Ο Αρτέτα στο πλευρό του Κέπα

Η Μάντσεστερ Σίτι κατέκτησε το Carabao Cup επικρατώντας στον τελικό της Άρσεναλ με 2-0 και οι «πολίτες» έβαλαν τέλος στα όνειρα των Λονδρέζων για κατάκτηση τεσσάρων τροπαίων την φετινή αγωνιστική περίοδο.

Σημαντικό ρόλο στην έκβαση του τελικού έπαιξε το μεγάλο λάθος του γκολκίπερ των «κανονιέρηδων», Κέπα στην φάση που η Σίτι άνοιξε το σκορ.

Ο Κέπα έχασε την μπάλα μέσα από τα χέρια του σε μια εύκολη σέντρα και ο Ο’ Ράιλι έστειλε με κεφαλιά την μπάλα στα δίχτυα των πρωτευουσιάνων.

Πολλοί ήταν αυτοί που κατηγόρησαν τον προπονητή της Άρσεναλ, Μίκελ Αρτέτα για την απόφαση να παίξει ο Κέπα στον τελικό, αλλά ο Ισπανός τεχνικός της ομάδας του Λονδίνου υπεραμύνθηκε της επιλογής του.

Δεν «κρέμασε στα μανταλάκια» τον παίκτη του, το αντίθετο μάλιστα, κάνοντας αυτό που πρέπει να κάνει ένας προπονητής για να καλύψει έναν ποδοσφαιριστή μετά από λάθος.

«Η ομάδα μας έχει έναν εξαιρετικό δεύτερο τερματοφύλακα και αναφέρομαι φυσικά στον Κέπα. Ήταν αυτός που έπαιξε σε όλα τα παιχνίδια της διοργάνωσης και για μένα τα πράγματα ήταν ξεκάθαρα.

Έπρεπε να παίξει και στον τελικό κι αυτή ήταν η απόφαση μου. Το θέμα δεν είναι αν αυτό αποφάσισα εγώ αλλά τι ήταν σωστό και δίκαιο και το δίκαιο ήταν ν’ αγωνιστεί ο Κέπα.

Ήταν αυτός που μας βοήθησε πολύ να φτάσουμε μέχρι τον τελικό της διοργάνωσης και δεν πιστεύω ότι θα ήταν δίκαιο να του στερήσω την συμμετοχή από τον τελικό.

Εντάξει, έκανε ένα λάθος αλλά αυτά συμβαίνουν στο ποδόσφαιρο. Το σίγουρο όμως είναι ότι πιστεύω στην απόφαση που πήρα».

Πολλοί μετά τον τελικό άσκησαν δριμεία κριτική στον Ισπανό προπονητή των «κανονιέρηδων» για την χρησιμοποίηση του Κέπα και όχι του Ράγια, θεωρώντας πως αν είχε αγωνιστεί ο δεύτερος, ο τελικός ίσως να είχε διαφορετική κατάληξη.

Ο Αρτέτα όμως έδειξε με την στάση του και τα όσα δήλωσε στην συνέντευξη Τύπου μετά τον τελικό, πως ξέρει να στέκεται στο πλευρό των παικτών του, ειδικά μετά από μια δύσκολη στιγμή.

Κι όταν ο προπονητής μιας ομάδας καλύπτει τους παίκτες του ακόμα και μετά από μεγάλο λάθος, τότε αυτή η ομάδα δουλεύει σωστά.