26.11.2025 | 19:18
Μεγάλο μποτιλιάρισμα στους δρόμους της Αθήνας
Η αθόρυβη εξάπλωση της φτώχειας – Όταν η «ανάπτυξη» γίνεται όργανο κοινωνικού αποκλεισμού
Οικονομικές Ειδήσεις 26 Νοεμβρίου 2025 | 19:19

Η αθόρυβη εξάπλωση της φτώχειας – Όταν η «ανάπτυξη» γίνεται όργανο κοινωνικού αποκλεισμού

Η φτώχεια αυξάνεται, η εργασία παραμένει επισφαλής και η πραγματική ανάπτυξη κινδυνεύει να παραμείνει μια φούσκα: εντυπωσιακή στα στατιστικά, αδύναμη στην πραγματικότητα

Παναγιώτης Ζαφειρόπουλος
Παναγιώτης Ζαφειρόπουλος
Vita.gr
Η κυβέρνηση εξακολουθεί να διαφημίζει ένα εικονικό «success story» γύρω από την ελληνική οικονομία, όμως, πίσω από τα πανηγυρισμούς της κρύβεται ένα βαθύ πρόβλημα: η οικονομική «ανάπτυξη» δεν συνοδεύεται από κοινωνικό όφελος.

Το κοινωνικό κράτος υποχωρεί, η εργασία γίνεται ολοένα και πιο επισφαλής και η οικονομία διογκώνεται σε τομείς υπηρεσιών χαμηλής παραγωγικότητας, αφήνοντας πολλούς πολίτες να παλεύουν με τη φτώχεια και την ανασφάλεια.

Μια από τις πιο ανησυχητικές ενδείξεις είναι η άνοδος του ποσοστού κινδύνου φτώχειας ή κοινωνικού αποκλεισμού: σύμφωνα με την ΕΛΣΤΑΤ, το 26,9% του πληθυσμού -περίπου 2,74 εκατομμύρια άνθρωποι- ανήκε σε αυτή την κατηγορία το 2024 (εισοδήματα 2023), με αύξηση κατά 0,8 ποσοστιαίες μονάδες σε σχέση με το 2023.

Ο δείκτης αυτός περιλαμβάνει τρεις υποδείκτες: κίνδυνος φτώχειας, στέρηση βασικών αγαθών και χαμηλή συχνότητα απασχόλησης. Πλέον, η φτώχεια κυρίως αποτέλεσμα ανεργίας, αλλά και υποαπασχόλησης ή αστάθειας και ανασφάλειας που προκύπτουν από ανεπαρκή εισοδήματα.

Ιδιαίτερα ευάλωτα είναι τα παιδιά: το ποσοστό κινδύνου φτώχειας για παιδιά κάτω των 17 ετών έφτασε το 27,9%.

Η εικόνα που αναδύεται δεν είναι μιας γενικής ανάκαμψης, αλλά μιας ανάκαμψης που δεν φτάνει στους πολλούς

Παράλληλα, μολονότι η ανεργία υποχωρεί, αυτό δεν μετουσιώνεται αυτομάτως σε ανακούφιση.

Τον Σεπτέμβριο του 2025, η εποχικά διορθωμένη ανεργία έπεσε στο 8,2%, από 9,7% έναν χρόνο πριν. Αυτό μοιάζει με καλό νέο, όμως, η πραγματική εικόνα είναι πολύ πιο σύνθετη: Σύμφωνα με στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ για το δεύτερο τρίμηνο του 2025, ενώ οι εργαζόμενοι αυξήθηκαν (+1,4% σε σχέση με το ίδιο τρίμηνο του προηγούμενου έτους), το ποσοστό ανεργίας παραμένει υψηλό σε απόλυτους αριθμούς (411.722 άνεργοι) και η συμμετοχή στην αγορά εργασίας παραμένει επισφαλής.

Την ίδια στιγμή, η ανάκαμψη της οικονομίας βασίζεται σε μεγάλο βαθμό σε χαμηλής απόδοσης υπηρεσίες: Στην ετήσια έκθεση προόδου του ελληνικού κράτους για το 2025, αναφέρεται ότι η ελληνική οικονομία επεκτάθηκε κατά 2,3% το 2024, με κινητήρια δύναμη την εγχώρια ζήτηση (κυρίως την ιδιωτική κατανάλωση και τις επενδύσεις), αλλά με αρνητική συνεισφορά καθαρών εξαγωγών.

