Ουκρανία: Ένοπλος άνοιξε πυρ σε περιοχή του Κιέβου – Τουλάχιστον τέσσερις νεκροί – Νεκρός ο δράστης

Ένας άνδρας άνοιξε πυρ σε μια συνοικία του Κιέβου, στην Ουκρανία, σκοτώνοντας τουλάχιστον τέσσερα άτομα και τραυματίζοντας αρκετά άλλα, μεταξύ των οποίων και ένα παιδί.

Η αστυνομία προσπαθεί τώρα να τον συλλάβει, καθώς ο δράστης έχει ταμπουρωθεί σε ένα σούπερ μάρκετ, δήλωσε ο δήμαρχος της ουκρανικής πρωτεύουσας Βιτάλι Κλίτσκο.

Σε βίντεο που έχουν ανέβει στα social media διακρίνεται ένας ένοπλος να κρατάει ένα αυτόματο όπλο και να πυροβολεί αδιακρίτως όποιον βλέπει στον δρόμο.

⚡️In Kyiv, the attacker shot at passersby who came across his path. 👉 Follow @blyskavka_ua pic.twitter.com/orVkYGyeXp — BLYSKAVKA (@blyskavka_ua) April 18, 2026

Σε δηλώσεις του, ο δήμαρχος του Κιέβρου ανέφερε πως «μια ειδική επιχείρηση για τη σύλληψη του άνδρα που άνοιξε πυρ και βρίσκεται αυτή τη στιγμή μέσα στο σούπερ μάρκετ βρίσκεται σε εξέλιξη».

Σύμφωνα με ουκρανικά μέσα ενημέρωσης, οι αστυνομικοί συνεχίζουν να εργάζονται στο σημείο, ενώ οι συνθήκες και τα κίνητρα του περιστατικού είναι ακόμα υπό διερεύνηση.

Να σημειωθεί ότι ο αριθμός των νεκτρών και των τραυματιών ενδέχεται να αλλάξει.

⚡️Photos of victims of the shooting in the Holosiivskyi district of Kyiv.* According to media reports, the attacker took hostages and barricaded himself in the Velmart supermarket. 👉 Follow @blyskavka_ua pic.twitter.com/XGmAfek23b — BLYSKAVKA (@blyskavka_ua) April 18, 2026

Νεκρός ο δράστης

Το υπουργείο Εσωτερικών της Ουκρανίας ανακοίνωσε ότι ο δράστης έπεσε νεκρός από πυρά αστυνομικών, ενώ απελευθερώθηκαν πολίτες που ήταν όμηροι μέσα στο σούπερ μάρκετ.