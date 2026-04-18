Κακουργηματική δίωξη για ψευδή δήλωση πατρότητας βρέφους – Χειροπέδες σε 48χρονο δικηγόρο και 20χρονη αλλοδαπή
Οι κινήσεις των δύο ατόμων, που είχαν υπογράψει σύμφωνο συμβίωσης λίγο πριν τη γέννηση του βρέφους, κίνησαν τις υποψίες.
Ενώπιον της δικαιοσύνης θα οδηγηθούν ένας 48 Έλληνας δικηγόρος και μια 20χρονη αλλοδαπή, οι οποίοι συνελήφθησαν από τους αστυνομικούς του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Πυλαίας – Χορτιάτη για ψευδή δήλωση στοιχείων της οικογενειακής κατάστασης μεταξύ γονέα και παιδιού.
Τα δύο άτομα έχουν ήδη παραπεμφθεί σε ανακρίτρια, καθώς ο εισαγγελέας άσκησε εναντίον τους δίωξη για εμπορία ανθρώπων, για διατάραξη της οικογενειακής τάξης και υφαρπαγή ψευδούς βεβαίωσης.
Αξίζει να σημειωθεί ότι ο 48χρονος άνδρας που συνελήφθη φέρει τη δικηγορική ιδιότητα.
Το σύμφωνο συμβίωσης και η λύση του
Όπως αναφέρουν πληροφορίες, ο 48χρονος δικηγόρος ήρθε σε επαφή με την 20χρονη τον περασμένο Μάρτιο, όταν εκείνη ήταν σε προχωρημένη εγκυμοσύνη.
Τότε υπέγραψαν σύμφωνο συμβίωσης και στις 14 Απριλίου γεννήθηκε το βρέφος που δηλώθηκε ως τέκνο των δύο.
Ωστόσο, όπως αναφέρουν μαρτυρίες, μια ημέρα αργότερα το σύμφωνο συμβίωσης λύθηκε.
Πώς έγινε η καταγγελία
Η καταγγελία στις Αρχές έγινε από το ιατρικό προσωπικό της κλινικής που γέννησε η 20χρονη, καθώς οι ενέργειες τους κίνησαν τις υποψίες.
Οι δύο συλληφθέντες μέχρι να απολογηθούν παραμένουν υπό κράτηση, ενώ το μωρό με εντολή εισαγγελέα βρίσκεται σε νεογνολογική κλινική.
