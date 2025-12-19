newspaper
19.12.2025
Νεκρός 27χρονος μοτοσικλετιστής στη Νέα Φιλαδέλφεια – Μηχανή συγκρούστηκε με τρόλεϊ
Πόλεμος στη Φτώχεια: Η αμερικανική πόλη που δεν σώθηκε με τα δισ. της Ουάσιγκτον
Κόσμος 19 Δεκεμβρίου 2025

Πόλεμος στη Φτώχεια: Η αμερικανική πόλη που δεν σώθηκε με τα δισ. της Ουάσιγκτον

Τι μπορεί να πήγε στραβά ώστε οι ίδιοι οι πολίτες μιας υπερδύναμης να παράγουν μόνοι τους τρόφιμα, να εκπαιδεύονται να φτιάχνουν σπίτια, ακόμα και να εξασφαλίζουν οι ίδιοι πόσιμο νερό; Κάτι δεν πήγε καλά με τον Πόλεμο στη Φτώχεια στις ΗΠΑ.

Βαγγέλης Γεωργίου
Βαγγέλης Γεωργίου
A
A
Vita.gr
Spotlight

Ενώ στην Ευρώπη χιλιάδες αγρότες δείχνουν την οργή τους για την ανέχεια στην οποία τους καταδικάζουν Βρυξέλλες και κυβερνήσεις -πχ. μείωση χρημάτων Ταμείου Συνοχής-, μια μικρή κομητεία στις ΗΠΑ, στέκεται γνήσιο παράδειγμα που μπορεί να καταλήξει στη φτώχεια μια κοινωνία, δίχως ανάπτυξη, ακόμα και αν λαμβάνει επιδοτήσεις και ενισχύσεις.

Μέχρι τη δεκαετία του 1950 η κομητεία ΜακΝτάουελ στη Δυτική Βιρτζίνια, συγκαταλεγόταν στις κορυφαίες περιοχές παραγωγής άνθρακα στις ΗΠΑ.

Σε ρεπορτάζ της Washington Post περιγράφεται πως ξεκίνησε η παρακμή όταν εισέβαλε η αυτοματοποίηση και αυτό σήμαινε λιγότερους ανθρακωρύχους και οι ανταγωνιστικές πηγές ενέργειας περιόρισαν τη ζήτηση για άνθρακα. Η κατάσταση κατέρρευσε στα μέσα της δεκαετίας του 1980, όταν η U.S. Steel έκλεισε σχεδόν από τη μια μέρα στην άλλη τις πολυάριθμες εξορυκτικές της δραστηριότητες εδώ.

Η απασχόληση εκτός γεωργίας έχει καταρρεύσει κατά 78% από το 1975, καθώς ο άνθρακας εξορύσσεται με μηχανές, δίχως να υπάρχει άλλη βιομηχανία να τον έχει αντικαταστήσει. Βέβαια έχουν μείνει ελάχιστα ανθρακωρυχεία στην κομητεία.

Οι ίδιες απότομες πλαγιές που κάποτε βοήθησαν την κομητεία ΜακΝτάουελ να ευημερήσει μέσω του άνθρακα δυσκολεύουν τη δημιουργία μεταφορικών διαδρόμων που απαιτούνται για βιώσιμες νέες επιχειρήσεις, δήλωσε η Γκέιλ Μάντσιν, συμπρόεδρος της Appalachian Regional Commission, ενός ΄κρατικού φορέα που χρηματοδοτεί προγράμματα οικονομικής ανάπτυξης.

Ως αποτέλεσμα, έργα συχνά ξεκινούν, μόνο και μόνο για να σταματήσουν όταν τελειώσει η χρηματοδότηση.

Οι κάτοικοι μειώθηκαν κατά 67%

Πλέον ο πληθυσμός της συρρικνώθηκε από λίγο πάνω από 51.000 σε περίπου 17.000, μιας και δεν υπάρχουν άλλες οικονομικές δραστηριότητες να στραφεί ο κόσμος.

