28.03.2026 | 19:06
Μηχανική βλάβη εν πλω σε πλοίο - Έδεσε στην Ηγουμενίτσα
Οι ΗΠΑ φτωχαίνουν, η Ευρώπη βγαίνει μπροστά – Ο νέος δείκτης που αποκαλύπτει την αληθινή εικόνα
Οικονομικές Ειδήσεις 29 Μαρτίου 2026, 12:00

Οι ΗΠΑ φτωχαίνουν, η Ευρώπη βγαίνει μπροστά – Ο νέος δείκτης που αποκαλύπτει την αληθινή εικόνα

Η φτώχεια στις ΗΠΑ αυξάνεται σχεδόν αδιάλειπτα από το 1990 και αυτό όχι λόγω ύφεσης αλλά λόγω της ανισότητας - Τι δείχνουν τα στοιχεία με βάση τη μεθοδολογία που ανέπτυξε ο Ολιβιέ Στερκ

Ιωάννα Κουμπαρέλη
ΕπιμέλειαΙωάννα Κουμπαρέλη
Σχεδόν διπλάσιο χρόνο χρειάζεται ένας μέσος εργαζόμενος στις ΗΠΑ για να αποκτήσει την ίδια αγοραστική δύναμη με κάποιον που εργάζεται στη Γερμανία, τη Γαλλία ή το Ηνωμένο Βασίλειο. Το στοιχείο αυτό προκύπτει από μια νέα μέθοδο μέτρησης της φτώχειας που ανέπτυξε ο Ολιβιέ Στερκ, αναπληρωτής καθηγητής Οικονομικών στο Πανεπιστήμιο της Οξφόρδης, και λαμβάνει υπόψη τις διαφορές κόστους ζωής μεταξύ χωρών, ώστε η σύγκριση να είναι ουσιαστική και όχι μόνο νομισματική.

Μια πλούσια οικονομία μπορεί να αναπτύσσεται και να γίνεται φτωχότερη όταν υπάρχει ανισότητα, λέει ο Στερκ

Τα ευρήματα με βάση τη νέα μέτρηση δείχνουν ότι οι ΗΠΑ υστερούν σε σχέση με την Ευρώπη, καθώς η φτώχεια εκεί αυξάνεται σχεδόν αδιάλειπτα από το 1990 και αυτό όχι λόγω ύφεσης αλλά λόγω της ανισότητας.

Όπως αναφέρει το Euronews που παρουσιάζει τη μεθοδολογία του Στερκ – που ο ίδιος ονομάζει «μέση φτώχεια» -, η σύγκριση οικονομιών και επιπέδων φτώχειας παραμένει σύνθετη, καθώς διαφορετικοί δείκτες οδηγούν σε διαφορετικά συμπεράσματα. Σε όρους ισοδυναμίας αγοραστικής δύναμης (PPP), οι ΗΠΑ βρίσκονται σε σαφώς ισχυρότερη θέση από τις περισσότερες χώρες της ΕΕ, με εξαίρεση το Λουξεμβούργο και την Ιρλανδία.

Ωστόσο, σημειώνει ο καθηγητής, «η μέση φτώχεια είναι αισθητά υψηλότερη, παρότι τα μέσα εισοδήματα υπερβαίνουν εκείνα των περισσότερων χωρών της Δυτικής Ευρώπης». Όταν συγκρίνεται το κατά κεφαλήν ΑΕΠ με την Ευρώπη, προκύπτει ένα εντυπωσιακό συμπέρασμα: η φτωχότερη πολιτεία των ΗΠΑ ανταγωνίζεται τη Γερμανία. Το τρίτο τρίμηνο του 2024, το Μισισίπι κατέγραψε κατά κεφαλήν ΑΕΠ 49.780 ευρώ (53.872 δολάρια), έναντι 51.304 ευρώ στη Γερμανία, μια διαφορά μόλις περίπου 1.500 ευρώ.

Τι είναι η «μέση φτώχεια»

Ο Ολιβιέ Στερκ τονίζει ότι η φτώχεια δεν είναι απλώς ναι ή όχι, πάνω ή κάτω από το όριο, αλλά κλίμακα με διαβαθμίσεις που αποκαλύπτει το πραγματικό εύρος της ανισότητας. Αυτή η διαφορά στην οπτική αλλάζει εντελώς τη δημόσια συζήτηση.

