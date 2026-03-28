Κώστας Σλούκας: Η 300άρα, ο Γιουλ και ο… Παπανικολάου

Νίκη-ανάσα πέτυχε χτες βράδυ (27/3) ο Παναθηναϊκός, απέναντι στη Μονακό και πλέον «τρέχει» για την τελική 6άδα της Euroleague, φτάνοντας στις 20 νίκες σε 34 ματς. Όλα αυτά την ώρα που ο Κώστας Σλούκας έφτασε σε ένα ακόμη milestone…

O αρχηγός των Πράσινων ολοκλήρωσε την αναμέτρηση με 10 πόντους (2/3 τρίποντα, 2 ριμπάουντ, 7 ασίστ) και έφτασε τις 300 νίκες στην κορυφαία μπασκετική διοργάνωση της Ευρώπης.

Career milestone ο Σλούκας

Πλέον, ο Σλούκας είναι ο δεύτερος παίκτης με τις περισσότερες νίκες στη Euroleague, πίσω μόνο από τον θρύλο της Ρεάλ Μαδρίτης, Σέρχιο Γιουλ. Ο Έλληνας γκαρντ έχει 135 νίκες με τον Ολυμπιακό, 98 με τη Φενέρμπαχτσε και χτες έφτασε τις 67 με τον Παναθηναϊκό, με συνολικό ποσοστό 65,3%. Μάλιστα, στην λίστα με τους κορυφαίους σε νίκες παίκτες υπάρχει ακόμη ένας Έλληνας, ο Κώστας Παπανικολάου στην 5η θέση με 268 (245 Ολυμπιακός, 23 Μπαρτσελόνα) και ποσοστό 63,5%. Την εν λόγω λίστα συμπληρώνουν οι Κάιλ Χάινς με 285 νίκες και Σέρχιο Ροντρίγκες με 271.

Αναλυτικά η λίστα με τους παίκτες με τις περισσότερες νίκες στη Euroleague

Σέρχιο Γιουλ – 328 νίκες Ρεάλ Μαδρίτης, 68,7%

Κώστας Σλούκας – 300 νίκες (135 Ολυμπιακός, 98 Φενέρμπαχτσε, 67 Παναθηναϊκός), 65,3%

Κάιλ Χάινς – 285 νίκες (169 ΤΣΣΚΑ, 76 Αρμάνι Μιλάνο, 36 Ολυμπιακός, 4 Μπάμπεργκ), 67%

Σέρχιο Ροντρίγκες – 271 νίκες (155 Ρεάλ, 57 Μιλάνο, 55 ΤΣΣΚΑ, 4 Εστουντιάντες), 66,9%

Κώστας Παπανικολάου – 268 νίκες (245 Ολυμπιακός, 23 Μπαρτσελόνα), 63,5%