Όμως, η συγκεκριμένη «ανάπτυξη» δεν χτίζεται σε παραγωγικά θεμέλια: Mεγάλος όγκος της απασχόλησης προέρχεται από τον τριτογενή τομέα, όπως ο τουρισμός, το λιανικό εμπόριο ή οι μεταφορές – κλάδοι που είθισται να χαρακτηρίζονται από περιορισμένη παραγωγικότητα και επισφαλείς συνθήκες εργασίας.

Το πρόβλημα της χαμηλής παραγωγικότητας της ελληνικής οικονομίας τεκμηριώνεται από πρόσφατα δεδομένα: Τα στοιχεία της έκθεσης του Εθνικού Συμβουλίου Παραγωγικότητας (KEΠΕ) και άλλες σχετικές έρευνες καταδεικνύουν ότι η Ελλάδα υστερεί σημαντικά σε εργασιακή παραγωγικότητα και πολυπαραγοντική παραγωγικότητα, παρά την οικονομική «ανάπτυξη».

Στην έκθεση παραγωγικότητας του ΚΕΠΕ σημειώνεται, δε, ότι η «υστέρηση σε μεταρρυθμίσεις και θεσμούς» εξακολουθεί να παρεμποδίζει την αύξηση της αποδοτικότητας.

Η παραγωγικότητα ανά εργαζόμενο, σύμφωνα με στοιχεία του ΣΕΒ, αυξήθηκε ελάχιστα μεταξύ 2019 και 2023, με τον ρυθμός αύξησής της να απέχει κατά πολύ από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο.

Η χαμηλή παραγωγικότητα, για την οποία δεν φέρουν ευθύνη οι εργαζόμενοι, αλλά οι υπεύθυνοι χάραξης πολιτικής, που θεμελίωσαν την οικονομία σε αντιπαραγωγικά μοντέλα που ψαλιδίζουν τις εργασιακές επιλογές, ικανότητες και δυνατότητες, έχει άμεσο αντίκτυπο στην αμοιβή που λαμβάνει η πλειονότητα των ανθρώπων που παράγουν τον πλούτο.

Ούτως ή άλλως, οι μισθοί δεν αυξάνονται αναλογικά με την «ανάπτυξη», και αυτό περιορίζει τη δυνατότητα των πολιτών να επωφεληθούν από τα όποια οικονομικά κέρδη.

Παρά την «καλή» μακροοικονομική εικόνα που παρουσιάζεται, η δομή της ανάκαμψης αποκαλύπτει στρατηγικές αστοχίες: Η χώρα εμφανίζει δημοσιονομικά πλεονάσματα, όμως, αυτές οι «επιτυχίες» δεν συνοδεύονται από ενίσχυση ενός ισχυρού κοινωνικού κράτους. Σύμφωνα με τον ΟΟΣΑ, η Ελλάδα προβλέπεται να διατηρήσει πρωτογενές πλεόνασμα της τάξης του 2,1% του ΑΕΠ το 2025.

Όμως, παρά τον δημοσιονομικό χώρο, υπάρχουν έντονες ενδείξεις ότι οι επενδύσεις δεν κατευθύνονται επαρκώς σε κοινωνικές υποδομές ή μεταρρυθμίσεις που θα αυξήσουν τη βιωσιμότητα της οικονομίας. Τα στοιχεία της έκθεσης του ΚΕΠΕ καταδεικνύουν ότι οι θεσμικές αδυναμίες, η γραφειοκρατία και η έλλειψη μεταρρυθμίσεων υπονομεύουν την κοινωνική και οικονομική πρόοδο.

Ένα άλλο κρίσιμο σημείο είναι ότι η «ανάπτυξη» υποστηρίζεται από εξωγενείς παράγοντες -τουρισμό και κοινοτικά κονδύλια (μέσω του Ταμείου Ανάκαμψης)- και όχι από μια σταθερή εσωτερική αναδιάρθρωση. Όπως επισημαίνει ο ΟΟΣΑ, οι καθυστερήσεις στην απορρόφηση των κονδυλίων ανάκαμψης, που στην Ελλάδα είναι ιδιαιτέρως αυξημένες, υπονομεύουν την ανταγωνιστικότητα και να αυξήσουν τον κίνδυνο κοινωνικής φθοράς.

