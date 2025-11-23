newspaper
Κυριακή 23 Νοεμβρίου 2025
weather-icon 21o
Stream

in
newspaper

Σημαντική είδηση
23.11.2025 | 21:48
Συναγερμός στη Λιθουανία: «Ύποπτα» αερόστατα έκλεισαν ξανά το αεροδρόμιο στο Βίλνιους
# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ
# ΤΣΙΠΡΑΣ
# ΥΠΟΚΛΟΠΕΣ
# ΒΟΡΙΖΙΑ
# ΤΕΜΠΗ
# ΔΗΜΟΣΚΟΠΗΣΗ
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΟΥΚΡΑΝΙΑ
# ΓΑΖΑ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
# ΚΑΙΡΟΣ
ΕΕ: Ποιες ευρωπαϊκές χώρες αντιμετωπίζουν τον μεγαλύτερο κίνδυνο φτώχειας
Οικονομία 23 Νοεμβρίου 2025 | 19:07

ΕΕ: Ποιες ευρωπαϊκές χώρες αντιμετωπίζουν τον μεγαλύτερο κίνδυνο φτώχειας

Περισσότεροι από 72 εκατομμύρια άνθρωποι στην ΕΕ χαρακτηρίστηκαν ως «κινδυνεύοντες από φτώχεια» το 2024, αντιπροσωπεύοντας το 16,2% του πληθυσμού.

Χρυσάνθη Ρουμελιώτου
ΕπιμέλειαΧρυσάνθη Ρουμελιώτου
Ακρόαση άρθρου
A
A
Vita.gr
Κανόνας 5-3-1: Είναι o «μυστικός συνδυασμός» για μια υγιή κοινωνική ζωή;

Κανόνας 5-3-1: Είναι o «μυστικός συνδυασμός» για μια υγιή κοινωνική ζωή;

Spotlight

Φανταστείτε όλους τους κατοίκους της Ιταλίας, της Ελλάδας και της Κροατίας να ζουν σε συνθήκες φτώχειας.

Σε απόλυτους αριθμούς 72 εκατομμύρια άνθρωποι – το 16,2% του πληθυσμού της ΕΕ – κινδυνεύουν από φτώχεια ή κοινωνικό αποκλεισμό. Αυτό ισοδυναμεί με τον συνολικό πληθυσμό της Ιταλίας, της Ελλάδας και της Κροατίας μαζί.

Ο αριθμός αυτός απέχει πολύ από την επίτευξη των στόχων του 2030 για μείωση της φτώχειας κατά 15 εκατομμύρια ανθρώπους, καθώς και των Στόχων Βιώσιμης Ανάπτυξης του ΟΗΕ για την εξάλειψη όλων των μορφών φτώχειας στην Ευρώπη.

Τα μέτρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης όπως αποδεικνύεται, αποφέρουν ανεπαρκή αποτελέσματα.

Ποιο είναι το ελάχιστο εισόδημα που πρέπει να έχει κάποιος για μην θεωρείται φτωχός, ποιες χώρες αντιμετωπίζουν τον μεγαλύτερο κίνδυνο φτώχειας και σε ποια θέση βρίσκεται η Ελλάδα;

Tο ελάχιστο εισόδημα που πρέπει να έχει κάποιος για μην θεωρείται φτωχός

Το «ποσοστό κινδύνου φτώχειας» είναι το ποσοστό των ατόμων των οποίων το διάμεσο ισοδύναμο διαθέσιμο εισόδημα πέφτει κάτω από ένα δεδομένο όριο. Αυτό το όριο ορίζεται στο 60% του διάμεσου εθνικού εισοδήματος.

Ωστόσο, η Eurostat επισημαίνει ότι αυτός ο δείκτης δεν μετρά τον πλούτο ή την πραγματική φτώχεια.

Αντίθετα, αντανακλά χαμηλό εισόδημα σε σύγκριση με άλλους στην ίδια χώρα, κάτι που «δεν συνεπάγεται απαραίτητα χαμηλό βιοτικό επίπεδο».

Κατά μέσο όρο στην ΕΕ, το ετήσιο διάμεσο ισοδύναμο εισόδημα ανά άτομο το 2024 ήταν 21.582 ευρώ. Το 60% αυτού του ποσού είναι 12.949 ευρώ ή περίπου 1.079 ευρώ μηνιαίως. Όποιος έχει εισόδημα κάτω από αυτό το επίπεδο θεωρείται ότι κινδυνεύει από φτώχεια.