Οι βασικοί εργοδότες είναι η κυβέρνηση, το εκπαιδευτικό σύστημα της κομητείας και το νοσοκομείο. Σύμφωνα με το Economic Innovation Group, το 54% του συνολικού προσωπικού εισοδήματος της κομητείας το 2022 προερχόταν από μεταβιβάσεις μέσω κυβερνητικών προγραμμάτων, από τα 10 υψηλότερα ποσοστά στις ΗΠΑ. Το ποσοστό αυτό ήταν κάτω από 20% στη δεκαετία του 1970 και είναι κατά 36% υψηλότερο από τον εθνικό μέσο όρο.

Στις δεκαετίες που ακολούθησαν, η ομοσπονδιακή κυβέρνηση έχει διοχετεύσει πάνω από 3,6 δισ. δολ. για να αμβλύνει τις δυσκολίες, σύμφωνα με εκτιμήσεις του Economic Innovation Group, δίχως να περιλαμβάνονται τα περίπου 13 δισ. δολάρια επιπλέον σε πληρωμές Κοινωνικής Ασφάλισης, Medicare και Medicaid.

Περίπου τα 2/3 των νοικοκυριών με παιδιά εξακολουθούν να λαμβάνουν κουπόνια τροφίμων και το εκτιμώμενο διάμεσο οικογενειακό εισόδημα κινείται γύρω στις 35.000 δολάρια.

Αυτό-βοήθεια

Έτσι, όπως αναφέρει η Washington Post, οι αποτυχίες διέτρεξαν κόμματα και κυβερνήσεις με κάποιους να παρατηρούν ότι η βοήθεια έμοιαζε περισσότερο με «αντιμετώπιση έκτακτης ανάγκης» παρά με τη μακροπρόθεσμη επένδυση που χρειαζόταν. Άλλοι λένε ότι οι ερειπωμένες υποδομές περιόρισαν την οικονομική ανάπτυξη.

Αν και οι προσπάθειες των κατοίκων είναι μικρές συγκρίσει με τα κυβερνητικά προγράμματα και την άλλοτε ακμάζουσα βιομηχανία άνθρακα, κάποιες ντόπιες πρωτοβουλίες γεννούν ελπίδα για ανανέωση, τροφοδοτούμενη από ένα από τα ελάχιστα σταθερά χαρακτηριστικά του τόπου: την ανθεκτικότητα, αναφέρει το αμερικανικό δημοσίευμα.

Με περιορισμένα φορολογικά έσοδα για να στηριχθούν τοπικές πρωτοβουλίες ή υποδομές, έχει αναπτυχθεί ένα δίκτυο μη κερδοσκοπικών οργανώσεων. Πολλές χρηματοδοτούνται από ομοσπονδιακές επιχορηγήσεις και ιδιωτικές δωρεές και διοικούνται από ντόπιους. Οι περισσότερες αναγκάστηκαν να βρουν πώς θα συνεχίσουν όταν τα κρατικά χρήματα τελειώσουν.

«Υπάρχει ένα πράγμα που οι άνθρωποί μας το ξέρουν: αν ξεκινήσει ένα κυβερνητικό πρόγραμμα, σίγουρα θα περικοπεί ή θα τελειώσει», είπε ο Ράνταλ Τζόνσον, του οποίου η μη κερδοσκοπική οργάνωση, Council of the Southern Mountains, είχε πιέσει για το πρόγραμμα κουπονιών τροφίμων εδώ πίσω στη δεκαετία του ’60.

«Επιδιώκουν την αυτοδυναμία επειδή ξέρουν ότι τα ορυχεία ανοίγουν και κλείνουν και τα κυβερνητικά προγράμματα τελειώνουν», πρόσθεσε. «Αλλά πάντα θα βρουν τρόπο να φροντίσουν τα παιδιά τους».

Καλλιεργώντας τα δικά τους προϊόντα

Η μη κερδοσκοπική οργάνωση Economic Development Greater East (EDGE) άρχισε να μετατρέπει μια έκταση 350 στρ. σε εκπαιδευτικό αγρόκτημα.