Σύμφωνα με την έρευνά του, η οποία δημοσιεύθηκε στο SSRN, η «μέση φτώχεια» ορίζεται ως ο μέσος χρόνος που απαιτείται για να αποκτήσει κανείς ένα δολάριο. «Ο δείκτης είναι περιεκτικός, λαμβάνει υπόψη την κατανομή του εισοδήματος, μπορεί να αναλυθεί σε επιμέρους συνιστώσες και συνάδει με τον τρόπο που τόσο οι ειδικοί όσο και το ευρύ κοινό αντιλαμβάνονται τη φτώχεια», σημειώνει.

Το ένα δολάριο υπολογίζεται σε διεθνή δολάρια. Αυτό σημαίνει ότι αγοράζει την ίδια ποσότητα αγαθών και υπηρεσιών σε οποιαδήποτε χώρα, όπως και το αμερικανικό δολάριο στις Ηνωμένες Πολιτείες. Χρησιμοποιείται συχνά σε συνδυασμό με τα στοιχεία για την ισοτιμία αγοραστικής δύναμης (PPP). Ο «χρόνος» αναφέρεται σε μια ημέρα της ζωής οποιουδήποτε, σε οποιαδήποτε ηλικία και υπό οποιεσδήποτε συνθήκες, όχι μόνο κατά τις ώρες εργασίας.

Τι έδειξαν οι μετρήσεις

Το 2025, στις ΗΠΑ απαιτούνται 63 λεπτά για την απόκτηση ενός δολαρίου. Στη Γερμανία ο αντίστοιχος χρόνος είναι 26 λεπτά, στη Γαλλία 31 λεπτά και στο Ηνωμένο Βασίλειο 34 λεπτά. Τα νούμερα υποδεικνύουν ότι η μέση φτώχεια στις ΗΠΑ είναι περίπου διπλάσια σε σύγκριση με τις τρεις αυτές ευρωπαϊκές χώρες.

Σε παγκόσμιο επίπεδο, ο δείκτης καταγράφει μείωση της φτώχειας κατά 55% από το 1990, καθώς ο απαιτούμενος χρόνος για την απόκτηση ενός δολαρίου έχει υποχωρήσει από περίπου μισή ημέρα σε πέντε ώρες.

Στις ΗΠΑ, όμως, η εικόνα είναι αντίστροφη. Σύμφωνα με τη νέα μέτρηση, η μέση φτώχεια αυξάνεται σχεδόν αδιάλειπτα από το 1990, παρά τη σημαντική άνοδο των μέσων εισοδημάτων. Αντίθετα, στις περισσότερες χώρες υψηλού εισοδήματος έχει καταγραφεί μείωση.

Χαρακτηριστικά, το 1990 απαιτούνταν 43 λεπτά για την απόκτηση ενός δολαρίου στις ΗΠΑ, χρόνος σχεδόν ίσος με της Γαλλίας (42 λεπτά) και μικρότερος από του Ηνωμένου Βασιλείου (51 λεπτά), ενώ η Γερμανία κατέγραφε την καλύτερη επίδοση με 34 λεπτά.

«Αν επιλέξουμε τυχαία δύο άτομα από αυτούς τους πληθυσμούς, ο αναμενόμενος λόγος των εισοδημάτων τους ξεπερνά το 4 στις ΗΠΑ, έναντι περίπου 1,5 στις τρεις ευρωπαϊκές χώρες. Αυτό δείχνει πόσο μεγαλύτερη είναι η διασπορά εισοδημάτων στις ΗΠΑ», εξηγεί ο Στερκ. Ως αποτέλεσμα, μεγαλύτερο ποσοστό του πληθυσμού βρίσκεται σε χαμηλά εισοδήματα και χρειάζεται περισσότερο χρόνο για να κερδίσει ένα δολάριο.