Ωστόσο, τα στοιχεία σε επίπεδο χώρας δίνουν μια πολύ πιο σαφή εικόνα. Στην ΕΕ, αυτό το όριο κυμαίνεται από 391 ευρώ στη Βουλγαρία έως 2.540 ευρώ στο Λουξεμβούργο.

Στις τελευταίες θέσεις της ΕΕ η Ελλάδα

Όταν περιλαμβάνονται οι υποψήφιες χώρες με διαθέσιμα στοιχεία και τα μέλη της ΕΖΕΣ (Ισλανδία, Λιχτενστάιν, Νορβηγία και Ελβετία) το όριο κυμαίνεται από 201 ευρώ στην Τουρκία έως 2.596 ευρώ στην Ελβετία. Η Νορβηγία είναι επίσης μεταξύ των τριών χωρών όπου το όριο υπερβαίνει τα 2.000 ευρώ.

Η Ελλάδα, βρίσκεται στις τελευταίες θέσεις με τα χαμηλότερα δηλαδή ετήσια διάμεσα εισοδήματα.

Tο ετήσιο διάμεσο ισοδύναμο εισόδημα ανά άτομο το 2024 στην Ελλάδα ήταν 543 ευρώ

Το όριο κινδύνου φτώχειας κυμαίνεται μεταξύ 1.500 και 2.000 ευρώ στη Δανία, την Αυστρία, την Ιρλανδία, την Ολλανδία και το Βέλγιο, με την καταχώριση να ξεκινά από το υψηλότερο προς το χαμηλότερο εντός αυτής της ομάδας.

Αυτό το επίπεδο είναι κάτω από 750 ευρώ σε αρκετές χώρες, όπως η Λετονία, η Πορτογαλία, η Κροατία, η Λιθουανία, η Πολωνία, η Ελλάδα και η Σλοβακία. Πέφτει κάτω από 500 ευρώ στην Ουγγαρία, τη Ρουμανία, τη Βουλγαρία, τη Σερβία και την Τουρκία.

Μεταξύ των «Μεγάλων Τεσσάρων» της ΕΕ, η Γερμανία έχει το υψηλότερο όριο κινδύνου φτώχειας στα 1.381 ευρώ, ακολουθούμενη από τη Γαλλία (1.278 ευρώ), την Ιταλία (1.030 ευρώ) και την Ισπανία (965 ευρώ).

Το ετήσιο διάμεσο ισοδύναμο εισόδημα για δυο ενήλικες και δυο παιδιά είναι 1.139 ευρώ

Για ένα νοικοκυριό δύο ενηλίκων με δύο παιδιά κάτω των 14 ετών, το όριο κινδύνου φτώχειας είναι 2,1 φορές το όριο του μονομελούς νοικοκυριού. Αυτό ισούται με 2.266 ευρώ στην ΕΕ, 423 ευρώ στην Τουρκία και 5.452 ευρώ στην Ελβετία.

Τι εξηγεί τις διαφορές;

Τα όρια κινδύνου φτώχειας συνδέονται άμεσα με το μέσο ισοδύναμο εισόδημα μιας χώρας.

Οι διαφορές στην παραγωγικότητα και τη βιομηχανική δομή εξηγούν γιατί αυτά τα επίπεδα ποικίλλουν τόσο πολύ, δήλωσε η Giulia De Lazzari, οικονομολόγος στον Διεθνή Οργανισμό Εργασίας (ILO).

Η υψηλότερη παραγωγικότητα επιτρέπει στις χώρες να διατηρούν υψηλότερους μισθούς.

Ως αποτέλεσμα, τα έθνη με μεγάλους τομείς υψηλής αξίας — όπως οι χρηματοοικονομικές, η τεχνολογία πληροφοριών ή η προηγμένη μεταποίηση — τείνουν να πληρώνουν περισσότερα.

Πώς συγκρίνονται τα όρια φτώχειας στο PPS;

Το χάσμα μειώνεται όταν μετριέται σε μονάδες αγοραστικής δύναμης (ΜΑΔ), αλλά οι διαφορές παραμένουν σαφείς.

