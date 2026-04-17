Στρατηγική, συμφέρον και ιμπεριαλισμός: Η σχέση ΗΠΑ και Ισραήλ έχει γερά θεμέλια – Πόσο μπορεί να κρατήσει;
Κόσμος 17 Απριλίου 2026, 06:00

Μέσα στη μακρά συμμαχία των ΗΠΑ και του Ισραήλ, ο ρόλος του καθενός έχει γίνει όλο και πιο θολός, σε σημείο που δεν είναι πλέον σαφές ποιος από τους δύο είναι η υπερδύναμη

Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Το Ισραήλ και οι Ηνωμένες Πολιτείες διατηρούν μία από τις πιο μακροχρόνιες και στενά συντονισμένες συμμαχίες στη σύγχρονη διεθνή πολιτική. 

Η κοινή αεροπορική επιχείρησή τους εναντίον του Ιράν στις 28 Φεβρουαρίου ανέδειξε για άλλη μια φορά το βάθος της στρατιωτικής συνεργασίας και της συντονισμένης δράσης των μυστικών υπηρεσιών μεταξύ των δύο κρατών.  

Ωστόσο, πίσω από αυτή την ενότητα κρύβεται μια επίμονη συζήτηση σχετικά με το τι είναι αυτό που στηρίζει πραγματικά αυτή τη σχέση. 

Είναι κυρίως αποτέλεσμα εσωτερικής πολιτικής επιρροής εντός των Ηνωμένων Πολιτειών —ιδίως από οργανώσεις άσκησης πίεσης όπως η Αμερικανική Επιτροπή Δημόσιων Υποθέσεων Ισραήλ (AIPAC)— ή έχει τις ρίζες της σε μακροχρόνιους στρατηγικούς υπολογισμούς που είναι ενσωματωμένοι στην ίδια την εξωτερική πολιτική των ΗΠΑ; 

Αυτό το ερώτημα γίνεται πιο έντονο καθώς η κατάσταση στην Μέση Ανατολή κλιμακώνεται και ξεφεύγει από τα περιφερειακά όρια. 

Οι πόλεμοι στη Γάζα, τον Λίβανο και η ευρύτερη κλιμάκωση με το Ιράν έχουν ασκήσει νέα πίεση στη διπλωματία των ΗΠΑ.  

Ταυτόχρονα, η οικονομική και στρατιωτική υποστήριξη της Ουάσιγκτον προς το Ισραήλ συνεχίζεται σε μεγάλο βαθμό αδιάκοπα, θέτοντας ερωτήματα σχετικά με το αν η συμμαχία καθοδηγείται από πεποίθηση, υπολογισμό ή θεσμική αδράνεια. 

Για να το κατανοήσουμε αυτό, πρέπει να ανατρέξουμε στην ιστορική εξέλιξη της συμμαχίας, στα στρατηγικά της θεμέλια κατά τη διάρκεια του Ψυχρού Πολέμου και στις εσωτερικές και πολιτισμικές δυνάμεις που την ενισχύουν σήμερα. 

Ένας επισκέπτης κρατά έναν φάκελο της AIPAC μέσα σε έναν ανελκυστήρα στο κτίριο γραφείων Rayburn House, στις 12 Μαρτίου 2024, στο Καπιτώλιο, στην Ουάσιγκτον. (Alex Wong/Getty Images)

Η δύναμη των λόμπι ή στρατηγική αναγκαιότητα; 

Μία από τις πιο συνηθισμένες εξηγήσεις για την αμερικανική υποστήριξη προς το Ισραήλ είναι η επιρροή εγχώριων ομάδων λόμπι, ιδίως της AIPAC, όπως υποστηρίζει σε άρθρο του στο The Conversation ο Ιντερτζίτ Παρμάρ, Καθηγητής Διεθνούς Πολιτικής. 

Η AIPAC, που ιδρύθηκε τη δεκαετία του 1950 από την Αμερικανική Σιωνιστική Επιτροπή για Δημόσιες Υποθέσεις, εξελίχθηκε σε μία από τις πιο ισχυρές οργανώσεις προάσπισης συμφερόντων στην Ουάσιγκτον. 

Μέχρι τη δεκαετία του 1970, είχε καταστεί καθοριστική για τη διαμόρφωση της υποστήριξης του Κογκρέσου προς το Ισραήλ, συμβάλλοντας στην εξασφάλιση μακροπρόθεσμης στρατιωτικής και οικονομικής βοήθειας.  

Σήμερα, η αμερικανική βοήθεια προς το Ισραήλ περιλαμβάνει περίπου 3,3 δισεκατομμύρια δολάρια ετησίως σε στρατιωτική χρηματοδότηση, μαζί με επιπλέον 500 εκατομμύρια δολάρια για συστήματα αντιπυραυλικής άμυνας.  

Η επιρροή του AIPAC αναφέρεται συχνά ως κεντρική για τη διατήρηση αυτής της σταθερής ροής υποστήριξης, με βαθιά δίκτυα και από τις δύο πλευρές του πολιτικού φάσματος, τόσο στους Δημοκρατικούς όσο και στους Ρεπουμπλικάνους. 

Ωστόσο, οι επικριτές αυτής της εξήγησης υποστηρίζουν ότι υπερεκτιμά τη δύναμη του λόμπι, ενώ υποτιμά τα διαρθρωτικά συμφέροντα των ΗΠΑ.  

