Κυκλοφόρησε το τρέιλερ της sci-fi ταινίας «The Dog Stars»
Η ταινία «The Dog Stars» του Ρίντλεϊ Σκοτ, ακολουθεί έναν πιλότο και έναν πεζοναύτη καθώς προσπαθούν να επιβιώσουν μετά από μια πανδημία.
Κυκλοφόρησε το πρώτο τρέιλερ της ταινίας «The Dog Stars», το μετα-αποκαλυπτικό θρίλερ με υπογραφή του Ρίντλεϊ Σκοτ, με πρωταγωνιστές τους Τζέικομπ Ελόρντι και Μάργκαρετ Κουάλεϊ.
Η ταινία βασίζεται στο μυθιστόρημα του Πίτερ Χέλερ, το οποίο κυκλοφόρησε το 2012 και έχει ως κεντρικό ήρωα «έναν πιλότο που ζει σε ένα εγκαταλελειμμένο αεροδρόμιο μαζί με τον σκύλο του, πετώντας με το Cessna του, μέχρι που μια μυστηριώδης ραδιοφωνική μετάδοση τον ωθεί να ρισκάρει τα πάντα αναζητώντας επιζώντες».
Όσα θα δούμε στην οθόνη
Στο «The Dog Stars» βλέπουμε τον Τζέικομπ Ελόρντι να ενσαρκώνει τον Χιγκ, τον Τζος Μπρόλιν να υποδύεται τον Μπάνγκλεϊ και την Μάργκαρετ Κουάλεϊ στο ρόλο της Σίμα.
Η ταινία ακολουθεί έναν πιλότο και έναν πρώην πεζοναύτη καθώς προσπαθούν να επιβιώσουν μετά από μια πανδημία που έχει εξαλείψει σχεδόν ολόκληρο τον πληθυσμό.
Ο Χιγκ και ο Μπάνγκλεϊ έχουν «δημιουργήσει ένα λειτουργικό αλλά απομονωμένο καταφύγιο σε έναν σκληρό μετα-αποκαλυπτικό κόσμο», σύμφωνα με την επίσημη σύνοψη, «μέχρι που μια μυστηριώδης ραδιοφωνική μετάδοση ωθεί τον Χιγκ να βγει στο άγνωστο, αναζητώντας την ελπίδα και την ανθρωπιά που εξακολουθεί να πιστεύει ότι υπάρχουν».
Η ταινία «The Dog Stars» είναι η πρώτη ταινία του Ρίντλεϊ Σκοτ μετά τη σκηνοθεσία του «Gladiator II» το 2024 και σηματοδοτεί την επιστροφή του στα 20th Century Studios, όπου εργάστηκε για πέντε χρόνια, από το 2012 έως το 2017, με ταινίες όπως το «Prometheus».
H αντικατάσταση
Ο Πολ Μεσκάλ, ο οποίος πρωταγωνίστησε στο σίκουελ της ταινίας «Gladiator» του Σκοτ, είχε αρχικά επιλεγεί για τον πρωταγωνιστικό ρόλο στην ταινία «The Dog Stars», αλλά αποχώρησε στις αρχές του 2025, επικαλούμενος το πολυάσχολο πρόγραμμά του που σχετίζονταν με τις βιογραφικές ταινίες του Σαμ Μέντες για τους Beatles.
Τον Ιανουάριο του 2025, το Variety ανέφερε ότι ο Ελόρντι βρισκόταν σε διαπραγματεύσεις για να αντικαταστήσει τον Μεσκάλ στον πρωταγωνιστικό ρόλο, σημειώνοντας παράλληλα ότι το πρόγραμμά του ήταν εξίσου γεμάτο, καθώς γυρνούσε ταυτόχρονα το «Ανεμοδαρμένα Ύψη» και την τρίτη σεζόν της σειράς «Euphoria» του HBO.
Παρά το χάος, ο Ελόρντι παρέμεινε δεσμευμένος στο πρότζεκτ, το οποίο ξεκίνησε να γυρίζεται στην Ιταλία τον Απρίλιο του 2025.
Η ταινία βγαίνει στις αίθουσες στις 28 Αυγούστου.
*Με πληροφορίες από: Variety & People
