Καλά ακούσατε, υπάρχει περίπτωση να επιστρέψουν οι «Ξανθιές Γκόμενοι»

Τα αδέρφια Μάρλον και Σον Γουέιανς σκέφτονται να επιστρέψουν σε μία από τις πιο δημοφιλείς κωμωδίες τους, αναφέροντας ότι ένα σίκουελ της ταινίας «Ξανθιές Γκόμενοι» θα μπορούσε να έρθει στην (κινηματογραφική) ζωή.

Όμως αυτό εξαρτάται αποκλειστικά από την επιτυχία που θα σημειώσει η ταινία «Scary Movie 6».

Σε συνέντευξή τους στο Entertainment Tonight, τα δύο αδέλφια δήλωσαν ότι είναι ανοιχτοί στο ενδεχόμενο να γυρίσουν την ταινία «Ξανθιές Γκόμενοι 2», στην οποία συμπρωταγωνίστησαν.

«Θα το θέσω έτσι: είμαστε μέσα», είπε ο Μάρλον, ενώ ο Σον πρόσθεσε ότι «μπορεί να γίνει» αν το κοινό ανταποκριθεί στο «Scary Movie 6», το οποίο έχει προγραμματιστεί να βγει στις αίθουσες στις 5 Ιουνίου.

Επιστροφή, καταστροφή

Η ταινία «Ξανθιές Γκόμενοι», που κυκλοφόρησε το 2004, ακολουθούσε δύο μαύρους πράκτορες του FBI που ενεργούσαν μυστικά ως πλούσιες νεαρές της υψηλής κοινωνίας, μεταμορφώνοντας τους εαυτούς τους σε δύο ξανθιές, λευκές γυναίκες. Η ταινία απέφερε έσοδα άνω των 110 εκατομμυρίων δολαρίων παγκοσμίως και με την πάροδο του χρόνου απέκτησε μια τεράστια βάση θαυμαστών, καθιστώντας την μια από τις πιο πετυχημένες κωμωδίες της δεκαετίας του 2000.

You heard the Wayans brothers! If ‘Scary Movie 6′ does well, ‘White Chicks 2’ can happen! #marlonwayans #shawnwayans pic.twitter.com/PDQTWLJIyQ — Entertainment Tonight (@etnow) April 17, 2026

Τα αδέρφια Γουέιανς επιστρέφουν στη σειρά ταινιών «Scary Movie», μετά από την αισθητή τους απουσία από τις τρεις προηγούμενες. Η αρχική ταινία «Scary Movie», την οποία συν-έγραψαν με τον Αμερικανό κωμικό Κίνεν Άιβορι Ουέγιανς, εγκαινίασε μια επιτυχημένη σειρά παρωδιών που οδήγησε στη δημιουργία πολλών σίκουελ.

Σύμφωνα με το Variety, το «Scary Movie 6» θα περιλαμβάνει ένα κράμα παλαιών και νέων μελών του καστ, καθώς επιδιώκει να επανακτήσει τη δημοτικότητά της.

Εκτός από το «Ξανθιές Γκόμενοι», ο Μάρλον έχει επίσης αφήσει ανοιχτό το ενδεχόμενο να περάσουν άλλη μια βόλτα από το «Don’t Be a Menace to South Central While Drinking Your Juice in the Hood», μια άλλη πρώιμη συνεργασία μεταξύ των αδελφών.

Προς το παρόν, το μέλλον της ταινίας «Ξανθιές Γκόμενοι» εξαρτάται από το πόσα μηδενικά θα καταφέρει να σημειώσει το «Scary Movie 6» στο box office.

*Με πληροφορίες από: Variety