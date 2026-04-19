19.04.2026 | 10:28
Κρήτη: Ισχυρός σεισμός στο Λασίθι
Ποιες χώρες θα είναι οι πλουσιότερες στην Ευρώπη μέχρι το 2030 – Ουραγός η Ελλάδα
Διεθνής Οικονομία 19 Απριλίου 2026, 14:30

Ποιες χώρες θα είναι οι πλουσιότερες στην Ευρώπη μέχρι το 2030 – Ουραγός η Ελλάδα

Σημαντική αύξηση του ονομαστικού κατά κεφαλήν ΑΕΠ σε ευρώ σε ολόκληρη την Ευρώπη εκτιμά το ΔΝΤ τα επόμενα χρόνια, ωστόσο η αγοραστική δύναμη και η κατάταξη των χωρών παραμένουν σχεδόν αμετάβλητες

Ιωάννα Κουμπαρέλη
Τα ονομαστικά εισοδήματα στην Ευρώπη αναμένεται να αυξηθούν σημαντικά σχεδόν σε όλες τις χώρες τα επόμενα χρόνια, αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι θα αλλάξει η συνολική εικόνα. Σύμφωνα με τις προβλέψεις του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου (ΔΝΤ), η κατάταξη των χωρών από άποψη αγοραστικής δύναμης θα παραμείνει σχεδόν αμετάβλητη.

Καθώς η ανοδική πορεία όλων των κρατών αναμένεται να είναι παρόμοια, η Ελλάδα δεν προβλέπεται να κερδίσει έδαφος

Με λίγα λόγια οι χώρες θα ανεβαίνουν μαζί, διατηρώντας ωστόσο τις ίδιες αποστάσεις. Τα στοιχεία από 41 ευρωπαϊκές χώρες αποκαλύπτουν μια Ευρώπη που γίνεται μεν πιο πλούσια αλλά παραμένει το ίδιο άνιση.

Στην κορυφή βρίσκονται χώρες όπως η Ιρλανδία και το Λουξεμβούργο, με την Ελλάδα να παραμένει χαμηλά στην κατάταξη. Η χώρα μας εκτιμάται ότι θα κινηθεί από τα 44.981 δολάρια σε αγοραστική δύναμη στα 54.477 μέχρι το 2030, όταν οι πρώτες χώρες εμφανίζουν ήδη από το 2025 σχεδόν τριπλάσια αγοραστική δύναμη.

Καθώς όλα τα κράτη αναμένεται να ανέβουν με παρόμοιο ρυθμό, το χάσμα παραμένει και η Ελλάδα δεν προβλέπεται να κερδίσει έδαφος.

Όπως επισημαίνει το Euronews που παρουσιάζει στοιχεία από το ΔΝΤ, το κατά κεφαλήν ακαθάριστο εγχώριο προϊόν αποτελεί ένα από τα πιο διαδεδομένα εργαλεία σύγκρισης των οικονομιών, αλλά όταν οι οικονομίες κινούνται παράλληλα απαιτείται η εξέταση και άλλων παραμέτρων.

Ευρώπη: Οι επιδόσεις με όρους αγοραστικής δύναμης

Μεταξύ των 41 ευρωπαϊκών χωρών, συμπεριλαμβανομένων των κρατών – μελών της ΕΕ, των υποψηφίων προς ένταξη χωρών, των μελών της Ευρωπαϊκής Ζώνης Ελεύθερων Συναλλαγών (EFTA) και του Ηνωμένου Βασιλείου, η Ιρλανδία προβλέπεται να καταλάβει την πρώτη θέση στον πίνακα του κατά κεφαλήν ΑΕΠ σε αγοραστική δύναμη έως το 2030, εκτοπίζοντας το Λουξεμβούργο, το οποίο κατέχει την πρώτη θέση το 2025.