Πρεκαριάτο

Εν τω μεταξύ, μεγάλο μέρος της αγοράς εργασίας παραμένει επισφαλές. Πολλοί εργαζόμενοι βρίσκουν δουλειές στον τριτογενή τομέα, αλλά με χαμηλές απολαβές, μερική ή εποχική απασχόληση. Η «ανάπτυξη» τους προσφέρει δουλειά – αλλά όχι αξιοπρέπεια ή σταθερό εισόδημα.

Η συγκεκριμένη δομή -«ανάπτυξη» με βάση τις υπηρεσίες, χωρίς θεσμικές μεταρρυθμίσεις και πραγματική αύξηση παραγωγικότητας- δημιουργεί ένα επικίνδυνο κοινωνικό μείγμα. Τα οικονομικά «καλά νέα» για την Ελλάδα απεικονίζονται στο ΑΕΠ, όμως, δεν γίνονται αισθητά στην καθημερινότητα πολλών πολιτών. Η φτώχεια αυξάνεται, η εργασία παραμένει επισφαλής και η πραγματική ανάπτυξη κινδυνεύει να παραμείνει μια φούσκα: εντυπωσιακή στα στατιστικά, αδύναμη στην πραγματικότητα.

Η εικόνα που αναδύεται δεν είναι μιας γενικής ανάκαμψης, αλλά μιας ανάκαμψης που δεν φτάνει στους πολλούς. Χωρίς βαθύτερες θεσμικές τομές, χωρίς επένδυση στην παραγωγικότητα μέσω καλύτερων συνθηκών για τους εργαζόμενους και χωρίς πραγματική ανακατεύθυνση των πόρων, η Ελλάδα μοιάζει να βρίσκεται σε ένα σημείο όπου το οικονομικό «success story» γίνεται όργανο κοινωνικού αποκλεισμού, όχι μέσο πραγματικής κοινωνικής ανάπτυξης.

Δείτε όλες τις Τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο
Λειψυδρία: Σε «κόκκινο συναγερμό» Πάτμος, Λέρος και Αττική

Λειψυδρία: Σε «κόκκινο συναγερμό» Πάτμος, Λέρος και Αττική

Business
Alter Ego Media: Στον Mid Cap από 22/12 μαζί με την Qualco

Alter Ego Media: Στον Mid Cap από 22/12 μαζί με την Qualco

Τι επιφυλάσσει το 2026 για τις αγορές – Οι προβλέψεις της δημοσκόπησης του Reuters
Τι αναμένουν 26.11.25

Τι επιφυλάσσει το 2026 για τις αγορές – Οι προβλέψεις της δημοσκόπησης του Reuters

Δώδεκα από τους δεκαπέντε παγκόσμιους χρηματιστηριακούς δείκτες που συμμετείχαν στην έρευνα θα καταγράψουν λιγότερα κέρδη το 2026 από ό,τι μέχρι στιγμής φέτος

Τζούλη Καλημέρη
Συλλογικές Συμβάσεις Εργασίας: «Ιστορική συμφωνία» ή «ιστορικό ψέμα»; – O,τι λάμπει δεν είναι χρυσός…
Οικονομία 26.11.25

Συλλογικές Συμβάσεις Εργασίας: «Ιστορική συμφωνία» ή «ιστορικό ψέμα»; – O,τι λάμπει δεν είναι χρυσός…

Με την κάλυψη των εργαζομένων από Συλλογικές Συμβάσεις Εργασίας (ΣΣΕ) να αγγίζει ένα μικρό ποσοστό η κυβέρνηση «πανηγυρίζει» για τη συμφωνία επαναφορά τους όμως… ο διάβολος κρύβεται στις λεπτομέρειες.

Στράτος Ιωακείμ
Στράτος Ιωακείμ
Κοινωνικό Οικιακό Τιμολόγιο: Στο μικροσκόπιο τα κριτήρια για το φθηνό ρεύμα
Οικονομικές Ειδήσεις 26.11.25

Αλλαγές στο Κοινωνικό Οικιακό Τιμολόγιο - Τα σενάρια που εξετάζονται

Αλλαγές στο Κοινωνικό Οικιακό Τιμολόγιο εξετάζει το υπουργείο Ενέργειας – Σενάρια για χορήγηση ΚΟΤ με βάση τις βαθμοημέρες θέρμανσης και ψύξης ανά περιφέρεια

Χρήστος Κολώνας
Χρήστος Κολώνας
Έρευνα για τις επενδύσεις: Προτελευταία η Ελλάδα στην ΕΕ – Εκτός στόχου οι κυβερνητικές προβλέψεις
Οικονομικές Ειδήσεις 26.11.25

Έρευνα για τις επενδύσεις: Προτελευταία η Ελλάδα στην ΕΕ – Εκτός στόχου οι κυβερνητικές προβλέψεις

Προδημοσίευση της έρευνας του Ινστιτούτου ΕΝΑ για τις επενδύσεις: Συστηματική αστοχία στις προβλέψεις, προβληματικό το μείγμα - Κόντρα στο κυβερνητικό αφήγημα η προτελευταία θέση της Ελλάδας στην Ε.Ε.

