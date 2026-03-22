sports betsson
Κυριακή 22 Μαρτίου 2026
weather-icon 21o
Stream

in
sports

# ΙΡΑΝ
# ΤΕΜΠΗ
# ΥΠΟΚΛΟΠΕΣ
# ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ
# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΤΣΙΠΡΑΣ
# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΗ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ
# ΕΠΣΤΑΪΝ
# ΔΗΜΟΣΚΟΠΗΣΗ
# ΚΑΙΡΟΣ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
Ο Αρτέτα στο πλευρό του Κέπα
On Field 22 Μαρτίου 2026, 23:30

Ο Αρτέτα στο πλευρό του Κέπα

Ο προπονητής της Άρσεναλ υπεραμύνθηκε της επιλογής του να παίξει ο αναπληρωματικός γκολκίπερ και δεν στάθηκε στο λάθος του 31χρονου πορτιέρε

Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Χριστόφορος Ευαγγελάτος
A
A
Spotlight

Η Μάντσεστερ Σίτι κατέκτησε το Carabao Cup επικρατώντας στον τελικό της Άρσεναλ με 2-0 και οι «πολίτες» έβαλαν τέλος στα όνειρα των Λονδρέζων για κατάκτηση τεσσάρων τροπαίων την φετινή αγωνιστική περίοδο.

Σημαντικό ρόλο στην έκβαση του τελικού έπαιξε το μεγάλο λάθος του γκολκίπερ των «κανονιέρηδων», Κέπα στην φάση που η Σίτι άνοιξε το σκορ.

Ο Κέπα έχασε την μπάλα μέσα από τα χέρια του σε μια εύκολη σέντρα και ο Ο’ Ράιλι έστειλε με κεφαλιά την μπάλα στα δίχτυα των πρωτευουσιάνων.

Πολλοί ήταν αυτοί που κατηγόρησαν τον προπονητή της Άρσεναλ, Μίκελ Αρτέτα για την απόφαση να παίξει ο Κέπα στον τελικό, αλλά ο Ισπανός τεχνικός της ομάδας του Λονδίνου υπεραμύνθηκε της επιλογής του.

Δεν «κρέμασε στα μανταλάκια» τον παίκτη του, το αντίθετο μάλιστα, κάνοντας αυτό που πρέπει να κάνει ένας προπονητής για να καλύψει έναν ποδοσφαιριστή μετά από λάθος.

«Η ομάδα μας έχει έναν εξαιρετικό δεύτερο τερματοφύλακα και αναφέρομαι φυσικά στον Κέπα. Ήταν αυτός που έπαιξε σε όλα τα παιχνίδια της διοργάνωσης και για μένα τα πράγματα ήταν ξεκάθαρα.

Έπρεπε να παίξει και στον τελικό κι αυτή ήταν η απόφαση μου. Το θέμα δεν είναι αν αυτό αποφάσισα εγώ αλλά τι ήταν σωστό και δίκαιο και το δίκαιο ήταν ν’ αγωνιστεί ο Κέπα.

Ήταν αυτός που μας βοήθησε πολύ να φτάσουμε μέχρι τον τελικό της διοργάνωσης και δεν πιστεύω ότι θα ήταν δίκαιο να του στερήσω την συμμετοχή από τον τελικό.

Εντάξει, έκανε ένα λάθος αλλά αυτά συμβαίνουν στο ποδόσφαιρο. Το σίγουρο όμως είναι ότι πιστεύω στην απόφαση που πήρα».

Πολλοί μετά τον τελικό άσκησαν δριμεία κριτική στον Ισπανό προπονητή των «κανονιέρηδων» για την χρησιμοποίηση του Κέπα και όχι του Ράγια, θεωρώντας πως αν είχε αγωνιστεί ο δεύτερος, ο τελικός ίσως να είχε διαφορετική κατάληξη.