Τα τελευταία πέντε χρόνια εκπαίδευσε περίπου 60 άτομα στην καλλιέργεια ορεινών κοιλάδων. Οι συμμετέχοντες περνούν μήνες μαθαίνοντας πώς να φυτεύουν οπωρώνες, να εκτρέφουν ζώα ελεύθερης βοσκής και να συλλέγουν σιρόπι από πυκνώσεις σφενδαμιών και συκομουριών. Πουλούν τα προϊόντα σε λαϊκές αγορές και σε κατοίκους ή τα χρησιμοποιούν για να θρέψουν τις οικογένειές τους.

«Δεν υπάρχει καμία δικαιολογία να είναι μέρη όπως η κομητεία ΜακΝτάουελ “έρημοι τροφίμων”», είπε ο Ταρτ, ο οποίος έχει βάλει πάνω από 100.000 δολάρια από δικά του χρήματα στο εγχείρημα. «Αυτά τα μέρη έχουν τη δυνατότητα να παράγουν τεράστιες ποσότητες τροφής».

Βέβαια, κάτι τέτοιο δεν ήταν καθόλου εύκολη υπόθεση, καθώς περίπου το 60% της γης στην κομητεία ανήκει σε εταιρείες που δεν εδρεύουν εκεί — μεταξύ τους σιδηροδρομικές και μεταλλευτικές που δεν ενδιαφέρονται να εκμισθώσουν γη στους κατοίκους.

Εκπαιδεύονται να χτίζουν σπίτια

Στην πόλη Κίμπολ, οι κάτοικοι προσπαθούν να δώσουν νέα πνοή στην κοινότητά τους μετά το κλείσιμο του Walmart πριν από σχεδόν 10 χρόνια.

Η πόλη, της οποίας ο πληθυσμός μειώθηκε από πάνω από 1.500 σε περίπου 250 μετά την αποχώρηση των εταιρειών άνθρακα, απέκτησε το συμβόλαιο ιδιοκτησίας του ακινήτου της εταιρείας και οι τοπικοί ηγέτες άρχισαν να συνεργάζονται με μια μη κερδοσκοπική οργάνωση της Δυτικής Βιρτζίνια που προσπαθεί να αναζωογονήσει πρώην κοινότητες άνθρακα.

«Η Κίμπολ, και μεγάλο μέρος της αγροτικής Απαλαχίας, βρίσκεται σε κομβικό σημείο, όπου έχει αυτή την καταπληκτική ευκαιρία να επαναπροσδιορίσει τον εαυτό της», είπε η Τζένι Τότεν, πρώην κάτοικος που βοήθησε να συνδεθούν οι τοπικοί ηγέτες με την οργάνωση.

Καταρτίστηκε σχέδιο συνεργασίας με έναν επενδυτή για να μετατραπεί το κτίριο σε εργοστάσιο κατασκευής τροχοφόρων/κινητών κατοικιών. Το εργοστάσιο σκοπεύει να εκπαιδεύει ντόπιους να χτίζουν τα σπίτια και να τα αποστέλλουν σε όλη την κομητεία και την πολιτεία.

Προμηθεύοντας ακόμα και δικό τους νερό

Ακόμα και το καθαρό νερό έχει χαθεί σε ορισμένες περιοχές, επειδή οι δήμοι δεν μπορούσαν να συντηρήσουν τους σωλήνες. Οι οδηγίες για βράσιμο νερού είναι συχνές. Μια κοινότητα, το Keystone, ήταν υπό τέτοια οδηγία για μια δεκαετία έως το 2022, όταν εντάχθηκε σε νέο σύστημα της κομητείας.