Ελένη Στεργίου
Ελένη Στεργίου
Συλλογικές συμβάσεις: Υπεγράφη η συμφωνία για την επαναφορά τους – Πιο εύκολη η επέκταση
«Ιστορική συμφωνία» 26.11.25

Υπεγράφη η συμφωνία για την επαναφορά των συλλογικών συμβάσεων - Πιο εύκολη η επέκτασή τους

Η ΓΣΕΕ θα μπορεί να συνάπτει ή να συνυπογράφει κλαδικές Συλλογικές Συμβάσεις Εργασίας επικουρικά εφόσον προσκληθεί από μέλος της να το κάνει, ώστε να εφαρμόζεται η νέα δυνατότητα της επέκτασης

Σύνταξη
Επίδομα θέρμανσης: Πότε λήγει η προθεσμία – Πώς καθορίζεται η επιδότηση
2+1 δόσεις 26.11.25

Πότε λήγει η προθεσμία για το επίδομα θέρμανσης - Πώς καθορίζεται η επιδότηση

Ο Κλιματικός Συντελεστής μαζί με τον Συντελεστή Τρεχουσών Καιρικών Συνθηκών που ανακοινώνεται την άνοιξη από την ΕΜΥ, αποτελούν καθοριστικούς παράγοντες για τα ποσά που θα δοθούν ως επίδομα θέρμανσης

Σύνταξη
Ένοπλες Δυνάμεις: Αντιδρούν στα νέα μέτρα του υπουργείου οι στρατιωτικοί – Δεν ικανοποιούνται από τις αυξήσεις
Κύμα παραιτήσεων 26.11.25

Αντιδρούν στα νέα μέτρα του υπουργείου οι στρατιωτικοί - Δεν ικανοποιούνται από τις αυξήσεις

Κινητοποιήσεις ετοιμάζουν το Σάββατο το μεσημέρι στα Προπύλαια όσοι υπηρετούν στις Ένοπλες Δυνάμεις - Το νέο βαθμολόγιο τους εμποδίζει να εξελιχθούν - Μαζικό το κύμα παραιτήσεων

Σύνταξη
«Πυλώνας» των φοροεσόδων ο ΦΠΑ – Η ακρίβεια τροφοδοτεί τα κρατικά ταμεία
ΦΠΑ 26.11.25

Ο αγαπημένος φόρος των… κρατικών ταμείων - Δέκα μήνες ανοδικής τροχιάς και έπεται συνέχεια

Η μεγέθυνση της οικονομίας αλλά και η ακρίβεια που πιέζει τους οικογενειακούς προϋπολογισμούς τροφοδοτούν με επιπλέον έσοδα τα κρατικά ταμεία. «Ατμομηχανή» των εσόδων ο ΦΠΑ το δεκάμηνο Ιανουαρίου – Οκτωβρίου 2025.

Στράτος Ιωακείμ
Στράτος Ιωακείμ
Επιστροφή ενοικίου: Εντείνεται η στεγαστική κρίση εν αναμονή της ενίσχυσης την Παρασκευή – Καμπανάκι ΤτΕ
Εκτόξευση τιμών 26.11.25

Εντείνεται η στεγαστική κρίση εν αναμονή της επιστροφής ενοικίου την Παρασκευή - Καμπανάκι ΤτΕ

Παρά την επιστροφή ενοικίου σε πάνω από ένα εκατομμύριο νοικοκυριά, η ΤτΕ προειδοποιεί για επίμονη στεγαστική κρίση και ενδείξεις «φούσκας» ενώ κάνει λόγο για απαρχή συσσώρευσης συστημικών κινδύνων

Σύνταξη
Κέρκυρα: Δοκιμάζεται το νησί από το νέο κύμα κακοκαιρίας – Πλημμύρισαν δρόμοι, σε αυξημένη ετοιμότητα οι Αρχές
Συναγερμός 26.11.25

Δοκιμάζεται η Κέρκυρα από το νέο κύμα κακοκαιρίας - Πλημμύρισαν δρόμοι, σε αυξημένη ετοιμότητα οι Αρχές

Σοβαρά προβλήματα προκαλεί η επέλαση της κακοκαιρίας στην Κέρκυρα. Η καταιγίδα έχει προκαλέσει προβλήματα στους δρόμους ενώ τμήμα της οροφής κολυμβητηρίου αποκολλήθηκε.