Ο Αρτέτα όμως έδειξε με την στάση του και τα όσα δήλωσε στην συνέντευξη Τύπου μετά τον τελικό, πως ξέρει να στέκεται στο πλευρό των παικτών του, ειδικά μετά από μια δύσκολη στιγμή.

Κι όταν ο προπονητής μιας ομάδας καλύπτει τους παίκτες του ακόμα και μετά από μεγάλο λάθος, τότε αυτή η ομάδα δουλεύει σωστά.

Headlines:
Business
googlenews

Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Επικαιρότητα
inWellness
inTown
Αθλητική Ροή
Ποδόσφαιρο 22.03.26

Γρηγορίου: «Δεν μπορούμε να σκοράρουμε, επαναλαμβανόμενη σύμπτωση παύει να είναι σύμπτωση»

Ο Μιχάλης Γρηγορίου παραδέχθηκε μετά την ήττα του Άρη από τον ΟΦΗ πως η ομάδα του αδυνατεί να βρει τρόπο να σκοράρει, ακόμη κι όταν πραγματοποιεί πολλές τελικές.

Σύνταξη
Ποδόσφαιρο 22.03.26

MME Ισπανίας: «Θέμα ωρών η απόλυση του Αλμέιδα από τη Σεβίλλη»

Ο Ματίας Αλμέιδα φαίνεται πως διανύει τις τελευταίες του ώρες στον πάγκο της Σεβίλλης, καθώς όπως γράφουν στην Ισπανία οι ιθύνοντες των Ανδαλουσιάνων έχουν πάρει την απόφαση να τον απολύσουν.

Σύνταξη
betson_textlink
Stream sports
Πιο ζόρικα δεν γίνεται για τον Χάου
On Field 22.03.26

Πιο ζόρικα δεν γίνεται για τον Χάου

Ο Άγγλος τεχνικός νιώθει την πίεση στον πάγκο της Νιούκαστλ και όλα δείχνουν πως αυτή την φορά θα δει την πόρτα εξόδου

Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Διπλός πονοκέφαλος της ΚΕΔ με το VAR
On Field 20.03.26

Διπλός πονοκέφαλος της ΚΕΔ με το VAR

Σα να μην έφτανε που οι παρεμβάσεις του VAR είναι πάνω από το μέσο όρο της UEFA οι διαιτητές περιμένουν την τεχνολογία να υποδείξει αποφάσεις σε κρίσιμες φάσεις επειδή φοβούνται

Βάιος Μπαλάφας
Άπαιχτος με την μπάλα στο «πέντε»
On Field 20.03.26

Άπαιχτος με την μπάλα στο «πέντε»

Μιλουτίνοφ και Τζόουνς έδειξαν (και) κόντρα στην Μπασκόνια πόσο σημαντική είναι η παρουσία τους για το παιχνίδι του Ολυμπιακού

Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Ο αδιόρθωτος κύριος Λανουά και η χαμένη διαφάνεια
On Field 19.03.26

Ο αδιόρθωτος κύριος Λανουά και η χαμένη διαφάνεια

Ο πρόεδρος της ΚΕΔ Στεφάν Λανουά συνεχίζει να επιλέγει φάσεις τις προβάλει σε διαιτητές και παρατηρητές αλλά έχουν την ίδια φιλοσοφία με την τηλεκριτική του. Δεν αγγίζει συγκεκριμένες ομάδες.

Βάιος Μπαλάφας
Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Κλειστού Στίβου: Οι πιθανότητες Καραλή, Τεντόγλου για μετάλλιο και το πρόγραμμα
Ελληνικές ελπίδες 19.03.26

Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Κλειστού Στίβου: Οι πιθανότητες Καραλή, Τεντόγλου για μετάλλιο και το πρόγραμμα

Την Παρασκευή το πρωϊ αρχίζει στο Τόρουν της Πολωνίας το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Κλειστού Στίβου με την Ελλάδα να μετέχει με 7 αθλητές και αθλήτριες στη διοργάνωση.