Επίσης, ο χρόνος που απαιτείται για την απόκτηση ενός δολαρίου έχει αυξηθεί κατά 20 λεπτά (47%) τα τελευταία 35 χρόνια. Αντίθετα, στις τρεις ευρωπαϊκές οικονομίες καταγράφηκε μείωση, με τη μεγαλύτερη στο Ηνωμένο Βασίλειο.

Όπως επισημαίνεται, τα μέσα εισοδήματα αυξήθηκαν σε όλες τις χώρες λίγο πάνω από 1% ετησίως τις τελευταίες δεκαετίες. Ωστόσο, στις ΗΠΑ η ανισότητα αυξήθηκε κατά περίπου 2,2% ετησίως, ξεπερνώντας τον ρυθμό αύξησης των εισοδημάτων. «Αυξήθηκε η μέση φτώχεια στις ΗΠΑ γιατί η ανισότητα μεγάλωσε ταχύτερα από τα εισοδήματα», προσθέτει ο Στερκ.

Αντίθετα, σε Ηνωμένο Βασίλειο, Γαλλία και Γερμανία, η ανισότητα παρέμεινε σχετικά σταθερή, με αποτέλεσμα η αύξηση των εισοδημάτων να οδηγεί σε μείωση της μέσης φτώχειας.

Η ανισότητα πίσω από τη φτώχεια

Θα αναρωτηθεί κανείς πώς μπορεί μια πλούσια οικονομία να αναπτύσσεται και ταυτόχρονα να γίνεται φτωχότερη. Κατά τον Στερκ, η απάντηση είναι απλή: η ανισότητα.

Η φτώχεια μπορεί να μεταβληθεί είτε λόγω αύξησης ή μείωσης των εισοδημάτων είτε λόγω αλλαγών στην κατανομή τους. Στην περίπτωση των ΗΠΑ, η μέση φτώχεια αυξάνεται ακόμα και σε συνθήκες ανάπτυξης, επειδή η ανισότητα διευρύνεται ταχύτερα.

«Οι ΗΠΑ διαθέτουν μία από τις πιο άνισες οικονομίες στον κόσμο και μακράν την πιο άνιση μεταξύ των ανεπτυγμένων χωρών. Και στις 50 πολιτείες, η ανισότητα έχει αυξηθεί έντονα από το 1990, ανεξαρτήτως πολιτικού προσανατολισμού, δημογραφικής σύνθεσης ή οικονομικής δομής», εξηγεί ο Στερκ.

Καύσιμα: Φόβοι για ελλείψεις και πετρέλαιο πάνω από 100 δολάρια

Καύσιμα: Φόβοι για ελλείψεις και πετρέλαιο πάνω από 100 δολάρια

Μυϊκή δύναμη: «Όπλο» κατά της κατάθλιψης;

Μυϊκή δύναμη: «Όπλο» κατά της κατάθλιψης;

Ιρανικές απειλές κατά «Λίνκολν» και ισραηλινή επέκταση επιχειρήσεων στον Λίβανο

Ιρανικές απειλές κατά «Λίνκολν» και ισραηλινή επέκταση επιχειρήσεων στον Λίβανο

Το εφιαλτικό σενάριο για το παγκόσμιο εμπόριο: Υπάρχουν χειρότερα εμπόδια από τα Στενά του Ορμούζ
Διεθνής Οικονομία 29.03.26

Το εφιαλτικό σενάριο για το παγκόσμιο εμπόριο: Υπάρχουν χειρότερα εμπόδια από τα Στενά του Ορμούζ

Οι ναυτιλιακές εταιρείες και οι παγκόσμιοι ηγέτες συνειδητοποιούν ότι η ελευθερία της ναυσιπλοΐας καταρρέει - Πού είναι το διεθνές εμπόριο πιο ευάλωτο;

Νατάσα Ρουγγέρη
Νατάσα Ρουγγέρη
Πόλεμος στο Ιράν: Συμπτώματα κρίσης διαρκείας σε όλες τις αγορές
Ακριβός δανεισμός 29.03.26

Συμπτώματα κρίσης διαρκείας σε όλες τις αγορές από τον πόλεμο στο Ιράν

Ο πόλεμος στο Ιράν δεν έχει «χαριστεί» σε καμία κατηγορία χρηματοοικονομικών στοιχείων, ακόμα και ασφαλή καταφύγια όπως ο χρυσός έχουν χάσει την ανθεκτικότητά τους