Σύνταξη
Η μητέρα του ανιψιού της εκπροσώπου του Λευκού Οίκου, Κάρολαϊν Λίβιτ, συνελήφθη από τον ICE
Οικογενειακές ιστορίες 26.11.25

Η μητέρα του ανιψιού της εκπροσώπου του Λευκού Οίκου, Κάρολαϊν Λίβιτ, συνελήφθη από τον ICE

Ο αδερφός της Κάρολαϊν Λίβιτ, Μάικλ, διατηρούσε κοινή επιμέλεια με την πρώην σύζυγό του Μπρούνα Φερέιρα, μέχρι που η μητέρα του γιου του συνελήφθη από τις αρχές

Σύνταξη
Και οι αγρότες των Χανίων στους δρόμους – Κινητοποιήσεις από την Παρασκευή
Πανελλαδικός αγώνας 26.11.25

Και οι αγρότες των Χανίων στους δρόμους – Κινητοποιήσεις από την Παρασκευή

Οι αγρότες και κτηνοτρόφοι των Χανίων αποφάσισαν στη σύσκεψη των συλλόγων τους να συμμετάσχουν στις πανελλαδικές δράσεις, με αιτήματα την πληρωμή των χρωστούμενων και κατώτερες εγγυημένες τιμές.

Σύνταξη
Ρεάλ Μαδρίτης: Η 11άδα του Τσάμπι Αλόνσο για το παιχνίδι με τον Ολυμπιακό
Ποδόσφαιρο 26.11.25

Ρεάλ Μαδρίτης: Η 11άδα του Τσάμπι Αλόνσο για το παιχνίδι με τον Ολυμπιακό

Ο προπονητής της Ρεάλ Μαδρίτης Τσάμπι Αλόνσο γνωστοποίησε την αρχική 11άδα που επέλεξε κόντρα στον Ολυμπιακό, με τον Τζουντ Μπέλινγκχαμ να μένει στον πάγκο λόγω προβλήματος της τελευταίας στιγμής.

Σύνταξη
Από τα sex robots μέχρι τα cyber brothels: Η τεχνητή νοημοσύνη αλλάζει τη σεξεργασία
Νέα εποχή 26.11.25

Από τα sex robots μέχρι τα cyber brothels: Η τεχνητή νοημοσύνη αλλάζει τη σεξεργασία

Το διαδίκτυο προσέφερε νέες ευκαιρίες και περισσότερη ασφάλεια στις σεξεργάτριες, ωστόσο, η τεχνητή νοημοσύνη φαίνεται ότι ήρθε για να αλλάξει και πάλι το τοπίο - προς το χειρότερο.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
ΠΑΣΟΚ σε ΝΔ: Το παιχνίδι του συμψηφισμού δεν κόβει εισιτήρια – Ανεστάλη η κομματική ιδιότητα Αντωνόπουλου, ενώ ο Ξυλούρης παραμένει μέλος της ΝΔ
Εξεταστική 26.11.25

ΠΑΣΟΚ σε ΝΔ: Το παιχνίδι του συμψηφισμού δεν κόβει εισιτήρια – Ανεστάλη η κομματική ιδιότητα Αντωνόπουλου, ενώ ο Ξυλούρης παραμένει μέλος της ΝΔ

Στην αντεπίθεση πέρασε το ΠΑΣΟΚ, απαντώντας στις πηγές της ΝΔ και υπενθυμίζοντας τις στενές σχέσεις του πρωθυπουργού με το κεντρικό πρόσωπο της υπόθεσης στο σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ

Σύνταξη
LIVE: Ερυθρός Αστέρας – Ολυμπιακός
Euroleague 26.11.25

LIVE: Ερυθρός Αστέρας – Ολυμπιακός

LIVE: Ερυθρός Αστέρας – Ολυμπιακός. Παρακολουθήστε live στις 20:30 την αναμέτρηση Ερυθρός Αστέρας – Ολυμπιακός για την 13η αγωνιστική της Euroleague.