Το νερό σε πολλά σπίτια έχει μια σκουριασμένη πορτοκαλί απόχρωση από σίδηρο και μαγγάνιο στο έδαφος ή από διάβρωση των σωληνώσεων, και μυρίζει άσχημα από το θείο. Οι άνθρωποι συχνά μαζεύουν νερό για μαγείρεμα από πηγές στην άκρη του δρόμου και από σωλήνες αποστράγγισης που προεξέχουν από τις πλαγιές.

Η Μέιβις Μπρούστερ διευθύνει το McDowell County Public Service District, τη μεγαλύτερη υπηρεσία κοινής ωφέλειας της κομητείας, που εξυπηρετεί περίπου 3.500 σπίτια και επιχειρήσεις. Τις τελευταίες δύο δεκαετίες δουλεύει για να φέρει καθαρό νερό σε όσο το δυνατόν περισσότερους ανθρώπους με ελάχιστους πόρους.

Περνά τις μέρες της «συναρμολογώντας σαν παζλ» κρατικές και ομοσπονδιακές πηγές χρηματοδότησης για νέα συστήματα ύδρευσης και απαντώντας στις συχνές κλήσεις κατοίκων για το πότε θα συνδεθούν, με κάποιους να πεθαίνουν πριν προλάβει να βρει λύση. «Όταν επιτέλους μπουν οι γραμμές στο έδαφος και ανοίξει το νερό, αλλάζει τη ζωή», είπε.

Ο Μπραντ Ντέιβις, πρώην δημοσιογράφος που σήμερα ηγείται πέντε εκκλησιών των Ενωμένων Μεθοδιστών στην κομητεία,  οργανώνει ανά δύο εβδομάδες διανομές νερού για ανθρώπους που ως επί το πλείστον δεν ανήκουν στο σύστημα ύδρευσης της κομητείας. Εκκλησίες των Ενωμένων Μεθοδιστών από γειτονική κομητεία δωρίζουν 50 κούτες εμφιαλωμένου νερού κάθε μήνα, τις οποίες ο ίδιος και ενορίτες παραδίδουν σε κατοίκους.

Τράπεζες
Alpha Bank: Deal στον ασφαλιστικό κλάδο στην Κύπρο μέσω Altius και Universal Life

Alpha Bank: Deal στον ασφαλιστικό κλάδο στην Κύπρο μέσω Altius και Universal Life

Πώς η κλιματική κατάρρευση θέτει σε κίνδυνο την παγκόσμια παραγωγή τροφίμων
Απαιτούνται αλλαγές 19.12.25

Πώς η κλιματική κατάρρευση θέτει σε κίνδυνο την παγκόσμια παραγωγή τροφίμων

Από τις πλημμύρες έως τις ξηρασίες, οι ασταθείς καιρικές συνθήκες που προκαλεί η κλιματική κρίση επηρεάζουν την επισιτιστική ασφάλεια, με τις αποδόσεις των καλλιεργειών να αναμένεται να μειωθούν

Νατάσα Ρουγγέρη
Νατάσα Ρουγγέρη
Η στεγαστική κρίση στην Ευρώπη γίνεται μία «νέα πανδημία», προειδοποιεί ο δήμαρχος της Βαρκελώνης
Mayors for housing 18.12.25

Η στεγαστική κρίση στην Ευρώπη γίνεται μία «νέα πανδημία», προειδοποιεί ο δήμαρχος της Βαρκελώνης

Από την Αθήνα έως το Άμστερνταμ και από τη Μπολόνια έως τη Βουδαπέστη, οι δήμαρχοι καλούν την ΕΕ να δημιουργήσει ένα ταμείο προσιτής στέγασης

Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Εμμονή Τραμπ για Βενεζουέλα – Η διπλωματία της κανονιοφόρου επιστρέφει
Συνταγή 19ου αιώνα 18.12.25

Εμμονή Τραμπ για Βενεζουέλα – Η διπλωματία της κανονιοφόρου επιστρέφει

Δεδομένου ότι οι πλήρεις αποκλεισμοί είναι παράνομοι βάσει του διεθνούς δικαίου, η Ουάσιγκτον δήλωσε ότι ο «αποκλεισμός» στη Βενεζουέλα αφορά μόνο πλοία που τελούν υπό κυρώσεις. Ωστόσο η πραγματικότητα είναι κάπως διαφορετική.