Πέτρος Κωνσταντινίδης
Ο Περσικός Κόλπος φλέγεται – Οι αγορές κρατούν την αναπνοή τους
Διεθνής Οικονομία 29.03.26

Ο Περσικός Κόλπος φλέγεται – Οι αγορές κρατούν την αναπνοή τους

Ο πόλεμος στον Περσικό Κόλπο βαθαίνει τις γεωπολιτικές ρωγμές και κλονίζει την εμπιστοσύνη των αγορών, με τις οικονομικές συνέπειες να απειλούν να ξεπεράσουν ακόμη και την πανδημία…

Νατάσα Σινιώρη
Πόλεις σε έκρηξη, σπίτια σε έλλειψη – Η σκοτεινή πλευρά της αστικοποίησης
Διεθνής Οικονομία 28.03.26

Πόλεις σε έκρηξη, σπίτια σε έλλειψη – Η σκοτεινή πλευρά της αστικοποίησης

Οι ασιατικές πόλεις μεγαλώνουν με εντυπωσιακή ταχύτητα, αλλά η στέγη δεν ακολουθεί τον ίδιο ρυθμό. Το αποτέλεσμα είναι μια βαθιά στεγαστική κρίση που επηρεάζει την καθημερινότητα των πολιτών.

Αλεξάνδρα Τάνκα
Αλεξάνδρα Τάνκα
Το μεγάλο στοίχημα των τρισεκατομμυρίων: Ποιος ενορχηστρώνει την επόμενη παγκόσμια ανατροπή;
Νέα εποχή; 28.03.26

Το μεγάλο στοίχημα των τρισεκατομμυρίων: Ποιος ενορχηστρώνει την επόμενη παγκόσμια ανατροπή;

Ενώ η Δύση παλεύει με τον πληθωρισμό, ένα κολοσσιαίων διαστάσεων οικονομικό πείραμα έχει ήδη ξεκινήσει και μοιάζει έτοιμο να ανατρέψει τις παγκόσμιες βιομηχανικές ισορροπίες

Παναγιώτης Ζαφειρόπουλος
Παναγιώτης Ζαφειρόπουλος
ΟΟΣΑ: Σε δοκιμασία η ανθεκτικότητα της παγκόσμιας οικονομίας – «Μπουρλότο» στον πληθωρισμό βάζουν οι τιμές στην ενέργεια
Έκθεση ΟΟΣΑ 27.03.26

Σε διπλή «μέγγενη» η παγκόσμια οικονομία - Σχεδόν αναπόφευκτο το ντόμινο των επιπτώσεων του πολέμου

Η σύγκρουση στη Μέση Ανατολή, το κλείσιμο των Στενών του Ορμούζ και οι ανησυχίες για τις υποδομές ενέργειας που έχουν πληγεί στον Περσικό Κόλπο οδηγούν τις τιμές σε επίπεδα που απειλούν να «εκτροχιάσουν» τους δείκτες ανάπτυξης και να εκτινάξουν τον πληθωρισμό, σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία του ΟΟΣΑ.

Στράτος Ιωακείμ
Στράτος Ιωακείμ
Ο Νικ Κάνον «τα βάζει» με Δημοκρατικούς, φλερτάρει με Τραμπ
«Είναι το ίδιο» 29.03.26

Ο Νικ Κάνον αποκαλεί τους Δημοκρατικούς «Κόμμα της Κου Κλουξ Κλαν»

Ο ηθοποιός Νικ Κάνον δήλωσε ότι δεν υποστηρίζει ούτε τους Ρεπουμπλικάνους ούτε τους Δημοκρατικούς, ωστόσο, φάνηκε να χαίρεται ιδιαιτέρως στο άκουσμα του ονόματος του Τραμπ.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Κυπελλούχος Ελλάδας ο Αθηναϊκός
Μπάσκετ γυναικών 29.03.26

Κυπελλούχος Ελλάδας ο Αθηναϊκός

Ο Αθηναϊκός διέλυσε τον Πρωτέα Βούλας στον τελικό του Κυπέλλου Ελλάδας με 94-56 και κατέκτησε το τρόπαιο.