Ωστόσο, εδώ μπαίνει ένας αστερίσκος. Είναι γνωστό ότι το ΑΕΠ της Ιρλανδίας «παραμορφώνεται» από την υπερβολική παρουσία πολυεθνικών εταιρειών. Ο Άλαν Μπάρετ, διευθυντής του Ινστιτούτου Οικονομικών και Κοινωνικών Ερευνών, υποστηρίζει ότι το ακαθάριστο εθνικό εισόδημα (GNI) αποτελεί πολύ καλύτερο δείκτη της πραγματικής οικονομικής παραγωγής της χώρας. Σύμφωνα μάλιστα με τα στοιχεία της Παγκόσμιας Τράπεζας για το 2024, η Ιρλανδία δεν θα θα βρισκόταν καν στις τέσσερις πρώτες θέσεις.

Η Νορβηγία, η Ελβετία και η Δανία προβλέπεται να συμπληρώσουν την πρώτη πεντάδα, με τις θέσεις τους να παραμένουν σταθερές μεταξύ 2025 και 2030.

Μεταξύ των πέντε μεγαλύτερων οικονομιών της Ευρώπης, η Γερμανία κατατάσσεται υψηλότερα, στην 12η θέση, ακολουθούμενη από τη Γαλλία (15η) και το Ηνωμένο Βασίλειο (16η). Η Ιταλία βρίσκεται στην 18η θέση, ενώ η Ισπανία είναι η χαμηλότερη από τις πέντε, στην 22η θέση.

Η εξαίρεση ανάμεσα στις υποψήφιες προς ένταξη χώρες

Οι εννέα τελευταίες θέσεις καταλαμβάνονται κυρίως από υποψήφιες προς ένταξη χώρες, με την Ουκρανία, το Κοσσυφοπέδιο και τη Μολδαβία να βρίσκονται στις τελευταίες θέσεις του πίνακα. Η Τουρκία αποτελεί την εξαίρεση μεταξύ αυτών, καθώς προβλέπεται να καταλάβει την 29η θέση το 2030, ξεπερνώντας τρία πλήρη μέλη της ΕΕ: τη Βουλγαρία, τη Λετονία και την Ελλάδα.

Δεκαπέντε χώρες αναμένεται να διατηρήσουν τις θέσεις τους μεταξύ του 2025 και του 2030. Η Ελλάδα καταγράφει τη μεγαλύτερη πτώση, πέφτοντας από την 29η στην 32η θέση, ενώ η Κύπρος σημειώνει τη μεγαλύτερη άνοδο, ανεβαίνοντας από την 16η στην 13η θέση. Καμία άλλη χώρα δεν προβλέπεται να μετακινηθεί κατά περισσότερες από τρεις θέσεις.

Το χάσμα μεταξύ των ονομαστικών κατατάξεων και εκείνων βάσει της ισοτιμίας αγοραστικής δύναμης (PPP) μιλά από μόνο του. Η Μάλτα, η Ρουμανία, η Πολωνία και η Τουρκία κατατάσσονται όλες σημαντικά υψηλότερα σε όρους PPP από ό,τι σε ονομαστικά ευρώ. Το γεγονός αυτό υποδηλώνει ότι η πραγματική αγοραστική τους δύναμη ξεπερνά αυτό που υποδηλώνουν οι αριθμοί από μόνοι τους.

Το αντίθετο ισχύει για την Εσθονία, το Ηνωμένο Βασίλειο, την Ισλανδία και τη Λετονία, όπου οι κατατάξεις βάσει της ισοτιμίας αγοραστικής δύναμης (PPP) υστερούν αισθητά σε σχέση με τις ονομαστικές τους θέσεις.

Στην κορυφή του πίνακα, οι διαφορές είναι έντονες. Η Ιρλανδία και το Λουξεμβούργο ξεχωρίζουν κατά πολύ, με προβλεπόμενο κατά κεφαλήν ΑΕΠ 182.000 δολάρια (περίπου 168.000 ευρώ) και 167.000 δολάρια (περίπου 154.000 ευρώ) αντίστοιχα σε διεθνή δολάρια.

Ακολουθούν η Νορβηγία και η Ελβετία, οι οποίες αναμένεται να ξεπεράσουν τα 115.000 δολάρια (περίπου 106.000 ευρώ) έως το 2030.