Βαγγέλης Γεωργίου
Βαγγέλης Γεωργίου
Στεγαστική κρίση: Γιατί διώχνει τους νέους από την εργασία – Τι προτείνουν δύο 30άρηδες οικονομολόγοι ως λύση
Ευρωπαϊκή μάστιγα 18.12.25

Πώς η στεγαστική κρίση διώχνει τους νέους από την εργασία - Τι προτείνουν δύο 30άρηδες οικονομολόγοι ως λύση

Ένας 30χρονος που ζει την στεγαστική κρίση και βλέπει ότι δεν πρόκειται να αποκτήσει ποτέ δικό του σπίτι, αλλάζει την οπτική του για το μέλλον, αφού δεν βλέπει πλέον το νόημα να εργάζεται σκληρά

Χρυσάνθη Ρουμελιώτου
Χρυσάνθη Ρουμελιώτου
Τόνι Μπλερ: Η ΕΕ πρέπει να το μεταρρυθμιστεί, αλλιώς κινδυνεύει να χάσει τη σημασία της
Κόσμος 18.12.25

Τόνι Μπλερ: Η ΕΕ πρέπει να το μεταρρυθμιστεί, αλλιώς κινδυνεύει να χάσει τη σημασία της

Η αιχμηρή έκθεση έρχεται καθώς η ΕΕ φιλοξενεί μια σύνοδο κορυφής για τη χρηματοδότηση της Ουκρανίας και το για το πώς μπορεί να ανταποκριθεί στο «αλλαγμένο τοπίο των κανόνων των οικονομολογικών σχέσεων»

Σύνταξη
Τεχνητή Νοημοσύνη: Τρομοκρατημένοι από τις απολύσεις οι εργαζόμενοι – Φόβοι για σοκ ανεργίας στην Ευρώπη
Διεθνής Οικονομία 17.12.25

Τρομοκρατημένοι από την Τεχνητή Νοημοσύνη και τις απολύσεις οι εργαζόμενοι - Φόβοι για σοκ ανεργίας στην Ευρώπη

Ενώ η Τεχνητή Νοημοσύνη παίζει μεγαλύτερο ρόλο στη ζωή μας, η αντίσταση σε αυτήν έχει αυξηθεί τόσο σε εύρος όσο και σε κλίμακα.

Χρυσάνθη Ρουμελιώτου
Χρυσάνθη Ρουμελιώτου
Οι επιχειρήσεις συμφωνούν: Η τεχνητή νοημοσύνη είναι το μέλλον – Αλλά αργεί να πάρει μπρος
Ρυθμοί αραμπά 17.12.25

Οι επιχειρήσεις συμφωνούν: Η τεχνητή νοημοσύνη είναι το μέλλον – Αλλά αργεί να πάρει μπρος

Από την έκρηξη του ChatGPT, πριν από τρία χρόνια, οι επιχειρήσεις έσπευσαν να εντάξουν την τεχνητή νοημοσύνη σε πολλά προϊόντα και υπηρεσίες. Ωστόσο, οι επενδύσεις τους ακόμη δεν έχουν αποδώσει.

Αρχοντία Κάτσουρα
Αρχοντία Κάτσουρα
Γερμανία: Οι άλλοτε ευημερούσες πρωτεύουσες της αυτοκινητοβιομηχανίας σε κρίση – Και οι κάτοικοί τους
Οικονομική κρίση 16.12.25

Γερμανία: Οι άλλοτε ευημερούσες πρωτεύουσες της αυτοκινητοβιομηχανίας σε κρίση – Και οι κάτοικοί τους

Η κρίση στις πρωτεύουσες της αυτοκινητοβιομηχανίας έχει τα πρώτα θύματα. Πόλεις που κάποτε καυχιούνταν για το υψηλότερο κατά κεφαλήν ΑΕΠ τους τώρα ζουν τη βαθύτερη οικονομική κρίση στην ιστορία τους.