Σύνταξη
Δέκα παραδείγματα που δείχνουν απαράδεκτες καταστάσεις στη διαιτησία και εκθέτουν UEFA και ΚΕΔ
On Field 18.03.26

Δέκα παραδείγματα που δείχνουν απαράδεκτες καταστάσεις στη διαιτησία και εκθέτουν UEFA και ΚΕΔ

Αν και ο Λανουά υποστηρίζει ότι τον επέλεξε η UEFA η τακτική του δεν συνάδει με τις οδηγίες της. Δεν είναι στραβός ο γιαλός, στραβά αρμενίζουν. Απέτυχαν και δεν το ξέρουν

Βάιος Μπαλάφας
Η Άρσεναλ «κυνηγάει» ένα θαύμα
On Field 18.03.26

Η Άρσεναλ «κυνηγάει» ένα θαύμα

Οι «κανονιέρηδες» θέλουν να γράψουν ιστορία κατακτώντας όλες τις διοργανώσεις στις οποίες συμμετέχουν την φετινή περίοδο

Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Η «εντολή» του Μέντι για Λάρισα
On Field 18.03.26

Η «εντολή» του Μέντι για Λάρισα

Ο Ολυμπιακός πρέπει να έχει νοοτροπία Παγκρήτιου και στο ματς με την Λάρισα κι αυτό θέλει να δει ο Μεντιλίμπαρ από τους παίκτες του

Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Ματσούκας μέσα, Τσιμεντερίδης έξω: Βγαίνουν στη σέντρα για δύο μέτρα και δύο σταθμά στη διαιτησία
On Field 18.03.26

Ματσούκας μέσα, Τσιμεντερίδης έξω: Βγαίνουν στη σέντρα για δύο μέτρα και δύο σταθμά στη διαιτησία

Η ΚΕΔ (Λανουά, Βαλέρι) τιμώρησε τον Τσιμεντερίδη (Κοζάνης) αλλά όχι τον Ματσούκα (Εύβοιας) αν και ο δεύτερος έκανε σοβαρότερο λάθος. Η απόδειξη ότι ξεχωρίζουν τους ρέφερι ανάλογα με τα λάθη

Βάιος Μπαλάφας
inStream - Ροή Ειδήσεων
Γρηγορίου: «Δεν μπορούμε να σκοράρουμε, επαναλαμβανόμενη σύμπτωση παύει να είναι σύμπτωση»
Ποδόσφαιρο 22.03.26

Γρηγορίου: «Δεν μπορούμε να σκοράρουμε, επαναλαμβανόμενη σύμπτωση παύει να είναι σύμπτωση»

Ο Μιχάλης Γρηγορίου παραδέχθηκε μετά την ήττα του Άρη από τον ΟΦΗ πως η ομάδα του αδυνατεί να βρει τρόπο να σκοράρει, ακόμη κι όταν πραγματοποιεί πολλές τελικές.

Σύνταξη
Γαλλία: Το Παρίσι στον κεντροαριστερό Εμανουέλ Γκρεγκουάρ – Η συμμαχία που κέρδισε τη δεξιά
Γαλλία 22.03.26

Το Παρίσι στον κεντροαριστερό Εμανουέλ Γκρεγκουάρ - Η συμμαχία που κέρδισε τη δεξιά

Οι παριζιάνοι μίλησαν. Μετά από έναν αμφίρροπο δεύτερο γύρο, ο σοσιαλιστής Εμανουέλ Γκρεγκουάρ με τη στήριξη των οικολόγων και του ΚΚ Γαλλίας κέρδισε την υποψήφια της δεξιάς, Ρασίντα Ντάτι. Ο Γκρεγκουάρ θα διαδεχθεί τη σοσιαλίστρια Αν Ινταλγκό, στη θέση του δημάρχου της πρωτεύουσας της Γαλλίας.