Η ΜΑΔ είναι μια τεχνητή νομισματική μονάδα σχεδιασμένη έτσι ώστε μία ΜΑΔ να μπορεί, θεωρητικά, να αγοράσει την ίδια ποσότητα αγαθών και υπηρεσιών σε κάθε χώρα.

Σε όρους PPS, για έναν άγαμο ενήλικα, τα όρια κινδύνου φτώχειας κυμαίνονται από 449 στη Σερβία έως 1.889 στο Λουξεμβούργο.

Η Ελλάδα και πάλι στις τελευταίες θέσεις σε όρους PPS, για έναν άγαμο ενήλικα

Η Τουρκία, η Ουγγαρία, η Σλοβακία και η Ελλάδα βρίσκονται μεταξύ των πέντε χωρών με τις χαμηλότερες επιδόσεις.

Στο υψηλότερο επίπεδο, η Νορβηγία, η Ελβετία, η Αυστρία και η Ολλανδία βρίσκονται μεταξύ των πέντε κορυφαίων.

Μεταξύ των μεγάλων οικονομιών, το υψηλότερο όριο είναι στη Γερμανία. Ακολουθεί η Γαλλία, με την Ισπανία και την Ιταλία να έχουν και οι δύο 1.060.

Η Ελλάδα μεταξύ των πέντε χωρών με τις χαμηλότερες επιδόσεις, για δύο ενήλικες και δύο παιδιά.

Πού είναι ο υψηλότερος κίνδυνος φτώχειας;

Σύμφωνα με την Eurostat, το 16,2% του πληθυσμού της ΕΕ αντιμετώπιζε κίνδυνο φτώχειας το 2024.

Το ποσοστό κυμαίνεται από 9,5% στην Τσεχία έως 22,2% στην Τουρκία και τη Βόρεια Μακεδονία.

Το ποσοστό των ατόμων που κινδυνεύουν από φτώχεια στην Ελλάδα ανέρχεται στο 19,6 %

Οι υποψήφιες για ένταξη στην ΕΕ χώρες, καθώς και οι χώρες των Βαλκανίων και της Ανατολικής Ευρώπης, έχουν υψηλότερα ποσοστά ατόμων που κινδυνεύουν από φτώχεια.

Μεταξύ των μεγάλων οικονομιών, το ποσοστό είναι επίσης υψηλό στην Ισπανία (19,7%) και την Ιταλία (18,9%), ενώ η Γαλλία (15,9%) και η Γερμανία (15,5%) βρίσκονται ελαφρώς κάτω από τον μέσο όρο της ΕΕ.

Headlines:
Δείτε όλες τις Τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο in.gr
World
Αρκτική: Ποιες χώρες ερίζουν για τον ορυκτό πλούτο της

Αρκτική: Ποιες χώρες ερίζουν για τον ορυκτό πλούτο της

googlenews

Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Vita.gr
Κανόνας 5-3-1: Είναι o «μυστικός συνδυασμός» για μια υγιή κοινωνική ζωή;

Κανόνας 5-3-1: Είναι o «μυστικός συνδυασμός» για μια υγιή κοινωνική ζωή;

OT FORUM
«Η επιχείρηση του μέλλοντος» – Το 6ο ΟΤ FORUM έρχεται…

«Η επιχείρηση του μέλλοντος» – Το 6ο ΟΤ FORUM έρχεται…

Ηλεκτρισμός
Τιμολόγια ρεύματος: Τα «μπλε» κέρδισαν 513.922 καταναλωτές στο οκτάμηνο 2025

Τιμολόγια ρεύματος: Τα «μπλε» κέρδισαν 513.922 καταναλωτές στο οκτάμηνο 2025

inWellness
inTown
sp_banner_Desk
Stream newspaper
Τα «μπλε» τιμολόγια ρεύματος κερδίζουν έδαφος – Τι δείχνει η έκθεση της ΡΑΑΕΥ
Αλλαγή 23.11.25

Τα «μπλε» τιμολόγια ρεύματος κερδίζουν έδαφος – Τι δείχνει η έκθεση της ΡΑΑΕΥ

Έκθεση της Ρυθμιστικής Αρχής Αποβλήτων και Υδάτων καταγράφει τον αριθμό των παροχών στις κατηγορίες των προϊόντων, στα ειδικά ή «πράσινα», στα σταθερά ή «μπλε» και στα κυμαινόμενα ή «κίτρινα».