Η Άρσεναλ φαβορί για τον Τρεσόλντι της Μπριζ (vid)
Ποδόσφαιρο 29.03.26

Η Άρσεναλ φαβορί για τον Τρεσόλντι της Μπριζ (vid)

Ο 21χρονος επιθετικός, συμπαίκτης του Τζόλη στην Μπριζ, έχει μπει στο μεταγραφική στόχαστρο της ‘Αρσεναλ που έχει το προβάδισμα, όμως ενδιαφέρονται κι άλλες ομάδες

Βάιος Μπαλάφας
Εύβοια: Επιχείρηση διάσωσης αναβάτη μηχανής στο όρος Πυξαριά – Τραυματίστηκε στο πόδι
Εύβοια 29.03.26

Επιχείρηση διάσωσης αναβάτη μηχανής στο όρος Πυξαριά - Τραυματίστηκε στο πόδι

Ο αναβάτης έχασε τον έλεγχο της μηχανής του σε απαιτητικό μονοπάτι, με αποτέλεσμα να τραυματιστεί - Για την προσέγγιση του σημείου οι ομάδες διάσωσης χρειάστηκε να κινηθούν πεζή για δύο ώρες

Ηρακλής – Μαρούσι 72-91: Βήμα παραμονής, με τριάδα «φωτιά» οι Αμαρουσιώτες (vid)
Μπάσκετ 29.03.26

Ηρακλής – Μαρούσι 72-91: Βήμα παραμονής, με τριάδα «φωτιά» οι Αμαρουσιώτες (vid)

Πραγματοποιώντας εξαιρετικό 2ο ημίχρονο κι έχοντας 4 παίκτες με διψήφιο αριθμό πόντων, το Μαρούσι νίκησε στο Ιβανώφειο με 91-72 τον Ηρακλή, στο κι έκανε σημαντικό βήμα για την σωτηρία του.

Super League 2: «Αγκαλιά» με την παραμονή η Athens Kallithea (2-0), ελπίζει το Αιγάλεω (2-1), υποβιβάστηκαν Χανιά, Ηλιούπολη
Super League 2 29.03.26

«Αγκαλιά» με την παραμονή η Athens Kallithea (2-0), ελπίζει το Αιγάλεω (2-1), υποβιβάστηκαν Χανιά, Ηλιούπολη

«Άλμα» παραμονής για την Athens Kallithea μετά τη νίκη της με 2-0 στην Ηλιούπολη. Το αποτέλεσμα αυτό οριστικοποίησε μαθηματικά τον υποβιβασμό στη Γ΄ εθνική της Ηλιούπολης και των Χανίων...

Εγνατία Οδός: «Πήγε στη δουλειά και δεν γυρνάει σπίτι» – Θρήνος για τον υπάλληλο που σκοτώθηκε στο τροχαίο
Δυστύχημα 29.03.26

«Πήγε στη δουλειά και δεν γυρνάει σπίτι» - Θρήνος για τον 54χρονο που σκοτώθηκε στο τροχαίο στην Εγνατία

Ο 54χρονος παρασύρθηκε από όχημα στην προσπάθεια του να προειδοποιήσει τα οχήματα που ακολουθούσαν για τροχαίο που είχε προηγηθεί - Οι τρεις οδηγοί που ενεπλάκησαν στο τροχαίο συνελήφθησαν

Τέλος ο Τούντορ από την Τότεναμ (pic)
Ποδόσφαιρο 29.03.26

Τέλος ο Τούντορ από την Τότεναμ (pic)

Τη λύση της συνεργασίας της με τον Ιγκόρ Τούντορ ανακοίνωσε την Κυριακή (29/3) η Τότεναμ, που πλέον ψάχνει τον τρίτο προπονητή της μέσα στη σεζόν.