Σύνταξη
Γυναίκες στη φυλακή λόγω φτώχειας
Deutsche Welle 22.03.26

Γυναίκες στη φυλακή λόγω φτώχειας

Περίπου το 5% των κρατουμένων στις γερμανικές φυλακές είναι γυναίκες - συχνά λόγω μικροπαραβάσεων. Μία υπηρεσία της καθολικής εκκλησίας επιχειρεί να δώσει λύση.

Σύνταξη
MME Ισπανίας: «Θέμα ωρών η απόλυση του Αλμέιδα από τη Σεβίλλη»
Ποδόσφαιρο 22.03.26

MME Ισπανίας: «Θέμα ωρών η απόλυση του Αλμέιδα από τη Σεβίλλη»

Ο Ματίας Αλμέιδα φαίνεται πως διανύει τις τελευταίες του ώρες στον πάγκο της Σεβίλλης, καθώς όπως γράφουν στην Ισπανία οι ιθύνοντες των Ανδαλουσιάνων έχουν πάρει την απόφαση να τον απολύσουν.

Σύνταξη
Ελ Νίνιο: Ξηρασίες, πυρκαγιές, πλημμύρες – Η επιστροφή του πυροδοτεί φόβους για την κλιματική κρίση
Περιβάλλον 22.03.26

Ξηρασίες, πυρκαγιές, πλημμύρες – Η επιστροφή του Ελ Νίνιο πυροδοτεί φόβους για την κλιματική κρίση

Με πιθανότητα 80% να εκδηλωθεί το φθινόπωρο, το φαινόμενο Ελ Νίνιο απειλεί να αυξήσει την παγκόσμια θερμοκρασία και να πυροδοτήσει ακραία καιρικά φαινόμενα σε πολλές περιοχές του πλανήτη

Μαρία Κρουστάλη
Μαρία Κρουστάλη
«Τα κεφάλια… μέσα» – Η κρίση «φρενάρει» τα σχέδια των μικρομεσαίων επιχειρήσεων
Οικονομικές Ειδήσεις 22.03.26

«Τα κεφάλια… μέσα» – Η κρίση «φρενάρει» τα σχέδια των μικρομεσαίων επιχειρήσεων

Η άνοδος σε ενέργεια, πρώτες ύλες και χρηματοδότηση πιέζει ρευστότητα και περιθώρια κέρδους στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις – Στροφή σε πιο συντηρητική στάση 

Αλέξανδρος Κλώσσας
Σλοβενία: Μάχη σώμα με σώμα στις εκλογές μεταξύ φιλελεύθερων και λαϊκιστών εν μέσω σκανδάλου παρακολουθήσεων
Φιλοευρωπαίοι vs Τραμπικοί 22.03.26

Μάχη σώμα με σώμα φιλελεύθερων και λαϊκιστών στις εκλογές της Σλοβενίας εν μέσω σκανδάλου παρακολουθήσεων

Σύμφωνα με τα exit poll το Κίνημα για την Ελευθερία του Ρόμπερτ Γκολόμπ προηγείται με το 29,9% των ψήφων, με το Σλοβενικό Δημοκρατικό Κόμμα του Γιάνες Γιάνσα να ακολουθεί με 27,5%.

Σύνταξη
Οι σταθμοί ηλεκτρικής ενέργειας του Ιράν, νέος στόχος του πολέμου;
Δελτίο στο ηλεκτρικό ρεύμα 22.03.26

Οι σταθμοί ηλεκτρικής ενέργειας του Ιράν, νέος στόχος του πολέμου;

Οι ιρανικοί σταθμοί ηλεκτροπαραγωγής βρίσκονται στο στόχαστρο της Ουάσινγκτον, καθώς η κλιμάκωση της έντασης στη Μέση Ανατολή απειλεί τις κρίσιμες ενεργειακές υποδομές και την τροφοδοσία της χώρας.

