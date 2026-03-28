Σάββατο 28 Μαρτίου 2026
Κώστας Σλούκας: Η 300άρα, ο Γιουλ και ο… Παπανικολάου
Euroleague 28 Μαρτίου 2026, 09:07

Ο Κώστας Σλούκας έφτασε τις 300 νίκες στη Euroleague και πλέον η κορυφή δεν είναι μακριά…

Νίκη-ανάσα πέτυχε χτες βράδυ (27/3) ο Παναθηναϊκός, απέναντι στη Μονακό και πλέον «τρέχει» για την τελική 6άδα της Euroleague, φτάνοντας στις 20 νίκες σε 34 ματς. Όλα αυτά την ώρα που ο Κώστας Σλούκας έφτασε σε ένα ακόμη milestone…

O αρχηγός των Πράσινων ολοκλήρωσε την αναμέτρηση με 10 πόντους (2/3 τρίποντα, 2 ριμπάουντ, 7 ασίστ) και έφτασε τις 300 νίκες στην κορυφαία μπασκετική διοργάνωση της Ευρώπης.

Career milestone ο Σλούκας

Πλέον, ο Σλούκας είναι ο δεύτερος παίκτης με τις περισσότερες νίκες στη Euroleague, πίσω μόνο από τον θρύλο της Ρεάλ Μαδρίτης, Σέρχιο Γιουλ. Ο Έλληνας γκαρντ έχει 135 νίκες με τον Ολυμπιακό, 98 με τη Φενέρμπαχτσε και χτες έφτασε τις 67 με τον Παναθηναϊκό, με συνολικό ποσοστό 65,3%. Μάλιστα, στην λίστα με τους κορυφαίους σε νίκες παίκτες υπάρχει ακόμη ένας Έλληνας, ο Κώστας Παπανικολάου στην 5η θέση με 268 (245 Ολυμπιακός, 23 Μπαρτσελόνα) και ποσοστό 63,5%. Την εν λόγω λίστα συμπληρώνουν οι Κάιλ Χάινς με 285 νίκες και Σέρχιο Ροντρίγκες με 271.

Αναλυτικά η λίστα με τους παίκτες με τις περισσότερες νίκες στη Euroleague

Σέρχιο Γιουλ – 328 νίκες Ρεάλ Μαδρίτης, 68,7%
Κώστας Σλούκας – 300 νίκες (135 Ολυμπιακός, 98 Φενέρμπαχτσε, 67 Παναθηναϊκός), 65,3%
Κάιλ Χάινς – 285 νίκες (169 ΤΣΣΚΑ, 76 Αρμάνι Μιλάνο, 36 Ολυμπιακός, 4 Μπάμπεργκ), 67%
Σέρχιο Ροντρίγκες – 271 νίκες (155 Ρεάλ, 57 Μιλάνο, 55 ΤΣΣΚΑ, 4 Εστουντιάντες), 66,9%
Κώστας Παπανικολάου – 268 νίκες (245 Ολυμπιακός, 23 Μπαρτσελόνα), 63,5%

Ρήτρα διαφυγής: Χωρίς δημοσιονομική χαλάρωση η Ευρώπη – Τι σημαίνει για Ελλάδα και μέτρα στήριξης

Οι Χούθι επιβεβαίωσαν ότι εκτόξευσαν πύραυλο προς το Ισραήλ

Ο Μέσι κόντρα στα «κινέζικα»
Ποδόσφαιρο 28.03.26

Δικαστική προσφυγή στις ΗΠΑ για τον Λιονέλ Μέσι για την προστασία της παγκόσμιας εμπορικής του αυτοκρατορίας

Γιώργος Μαζιάς
LIVE: Παναθηναϊκός – Μονακό
Μπάσκετ 27.03.26

LIVE: Παναθηναϊκός – Μονακό. Παρακολουθήστε live στις 21:15 την εξέλιξη της αναμέτρησης Παναθηναϊκός – Μονακό για την 34η αγωνιστική της Euroleague. Τηλεοπτικά από Novasports Prime.