Ιράν: Πύραυλος έπληξε το Al Araby TV το Al Araby TV – Διεκόπη η live μετάδοση
Ιράν 29.03.26

Πύραυλος έπληξε το Al Araby TV στην Τεχεράνη - Διεκόπη η live μετάδοση, ζημιές και τραυματίες

Τουλάχιστον 10 άνθρωποι τραυματίστηκαν, στο κτίριο του Al Araby TV προκλήθηκαν εκτεταμένες ζημιές και τα γραφεία εκκενώθηκαν - Βίντεο από το εσωτερικό του χώρου καταγράφουν σπασμένα παράθυρα, θραύσματα γυαλιού και διάσπαρτα συντρίμμια

Αγρίνιο: Συνελήφθησαν 3 ανήλικοι για την επίθεση με μαχαίρι σε 16χρονο – Προσωπικές διαφορές τα κίνητρα
Ελλάδα 29.03.26

Αγρίνιο: Συνελήφθησαν 3 ανήλικοι για την επίθεση με μαχαίρι σε 16χρονο – Προσωπικές διαφορές τα κίνητρα

Ο 16χρονος νοσηλεύεται εκτός κινδύνου στο νοσοκομείο στο Αγρίνιο και σήμερα αναμένεται να υποβληθεί σε χειρουργική επέμβαση για την αντιμετώπιση του τραύματός του -

Πακιστάν: Συνομιλίες με Τουρκία, Αίγυπτο και Σαουδική Αραβία με επίκεντρο το άνοιγμα των Στενών του Ορμούζ
Μέση Ανατολή 29.03.26

Συνομιλίες με Τουρκία, Αίγυπτο και Σαουδική Αραβία για το άνοιγμα των Στενών του Ορμούζ φιλοξένησε το Πακιστάν

Το Πακιστάν, το οποίο όπως και η Τουρκία συνορεύει με το Ιράν, έχει αξιοποιήσει τους στενούς δεσμούς του τόσο με την Τεχεράνη όσο και με την Ουάσινγκτον για να αναδειχθεί βασικός διπλωματικός δίαυλος στη σύγκρουση

Και γιατί να μάθουμε ποιος είναι ο Banksy;
Leave Banksy alone? 29.03.26

Και γιατί να μάθουμε ποιος είναι ο Banksy;

Νέα έρευνα επιχειρεί να λύσει το μυστήριο γύρω από τον Banksy, όμως η αξία της αποκάλυψης αμφισβητείται, με ειδικούς να τονίζουν ότι η ανωνυμία είναι κομμάτι του ίδιου του έργου του

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
Ελβετία: Υπέρ της θέσπισης αυστηρότερων κανόνων για τη χρήση των social media από ανήλικους
Κόσμος 29.03.26

Ελβετία: Υπέρ της θέσπισης αυστηρότερων κανόνων για τη χρήση των social media από ανήλικους

Δημοσκόπηση στην Ελβετία δείχνει ότι η πλειοψηφία των πολιτών πιστεύει ότι οι ανήλικοι θα πρέπει να είναι καλύτερα προστατευμένοι απέναντι στις καταστροφικές επιπτώσεις των social media

Επεισοδιακή καταδίωξη 19χρονου στο Χαλάνδρι – Τράκαρε με τους αστυνομικούς, οδηγούσε υπό την επήρεια αλκοόλ
Ελλάδα 29.03.26

Επεισοδιακή καταδίωξη 19χρονου στο Χαλάνδρι – Τράκαρε με τους αστυνομικούς, οδηγούσε υπό την επήρεια αλκοόλ

Ο 19χρονος δεν σταμάτησε σε έλεγχο της ΕΛ.ΑΣ. και ακολούθησε επεισοδιακή καταδίωξη - Σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για επικίνδυνη οδήγηση, απείθεια και οδήγηση υπό την επήρεια αλκοόλ.

Αναστασία Σταματοπούλου
Αναστασία Σταματοπούλου
Premier League: Τα 10 πιο «ηχηρά» ονόματα που μένουν χωρίς συμβόλαιο το καλοκαίρι
Ποδόσφαιρο 29.03.26

Premier League: Τα 10 πιο «ηχηρά» ονόματα που μένουν χωρίς συμβόλαιο το καλοκαίρι

To transfermarkt παρουσιάζει τους 10 πιο ακριβούς ποδοσφαιριστές της Premier League, το συμβόλαιο των οποίων εκπνέει στο τέλος της αγωνιστικής περιόδου. Κονατέ, Μπερνάρντο Σίλβα, Μπισουμά κι ακόμη 7.