Σύνταξη
LIVE: Ρεάλ Μαδρίτης – Ατλέτικο Μαδρίτης
Ποδόσφαιρο 22.03.26

LIVE: Ρεάλ Μαδρίτης – Ατλέτικο Μαδρίτης

LIVE: Ρεάλ Μαδρίτης – Ατλέτικο Μαδρίτης. Παρακολουθήστε live στις 22:00 την εξέλιξη της αναμέτρησης Ρεάλ Μαδρίτης – Ατλέτικο Μαδρίτης για την 29η αγωνιστική της La Liga. Τηλεοπτικά από Novasports 1.

Σύνταξη
Super League: Πότε είναι η κλήρωση των πλέι οφ και των πλέι άουτ του πρωταθλήματος
Ποδόσφαιρο 22.03.26

Super League: Πότε είναι η κλήρωση των πλέι οφ και των πλέι άουτ του πρωταθλήματος

Δείτε για πότε είναι προγραμματισμένη η κλήρωση των πλέι οφ και των πλέι άουτ της Super League μετά την ολοκλήρωση και των 26 αγωνιστικών της κανονικής περιόδου του πρωταθλήματος.

Σύνταξη
Λεβαδειακός – Ατρόμητος 1-0: Επιστροφή στις νίκες για τους Βοιωτούς, εκτός πλέι οφ οι Περιστεριώτες (vid)
Ποδόσφαιρο 22.03.26

Λεβαδειακός – Ατρόμητος 1-0: Επιστροφή στις νίκες για τους Βοιωτούς, εκτός πλέι οφ οι Περιστεριώτες (vid)

Ο Λεβαδειακός νίκησε με 1-0 τον Ατρόμητο για την τελευταία αγωνιστική της κανονικής περιόδου της Super League και επέστρεψε στις επιτυχίες μετά από έξι ματς. Στα πλέι άουτ οι Περιστεριώτες.

Σύνταξη
Άρης – ΟΦΗ 0-2: Με φόρα στα πλέι οφ οι Κρητικοί, σε «τέλμα» οι Θεσσαλονικείς (vid)
Ποδόσφαιρο 22.03.26

Άρης – ΟΦΗ 0-2: Με φόρα στα πλέι οφ οι Κρητικοί, σε «τέλμα» οι Θεσσαλονικείς (vid)

Ο ΟΦΗ ήταν η καλύτερη ομάδα στο Βικελίδης κι έτσι νίκησε τον κακό Άρη με 2-0 για την 26η και τελευταία αγωνιστική της κανονικής περιόδου. Κρητικοί και Θεσσαλονικείς θα συμμετάσχουν στα πλέι οφ του 5-8.

Αλέξανδρος Κωτάκης
Τι αλλάζει στις επικουρικές συντάξεις
Πώς θα υπολογίζονται 22.03.26

Τι αλλάζει στις επικουρικές συντάξεις

Επιχειρείται να μπει τέλος στη χρονοβόρα διαδικασία προσδιορισμού αρμοδιότητας μεταξύ των πρώην ταμείων, η οποία σήμερα αποτελεί βασική αιτία καθυστερήσεων στην απονομή των επικουρικών.

Σύνταξη
Αστέρας AKTOR-Παναθηναϊκός 1-2: Πάει στα Play Offs με ελπίδες για καλύτερη κατάταξη (vid)
Super League 22.03.26

Ο Παναθηναϊκός νίκησε και πάει στα Play Offs με ελπίδες για καλύτερη κατάταξη (1-2)

Ο Παναθηναϊκός νίκησε 2-1 τον Αστέρα και μετά τις απώλειες Ολυμπιακού και ΠΑΟΚ, ελπίζει ξανά σε καλύτερη κατάταξη στα Play Offs. Σκόραραν με πέναλτι οι Ζαρουρί και Τεττέη, αυτογκόλ ο Ίνγκασον.

Χαράλαμπος Τσιμπίδας
Χαράλαμπος Τσιμπίδας
Must Read
in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Απόρρητο