Αρχοντία Κάτσουρα
Αρχοντία Κάτσουρα
Οι πιέσεις έπιασαν τόπο – Δεν θα απαγορευθούν οι κινητήρες εσωτερικής καύσης από το 2035
Ηλεκτροκίνηση, πίσω 16.12.25

Οι πιέσεις έπιασαν τόπο – Δεν θα απαγορευθούν οι κινητήρες εσωτερικής καύσης από το 2035

Οι αυτοκινητοβιομηχανίες θα μπορούν να συνεχίσουν να κατασκευάζουν οχήματα με κινητήρες εσωτερικής καύσης μετά το 2035. Η Κομισιόν, υπό πίεση, προτείνει μερική άρση της αρχικά πλήρους απαγόρευσής τους

Αρχοντία Κάτσουρα
Αρχοντία Κάτσουρα
ΕΕ: Η Κομισιόν παρουσίασε «το πρώτο στην ιστορία Ευρωπαϊκό Σχέδιο για την Προσιτή Στέγαση»
Στεγαστική κρίση 16.12.25

ΕΕ: Η Κομισιόν παρουσίασε «το πρώτο στην ιστορία Ευρωπαϊκό Σχέδιο για την Προσιτή Στέγαση»

Το σχέδιο της ΕΕ επικεντρώνεται στην αύξηση της προσφοράς κατοικιών, στην ενεργοποίηση επενδύσεων και μεταρρυθμίσεων, στην αντιμετώπιση των βραχυχρόνιων μισθώσεων και στη στήριξη των πλέον πληττόμενων ομάδων

Σύνταξη
Eurostat: Δεύτερος χειρότερος στην ΕΕ ο μέσος μισθός στην Ελλάδα – Τεράστια η οικονομική πίεση των εργαζομένων
Διεθνής Οικονομία 16.12.25

Τεράστια η οικονομική πίεση που δέχονται οι εργαζόμενοι - Δεύτερος χειρότερος στην ΕΕ ο μέσος μισθός στην Ελλάδα

Τα στοιχεία της Eurostat επιβεβαιώνουν περίτρανα την σημερινή απεργία των εργαζομένων, οι οποίοι κατεβαίνουν στους δρόμους διεκδικώντας καλύτερο μισθό

Χρυσάνθη Ρουμελιώτου
Χρυσάνθη Ρουμελιώτου
Η Ρωσία ζητά αποζημίωση ύψους 230 δισ. δολαρίων από την Euroclear για κατασχεθέντα περιουσιακά στοιχεία
Διεθνής Οικονομία 15.12.25

Η Ρωσία ζητά αποζημίωση ύψους 230 δισ. δολαρίων από την Euroclear για κατασχεθέντα περιουσιακά στοιχεία

Η Ρωσία αποσκοπεί να ρίξει μία προειδοποιητική βολή κατά του σχεδίου της ΕΕ να χρησιμοποιήσει 90 δισ. ευρώ από τα παγωμένα κεφάλαια για να χορηγήσει δάνειο στην Ουκρανία

Σύνταξη
Τιμές τροφίμων στην Ευρώπη: Ποιες χώρες είναι οι πιο ακριβές και πού κατατάσσεται η Ελλάδα
Διεθνής Οικονομία 15.12.25

Ποιες χώρες στην Ευρώπη έχουν τις πιο ακριβές τιμές στα τρόφιμα και που κατατάσσεται η Ελλάδα

Οι τιμές των τροφίμων ποικίλλουν σημαντικά σε ολόκληρη την Ευρώπη, με τον δείκτη τιμών τροφίμων της Eurostat να παρέχει μια χρήσιμη βάση για σύγκριση

Χρυσάνθη Ρουμελιώτου
Χρυσάνθη Ρουμελιώτου
inStream - Ροή Ειδήσεων
Μπάρτλμπι, ο αρχετυπικός ανυπάκουος
Κλασικό έργο 19.12.25

Μπάρτλμπι, ο αρχετυπικός ανυπάκουος

Μια νέα έκδοση της κλασικής νουβέλας του Χέρμαν Μέλβιλ, αναδεικνύει τη διάσταση της ανυπακοής στο έργο.

