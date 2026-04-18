ΣΥΡΙΖΑ για Λαζαρίδη: Παραίτηση της κυβέρνησης Μητσοτάκη, εκλογές, προοδευτική κυβέρνηση
«Ισχυρό πλήγμα στον σκληρό πυρήνα του συστήματος Μητσοτάκη» η παραίτηση Λαζαρίδη, επισημαίνει ο ΣΥΡΙΖΑ
- Ανείσπρακτα ενοίκια: Τι αλλάζει από 1η Μαΐου – Δικηγόροι αντί δικαστών για τις εξώσεις
- Το τέλος ενός ιστορικού τοπόσημου - Καταρρέει το εμβληματικό ναυάγιο «Δημήτριος» στο Γύθειο
- «Πλημμύρισαν» οι αρχαιολογικοί χώροι λόγω ελεύθερης εισόδου για τη Διεθνή Ημέρα Μνημείων - Κοσμοσυρροή στην Ακρόπολη
- Αργία Πρωτομαγιάς: Πότε μεταφέρεται – Τι ισχύει φέτος
«Μετά από δύο εβδομάδες πλήρους κάλυψης του Μακάριου Λαζαρίδη από την κυβέρνηση, σήμερα τελικά παραιτήθηκε», σχολιάζει δηκτικά ο ΣΥΡΙΖΑ – Προοδευτική Συμμαχία την παραίτηση από την κυβέρνηση του πρώην υφυπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης.
Και τονίζει χαρακτηριστικά: «Τι έχουν άραγε να πουν σήμερα τα κυβερνητικά στελέχη, που έβρισκαν όλες τις προηγούμενες ημέρες επαρκείς τις εξηγήσεις του, που δεν έβρισκαν λόγο παραίτησης του και κατηγορούσαν την αντιπολίτευση για τοξικότητα; Πώς θα σταθούν από αύριο απέναντι στους πολίτες;».
Σε κάθε περίπτωση, υπογραμμίζει η Κουμουνδούρου, «η παραίτηση Λαζαρίδη είναι αποτέλεσμα της κοινωνικής κατακραυγής και, παράλληλα, μια νίκη του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ και της προοδευτικής αντιπολίτευσης. Μια νίκη», όπως σημειώνει, «που κατάφερε ένα ισχυρό πλήγμα στον σκληρό πυρήνα του συστήματος Μητσοτάκη».
«Δεν είναι αρκετή όμως. Η χώρα πρέπει να γυρίσει σελίδα. Και αυτό θα συμβεί μόνο με την παραίτηση της κυβέρνησης Μητσοτάκη, εκλογές, και μια προοδευτική κυβέρνηση», επισημαίνει καταληκτικά.
- Χωρίς Μίροτιτς και με οκτώ διαθέσιμους παίκτες η Μονακό κόντρα στον Παναθηναϊκό για τα πλέι ιν
- Ο ισραηλινός στρατός ανακοίνωσε πως καθόρισε μια «κίτρινη γραμμή» στον Λίβανο
- ΚΚΕ: Καθυστερημένη η παραίτηση του «πτυχιούχου» στη συγκάλυψη του σκανδάλου ΟΠΕΚΕΠΕ, Λαζαρίδη
- Γύθειο: Το τέλος ενός ιστορικού τοπόσημου – Καταρρέει το εμβληματικό ναυάγιο «Δημήτριος»
- Ηλιούπολη: Η αστυνομία ζητά πληροφορίες για θανατηφόρο τροχαίο
- Είναι τα social media εθιστικά; Η επιστήμη απλά δεν γνωρίζει ακόμα
- Είμαστε μια ωραία ατμόσφαιρα: Οι γυναίκες πληρώνουν πιο ακριβά ένα εχθρικό εργασιακό περιβάλλον
Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις