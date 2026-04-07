EE: Το μερίδιό της στο παγκόσμιο ΑΕΠ έχει μειωθεί, αλλά οι φτωχοί τα πάνε καλύτερα
Διεθνής Οικονομία 07 Απριλίου 2026, 06:00

EE: Το μερίδιό της στο παγκόσμιο ΑΕΠ έχει μειωθεί, αλλά οι φτωχοί τα πάνε καλύτερα

Οι φτωχότερες χώρες και πολίτες της Ευρώπης ανεβαίνουν στην εισοδηματική κλίμακα - και τα στοιχεία δείχνουν ότι η EE είναι πιο συνεκτική από ό,τι ισχυρίζονται οι επικριτές της

Νατάσα Ρουγγέρη
ΕπιμέλειαΝατάσα Ρουγγέρη
Vita.gr
Meal prep για πραγματικές ζωές: Τι κάνουμε τις μέρες που όλα μοιάζουν «βουνό»

Meal prep για πραγματικές ζωές: Τι κάνουμε τις μέρες που όλα μοιάζουν «βουνό»

Η Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΕ) έχει κακή εικόνα στις μέρες μας. Η νέα Στρατηγική Εθνικής Ασφάλειας των ΗΠΑ υποστηρίζει ότι «η ηπειρωτική Ευρώπη χάνει μερίδιο στο παγκόσμιο ΑΕΠ – από 25% το 1990 σε 14% σήμερα… Όμως, αυτή η οικονομική παρακμή επισκιάζεται από την πραγματική και πιο τραχιά προοπτική της εξαφάνισης του πολιτισμού της». Στην πραγματικότητα, η Ευρώπη βρίσκεται σε πολύ καλύτερη κατάσταση από ό,τι υπονοεί αυτή η υποκριτική επίθεση.

Είναι αλήθεια ότι το μερίδιο της ΕΕ στο παγκόσμιο ΑΕΠ έχει μειωθεί. Αυτό όμως οφείλεται κυρίως στην ισχυρή ανάπτυξη άλλων τμημάτων της παγκόσμιας οικονομίας, ιδίως της Κίνας. Το μερίδιο της Αμερικής έχει επίσης μειωθεί, αν και πιο αργά όταν μετράται με βάση τις συναλλαγματικές ισοτιμίες. Ωστόσο, η φαινομενική ισχύς της αμερικανικής οικονομίας είναι σε μεγάλο βαθμό αποτέλεσμα του ισχυρού δολαρίου.

Μετρούμενη με βάση την ισοτιμία αγοραστικής δύναμης, η οποία αντανακλά τον πραγματικό όγκο των αγαθών και των υπηρεσιών που παράγονται στο εσωτερικό, η πτώση της Αμερικής μετά το 2000 ακολουθεί στενά την πορεία της Ευρώπης. Τελικά, και οι δύο οικονομίες «υποφέρουν» από κάτι που είναι στην πραγματικότητα θετικό: τα αυξανόμενα εισοδήματα πολλών πρώην φτωχών ανθρώπων στον παγκόσμιο Νότο.

Η πιο σημαντική επιτυχία της Ευρώπης είναι η συνεκτική ανάπτυξη εντός του μπλοκ κατά την τελευταία δεκαετία, παρά τις διάφορες δραματικές κρίσεις – τη μεταναστευτική το 2015, την πανδημία του Covid το 2020 και τον πόλεμο στην Ουκρανία από το 2022. Αυτή η εξέλιξη, που ήταν ήδη ορατή το 2024, συνεχίστηκε. Οι ανισότητες σε επίπεδο ΕΕ μειώθηκαν περαιτέρω.

Για άλλη μια φορά, μπαίνει στο παιχνίδι ένα χαρακτηριστικό των διεθνών συγκρίσεων εισοδήματος που διαμόρφωσε επίσης τη σύγκριση ΕΕ-ΗΠΑ: ο αντίκτυπος του τρόπου μέτρησης των εισοδημάτων. Οι εισοδηματικές ανισότητες στην Ευρώπη είναι επίσης πολύ χαμηλότερες όταν μετρώνται με βάση την ισοτιμία αγοραστικής δύναμης σε σύγκριση με την ονομαστική μέτρηση σε ευρώ.

Ποιοι παράγοντες οδήγησαν σε αυτή την ευνοϊκή εξέλιξη; Μακροπρόθεσμα, η ευθύνη βαρύνει κατά κύριο λόγο την αναπτυξιακή σύγκλιση στην Κεντρική και Ανατολική Ευρώπη, ενώ η κατανομή του εισοδήματος εντός των χωρών παρέμεινε σχεδόν αμετάβλητη. Ωστόσο, η κατάσταση μεταβλήθηκε μετά το 2018, όταν η ανισότητα εντός των χωρών άρχισε να μειώνεται κατά μέσο όρο, εξηγεί το Social Europe σε ανάλυσή του.

Μείωση της ανισότητας εντός των κρατών μελών

Σε μια εποχή που πολλοί διαμαρτύρονται για την αυξανόμενη ανισότητα, μπορεί να προκαλεί έκπληξη το γεγονός ότι οι επίσημες στατιστικές παρουσιάζουν μια διαφορετική εικόνα. Δύο λόγοι θα μπορούσαν να εξηγήσουν αυτή την ασυνέπεια. Πρώτον, οι περισσότερες διαμαρτυρίες αφορούν στην κατανομή του πλούτου, όπου η ανισότητα έχει πράγματι αυξηθεί. Δεύτερον, παρατηρούνται μεγάλες διαφορές μεταξύ των χωρών. Ενώ ορισμένες μείωσαν σημαντικά την ανισότητα, σε άλλες η κατάσταση παρέμεινε σχεδόν αμετάβλητη ή, μάλιστα, η ανισότητα αυξήθηκε.

Είναι χαρακτηριστικό ότι πολλές χώρες που παρουσίαζαν ιδιαίτερα υψηλά επίπεδα ανισότητας το 2018 – όπως η Ρουμανία, η Βουλγαρία, οι χώρες της Βαλτικής, η Ιταλία και η Ισπανία (με τιμές άνω του 6) — μείωσαν σημαντικά την ανισότητα. Αντίθετα, ορισμένες χώρες που παραδοσιακά χαρακτηρίζονταν από ισότητα παρουσίασαν αύξηση της ανισότητας, μεταξύ των οποίων η Αυστρία, η Γαλλία, η Δανία, η Φινλανδία, η Σουηδία, η Σλοβακία και η Σλοβενία.

Η ανισότητα στην Ελλάδα

Η Ελλάδα, πάντως, βρίσκεται στη μέση περίπου, καθώς το 2018 ήταν στο 5,51 και το 2024 έφτασε στο 5,26, σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία, χωρίς αυτό να σημαίνει, πάντως, ότι οι πολίτες στη χώρα μας είναι σε καλύτερη κατάσταη από αυτούς στην Ιταλία ή την Ισπανία…

Η ανάλυση των διαφορετικών εθνικών εξελίξεων που κρύβονται πίσω από αυτές τις αλλαγές υπερβαίνει το πεδίο εφαρμογής αυτής της σύντομης επισκόπησης. Ωστόσο, είναι πιθανό τα διάφορα μέτρα στήριξης του εισοδήματος που υιοθέτησαν οι εθνικές κυβερνήσεις κατά τη διάρκεια της πανδημίας και μετά την ενεργειακή κρίση που προκάλεσε ο πόλεμος στην Ουκρανία, καθώς και οι επακόλουθες κυρώσεις, να διαδραμάτισαν σημαντικό ρόλο.

Πολλές από τις χώρες όπου παρατηρήθηκε μείωση των ανισοτήτων συγκαταλέγονταν επίσης μεταξύ των κύριων δικαιούχων του προγράμματος «Next Generation» της ΕΕ, το οποίο εισήγαγε μια νέα προσέγγιση βασισμένη στο κοινό χρέος εντός του παραδοσιακά λιτού πλαισίου πολιτικής της Ένωσης.

Η Ανατολή κερδίζει έδαφος

Ο κύριος παράγοντας της μείωσης των ανισοτήτων σε επίπεδο ΕΕ ήταν η σχετικά ισχυρή ανάπτυξη της Κεντρικής και Ανατολικής Ευρώπης. Ο Πίνακας 2 συγκρίνει την αύξηση του κατά κεφαλήν εισοδήματος σε τρεις περιοχές της Ένωσης: τον πλούσιο βορειοδυτικό τομέα (NW), την Κεντρική και Ανατολική Ευρώπη (CEE) και τη νότια περιφέρεια (SP) — η οποία περιλαμβάνει την Πορτογαλία, την Ισπανία, την Ιταλία, την Ελλάδα, τη Μάλτα και την Κύπρο.

Όπως δείχνει η τελευταία στήλη, το μέσο κατά κεφαλήν ΑΕΠ της Κεντρικής και Ανατολικής Ευρώπης αυξήθηκε κατά περίπου 300%, φθάνοντας το 44% του επιπέδου του πλούσιου βορειοδυτικού τμήματος το 2024, σε σύγκριση με το 19% το 2004.

Αντίθετα, οι μεσογειακές χώρες, οι οποίες ξεκίνησαν το 2004 με ΑΕΠ ανά κάτοικο που ανερχόταν στο 73% του πλούσιου βορειοδυτικού τμήματος, βελτίωσαν τη θέση τους μόνο μέχρι το 2009 και στη συνέχεια έχασαν αυτά τα κέρδη λόγω της χρηματοπιστωτικής κρίσης και του επακόλουθου πανικού για το δημόσιο χρέος, με τις επιζήμιες πολιτικές λιτότητας.

Η περίοδος από το 2009 έως το 2014 ήταν μια χαμένη πενταετία. Ωστόσο, αυτή η σχετική βελτίωση κρύβει μια αύξηση των απόλυτων ανισοτήτων. Όπως δείχνουν τα στοιχεία στις σειρές με την ένδειξη NW–CEE και NW–SP, το χάσμα μεταξύ των κατά κεφαλήν εισοδημάτων αυξήθηκε παρά την ισχυρότερη ανάπτυξη, εκτός από την περίοδο πριν από το 2009.

Ωστόσο, η σύνθεση της εισοδηματικής πυραμίδας της Ευρωπαϊκής Ένωσης μεταβάλλεται. Ενώ το 2014 μόνο το 5% των ατόμων που αποτελούσαν το φτωχότερο πεντημόριο της ΕΕ προέρχονταν από τον πλούσιο βορειοδυτικό τομέα, το 2024 το αντίστοιχο ποσοστό ανήλθε σχεδόν στο 30%. Ήταν οι κάτοικοι της Κεντρικής και Ανατολικής Ευρώπης που ξέφυγαν από το κατώτατο πεντημόριο της εισοδηματικής πυραμίδας της ΕΕ, ενώ το ποσοστό του νότου παρέμεινε ουσιαστικά σταθερό.

Όσον αφορά στο πλουσιότερο πεντημόριο, η εικόνα αντικατοπτρίζει την ίδια εξέλιξη. Το 2014, μόνο το πλουσιότερο πεντημόριο της Σλοβενίας (0,5 %) κατάφερε να εισέλθει στο ανώτατο πεντημόριο της ΕΕ. Μέχρι το 2024, το μερίδιο της Κεντρικής και Ανατολικής Ευρώπης στο πλουσιότερο πεντημόριο είχε αυξηθεί σε περίπου 12%, και πάλι «σε βάρος» της πλούσιας βορειοδυτικής Ευρώπης και με σταθερό το μερίδιο του νότου.

Μια πιο συνεκτική Ευρώπη

Η πρόοδος αυτή μπορεί να είναι αξιέπαινη, αλλά υπάρχει ακόμη πολύς δρόμος να διανυθεί για την επίτευξη μιας Ευρωπαϊκής Ένωσης που θα εξασφαλίζει την «αρμονική ανάπτυξη μέσω της μείωσης των διαφορών που υφίστανται μεταξύ των διαφόρων περιφερειών και της καθυστέρησης των λιγότερο ευνοημένων περιφερειών», όπως απαιτούν οι Συνθήκες της ΕΕ.

Δυστυχώς, ακόμη και τα επιτεύγματα που έχουν σημειωθεί μέχρι σήμερα απειλούνται από νέες κρίσεις, από την αναβίωση των νεοφιλελεύθερων οικονομικών και κοινωνικών πολιτικών που έχουν ως μοναδικό στόχο την ανταγωνιστικότητα, καθώς και από την άνοδο του εθνικιστικού λαϊκισμού.

Η κοσμοθεωρία της Αμερικής του Τραμπ, όπως διατυπώνεται στη Στρατηγική Εθνικής Ασφάλειας, δεν πρέπει να επηρεάζει την ευρωπαϊκή ολοκλήρωση. Η βελτίωση της κατάστασης των φτωχών δεν πρέπει να προκαλεί φόβο, αλλά να χαιρετίζεται – είναι ηθικά και οικονομικά επιθυμητή.

Κατοικία: Πρωτιά της Ελλάδας στην ΕΕ για τις δαπάνες στέγασης

Κατοικία: Πρωτιά της Ελλάδας στην ΕΕ για τις δαπάνες στέγασης

googlenews

Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

World
HSBC: Στο τραπέζι το δυσμενέστερο σενάριο… πετρέλαιο έως και τα 140 δολάρια

HSBC: Στο τραπέζι το δυσμενέστερο σενάριο… πετρέλαιο έως και τα 140 δολάρια

inWellness
Σχέση: Τι μένει μετά τον χωρισμό;
Η επόμενη μέρα 06.04.26

Σχέση: Τι μένει μετά τον χωρισμό;

Μπορεί ο χωρισμός να σηματοδοτεί το τέλος μιας σχέσης, αλλά αυτό δεν σημαίνει πως σταματάνε να μας ακολουθούν κάποια πράγματα

Σύνταξη
Ακόμα και ο καφές θέλει το σωστό timing
Τελετουργία 06.04.26

Ακόμα και ο καφές θέλει το σωστό timing

Νέα επιστημονικά δεδομένα δείχνουν ότι ο πρωινός καφές δεν είναι απλώς θέμα συνήθειας, αλλά μπορεί να συνδέεται με σημαντικά οφέλη για την καρδιά

Σύνταξη
Οι πρώτες ελλείψεις καυσίμων στην Ευρώπη
Διεθνής Οικονομία 07.04.26

Οι πρώτες ελλείψεις καυσίμων στην Ευρώπη

Η Ιταλία περιόρισε τη χρήση κηροζίνης σε τέσσερα μεγάλα αεροδρόμια - Σαφάρι της Μελόνι στη Μέση Ανατολή για βενζίνες και ντίζελ

Γιώργος Κανελλόπουλος
Προνοητικό το Πεκίνο: Εδώ και χρόνια προετοιμαζόταν για τους «καουμποϊσμούς» της Ουάσιγκτον
Μεθοδικά 07.04.26

Προνοητικό το Πεκίνο: Εδώ και χρόνια προετοιμαζόταν για τους «καουμποϊσμούς» της Ουάσιγκτον

Με μεθοδικά βήματα το Πεκίνο κατάφερε να αποκτήσει όλα εκείνα που συγκροτούν μια αλυσίδα ανεφοδιασμού που θα αναπτύξει τη χώρα. Βασικός υπεύθυνος της κινεζικής ενδυνάμωσης είναι ο Ντόναλντ Τραμπ.

Μέση Ανατολή: Στροφή στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας προβλέπει ο επικεφαλής του ΔΟΕ
Επικεφαλής ΔΟΕ 07.04.26

Στροφή στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας προβλέπει ο Φατίχ Μπιρόλ

«Υπάρχουν λόγοι να αισιοδοξεί κανείς» διότι «η αρχιτεκτονική του παγκόσμιου ενεργειακού συστήματος θα αλλάξει», δηλώνει ο Φατίχ Μπιρόλ, προβλέποντας στροφή στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας.

Σύνταξη
Kalshi – Polymarket: Οι στοιχηματικές βγάζουν λεφτά από «κορόιδα» – Πουλάνε ακόμη και επιστροφή του Ιησού
Financial Times 06.04.26

Kalshi – Polymarket: Οι στοιχηματικές βγάζουν λεφτά από «κορόιδα» – Πουλάνε ακόμη και επιστροφή του Ιησού

Oι στοιχηματικές πλατφόρμες είναι γεμάτες οικονομική ορολογία. Το παιχνίδι μοιάζει με επένδυση στο χρηματιστήριο, αλλά οι κίνδυνοι είναι μεγάλοι, γιατί υπάρχουν μεγάλα «ψάρια» που τρώνε τα άπειρα.

Το χειρότερο πρώτο τρίμηνο απολύσεων από το 2023 για τις εταιρείες τεχνολογίας – Η επίπτωση της AI
Ανησυχία 06.04.26

Το χειρότερο πρώτο τρίμηνο απολύσεων από το 2023 για τις εταιρείες τεχνολογίας - Η επίπτωση της AI

Δομικό το φαινόμενο εκτιμούν οι αναλυτές, καθώς οι εταιρείες δεν αντιμετωπίζουν κρίση, αλλά επενδύουν στο μέλλον μετατοπίζοντας πόρους από το ανθρώπινο δυναμικό προς την AI

Πετρέλαιο: Ανοίγουν με άνοδο οι αγορές και οι τιμές για το WTI και το Brent ξεπερνούν τα 110 δολάρια το βαρέλι
Πετρέλαιο 06.04.26

Ξεπερνούν τα 110 δολάρια το WTI και το Brent

Η τιμή του βαρελιού της αμερικανικής ποικιλίας WTI αυξανόταν κατά 1,86%, στα 113,62 δολάρια και αυτή του Μπρεντ Βόρειας Θάλασσας κατά 1,16%, στα 110,30 δολάρια κατά το άνοιγμα των αγορών.

Σύνταξη
Economist: Μετρά αντίστροφα ο χρόνος του private credit – Ορατή μια νέα κρίση στην παγκόσμια οικονομία;
Διεθνής Οικονομία 05.04.26

Economist: Μετρά αντίστροφα ο χρόνος του private credit – Ορατή μια νέα κρίση στην παγκόσμια οικονομία;

Τι αναφέρει ο Economist για τη άνοδο του private credit και την ανάληψη κινδύνου από τις τράπεζες μετά την παγκόσμια χρηματοπιστωτική κρίση του 2007-2009

Η Γη των 10 δισεκατομμυρίων πλησιάζει – Το αβάσταχτο βάρος του υπερπληθυσμού
Πλανητική «ασφυξία» 05.04.26

Η Γη των 10 δισεκατομμυρίων πλησιάζει – Το αβάσταχτο βάρος του υπερπληθυσμού

Ο παγκόσμιος πληθυσμός βρίσκεται αυτήν τη στιγμή στο ρεκόρ των 8,3 δισεκατομμυρίων και αναμένεται να συνεχίσει να αυξάνεται καθ’ όλη τη διάρκεια του 21ου αιώνα, επηρεάζοντας σημαντικά τη βιωσιμότητα του πλανήτη.

Στην σύγχρονη αγορά εργασίας δεν αρκεί να είσαι καλός – Πρέπει να είσαι τέλειος…
Εργασιακή ζούγκλα 04.04.26

Στην σύγχρονη αγορά εργασίας δεν αρκεί να είσαι καλός – Πρέπει να είσαι τέλειος…

Ορισμένες εταιρείες «προσλαμβάνουν συνεχώς», απαραίτητα για να αυξήσουν το προσωπικό, αλλά για να αντικαταστήσουν τους εργαζόμενους με χαμηλότερη απόδοση με την πάροδο του χρόνου.

Ευρώπη: Εργατικό δυναμικό «γερασμένο», μεγαλύτερη συμμετοχή γυναικών και περισσότερο άγχος
Διεθνής Οικονομία 04.04.26

Ευρώπη: Εργατικό δυναμικό «γερασμένο», μεγαλύτερη συμμετοχή γυναικών και περισσότερο άγχος

Δεδομένα τεσσάρων δεκαετιών αποκαλύπτουν ένα εργατικό δυναμικό στην ΕΕ που έχει μεταμορφωθεί πέρα από κάθε αναγνώριση - Η έρευνα του Eurofound για τις συνθήκες εργασίας του 2024 καταγράφει τον τρόπο με τον οποίο η ψηφιοποίηση, η δημογραφία και η κλιματική αλλαγή έχουν αναδιαμορφώσει την αγορά εργασίας στην Ευρώπη τα τελευταία 35 χρόνια

inStream - Ροή Ειδήσεων
Ασυμβίβαστο μεταξύ βουλευτή και υπουργού: Εργαλειοποίηση του Συντάγματος ή μεταρρύθμιση ουσίας;
Πολιτική 07.04.26

Ασυμβίβαστο μεταξύ βουλευτή και υπουργού: Εργαλειοποίηση του Συντάγματος ή μεταρρύθμιση ουσίας;

Δύο πανεπιστημιακοί, ο Σπύρος Βλαχόπουλος του ΕΚΠΑ και ο Ακρίτας Καϊδατζής του ΑΠΘ, σχολιάζουν στο in την πρόταση Μητσοτάκη για το «ασυμβίβαστο».