Χρήστος Κολώνας
Χρήστος Κολώνας
Ποιες χώρες θέλουν τον ορυκτό πλούτο της Αρκτικής – Η μεταμόρφωση της Γροιλανδίας
Ανταγωνισμός 23.11.25

Ποιες χώρες θέλουν τον ορυκτό πλούτο της Αρκτικής – Η μεταμόρφωση της Γροιλανδίας

Σε μια προσπάθεια να σπάσουν την κυριαρχία της Κίνας στον τομέα των ορυκτών, οι χώρες σε όλο τον κόσμο στρέφονται όλο και περισσότερο προς την…κατεψυγμένη και αραιοκατοικημένη βόρεια πολική περιοχή

Σύνταξη
Αυξημένες οι τιμές στο πετρέλαιο θέρμανσης – Ποιες είναι οι πιο οικονομικές λύσεις για το χειμώνα
Οικονομικές Ειδήσεις 23.11.25

Αυξημένες οι τιμές στο πετρέλαιο θέρμανσης – Ποιες είναι οι πιο οικονομικές λύσεις για το χειμώνα

Με το πετρέλαιο πάντως να παραμένει σε σχετικά ακριβό, δεν είναι και λίγοι όσοι στρέφονται στις σόμπες ή στο πέλετ προκειμένου να ζεσταθούν.

Σύνταξη
Ραγδαία άνοδος στο κόστος στέγασης στην Ανατολική Αθήνα – Μεγάλες δυσκολίες για τα νοικοκυριά
Την ανηφόρα 23.11.25

Ραγδαία άνοδος στο κόστος στέγασης στην Ανατολική Αθήνα – Μεγάλες δυσκολίες για τα νοικοκυριά

Σε πανελλαδικό επίπεδο οι τιμές έχουν ανέβει από το 2019 κατά 24%, την ώρα που το πραγματικό διαθέσιμο εισόδημα των νοικοκυριών έχει ενισχυθεί κατά μόλις 6%

Σύνταξη
Ποιες Κυριακές θα είναι ανοιχτά τα εμπορικά καταστήματα – Στις 28 Νοεμβρίου η Black Friday
Τέσσερις Κυριακές 23.11.25

Ποιες Κυριακές θα είναι ανοιχτά τα εμπορικά καταστήματα – Στις 28 Νοεμβρίου η Black Friday

Το υπουργείο Ανάπτυξης ανακοίνωσε τις ημερομηνίες κατά τις οποίες τα καταστήματα θα λειτουργήσουν κατ’ εξαίρεση μέσα στον Δεκέμβριο, προκειμένου να διευκολυνθεί η αγορά εν όψει των εορτών.

Σύνταξη
Εργασία: Μύθος ότι η Gen Z αποτυγχάνει – Στους εργοδότες είναι το πρόβλημα
Οικονομία 23.11.25

Μύθος ότι η Gen Z αποτυγχάνει στην εργασία - Το πρόβλημα το έχουν τελικά οι εργοδότες

Η Gen Z δεν αποτυγχάνει να προσαρμοστεί. Ο σύγχρονος χώρος εργασίας την απογοητεύει. Οι εργοδότες είναι εκείνοι που θα πρέπει να τους βοηθήσουν να μάθουν να εργάζονται  

Χρυσάνθη Ρουμελιώτου
Χρυσάνθη Ρουμελιώτου
AI: Οι Έλληνες πρωταγωνιστούν στη χρήση της στην Ευρώπη – Ένας στους τρεις ζητά οικονομικές συμβουλές
Έκθεση 23.11.25

Οι Έλληνες πρωταγωνιστούν στη χρήση AI στην Ευρώπη - Ένας στους τρεις ζητά οικονομικές συμβουλές

Η νέα Ευρωπαϊκή Έκθεση Πληρωμών Καταναλωτών δείχνει ότι οι Έλληνες υιοθετούν την AI ταχύτερα από τους Ευρωπαίους, συμβουλευόμενοι τα εργαλεία της και για θέματα οικονομικής διαχείρισης και οφειλών

Σύνταξη
Ηλεκτρονικές αγορές: Στην Ελλάδα οι πλατφόρμες Zalando, Vinted, Notino – Στην κορυφή των προτιμήσεων τα ρούχα
Ώθηση στον ανταγωνισμό 23.11.25

