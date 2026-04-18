ΣΥΡΙΖΑ για Λαζαρίδη: Παραίτηση της κυβέρνησης Μητσοτάκη, εκλογές, προοδευτική κυβέρνηση

«Μετά από δύο εβδομάδες πλήρους κάλυψης του Μακάριου Λαζαρίδη από την κυβέρνηση, σήμερα τελικά παραιτήθηκε», σχολιάζει δηκτικά ο ΣΥΡΙΖΑ – Προοδευτική Συμμαχία την παραίτηση από την κυβέρνηση του πρώην υφυπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης.

Και τονίζει χαρακτηριστικά: «Τι έχουν άραγε να πουν σήμερα τα κυβερνητικά στελέχη, που έβρισκαν όλες τις προηγούμενες ημέρες επαρκείς τις εξηγήσεις του, που δεν έβρισκαν λόγο παραίτησης του και κατηγορούσαν την αντιπολίτευση για τοξικότητα; Πώς θα σταθούν από αύριο απέναντι στους πολίτες;».

Σε κάθε περίπτωση, υπογραμμίζει η Κουμουνδούρου, «η παραίτηση Λαζαρίδη είναι αποτέλεσμα της κοινωνικής κατακραυγής και, παράλληλα, μια νίκη του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ και της προοδευτικής αντιπολίτευσης. Μια νίκη», όπως σημειώνει, «που κατάφερε ένα ισχυρό πλήγμα στον σκληρό πυρήνα του συστήματος Μητσοτάκη».

«Δεν είναι αρκετή όμως. Η χώρα πρέπει να γυρίσει σελίδα. Και αυτό θα συμβεί μόνο με την παραίτηση της κυβέρνησης Μητσοτάκη, εκλογές, και μια προοδευτική κυβέρνηση», επισημαίνει καταληκτικά.