Παπανικολάου: «Κοιτάω να απολαμβάνω κάθε στιγμή που βρίσκομαι στο παρκέ»

Ο Κώστας Παπανικολάου παραχώρησε δηλώσεις στην κάμερα της ΕΡΤ, μετά τη νίκη του Ολυμπιακού επί του ΠΑΟΚ με 100-73.

Ο αρχηγός των Πειραιωτών αναφέρθηκε στα στοιχεία-κλειδιά της επικράτησης, ενώ μίλησε και για την προσφορά του στην ομάδα, υπογραμμίζοντας ότι αντιλαμβάνεται ότι τα χρόνια περνούν και γι’ αυτό θέλει να απολαμβάνει κάθε στιγμή στο παρκέ.

Αναλυτικά οι δηλώσεις του Παπανικολάου

«Είναι δεδομένο ότι είναι δύσκολο να παίζεις σε λιγότερο από 48 ώρες μετά από ένα ματς τόσο μεγάλης έντασης όσο ήταν της Παρασκευής. Είναι φυσιολογικό τα level ενέργειας να μην ήταν στα επιθυμητά στάδια. Είχαμε επαγγελματική προσέγγιση στο ματς. Ο ΠΑΟΚ είναι μία καλά δουλεμένη ομάδα, μας έβαλε πολύ δύσκολα αλλά δουλέψαμε σωστά, ειδικά στο δεύτερο ημίχρονο, για να κάνουμε την δουλειά μας και να εξασφαλήσουμε τη νίκη.

Θέλουμε να έχουμε όλα τα παιδιά, να είμαστε όλοι στο 100%. Αλλά σε μία τόσο μεγάλη σεζόν, τόσο αδίστακτη που έχει γίνει η Ευρωλίγκα σε συνέχεια με το ελληνικό πρωτάθλημα, πάρα πολλά παιχνίδια, ταξίδια, είναι λογικό να υπάρχουν τραυματισμοί, μυϊκά θέματα. Έχουμε ένα μεγάλο ρόστερ και μπορούμε να ανταπεξέλθουμε. Θέλουμε όλοι να είναι υγιείς αλλά όταν προκύπτουν τέτοιες καταστάσεις δείχνουμε πως μπορούμε να σταθούμε απέναντι στον οποιονδήποτε.

Δεν παίζουμε κανένα παιχνίδι για να χάσουμε. Κάναμε μία πολύ κακή εμφάνιση στον τελικό του Κυπέλλου. Πνευματικά δεν μπήκαμε ποτέ το ματς. Αυτό μας στεναχώρησε πολύ και έθιξε τον εγωισμό μας. Από εκεί και πέρα η σεζόν είναι αμείλικτη, δεν περιμένει ούτε νίκες ούτε ήττες και προσπαθούμε ό,τι συμβαίνει να το αφήνουμε πίσω μας και να εστιάζουμε στην επόμενη μέρα. Έτσι κάναμε και παρουσιαστήκαμε έτοιμοι.

Πολύ θετικό εργαλείο για τον προπονητή το να έχει παίκτες που μπορούν να παίξουν σε πολλές θέσεις και μπορούν να κρατήσουν το επίπεδο έντασης και την συνέχεια αυτού που θέλει να βγάλει ο προπονητής στο παρκέ. Είναι σημαντικό. Σίγουρα λύνει και τα χέρια των προπονητών σε πράγματα που θέλουν να κάνουν μέσα στο παρκέ.

Τα χρόνια περνάνε και δεν μένουν πολλά, οπότε κοιτάω να απολαμβάνω κάθε στιγμή που βρίσκομαι στο παρκέ. Προσπαθώ και θέλω να είμαι χρήσιμος. Πραγματικά, δουλεύω, προσπαθώ να είμαι όσο καλύτερα γίνεται. Καταλαβαίνω ότι και τα επίπεδα ενέργειας και η αθλητικότητα δεν είναι ίδια όπως όταν ήμουν 23. Προσπαθώ να διαβάσω φάσεις, να βρω το πλεονέκτημα και να βοηθήσω με άλλους τρόπους. Κάποιες φορές τα καταφέρνω, άλλες όχι. Αλλά αυτή είναι η ζωή του μπασκετμπολίστα, να προσπαθεί και να παλεύει για το καλύτερο.

Έχω τέσσερις γυναίκες υπέροχες στην ζωή μου, πέντε μαζί με την γιαγιά μου. Μου έχουν δώσει και μου δίνουν πολύ όμορφα πράγματα και το πιο όμορφο είναι το χαμόγελο με το οποίο πιάνω τον εαυτό μου κάθε φορά που τις αντικρίζω. Οι γυναίκες είναι το νούμερο ένα στην ζωή μας. Να τις χαιρόμαστε και να μας συνεχίζουν να μας κάνουν χαρούμενους».