Στην Ελλάδα οι πλατφόρμες online αγορών Zalando, Vinted, Notino - Στην κορυφή των προτιμήσεων τα ρούχα

Βάσει των στοιχείων του Σεπτεμβρίου για τις ηλεκτρονικές αγορές, το 50% των καταναλωτών αγοράζει είδη ένδυσης, ενώ ακολουθούν το φαγητό σε πακέτο και delivery (45%) και τα είδη φαρμακείου (37%)

Αλεξάνδρα Παπαδημητρίου
Αλεξάνδρα Παπαδημητρίου
Booking: Στη Δικαιοσύνη προσφεύγουν 1.000 έλληνες ξενοδόχοι εναντίον της πλατφόρμας
Αθέμιτες πρακτικές 23.11.25

Στη Δικαιοσύνη προσφεύγουν 1.000 έλληνες ξενοδόχοι εναντίον της Booking

Οι ευρωπαίοι ξενοδόχοι που διεκδικούν ίση μεταχείρηση και τερματισμό αθέμιτων πρακτικών από την Booking όσο και από άλλες μεγάλες πλατφόρμες κρατήσεων φτάνουν τους 15.000

Λάμπρος Καραγεώργος
Λάμπρος Καραγεώργος
inStream - Ροή Ειδήσεων
Χετάφε – Ατλέτικο 0-1: Πέμπτη σερί νίκη για τους «ροχιμπλάνκος»
Ποδόσφαιρο 23.11.25

Χετάφε – Ατλέτικο 0-1: Πέμπτη σερί νίκη για τους «ροχιμπλάνκος»

Η Ατλέτικο Μαδρίτης πέρασε και από την έδρα της Χετάφε φτάνοντας τις πέντε διαδοχικές νίκες στο ισπανικό πρωτάθλημα, ενώ ισόπαλα έληξαν τα ματς της Οβιέδο με τη Ράγιο και της Μπέτις με τη Χιρόνα.

Σύνταξη
Ο Γεντβάι νιώθει… Ζλάταν λόγω του Μπενίτεθ
Παναθηναϊκός 23.11.25

Ο Γεντβάι νιώθει… Ζλάταν λόγω του Μπενίτεθ

Ο Ράφα Μπενίτεθ έδωσε τόση αυτοπεποίθηση στον Τιν Γεντβάι, ώστε ο Κροάτης να μην αρκείται απλά να παίζει συντηρητικά σε μία θέση που δεν ένιωθε ποτέ πολύ άνετα.

Χαράλαμπος Τσιμπίδας
Χαράλαμπος Τσιμπίδας
LIVE: Έλτσε – Ρεάλ Μαδρίτης
Ποδόσφαιρο 23.11.25

LIVE: Έλτσε – Ρεάλ Μαδρίτης

LIVE: Έλτσε – Ρεάλ Μαδρίτης. Παρακολουθήστε live στις 22:00 την εξέλιξη της αναμέτρησης Έλτσε – Ρεάλ Μαδρίτης για τη 13η αγωνιστική της La Liga. Τηλεοπτικά από Novasports 1.

Σύνταξη
Τζον Λένον: Τα προφητικά, τελευταία λόγια πριν την τραγική δολοφονία – Νέο ντοκιμαντέρ 
Imagine 23.11.25

Τζον Λένον: Τα προφητικά, τελευταία λόγια πριν την τραγική δολοφονία – Νέο ντοκιμαντέρ 

Ο Στίβεν Σόντερμπεργκ μίλησε για το άτιτλο ακόμη ντοκιμαντέρ που θέλει να αναδείξει την «πιο επίκαιρη από ποτέ» τελευταία συνέντευξη του Τζον Λένον πριν το τραγικό τέλος του

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
LIVE: Ίντερ – Μίλαν
Ποδόσφαιρο 23.11.25

LIVE: Ίντερ – Μίλαν

LIVE: Ίντερ – Μίλαν. Παρακολουθήστε live στις 21:45 την εξέλιξη της αναμέτρησης Ίντερ – Μίλαν για τη 12η αγωνιστική της Serie A. Τηλεοπτικά από COSMOTE SPORT 2.