Η Αρμάνι Μιλάνο συμφώνησε με τον Χολ – Ψάχνεται και για Πίτερς
Euroleague 27.03.26

Η Αρμάνι Μιλάνο έκλεισε τον Ντέβον Χολ με ένα «χρυσό» τριετές deal και πάει για τον μεγάλο στόχο της στο «4» που δεν είναι άλλος από τον Άλεκ Πίτερς – Τι ισχύει με τον Αμερικανό του Ολυμπιακού…

Τα οικονομικά προβλήματα της Μονακό και η «καυτή» περίπτωση του Ντιαλό
Euroleague 27.03.26

Ο Άλφα Ντιαλό είναι ένας παίκτης που δεσμεύεται με συμβόλαιο με τη Μονακό, όμως η ομάδα του Πριγκιπάτου έχει οικονομικά προβλήματα και δεν αποκλείεται να είναι διαθέσιμος το καλοκαίρι – Οι λεπτομέρειες του συμβολαίου του και γιατί μπορεί να γίνει η πιο «καυτή» περίπτωση του καλοκαιριού.

Γιώργος Πανταζόγλου
Απέναντι στην κυβέρνηση του Μαξίμου Gate και της έκρηξης ακρίβειας και ανισοτήτων, η χώρα χρειάζεται «επιστροφή στις ρίζες» της δημοκρατικής παράταξης
Editorial 28.03.26

Το να συζητάμε την ανάγκη να γυρίσουμε στις πολιτικές του ΠΑΣΟΚ της δεκαετίας του 1980 δεν είναι νοσταλγία, αλλά αναγκαία συνθήκη για να βγει η χώρα από τα σημερινά αδιέξοδα

Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος
Ιωάννινα: Νέες μαρτυρίες φωτίζουν κρίσιμες πτυχές της μυστηριώδους εξαφάνισης του Νίκου Κάκαβου
Φως στο Τούνελ 28.03.26

Για τον 55χρονο πρώην συνοριοφύλακα που εξαφανίστηκε από τα Ιωάννινα στις 14 Μαρτίου έχει εκδοθεί Silver Alert - Τι λένε για την υπόθεση άνθρωποι που τον είδαν λίγο προτού χαθεί από προσώπου γης

Ο Μέσι κόντρα στα «κινέζικα»
Ποδόσφαιρο 28.03.26

Δικαστική προσφυγή στις ΗΠΑ για τον Λιονέλ Μέσι για την προστασία της παγκόσμιας εμπορικής του αυτοκρατορίας

Γιώργος Μαζιάς
Όταν η Chanel φώτισε τα πουκάμισα Charvet, ένα από το καλύτερα κρυμμένα μυστικά του Παρισιού
Chemisier 28.03.26

Το κατάστημα της Place Vendôme από το 1938 δε διαθέτει e-shop, ωστόσο βγήκε στο προσκήνιο χάρη στη συνεργασία του με τη Chanel και τα πουκάμισά του από 400 ευρώ που γοήτευσαν τους Κένεντι, Μπωντλαίρ, Ντενέβ.

Έφη Αλεβίζου
Ηλεία: Βίντεο-ντοκουμέντο ρίχνει φως στη σοκαριστική υπόθεση του Σάκη Γκολφίνου που κάηκε ζωντανός
Στην Ηλεία 28.03.26

Βίντεο δείχνει το αυτοκίνητο που ακολουθεί τον Σάκη Γκολφίνο στην Ηλεία και αμέσως μετά φεύγει την ώρα που ξεσπά η πυρκαγιά που τον καίει ζωντανό - Το «Φως στο Τούνελ» ανασυνθέτει το μυστήριο

Χούλιο Ενσίσο: Το καμάρι του Κααγκουαζού και η ελπίδα της Παραγουάης (vids)
Ποδόσφαιρο 28.03.26