Σύνταξη
Τι επιφυλάσσει το 2026 για τις αγορές – Οι προβλέψεις της δημοσκόπησης του Reuters
Τι αναμένουν 26.11.25

Τι επιφυλάσσει το 2026 για τις αγορές – Οι προβλέψεις της δημοσκόπησης του Reuters

Δώδεκα από τους δεκαπέντε παγκόσμιους χρηματιστηριακούς δείκτες που συμμετείχαν στην έρευνα θα καταγράψουν λιγότερα κέρδη το 2026 από ό,τι μέχρι στιγμής φέτος

Τζούλη Καλημέρη
Ολυμπιακός: Ο Μαρσέλο φωτογραφήθηκε με τους Κοβάσεβιτς-Καρεμπέ και την επετειακή φανέλα (pic)
Ποδόσφαιρο 26.11.25

Ολυμπιακός: Ο Μαρσέλο φωτογραφήθηκε με τους Κοβάσεβιτς-Καρεμπέ και την επετειακή φανέλα (pic)

Ο Μαρσέλο που αγωνίστηκε στον Ολυμπιακό τη σεζόν 2022-23 και στη Ρεάλ από το 2007 έως το 2022, φωτογραφήθηκε με επετειακή φανέλα των ερυθρόλευκων, μαζί με τους Ντάρκο Κοβάσεβιτς, Κριστιάν Καρεμπέ.

Σύνταξη
Συλλογικές Συμβάσεις Εργασίας: «Ιστορική συμφωνία» ή «ιστορικό ψέμα»; – O,τι λάμπει δεν είναι χρυσός…
Οικονομία 26.11.25

Συλλογικές Συμβάσεις Εργασίας: «Ιστορική συμφωνία» ή «ιστορικό ψέμα»; – O,τι λάμπει δεν είναι χρυσός…

Με την κάλυψη των εργαζομένων από Συλλογικές Συμβάσεις Εργασίας (ΣΣΕ) να αγγίζει ένα μικρό ποσοστό η κυβέρνηση «πανηγυρίζει» για τη συμφωνία επαναφορά τους όμως… ο διάβολος κρύβεται στις λεπτομέρειες.

Στράτος Ιωακείμ
Στράτος Ιωακείμ
Ομπράντοβιτς: Επίσημη η παραίτησή του, τι λέει σε επιστολή – Το φαβορί για τον πάγκο της Παρτιζάν
Μπάσκετ 26.11.25

Επίσημη η παραίτηση του Ομπράντοβιτς, τι λέει στην επιστολή του - Το φαβορί για αντικαταστάτης

Μέσα από επιστολή που απέστειλε στους οπαδούς της Παρτιζάν, ο Ζέλικο Ομπράντοβιτς, επισημοποίησε την αποχώρησή του από τον πάγκο της σερβικής ομάδας - Αυτός είναι ο πιθανότερος αντικαταστάτης του.

Αλέξανδρος Κωτάκης
Χονγκ Κονγκ: Τουλάχιστον 36 νεκροί και 279 αγνοούμενοι – Φρικιαστικές εικόνες από τη φωτιά στους πύργους
Φρίκη 26.11.25

Σοκ στον Χονγκ Κονγκ: Τουλάχιστον 36 νεκροί και 279 αγνοούμενοι - Σκληρές εικόνες από τη φωτιά στους πύργους

Απίστευτες εικόνες, με πολλαπλούς ουρανοξύστες να καίγονται, κάνουν τις τελευταίες ώρες τον γύρο του κόσμου - Τουλάχιστον 36 άνθρωποι έχουν χάσει τη ζωή τους από τη φωτιά που ξέσπασε στο Χονγκ Κονγκ

Σύνταξη
O διαμελισμός της Ουκρανίας ανοίγει τις πόρτες για περισσότερους πολέμους, λέει η φον ντερ Λάιεν
Σχέδιο ειρήνης 26.11.25

O διαμελισμός της Ουκρανίας ανοίγει τις πόρτες για περισσότερους πολέμους, λέει η φον ντερ Λάιεν

Η φον ντερ Λάιεν προειδοποιεί για τον «διαμελισμό» της Ουκρανίας, υπογραμμίζοντας ότι η υπονόμευση της κυριαρχίας ενός ευρωπαϊκού έθνους δημιουργεί προηγούμενο