Σύνταξη
Λίβανος: Νεκρός ο αρχηγός του επιτελείου της Χεζμπολάχ, ανακοίνωσε το Ισραήλ
«Πέρασαν κόκκινη γραμμή» 23.11.25

Λίβανος: Νεκρός ο αρχηγός του επιτελείου της Χεζμπολάχ, ανακοίνωσε το Ισραήλ

Οι ισραηλινές ένοπλες δυνάμεις επιβεβαίωσαν τη δολοφονία του Χάιθαμ Αλί Ταμπαταμπάι, αρχηγό του επιτελείου της Χεζμπολάχ, με πλήγμα στα προάστια της Βηρυτού. Προειδοποιεί για κλιμάκωση η οργάνωση.

Σύνταξη
Μια νίκη – τίτλου, ο Έζε κι ένα… τρολάρισμα
On Field 23.11.25

Μια νίκη – τίτλου, ο Έζε κι ένα… τρολάρισμα

Η Άρσεναλ δείχνει πανέτοιμη να πετύχει αυτό που δεν κατάφερε πέρυσι, καθώς η άνετη επικράτηση και στο ντέρμπι του Λονδίνου στέλνει το «μήνυμα»

Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Τα «μπλε» τιμολόγια ρεύματος κερδίζουν έδαφος – Τι δείχνει η έκθεση της ΡΑΑΕΥ
Αλλαγή 23.11.25

Τα «μπλε» τιμολόγια ρεύματος κερδίζουν έδαφος – Τι δείχνει η έκθεση της ΡΑΑΕΥ

Έκθεση της Ρυθμιστικής Αρχής Αποβλήτων και Υδάτων καταγράφει τον αριθμό των παροχών στις κατηγορίες των προϊόντων, στα ειδικά ή «πράσινα», στα σταθερά ή «μπλε» και στα κυμαινόμενα ή «κίτρινα».

Χρήστος Κολώνας
Χρήστος Κολώνας
Τζουμέρκα: Εικόνες σοκ από το πέρασμα της κακοκαιρίας – Έρχονται καταιγίδες και «βουτιά» της θερμοκρασίας
Δραματική κατάσταση 23.11.25

Εικόνες σοκ από το πέρασμα της κακοκαιρίας στα Τζουμέρκα - Έρχονται καταιγίδες και «βουτιά» της θερμοκρασίας

Μεγάλες καταστροφές στη δυτική Ελλάδα άφησε πίσω η κακοκαιρία που έπληξε τις προηγούμενες ημέρες την περιοχή. Ξενώνας στα Τζουμέρκα έχει πάρει κλίση και κινδυνεύει να πέσει. Πτώση της θερμοκρασίας και νέο κύμα κακοκαιρίας τις επόμενες ώρες.

Σύνταξη
Ποιες χώρες θέλουν τον ορυκτό πλούτο της Αρκτικής – Η μεταμόρφωση της Γροιλανδίας
Ανταγωνισμός 23.11.25

Ποιες χώρες θέλουν τον ορυκτό πλούτο της Αρκτικής – Η μεταμόρφωση της Γροιλανδίας

Σε μια προσπάθεια να σπάσουν την κυριαρχία της Κίνας στον τομέα των ορυκτών, οι χώρες σε όλο τον κόσμο στρέφονται όλο και περισσότερο προς την…κατεψυγμένη και αραιοκατοικημένη βόρεια πολική περιοχή

Σύνταξη
ΠΑΟΚ-Κηφισιά 3-0: Ο Τάισον… έσβησε την κακή εικόνα, με 10 παίκτες οι φιλοξενούμενοι από το 73′ (vid)
Ποδόσφαιρο 23.11.25

ΠΑΟΚ-Κηφισιά 3-0: Ο Τάισον… έσβησε την κακή εικόνα, με 10 παίκτες οι φιλοξενούμενοι από το 73′ (vid)

Με την ψυχή στο στόμα ο ΠΑΟΚ, νίκησε 3-0 την Κηφισιά που έπαιζε με δέκα παίκτες από το 73’ λόγω αποβολής του Σόουζα. Οι Θεσσαλονικείς προηγήθηκαν με αυτογκόλ και καθάρισαν με τον Τάισον στο 88’ και στο 90+3’. Κλειδί ο Παβλένκα

Σύνταξη
Μπαλί: Φρένο στις ιδιωτικές παραλίες λόγω υπερτουρισμού – «Χτίζουν βίλες και νομίζουν ότι τους ανήκει η θάλασσα»
«Περιορισμένη πρόσβαση» 23.11.25

