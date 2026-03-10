Παναθηναϊκός: Προπονήθηκε ο Σλούκας ενόψει Ζαλγκίρις
Στη διάθεση του Εργκίν Αταμάν για το ματς του Παθηναϊκού με τη Ζαλγκίρις είναι ο Κώστας Σλούκας, σε αντίθεση με τον Αλέξανδρο Σαμοντούροβ.
Ο Παναθηναϊκός θέλει να αφήσει πίσω του τα τελευταία αρνητικά αποτελέσματα σε Ελλάδα και Ευρώπη, κάνοντας restart την Πέμπτη (12/3, 22:00) απέναντι στη Ζαλγκίρις Κάουνας, στο Telekom Center Athens. Για τον λόγο αυτό βρέθηκε στη τελευταία προπόνηση της ομάδας άλλωστε και ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος, ώστε να τονώσει το ηθικό.
Στο μεταξύ, ο Εργκίν Αταμάν είδε τον Κώστα Σλούκα να ενσωματώνεται στις προπονήσεις. Ο αρχηγός του Παναθηναϊκού ταλαιπωρήθηκε από τενοντίτιδα, αλλά ξεπέρασε τους πόνους και μπήκε στο πρόγραμμα ενόψει της μάχης με τη λιθουανική ομάδα. Ατομικό πρόγραμμα ακολούθησε αντίθετα ο Αλέξανδρος Σαμοντούροβ, καθώς δεν έχει ξεπεράσει τη φλεγμονή.
Απομένει να φανεί αν απέναντι στη Ζαλγκίρις Κάουνας θα επιστρέψει στην αγωνιστική δράση ο Ματίας Λεσόρ, μετά τον σοβαρό τραυματισμό του την προηγούμενη σεζόν.