«Το κόσμημα», όπως αποκαλείται ο Χούλιο Ενσίσο που «έλαμψε» (και) στο Καραϊσκάκη κόντρα στην Εθνική μας, το ξεπέταγμα στα 15 του χρόνια, η Μπράιτον, το Στρασβούργο και το Μουντιάλ που έρχεται

Γιώργος Νοικοκύρης
Ομιλία Ανδρουλάκη στο συνέδριο του ΠΑΣΟΚ: Πολιτική αλλαγή, «πόλεμος» ενάντια στη δεξιά και «καρφιά» στους εσωκομματικούς αντιπάλους
Πολιτική Γραμματεία 28.03.26

Η στρατηγική της πολιτικής αλλαγής, το «καρφί» σε Δούκα, το δριμύ «κατηγορώ» εναντίον της ΝΔ για τις υποκλοπές και οι έντονες δόσεις αντιδεξιάς ρητορικής «σφράγισαν» την εισηγητική ομιλία του Νίκου Ανδρουλάκη στο 4ο τακτικό συνέδριο του ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ.

Ιάσονας Σχινάς - Παπαδόπουλος
Συνέδριο ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ: Το πανηγυρικό κλίμα και η θερμή αγκαλιά Ανδρουλάκη-Δούκα
Πολιτική Γραμματεία 28.03.26

Με σημαίες, συνθήματα και το «Καλημέρα Ήλιε» να αντηχεί στο στάδιο Τάε Κβο Ντο, ξεκίνησαν το βράδυ της Παρασκευής οι εργασίες του 4ου τακτικού συνεδρίου του ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ σε πανηγυρικό κλίμα.

Ιάσονας Σχινάς - Παπαδόπουλος
Σπύρος Σκούρας, ο Έλληνας με το φτωχό υπόβαθρο που κατέκτησε το Χόλιγουντ του 20ού αιώνα
Πώς ξεκίνησε 28.03.26

Από βοσκόπουλο στην Ηλεία, ο Σπύρος Σκούρας έφτασε να γίνει ένα από τα λαμπρότερα ονόματα στον αμερικανικό κινηματογράφο - Πώς ο Σπύρος και τα αδέλφια του έφτασαν στα σαλόνια του Χόλιγουντ

Ευθύμιος Τσιλιόπουλος
Οι Χούθι επιβεβαίωσαν ότι εκτόξευσαν πύραυλο προς το Ισραήλ – Σφυροκόπημα των IDF σε Λίβανο και Τεχεράνη
Διευρύνεται ο πόλεμος 28.03.26 Upd: 10:23

Ο πόλεμος δεν έχει τελειώσει ακόμα λέει τώρα ο Τραμπ - Ο πυρηνικός σταθμός Μπουσέρ χτυπήθηκε για τρίτη φορά, με το Ιράν να υπόσχεται ότι θα απαντήσει - Οι Χούθι μπήκαν στον πόλεμο, επιβεβαίωσαν ότι επιτέθηκαν με βαλιστικούς πυραύλους στο Ισραήλ - Όλες οι εξελίξεις στο in

Το «χτύπημα» στην Ευρώπη, το ξέσπασμα του Μυλωνά, οι ανακατατάξεις του FTSE Russell, το delivery του Στάσση…

Politico – Μέση Ανατολή: Από πόλεμο πέντε εβδομάδων σε σύγκρουση μηνών, σύμφωνα με το Πεντάγωνο

Η ανατομία του πένθους στο Ιράν – Πώς η κηδεία Χαμενεΐ κρίνει την επιβίωση του καθεστώτος

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Όσκαρ 2026: Στο τραπέζι η ακύρωση του κόκκινου χαλιού λόγω διεθνών εξελίξεων

Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Αδέλφια που μαλώνουν: Τι μαθαίνουν τα παιδιά μέσα από τις συγκρούσεις

Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην ελληνική οικονομία

in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