Μπαλί: Φρένο στις ιδιωτικές παραλίες λόγω υπερτουρισμού – «Χτίζουν βίλες και νομίζουν ότι τους ανήκει η θάλασσα»

Στις 17 Νοεμβρίου, ο κυβερνήτης του Μπαλί, I Wayan Koster, παρουσίασε ένα σχέδιο που συνιστούσε την πλήρη απαγόρευση των ιδιωτικών παραλιών.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Αυξημένες οι τιμές στο πετρέλαιο θέρμανσης – Ποιες είναι οι πιο οικονομικές λύσεις για το χειμώνα
Οικονομικές Ειδήσεις 23.11.25

Αυξημένες οι τιμές στο πετρέλαιο θέρμανσης – Ποιες είναι οι πιο οικονομικές λύσεις για το χειμώνα

Με το πετρέλαιο πάντως να παραμένει σε σχετικά ακριβό, δεν είναι και λίγοι όσοι στρέφονται στις σόμπες ή στο πέλετ προκειμένου να ζεσταθούν.

Σύνταξη
LIVE: ΑΕΚ – Άρης
Ποδόσφαιρο 23.11.25

LIVE: ΑΕΚ – Άρης

LIVE: ΑΕΚ – Άρης. Παρακολουθήστε live στις 21:00 την εξέλιξη της αναμέτρησης ΑΕΚ – Άρης για την 11η αγωνιστική της Stoiximan Super League. Τηλεοπτικά από COSMOTE SPORT 1.

Σύνταξη
Δένδιας: Για ισχυρή άμυνα χρειαζόμαστε μέριμνα για τα στελέχη και τις οικογένειες των Ενόπλων Δυνάμεων
Πολιτική Γραμματεία 23.11.25

Δένδιας: Για ισχυρή άμυνα χρειαζόμαστε μέριμνα για τα στελέχη και τις οικογένειες των Ενόπλων Δυνάμεων

Σε έναν κόσμο υβριδικών απειλών, γρήγορων γεωπολιτικών μεταβολών, κλιμακούμενης αβεβαιότητας, οι Ένοπλες Δυνάμεις είναι θεματοφύλακας της κυριαρχίας και των κυριαρχικών δικαιωμάτων» ανέφερε ο Δένδιας.

Σύνταξη
Χούπης στους νέους των Ενόπλων Δυνάμεων: Η στολή που φέρετε αποτελεί όρκο τιμής και επιλογή ζωής
Πολιτική Γραμματεία 23.11.25

Χούπης στους νέους των Ενόπλων Δυνάμεων: Η στολή που φέρετε αποτελεί όρκο τιμής και επιλογή ζωής

«Το μεγαλείο του ανθρώπου δεν μετριέται σε όσα αποκτά, αλλά σε όσα είναι πρόθυμος να θυσιάσει», τόνισε ο Αρχηγός ΓΕΕΘΑ, Δημήτρης Χούπης, στη γιορτή των Ενόπλων Δυνάμεων.

Σύνταξη
Ψήφισε στα Κάτω Πετράλωνα για τις εσωκομματικές εκλογές της ΝΔ ο Μητσοτάκης
Πολιτική Γραμματεία 23.11.25

Ψήφισε στα Κάτω Πετράλωνα για τις εσωκομματικές εκλογές της ΝΔ ο Μητσοτάκης

Ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης τόνισε πως «με μεγάλη χαρά συμμετέχω και εγώ στις εσωκομματικές εκλογές της Νέας Δημοκρατίας, μια γιορτή δημοκρατίας για τη μεγάλη μας παράταξη»

Σύνταξη
Η «κατάρα» των Κένεντι: Η εγγονή του JFK αποκάλυψε πως πεθαίνει – «Μάχη με το αίμα μου»
Πόνος σε λέξεις 23.11.25

Η «κατάρα» των Κένεντι: Η εγγονή του JFK αποκάλυψε πως πεθαίνει – «Μάχη με το αίμα μου»

Η Τατιάνα Σλόσμπεργκ, η 35χρονη κόρη της Καρολάιν Κένεντι και εγγονή του δολοφονηθέντος Προέδρου αποκάλυψε ότι πάσχει από ανίατη λευχαιμία σε ένα συγκλονιστικό άρθρο στο New Yorker