Γιάννης-Ορέστης Παπαδημητρίου
Γιάννης-Ορέστης Παπαδημητρίου
Πυρά Ανδρουλάκη: «Τα ΕΛΤΑ δεν απέτυχαν, υπονομεύτηκαν – Αμετανόητη η ΝΔ σε ρουσφετολογικές λογικές»
Πολιτική Γραμματεία 19.12.25

Πυρά Ανδρουλάκη: «Τα ΕΛΤΑ δεν απέτυχαν, υπονομεύτηκαν - Αμετανόητη η ΝΔ σε ρουσφετολογικές λογικές»

«Το σκάνδαλο αυτό είναι η ωμή εκδοχή του κράτους-λάφυρου» αναφέρει ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης εξαπολύοντας σφοδρή επίθεση κατά της κυβέρνησης για το κλείσιμο υποκαταστημάτων ΕΛΤΑ

Σύνταξη
Δίκη Τεμπών: «Γολγοθάς» συγγενών για να φτάσουν στη Λάρισα- «Τους δρόμους δεν τους έκλεισαν οι αγρότες, αλλά η αστυνομία»
Ελλάδα 19.12.25

Δίκη Τεμπών: «Γολγοθάς» συγγενών για να φτάσουν στη Λάρισα- «Τους δρόμους δεν τους έκλεισαν οι αγρότες, αλλά η αστυνομία»

Ενώ οι αγρότες στην πανελλαδική τους σύσκεψη αποφάσισαν την ελεύθερη προς τη Λάρισα για το δικαστήριο για την υπόθεση των Τεμπών, συγγενείς των θυμάτων και δικηγόρος καταγγέλλουν ότι η αστυνομία κλείνει τον δρόμο.

Σύνταξη
Πρώτη δήλωση του ISIS μετά την επίθεση στη Συρία: «Ήταν ισχυρό πλήγμα για τις ΗΠΑ και τις συριακές δυνάμεις»
Κόσμος 19.12.25

Πρώτη δήλωση του ISIS μετά την επίθεση στη Συρία: «Ήταν ισχυρό πλήγμα για τις ΗΠΑ και τις συριακές δυνάμεις»

Τρεις Αμερικανοί – δύο στρατιώτες και ένας διερμηνέας – μέλη μιας κοινής αντιπροσωπείας αμερικανικών και συριακών δυνάμεων, σκοτώθηκαν στις 13 Δεκεμβρίου στη Συρία σε «ενέδρα από έναν ελεύθερο σκοπευτή»

Σύνταξη
Ο Μαρέσκα έσπευσε να «σβήσει τη φωτιά» για Γκουαρδιόλα και Μάντσεστερ Σίτι: «Στην Τσέλσι και του χρόνου»
Ποδόσφαιρο 19.12.25

Ο Μαρέσκα έσπευσε να «σβήσει τη φωτιά» για Γκουαρδιόλα και Μάντσεστερ Σίτι

Ο Έντσο Μαρέσκα διέψευσε ρεπορτάζ που τον ήθελε ως πιθανό αντικαταστάτη του Περ Γκουαρδιόλα στον πάγκο της Σίτι, στην περίπτωση που ο Ισπανός αποχωρήσει από την ομάδα του Μάντσεστερ.

Αλέξανδρος Κωτάκης
Εξαφάνιση 33χρονου γιατρού: Στο Αυτόφωρο σήμερα ο 54χρονος «ερευνητής» – Είχε εξαπατήσει και άλλους
Κρήτη 19.12.25

Εξαφάνιση 33χρονου γιατρού: Στο Αυτόφωρο σήμερα ο 54χρονος «ερευνητής» – Είχε εξαπατήσει και άλλους

Αγωνία για τον 33χρονο γιατρό - Στο φως νέα στοιχεία που συνδέουν τον 54χρονο «ερευνητή» με μια πολυσυζητημένη εξαφάνιση του παρελθόντος, εκείνη μιας 75χρονης γυναίκας από τον Αλικιανό Χανίων.