Σύνταξη
Μυστικός Ρενουάρ: Άγνωστος πίνακας πουλήθηκε για 1,8 εκατ. – Ο γιος του, το Όσκαρ και ο κομμουνισμός 
Οικογενειακή υπόθεση 26.11.25

Μυστικός Ρενουάρ: Άγνωστος πίνακας πουλήθηκε για 1,8 εκατ. – Ο γιος του, το Όσκαρ και ο κομμουνισμός 

Ένα έργο του Πιερ-Ογκίστ Ρενουάρ που παρέμενε εντελώς άγνωστο στο ευρύ κοινό και δεν είχε εκτεθεί ποτέ, βγήκε στο «σφυρί» στο Παρίσι, επιβεβαιώνοντας τη διαχρονική εμπορική δύναμη των Γάλλων Ιμπρεσιονιστών

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
LIVE: Πάφος – Μονακό
Champions League 26.11.25

LIVE: Πάφος – Μονακό

LIVE: Πάφος – Μονακό. Παρακολουθήστε live στις 19:45 την εξέλιξη της αναμέτρησης Πάφος – Μονακό για την 5η αγωνιστική της League Phase του Champions League.

Σύνταξη
LIVE: Κοπεγχάγη – Καϊράτ
Champions League 26.11.25

LIVE: Κοπεγχάγη – Καϊράτ

LIVE: Κοπεγχάγη - Καϊράτ. Παρακολουθήστε live στις 19:45 την εξέλιξη της αναμέτρησης Κοπεγχάγη - Καϊράτ για την 5η αγωνιστική της League Phase του Champions League.

Σύνταξη
Η Ρωσία βάζει «πάγο» το σχέδιο Ερντογάν για τα ουκρανικά σιτηρά – «Έχει παρέλθει ο χρόνος», λέει
Η ρωσική απάντηση 26.11.25

Η Ρωσία βάζει «πάγο» το σχέδιο Ερντογάν για τα ουκρανικά σιτηρά – «Έχει παρέλθει ο χρόνος», λέει

Η συμφωνία για διέλευση σιτηρών μέσω Μαύρης Θάλασσας έληξε πριν από έναν χρόνο. Ο Ρώσος υπουργός Εξωτερικών απάντησε στην πρόταση Ερντογάν ότι δεν υπάρχει πλέον χρόνος.

Σύνταξη
Εθνική Ελλάδας: Έτοιμη για την πρεμιέρα με τη Ρουμανία – Τολιόπουλος: «Νίκη και θέαμα»
Μπάσκετ 26.11.25

Εθνική Ελλάδας: Έτοιμη για την πρεμιέρα με τη Ρουμανία – Τολιόπουλος: «Νίκη και θέαμα»

Η Εθνική Ανδρών έκανε το απόγευμα της Τετάρτης (26/11) προπόνηση στο «Αλεξάνδρειο» εν όψει της πρεμιέρας των προκριματικών του Μουντομπάσκετ 2027, την Πέμπτη (27/11, 18:30) απέναντι στην Ρουμανία.

Σύνταξη
Έφυγε από τη ζωή η θρυλική σχεδιάστρια μόδας Pam Hogg – «Ακολουθώ τη δική μου κρίση, όχι εντολές»
Κόσμος 26.11.25

Έφυγε από τη ζωή η θρυλική σχεδιάστρια μόδας Pam Hogg – «Ακολουθώ τη δική μου κρίση, όχι εντολές»

«Η Pam Hogg αφήνει πίσω της μια τεράστια κληρονομιά που θα συνεχίσει να μας εμπνέει, να μας φέρνει χαρά και να μας προκαλεί να ζούμε εκτός νόρμας», ανέφερε σε ανακοίνωση της η οικογένεια της Σκωτσέζας σχεδιάστριας μόδας.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Μεγάλο μποτιλιάρισμα στους δρόμους της Αθήνας – Έληξε η έκτακτη στάση εργασίας σε Μετρό, Ηλεκτρικό και Τραμ
Δείτε χάρτη 26.11.25

Μεγάλο μποτιλιάρισμα στους δρόμους της Αθήνας – Έληξε η έκτακτη στάση εργασίας σε Μετρό, Ηλεκτρικό και Τραμ