Αν εξαιρέσουμε την Ιρλανδία και το Λουξεμβούργο, οι διαφορές εντός της ΕΕ παραμένουν εντυπωσιακές. Η Δανία βρίσκεται στην κορυφή των υπόλοιπων χωρών με 100.000 δολάρια (περίπου 92.000 ευρώ), σχεδόν το διπλάσιο από τα 54.000 δολάρια (περίπου 50.000 ευρώ) της Ελλάδας, το χαμηλότερο ανάμεσα στα κράτη – μέλη της ΕΕ.

Μεταξύ των μεγάλων οικονομιών, η Γερμανία έχει την υψηλότερη αγοραστική δύναμη με 86.000 δολάρια (περίπου 79.000 ευρώ), ενώ η Ισπανία έχει τη χαμηλότερη με 66.000 δολάρια (περίπου 61.000 ευρώ) – μια διαφορά περίπου 31%.

Εκτός ΕΕ, η εικόνα είναι ακόμα πιο δραματική. Σχεδόν όλες οι υποψήφιες χώρες προβλέπεται να κυμανθούν κάτω από τα 50.000 δολάρια (περίπου 46.000 ευρώ), ενώ αρκετές υπολείπονται σημαντικά αυτού του ορίου, με αριθμούς κάτω από τα 30.000 δολάρια (περίπου 28.000 ευρώ), περίπου το ήμισυ του επιπέδου της Ελλάδας. Η απόσταση μεταξύ της ΕΕ και των χωρών που περιμένουν να ενταχθούν σε αυτήν παραμένει τεράστια.

Το χάσμα διευρύνεται σε όρους ευρώ

Σε ονομαστικούς όρους ευρώ, η διαφορά είναι ακόμα μεγαλύτερη. Σύμφωνα με τις προβλέψεις του ΔΝΤ, το κατά κεφαλήν ΑΕΠ στις 41 χώρες θα κυμαίνεται από 7.276 ευρώ στην Ουκρανία έως 152.417 ευρώ στο Λουξεμβούργο έως το 2030. Αυτό το χάσμα επισκιάζει αυτό που υποδηλώνουν οι συγκρίσεις με βάση την αγοραστική δύναμη (PPP). Η Βουλγαρία βρίσκεται στην τελευταία θέση της ΕΕ με 28.086 ευρώ.

Ακόμα και αν εξαιρέσουμε το Λουξεμβούργο και την Ιρλανδία (137.819 ευρώ), το εύρος εντός της Ένωσης είναι σημαντικό. Η Δανία καταλαμβάνει την τρίτη θέση μεταξύ των κρατών – μελών της ΕΕ με 84.128 ευρώ, ακολουθούμενη από την Ολλανδία (79.613 ευρώ), τη Σουηδία (73.104 ευρώ) και την Αυστρία (67.406 ευρώ).

Η Γερμανία, με 65.924 ευρώ, κατατάσσεται 10η συνολικά και είναι η μόνη από τις πέντε μεγαλύτερες οικονομίες της Ευρώπης που βρίσκεται στην πρώτη δεκάδα. Το Ηνωμένο Βασίλειο ακολουθεί από κοντά στην 11η θέση με 64.360 ευρώ.

Εκτός ΕΕ, η Ελβετία (127.846 ευρώ), η Ισλανδία (108.366 ευρώ) και η Νορβηγία (93.046 ευρώ) κατατάσσονται όλες στις πέντε πρώτες θέσεις συνολικά, τοποθετούμενες μεταξύ του Λουξεμβούργου και της Ιρλανδίας στην κορυφή.

Η γενικότερη εικόνα στην Ευρώπη παραμένει η ίδια. Οι χώρες της Βόρειας και Δυτικής Ευρώπης συγκεντρώνονται στην κορυφή, ενώ η Ανατολική Ευρώπη υστερεί σημαντικά.

Ελληνικός Τουρισμός: Ανάμεσα στη γεωπολιτική αβεβαιότητα και τα θετικά μηνύματα η φετινή σεζόν

Πληθωρισμός: Η γεωπολιτική νευρικότητα και τα κλειστά Στενά του Ορμούζ ναρκοθετούν την αποκλιμάκωση των τιμών