Συνελήφθη 19χρονος που εκβίαζε ανήλικους και τους αποσπούσε χρήματα – Από έναν 14χρονο είχε πάρει 10.000 ευρώ
Ελλάδα 29.03.26

Συνελήφθη 19χρονος που εκβίαζε ανήλικους και τους αποσπούσε χρήματα – Από έναν 14χρονο είχε πάρει 10.000 ευρώ

Ο δράστης σύχναζε σε πάρκα και έξω από σχολεία στη βορειοανατολική Αττική αναζητώντας υποψήφια θύματα - Εξιχνιάστηκαν τρεις περιπτώσεις με τον 19χρονο να έχει αποσπάσει συνολικά 11.300 ευρώ

Κόντρα Σδούκου-Αποστολάκη για τους «πελάτες» της Δεξιάς: «Εποχές γερμανοτσολιάδων» – «Πανικόβλητη κυβερνητική προπαγάνδα»
Πολιτική Γραμματεία 29.03.26

Κόντρα Σδούκου-Αποστολάκη για τους «πελάτες» της Δεξιάς: «Εποχές γερμανοτσολιάδων» – «Πανικόβλητη κυβερνητική προπαγάνδα»

Μια φράση της Μιλένας Αποστολάκη για τους «πελάτες της Δεξιάς» ενόχλησε τη ΝΔ, με την εκπρόσωπο Αλεξάνδρα Σδούκου να κατηγορεί την βουλευτή του ΠΑΣΟΚ ότι προσβάλλει τους πολίτες που ψηφίζουν τη «γαλάζια» παράταξη - «Οι στρατιές των 'ημετέρων', τα καρτέλ και τα ολιγοπώλια είναι πελάτες, όχι οι ψηφοφόροι» απαντά η Μιλένα Αποστολάκη

Γαλλία: Καταδικάζει τις επιθέσεις των Χούθι κατά του Ισραήλ – «Ανεύθυνη ενέργεια, αυξάνει τις εντάσεις»
Πόλεμος στο Ιράν 29.03.26

Γαλλία: Καταδικάζει τις επιθέσεις των Χούθι κατά του Ισραήλ – «Ανεύθυνη ενέργεια, αυξάνει τις εντάσεις»

«Οι Χούθι πρέπει να απέχουν από οποιαδήποτε επίθεση», τονίζει η Γαλλία, προτρέποντας να γίνει ό,τι είναι δυνατόν «για να αποφευχθεί μια περαιτέρω κλιμάκωση της σύγκρουσης»

Το «χτύπημα» στην Ευρώπη, το ξέσπασμα του Μυλωνά, οι ανακατατάξεις του FTSE Russell, το delivery του Στάσση…

Το «χτύπημα» στην Ευρώπη, το ξέσπασμα του Μυλωνά, οι ανακατατάξεις του FTSE Russell, το delivery του Στάσση…

Politico – Μέση Ανατολή: Από πόλεμο πέντε εβδομάδων σε σύγκρουση μηνών, σύμφωνα με το Πεντάγωνο

Politico – Μέση Ανατολή: Από πόλεμο πέντε εβδομάδων σε σύγκρουση μηνών, σύμφωνα με το Πεντάγωνο

Η ανατομία του πένθους στο Ιράν – Πώς η κηδεία Χαμενεΐ κρίνει την επιβίωση του καθεστώτος

Η ανατομία του πένθους στο Ιράν – Πώς η κηδεία Χαμενεΐ κρίνει την επιβίωση του καθεστώτος

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Όσκαρ 2026: Στο τραπέζι η ακύρωση του κόκκινου χαλιού λόγω διεθνών εξελίξεων

Όσκαρ 2026: Στο τραπέζι η ακύρωση του κόκκινου χαλιού λόγω διεθνών εξελίξεων

Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Αδέλφια που μαλώνουν: Τι μαθαίνουν τα παιδιά μέσα από τις συγκρούσεις

Αδέλφια που μαλώνουν: Τι μαθαίνουν τα παιδιά μέσα από τις συγκρούσεις

Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην ελληνική οικονομία

Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην ελληνική οικονομία