Ολοκληρώθηκε στις 18:00 η έκτακτη στάση εργασίας των εργαζομένων της ΣΤΑΣΥ που πραγματοποιήθηκε λόγω εργατικού δυστυχήματος το πρωί της Τετάρτης - Πού έχει μποτιλιάρισμα στους δρόμους της Αθήνας

Σύνταξη
Ολυμπιακός Κ19 – Ρεάλ Μαδρίτης Κ19 0-2: Το πίστεψε, πάλεψε, αλλά λύγισε στο τέλος…
Youth League 26.11.25

Ολυμπιακός Κ19 – Ρεάλ Μαδρίτης Κ19 0-2: Το πίστεψε, πάλεψε, αλλά λύγισε στο τέλος…

Ο Ολυμπιακός Κ19 πραγματοποίησε πολύ καλή εμφάνιση απέναντι στη λαμπερή Κ19 της Ρεάλ Μαδρίτης, ηττήθηκε 2-0 με δύο γκολ στο τέλος, αλλά σε καμία περίπτωση δεν... χάθηκε, αφού κρατά την πρόκριση στους «32» του Youth League στα χέρια του.

Άκης Στρατόπουλος
Άκης Στρατόπουλος
Alter Ego Media: Στον Mid Cap από 22/12 μαζί με την Qualco
Media 26.11.25

Alter Ego Media: Στον Mid Cap από 22/12 μαζί με την Qualco

Οι δύο εταιρείες, Alter Ego Media και Qualco εισήλθαν στην ελληνική αγορά εντός του 2025 – H πρώτη έχει σημειώσει άνοδο σχεδόν 50%, η δεύτερη έχει υποχωρήσει κατά 10,6%

Αλεξάνδρα Τόμπρα
Αλεξάνδρα Τόμπρα
Οι 5 μετοχές που πήραν «φωτιά» στο ΧΑ, πίσω από την πόρτα του Mid Cap Conference και το ενδιαφέρον για ΑΕΜ και ΑΒΑΞ, το παρασκήνιο για ΑΔΜΗΕ, τι ετοιμάζει η Βρεττού, η αγανάκτηση του Θεοδωρόπουλου

Οι 5 μετοχές που πήραν «φωτιά» στο ΧΑ, πίσω από την πόρτα του Mid Cap Conference και το ενδιαφέρον για ΑΕΜ και ΑΒΑΞ, το παρασκήνιο για ΑΔΜΗΕ, τι ετοιμάζει η Βρεττού, η αγανάκτηση του Θεοδωρόπουλου

Προσωπικός Αριθμός: Τι πρέπει να ξέρετε πριν εκδώσετε τη νέα αστυνομική ταυτότητα

Προσωπικός Αριθμός: Τι πρέπει να ξέρετε πριν εκδώσετε τη νέα αστυνομική ταυτότητα

Η λειψυδρία απειλεί το Ιράν – Σενάρια ακόμη και για εκκένωση της Τεχεράνης

Η λειψυδρία απειλεί το Ιράν – Σενάρια ακόμη και για εκκένωση της Τεχεράνης

Κτηματολόγιο – Δασικοί Χάρτες: Ποιες είναι οι νέες ρυθμίσεις για τη διάσωση ιδιοκτησιών σε κίνδυνο

Κτηματολόγιο – Δασικοί Χάρτες: Ποιες είναι οι νέες ρυθμίσεις για τη διάσωση ιδιοκτησιών σε κίνδυνο

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Γυναικείον Καφενείον: Στην Καλλιθέα υπάρχει ένα μέρος που καμία δεν χρειάζεται να είναι μόνη

Γυναικείον Καφενείον: Στην Καλλιθέα υπάρχει ένα μέρος που καμία δεν χρειάζεται να είναι μόνη

Ο εγκέφαλος κυριολεκτικά πονάει από τις αρνητικές σκέψεις και την κακή διάθεση

Ο εγκέφαλος κυριολεκτικά πονάει από τις αρνητικές σκέψεις και την κακή διάθεση

Η συνέπεια είναι η μεγαλύτερη απόδειξη αγάπης για το παιδί

Η συνέπεια είναι η μεγαλύτερη απόδειξη αγάπης για το παιδί

Μαθητές και καθηγήτρια τους «βίωσαν» την καθημερινότητα των ΑμεΑ – Έκαναν ταινία τις δυσκολίες της

Μαθητές και καθηγήτρια τους «βίωσαν» την καθημερινότητα των ΑμεΑ – Έκαναν ταινία τις δυσκολίες της

