τα δεδομένα στη Euroleague: Πόσες νίκες θέλει για το Top 10 ο Παναθηναϊκός – «Καθαρίζει» με την τετράδα ο Ολυμπιακός (pic)
Euroleague 08.03.26

Τα δεδομένα στη Euroleague: Πόσες νίκες θέλει για το Top 10 ο Παναθηναϊκός – «Καθαρίζει» με την τετράδα ο Ολυμπιακός (pic)

Ο Παναθηναϊκός είναι με την πλάτη στον τοίχο για την πρόκριση στα νοκ-άουτ μετά την ήττα στο ΣΕΦ – Ποιες είναι οι πιθανότητες των πράσινων, γιατί είναι μια ανάσα από την τετράδα και λόγω προγράμματος ο Ολυμπιακός…

Γιώργος Πανταζόγλου
Γιώργος Πανταζόγλου
Σεισμός: Ξύπνησαν μνήμες από το 1969 – Τα βασικά χαρακτηριστικά της περιοχής που βρέθηκε στο επίκεντρο
Θεσπρωτία 08.03.26

Ξύπνησαν μνήμες από τον σεισμό του 1969 - Τα βασικά χαρακτηριστικά της περιοχής που βρέθηκε στο επίκεντρο

Ισχυρός σεισμός 5,3 Ρίχτερ στην Λεπτοκαρυά Θεσπρωτίας. Το 1969 σε πολύ κοντινή απόσταση, και ενδεχομένως από την ίδια ζώνη, είχαμε σεισμική δραστηριότητα με σεισμό μεγαλύτερου μεγέθους.

Σύνταξη
Κάν’το όπως ο Σάντσεθ: Ο Αλέξης Τσίπρας, οι κόκκινες γραμμές και η ηγεμονία της Κεντροαριστεράς
Πολιτική 08.03.26

Κάν’το όπως ο Σάντσεθ: Ο Αλέξης Τσίπρας, οι κόκκινες γραμμές και η ηγεμονία της Κεντροαριστεράς

Ο πρώην πρωθυπουργός Αλέξης Τσίπρας από την Κοζάνη τάχθηκε ξεκάθαρα απέναντι στις επιλογές του Κυριάκου Μητσοτάκη για την εμπλοκή της χώρας μας στον πόλεμο των ΗΠΑ και του Ισραήλ έναντι του Ιράν.

Δημήτρης Τερζής
Δημήτρης Τερζής
Αποκάλυψη Sunday Times: Βρέθηκε ρωσική τεχνολογία στο «drone» που έπληξε την βρετανική βάση
Κόσμος 08.03.26

Αποκάλυψη Sunday Times: Βρέθηκε ρωσική τεχνολογία στο «drone» που έπληξε την βρετανική βάση

Σύμφωνα με το δημοσίευμα της εφημερίδας, περιείχε το ρωσικής κατασκευής σύστημα πλοήγησης Kometa-B, που για πρώτη φορά εντοπίστηκε τον Δεκέμβριο από την ουκρανική αεράμυνα

Σύνταξη
Η ξεχασμένη, φεμινίστρια σεξολόγος που αποκάλυψε τον γυναικείο οργασμό – «Πως μιλάς γι’ αυτά τα πράγματα;»
Woman 08.03.26

Η ξεχασμένη, φεμινίστρια σεξολόγος που αποκάλυψε τον γυναικείο οργασμό - «Πως μιλάς γι' αυτά τα πράγματα;»

Πριν από πενήντα χρόνια, μια αμφιλεγόμενη συγγραφέας ονόματι Shere Hite μας έμαθε πώς να μιλάμε για το σεξ και την ηδονή, πουλώντας εκατομμύρια αντίτυπα των βιβλίων της. Γιατί σήμερα τόσο λίγοι άνθρωποι γνωρίζουν το όνομά της;

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Σεισμός 5,3 Ρίχτερ: Ζημιές και δεκάδες μετασεισμοί σε χωριά των Ιωαννίνων και της Θεσπρωτίας – Δείτε φωτογραφίες
Ελλάδα 08.03.26

Ζημιές και δεκάδες μετασεισμοί σε χωριά των Ιωαννίνων και της Θεσπρωτίας από τα 5,3 Ρίχτερ - Δείτε φωτογραφίες

τα κλιμάκια θα επισκεφτούν και όλα τα σχολεία της περιοχής, προκειμένου να διαπιστωθεί αν έχουν υποστεί ζημιές ή όχι, ώστε να ξέρουν εάν αύριο τα παιδιά θα κάνουν μάθημα

