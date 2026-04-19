sports betsson
Κυριακή 19 Απριλίου 2026
weather-icon 17o
Stream

in
sports

# ΟΥΓΓΑΡΙΑ
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΙΡΑΝ
# ΤΕΜΠΗ
# ΥΠΟΚΛΟΠΕΣ
# ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ
# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΤΣΙΠΡΑΣ
# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΕΠΣΤΑΪΝ
# ΔΗΜΟΣΚΟΠΗΣΗ
# ΚΑΙΡΟΣ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
Δεν του… πάει ο Απρίλης
On Field 19 Απριλίου 2026, 21:20

Ο Μίκελ Αρτέτα βλέπει ξανά την ομάδα του να χάνει πολύτιμο έδαφος στην τελική ευθεία του πρωταθλήματος

Χριστόφορος Ευαγγελάτος
A
A
Vita.gr
Spotlight

Η Άρσεναλ έδωσε μεγάλη «μάχη» στο Έιτιχαντ κόντρα στην Μάντσεστερ Σίτι αλλά οι «κανονιέρηδες» δεν μπόρεσαν ν’ αποφύγουν την ήττα (2-1) και πλέον η κούρσα του τίτλου στην Πρέμιερ Λιγκ είναι ανοιχτή.

Μετά την εντός έδρας από την Μπόρνμουθ, η ομάδα του Λονδίνου έχασε και στο Μάντσεστερ και μια ματιά στα αποτελέσματα των Λονδρέζων τον μήνα Απρίλιο, από την μέρα που ανέλαβε ο Αρτέτα, φανερώνει πολλά.

Ο Ισπανός προπονητής ανέλαβε την τεχνική ηγεσία της Άρσεναλ τον Δεκέμβριο του 2019 και το 2020 δεν έγιναν παιχνίδια Απρίλιο μήνα, λόγω covid.

Από το 2021 και μετά, οι «κανονιέρηδες» έχουν δώσει 26 παιχνίδια Απρίλιο μήνα στην Πρέμιερ Λιγκ και οι αριθμοί είναι αμείλικτοι.

Η ομάδα του Λονδίνου μετράει 11 νίκες, εφτά ισοπαλίες και οκτώ ήττες γεγονός που αποδεικνύει ότι η πορεία των «κανονιέρηδων» δεν είναι και η καλύτερη δυνατή, όταν το πρωτάθλημα μπαίνει στην τελική του ευθεία.

Είναι προφανές πως ο Απρίλης δεν… κάθεται καλά στον Μίκελ Αρτέτα καθώς οι δύο φετινές ήττες (μέχρι στιγμής βεβαίως γιατί ακολουθούν κι άλλα ματς μέσα στον μήνα) μπορεί ν’ αποδειχθούν καταστροφικές για τους πρωτευουσιάνους, στην προσπάθεια που κάνουν για κατάκτηση του πρωταθλήματος.

Το μεγάλο πρόβλημα των Λονδρέζων ήταν η διαχείριση της πίεσης καθώς όσο περνούσαν τα παιχνίδια, οι «κανονιέρηδες» έδειχναν αδυναμία ν’ ανταποκριθούν στην κρισιμότητα των αγώνων.

Κι αυτό όχι μόνο στην Πρέμιερ Λιγκ αλλά επίσης στο Κύπελλο Αγγλίας αλλά και στο Carabao Cup. Ακόμα και στο Champions League, η πρόκριση επί της Σπόρτινγκ Λισαβώνας επιτεύχθηκε με δύσκολο και αγχωτικό τρόπο.

Τώρα όλα είναι ανοιχτά και σίγουρα η Σίτι είναι σε καλύτερη θέση από ψυχολογικής άποψης, καθώς αν νικήσει την Μπέρνλι το βράδυ της Τετάρτης τότε θα ισοβαθμήσει με την Άρσεναλ στην κορυφή του βαθμολογικού πίνακα.

Όταν όμως μιλάμε για Πρέμιερ Λιγκ τίποτε δεν μπορεί να θεωρηθεί δεδομένο αν και τώρα η Άρσεναλ έχει ακόμα μεγαλύτερη πίεση να διαχειριστεί, με ότι αυτό συνεπάγεται για την ομάδα του Λονδίνου.

Headlines:
AGRO
googlenews

Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

sp_banner_Desk
Αθλητική Ροή
On Field 19.04.26

betson_textlink
Stream sports
inStream - Ροή Ειδήσεων
Must Read
in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Cookies