Ανοίγει ο δρόμος για τη μεταφορά του συντελεστή δόμησης
Οικονομικές Ειδήσεις 07.04.26

Ανοίγει ο δρόμος για τη μεταφορά του συντελεστή δόμησης

10+3 ερωτήσεις - απαντήσεις με όλες τις πληροφορίες για την πιλοτική εφαρμογή της Ψηφιακής Τράπεζας Γης, αλλά και το πώς θα μπορούσε να δώσει λύση στο πρόβλημα της τακτοποίησης των αυθαιρέτων με μεγάλες πολεοδομικές παραβάσεις

Γεραπετρίτης: «Εχει χαθεί η έννοια των σταθερών» σήμερα στη «διεθνή γεωπολιτική αρένα»
Διεθνές περιβάλλον 07.04.26

Γεραπετρίτης: Εχει χαθεί σήμερα «η έννοια των σταθερών»

Εχουν καταργηθεί στην πράξη οι κανόνες πάνω στους οποίους οικοδομήθηκε η διεθνής αρένα, το διεθνές δίκαιο, σύμφωνα με τον κ. Γεραπετρίτη, με αποτέλεσμα σήμερα να έχει χαθεί η έννοια των σταθερών.

Σύνταξη
ΚΚΕ: Μηνύματα από το Κόμμα Τουντέχ του Ιράν, τα ΚΚ Ισραήλ και Τουρκίας, σε μεγάλη συγκέντρωση στο ΣΕΦ
Στο ΣΕΦ 07.04.26

Μηνύματα από Ιράν, Ισραήλ και Τουρκία σε μεγάλη συγκέντρωση του ΚΚΕ

Μεγάλη συγκέντρωση πραγματοποίησε το ΚΚΕ στο ΣΕΦ, στη διάρκεια της οποίας διαβάστηκαν μηνύματα διεθνιστικής αλληλεγγύης από το Κόμμα Τουντέχ του Ιράν, το ΚΚ Ισραήλ και το ΚΚ Τουρκίας.

Σύνταξη
Γάζα: Σκοτώθηκε συμβασιούχος του ΠΟΥ – Αναστέλλει τις διακομιδές του στην Αίγυπτο ο Οργανισμός
Αναστολή διακομιδών 07.04.26

Σκοτώθηκε συμβασιούχος του ΠΟΥ στη Γάζα

Ο ΠΟΥ είναι «συγκλονισμένος που επιβεβαιώνει» ότι συμβασιούχος του για την παροχή υπηρεσιών στη Γάζα «σκοτώθηκε σε συμβάν ασφαλείας» και αναστέλλει τις ιατρικές διακομιδές στην Αίγυπτο.

Σύνταξη
Στενά του Ορμούζ: Ψηφοφορία στο ΣΑ του ΟΗΕ σε σχέδιο απόφασης για τη ναυσιπλοΐα
Σχέδιο απόφασης 07.04.26

Ψηφοφορία στο ΣΑ του ΟΗΕ για τη ναυσιπλοΐα στα Στενά του Ορμούζ

Σε ψηφοφορία τίθεται σήμερα στο ΣΑ του ΟΗΕ σχέδιο απόφασης για τη ναυσιπλοΐα στα Στενά του Ορμούζ, το οποίο «απαιτεί», μεταξύ άλλων, το Ιράν να «σταματήσει αμέσως οποιαδήποτε επίθεση εναντίον πλοίων».

Σύνταξη
Ρωσία: Τουλάχιστον 5 νεκροί και χιλιάδες εκτοπισμένοι εξαιτίας πλημμυρών και κατολισθήσεων στο Νταγκεστάν
Ρωσία 07.04.26

Τουλάχιστον 5 νεκροί και χιλιάδες εκτοπισμένοι εξαιτίας πλημμυρών

Ολόκληρα χωριά μετατράπηκαν σε απέραντες λίμνες στο Νταγκεστάν εξαιτίας των πλημμυρών, που είχαν ως αποτέλεσμα τουλάχιστον πέντε άνθρωποι να χάσουν τη ζωή τους και χιλιάδες να εκτοπιστούν.