Σύνταξη
Πούτιν: Το Κίεβο δεν είναι έτοιμο για συνομιλίες – Ο εχθρός υποχωρεί στο μέτωπο – Live η ετήσια συνέντευξη
Live η συνέντευξη 19.12.25

Πούτιν: Το Κίεβο δεν είναι έτοιμο για συνομιλίες - Ο εχθρός υποχωρεί στο μέτωπο - Διαρρήκτες οι ηγέτες της ΕΕ

Στην ετήσια - μαραθώνια όπως συνηθίζει - συνέντευξή του ο Βλαντιμίρ Πούτιν ανακοίνωσε περισσότερες νίκες του ρωσικού στρατού μέχρι το τέλος του έτους

Σύνταξη
Περιφερειάρχης Ιονίων Νήσων: «Βούληση της Περιφέρειας να συνδράμει οικονομικά στην αποκατάσταση του πλοίου»
Πρόθεση 19.12.25

Περιφερειάρχης Ιονίων Νήσων: «Βούληση της Περιφέρειας να συνδράμει οικονομικά στην αποκατάσταση του πλοίου»

Στην Ζάκυνθο βρέθηκε ο Περιφερειάρχης Ιονίων Νήσων όπου τοποθετήθηκε τόσο ως προς την διαχείριση των απορριμμάτων ως και προς την αποκατάσταση του πλοίου στο Ναυάγιο.

Σύνταξη
«Μπλεξίματα» και στη Ζαλγκίρις για τον Ράιτ – Τι συμβαίνει με τον πρώην παίκτη του Ολυμπιακού
Euroleague 19.12.25

«Μπλεξίματα» και στη Ζαλγκίρις για τον Ράιτ – Τι συμβαίνει με τον πρώην παίκτη του Ολυμπιακού

Ο προπονητής της Ζαλγκίρις, Τόμας Ματσιούλις, παραδέχθηκε πως υπάρχει... θέμα με τον Μόουζες Ράιτ, ο οποίος μετά το τρομερό ξεκίνημά του στη σεζόν, βλέπει τον χρόνο συμμετοχής του να φθίνει.

Σύνταξη
Η στρατιωτική χούντα της Μιανμάρ συλλαμβάνει εκατοντάδες πολίτες με το πρόσχημα της «διατάραξης« των εκλογών
«εκλογές-απάτη» 19.12.25

Η στρατιωτική χούντα της Μιανμάρ συλλαμβάνει εκατοντάδες πολίτες με το πρόσχημα της «διατάραξης« των εκλογών

Αρκετές χώρες, o OHE και οργανώσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων έχουν περιγράψει τις επικείμενες εκλογές ως μια απάτη που αποσκοπεί στο να διατηρήσει τους κυβερνώντες στρατηγούς της Μιανμάρ στην εξουσία

Σύνταξη
«Πυρά» Τσουκάλα σε κυβέρνηση: Μετά τα τελεσίγραφα ήρθαν και οι απειλές κατά των αγροτών
Πολιτική 19.12.25

«Πυρά» Τσουκάλα σε κυβέρνηση: Μετά τα τελεσίγραφα ήρθαν και οι απειλές κατά των αγροτών

«Είναι προφανές πως η κυβέρνηση όχι μόνο δεν απολογείται, αλλά απειλεί ευθέως πλέον τους αγρότες, που βύθισε στην απόγνωση και σε ιδιότυπο μνημόνιο» αναφέρει ο εκπρόσωπος Τύπου του ΠΑΣΟΚ Κώστας Τσικαλάς στη σκιά των προκλητικών δηλώσεων Βορίδη

Σύνταξη