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
Γερμανία: Το σχέδιο «για τον ισχυρότερο στρατό στην Ευρώπη» και η επίκληση του «ρωσικού κινδύνου»
Τι αλλάζει 23.11.25

Το γερμανικό σχέδιο «για τον ισχυρότερο στρατό στην Ευρώπη» και η επίκληση του «ρωσικού κινδύνου»

Ο κυβερνητικός συνασπισμός στη Γερμανία προωθεί νομοσχέδιο για την αύξηση του αριθμού των στρατιωτών - Τι θα γίνει με την υποχρεωτική στρατολόγηση, εναντιώνεται η Αριστερά, τι λένε οι νέοι

Σύνταξη
Μπενίτεθ: «Υπάρχει χώρος για βελτίωση»
Ποδόσφαιρο 23.11.25

Μπενίτεθ: «Υπάρχει χώρος για βελτίωση»

Ο Ράφα Μπενίτεθ έμεινε ικανοποιημένος με όσα είδε στη νίκη του Παναθηναϊκού στις Σέρρες, ωστόσο ο Ισπανός επεσήμανε ότι η ομάδα του έχει ακόμη πολλά περιθώρια βελτίωσης.

Σύνταξη
Ραγδαία άνοδος στο κόστος στέγασης στην Ανατολική Αθήνα – Μεγάλες δυσκολίες για τα νοικοκυριά
Την ανηφόρα 23.11.25

Ραγδαία άνοδος στο κόστος στέγασης στην Ανατολική Αθήνα – Μεγάλες δυσκολίες για τα νοικοκυριά

Σε πανελλαδικό επίπεδο οι τιμές έχουν ανέβει από το 2019 κατά 24%, την ώρα που το πραγματικό διαθέσιμο εισόδημα των νοικοκυριών έχει ενισχυθεί κατά μόλις 6%

Σύνταξη
Must Read
Πανηγύρια Μητσοτάκη στη Ροδόπη, στο… περίμενε οι ακρίτες για το ενεργειακό κόστος και ο ΑΔΜΗΕ για την ΑΜΚ, τα νοσοκομεία του ΑΒΑΞ, ανεβάζει (κατασκευαστικούς) ρυθμούς η LAMDA, τα υψηλά 8μήνου της Τιτάν, η «μεταγραφή» στην Intralot

Πανηγύρια Μητσοτάκη στη Ροδόπη, στο… περίμενε οι ακρίτες για το ενεργειακό κόστος και ο ΑΔΜΗΕ για την ΑΜΚ, τα νοσοκομεία του ΑΒΑΞ, ανεβάζει (κατασκευαστικούς) ρυθμούς η LAMDA, τα υψηλά 8μήνου της Τιτάν, η «μεταγραφή» στην Intralot

Ερντογάν: Λάβαμε θετικά μηνύματα από τις ΗΠΑ στο θέμα των F-35

Ερντογάν: Λάβαμε θετικά μηνύματα από τις ΗΠΑ στο θέμα των F-35

Νέο μισθολόγιο σε Ένοπλες δυνάμεις και Σώματα Ασφαλείας

Νέο μισθολόγιο σε Ένοπλες δυνάμεις και Σώματα Ασφαλείας

Το DOTS Festival μας έδωσε 36 τρόπους να δούμε την αλήθεια

Το DOTS Festival μας έδωσε 36 τρόπους να δούμε την αλήθεια

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Imane Khelif: H εντυπωσιακή εμφάνιση της 26χρονης πυγμάχου στη front row του οίκου Chanel

Imane Khelif: H εντυπωσιακή εμφάνιση της 26χρονης πυγμάχου στη front row του οίκου Chanel

Δοκίμασε το δροσιστικό «combo» που αυξάνει το προσδόκιμο ζωής

Δοκίμασε το δροσιστικό «combo» που αυξάνει το προσδόκιμο ζωής

Άγχος αποχωρισμού: Πώς να το αντιμετωπίσετε με αγάπη και υπομονή

Άγχος αποχωρισμού: Πώς να το αντιμετωπίσετε με αγάπη και υπομονή

Μπέλα Χαντίντ: Η δύσκολη μάχη του σούπερ μόντελ με τη νόσο του Lyme

Μπέλα Χαντίντ: Η δύσκολη μάχη του σούπερ μόντελ με τη νόσο του Lyme

in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Κυριακή 23 Νοεμβρίου 2025
Απόρρητο