Σύνταξη
Ιράν: Σε «αδιέξοδο» βρίσκεται ο «ανισσόροπος» Τραμπ – «Καμία επίπτωση» από τις «ανυπόστατες απειλές του»
Απάντηση Ιράν 07.04.26

Ο «ανισσόροπος» Τραμπ βρίσκεται σε «αδιέξοδο»

Το Ιράν απαντά στην «αλαζονική ρητορική» του Τραμπ, τον οποίο χαρακτηρίζει «ανισόρροπο», επισημαίνοντας ότι οι «ανυπόστατες απειλές του» δεν έχουν την παραμικρή «επίπτωση» στις επιχειρήσεις του.

Σύνταξη
Ουκρανία: Παύση επιθέσεων εναντίον ενεργειακών υποδομών προτείνει το Κίεβο στη Μόσχα
Πρόταση 07.04.26

Κίεβο προς Μόσχα: Να σταματήσουμε τις επιθέσεις σε ενεργειακές υποδομές

«Εάν η Ρωσία είναι έτοιμη να σταματήσει τα πλήγματα στον ενεργειακό μας τομέα, θα είμαστε έτοιμοι να κάνουμε το ίδιο» δηλώνει ο Ζελένσκι, προσθέτοντας ότι η πρόταση έχει κοινοποιηθεί στη Μόσχα.

Σύνταξη
Ισραήλ: Αυτόματη θανατική ποινή στους συλληφθέντες για τρομοκρατία Παλαιστίνιους της Δυτικής Όχθης
Ιταμάρ Μπν-Γκβιρ 07.04.26

Ισραήλ: Αυτόματη θανατική ποινή στους συλληφθέντες για τρομοκρατία Παλαιστίνιους της Δυτικής Όχθης

Σύμφωνα με το νομοσχέδιο, οι καταδικασθέντες ως τρομοκράτες από την Δυτική Όχθη θα τιμωρούνται αυτόματα με τη θανατική ποινή, με δικαίωμα ένστασης. Από άλλες περιοχές θα ισχύει θανατική ποινή ή ισόβια

Σύνταξη
Ο Τζαφάρ Τζάκσον για τον «μυστικό» ρόλο του ως Μάικλ Τζάκσον
«Michael» 06.04.26

Ο Τζαφάρ Τζάκσον κράτησε μυστικό από την οικογένεια του ότι θα υποδυθεί τον θείο του, Mάικλ Τζάκσον

Ο Τζαφάρ Τζάκσον, ο νεαρός ανιψιός του Μάικλ Τζάκσον, έκανε το ντεμπούτο του στον κινηματογράφο υποδυόμενος τον εκλιπόντα θείο του στην ταινία «Michael».

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ξανά στους δρόμους οι αγρότες – Με τρακτέρ και αγροτικά ΙΧ στην Ε-65
Ελλάδα 06.04.26

Ξανά στους δρόμους οι αγρότες – Με τρακτέρ και αγροτικά ΙΧ στην Ε-65

Απογοητευμένοι οι αγρότες στην Καρδίτσα από τις κυβερνητικές εξαγγελίες προσανατολίζονται σε συμβολικές κινητοποιήσεις μέσα στη Μεγάλη Εβδομάδα αναδεικνύοντας τα «καυτά» προβλήματα που συνεχίζουν να ταλανίζουν τον πρωτογενή τομέα.

Σύνταξη
Πρόωρες εκλογές βλέπει… η αγορά, ο Στουρνάρας τις ξορκίζει, «βράζουν» βιομηχανία και σούπερ μάρκετ, συν 14 δισ. στο ΧΑ, οι «σκιές» σε Εθνική και Coca Cola και τα βαριά ονόματα στη CrediaBank

Politico – Μέση Ανατολή: Από πόλεμο πέντε εβδομάδων σε σύγκρουση μηνών, σύμφωνα με το Πεντάγωνο

Η ανατομία του πένθους στο Ιράν – Πώς η κηδεία Χαμενεΐ κρίνει την επιβίωση του καθεστώτος

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Όσκαρ 2026: Στο τραπέζι η ακύρωση του κόκκινου χαλιού λόγω διεθνών εξελίξεων

Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Αδέλφια που μαλώνουν: Τι μαθαίνουν τα παιδιά μέσα από τις συγκρούσεις

Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην ελληνική οικονομία

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