Σύνταξη
«Θα φέρουμε άμεσα νέα πρόταση για έκτακτη φορολόγηση των υπερκερδών των τραπεζών» λέει ο Τσουκαλάς
Πολιτική 08.03.26

«Θα φέρουμε άμεσα νέα πρόταση για έκτακτη φορολόγηση των υπερκερδών των τραπεζών» λέει ο Τσουκαλάς

Ο εκπρόσωπος Τύπου του ΠΑΣΟΚ Κώστας Τσουκαλάς χτύπησε καμπανάκι για τις οικονομικές συνέπειες που μπορεί να έχει η χώρα από τον πόλεμο στο Ιράν και προανήγγειλε νέα πρόταση του ΠΑΣΟΚ για έκτακτη φορολόγηση στα υπερκέρδη των τραπεζών

Σύνταξη
Θάνατος Έπσταϊν: Φύλακας τον έψαξε στο Google λίγο πριν βρεθεί νεκρός – Ερωτήματα για κατάθεση 5.000 δολαρίων
48 λεπτά πριν 08.03.26

Θάνατος Έπσταϊν: Φύλακας τον έψαξε στο Google λίγο πριν βρεθεί νεκρός – Ερωτήματα για κατάθεση 5.000 δολαρίων

Νέα έγγραφα του Υπουργείου Δικαιοσύνης αποκαλύπτουν ότι φύλακας στη φυλακή όπου κρατούνταν ο Τζέφρι Έπσταϊν τον αναζήτησε στο Google λίγα λεπτά πριν βρεθεί νεκρός στο κελί του, ενώ δέκα ημέρες νωρίτερα είχε καταθέσει 5.000 δολάρια σε μετρητά

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
Από το μισθολογικό στο τεχνολογικό χάσμα – Μειώθηκαν στο 19% οι γυναίκες στην ευρωπαϊκή tech αγορά
Έκθεση McKinsey 08.03.26

Από το μισθολογικό στο τεχνολογικό χάσμα - Μειώθηκαν στο 19% οι γυναίκες στην ευρωπαϊκή tech αγορά

Αν δεν ληφθούν στοχευμένα μέτρα για τις γυναίκες, το χάσμα μεταξύ των φύλων μπορεί να διευρυνθεί ακόμα περισσότερο, ιδιαίτερα στην εποχή της AI, προειδοποιεί η έκθεση της McKinsey

Ιωάννα Κουμπαρέλη
Ιωάννα Κουμπαρέλη
Φάμελλος: Η Παγκόσμια Ημέρα της Γυναίκας είναι υπενθύμιση των αγώνων που δόθηκαν για να υπάρχουν δικαιώματα και ισονομία
Πολιτική 08.03.26

Φάμελλος: Η Παγκόσμια Ημέρα της Γυναίκας είναι υπενθύμιση των αγώνων που δόθηκαν για να υπάρχουν δικαιώματα και ισονομία

«Δυστυχώς ακόμα και σήμερα οι ανισότητες είναι μεγάλες εις βάρος των γυναικών, όπως στα εργασιακά δικαιώματα, στην κοινωνική ανασφάλεια και στις αμοιβές» αναφέρει ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ Σωκράτης Φάμελλος

Σύνταξη
Ολομέλεια Δικηγόρων: Αντίθετη με τις καταχρηστικές συμπεριφορές των Εταιρειών Διαχείρισης Απαιτήσεων – funds
Ελλάδα 08.03.26

Ολομέλεια Δικηγόρων: Αντίθετη με τις καταχρηστικές συμπεριφορές των Εταιρειών Διαχείρισης Απαιτήσεων – funds

Η Ολομέλεια «εκφράζει την κατηγορηματική αντίθεσή της στις καταχρηστικές και αθέμιτες συμπεριφορές των Τραπεζών που επιδιώκουν να διορίζουν δικηγόρους της αρεσκείας τους και για την εκπροσώπηση του δανειολήπτη στις προσημειώσει

Μίνα Μουστάκα
Μίνα Μουστάκα
Απίστευτη γκάφα του Κρεμλίνου: Ανέβασε βίντεο με τον Πούτιν να βήχει σε μήνυμα για την Ημέρα της Γυναίκας
Κόσμος 08.03.26

Απίστευτη γκάφα του Κρεμλίνου: Ανέβασε βίντεο με τον Πούτιν να βήχει σε μήνυμα για την Ημέρα της Γυναίκας

«Παραλίγο να αρχίσω να βήχω. Μιλάω πολύ σήμερα», ακούγεται να λέει ο Πούτιν στο λάθος βίντεο που δημοσίευσε το Κρεμλίνο με μήνυμα του προέδρου για την Ημέρα της Γυναίκας.

Σύνταξη