Το βασικό αντίθετο επιχείρημα είναι ότι οργανώσεις όπως η AIPAC είναι αποτελεσματικές όχι επειδή διαμορφώνουν ανεξάρτητα την εξωτερική πολιτική των ΗΠΑ, αλλά επειδή λειτουργούν στο πλαίσιο μιας ήδη καθιερωμένης διακομματικής συναίνεσης που θεωρεί το Ισραήλ στρατηγικά πολύτιμο. 

Με άλλα λόγια, η άσκηση πίεσης ενισχύει μια πολιτική κατεύθυνση που ήδη υπάρχει, αντί να τη δημιουργεί. 

Ισραηλινοί (αριστερά) και Αμερικανοί (δεξιά) στρατηγοί συναντιούνται στο Τελ Αβίβ το 2019

Η απαρχή της σχέσης 

Η εμπλοκή των ΗΠΑ με τον σιωνισμό προηγείται της ίδρυσης του Ισραήλ.  

Η Διακήρυξη Μπάλφουρ του 1917, που εγκρίθηκε από τον Πρόεδρο Γούντροου Γουίλσον, και η μεταγενέστερη βρετανική διοικητική υποστήριξη για μια εβραϊκή εθνική πατρίδα στην Παλαιστίνη έθεσαν τα πρώτα θεμέλια.  

Κατά τη διάρκεια του Β’ Παγκοσμίου Πολέμου, η αμερικανική υποστήριξη προς τον σιωνισμό εντάθηκε ως αντίδραση στο Ολοκαύτωμα, μετατοπίζοντας αποφασιστικά το πολιτικό δυναμικό προς την Ουάσιγκτον. 

Το 1948, ο Πρόεδρος Χάρι Τρούμαν αναγνώρισε το Κράτος του Ισραήλ λίγο μετά την ανακήρυξη της ανεξαρτησίας του, ακόμη και εν μέσω εσωτερικής αντίδρασης εντός της κυβέρνησής του. 

Από εκείνη τη στιγμή και μετά, η πολιτική των ΗΠΑ ταλαντευόταν μεταξύ στρατηγικής αυτοσυγκράτησης και αυξανόμενης σύμπραξης. 

Ο πρωθυπουργός του Ισραήλ Νταβίντ Μπεν-Γκουριόν συναντά τους Αμερικανούς εκπροσώπους Φράνκλιν Ντ. Ρούζβελτ Τζούνιορ και Τζον Φ. Κένεντι το 1951

Το Ισραήλ ως στρατηγικό πλεονέκτημα του Ψυχρού Πολέμου 

Η καμπή ήρθε μετά τον Πόλεμο των Έξι Ημερών του 1967, όταν το Ισραήλ νίκησε μια συμμαχία αραβικών κρατών που είχαν συμμαχήσει με τη Σοβιετική Ένωση. 

Για την Ουάσιγκτον, αυτό το αποτέλεσμα κατέδειξε την πιθανή αξία του Ισραήλ ως περιφερειακού εταίρου ικανό να προωθήσει τα αμερικανικά συμφέροντα. 

Από εκείνη τη στιγμή, οι Αμερικάνοι πολιτικοί χαρακτήρισαν όλο και περισσότερο το Ισραήλ ως στρατηγικό πυλώνα στη Μέση Ανατολή — έναν πυλώνα σχεδιασμένο να αντισταθμίσει τη σοβιετική επιρροή, να προβάλλει την αμερικανική δύναμη και να σταθεροποιήσει μια περιοχή κεντρικής σημασίας για τον παγκόσμιο ενεργειακό εφοδιασμό. 

Αυτή η στρατηγική προσέγγιση θεσμοθετήθηκε γρήγορα.  

Israeli prime minister Levi Eshkol meeting Attorney General Robert F. Kennedy, 1964

Υπό τον Πρόεδρο Λίντον Μπ. Τζόνσον, οι Ηνωμένες Πολιτείες επέκτειναν τις μεταφορές όπλων, συμπεριλαμβανομένων προηγμένων αεροσκαφών όπως τα F-4 Phantom, και εμβάθυναν τη συνεργασία στον τομέα των πληροφοριών.  

Στα τέλη της δεκαετίας του 1960, το Ισραήλ είχε ήδη ενσωματωθεί στον αμερικανικό στρατιωτικό σχεδιασμό για την περιοχή. 

Η συμμαχία εδραιώθηκε περαιτέρω κατά τη διάρκεια κρίσεων. Το 1970, εν μέσω της αστάθειας στην Ιορδανία, το Ισραήλ τοποθετήθηκε ως πιθανό αντίβαρο στις δυνάμεις που υποστηρίζονταν από τη Συρία.  

Το 1973, κατά τη διάρκεια του Πολέμου του Γιομ Κιπούρ, οι Ηνωμένες Πολιτείες ξεκίνησαν μια μαζική αερομεταφορά στρατιωτικών προμηθειών προς το Ισραήλ — ένα αδιαμφισβήτητο σήμα ότι η ισραηλινή ασφάλεια είχε συνδεθεί άμεσα με τις αμερικανικές στρατηγικές προτεραιότητες. 

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ρίτσαρντ Νίξον και η πρωθυπουργός του Ισραήλ Γκόλντα Μέιρ συναντιούνται την 1η Μαρτίου 1973 στο Οβάλ Γραφείο. Ο σύμβουλος εθνικής ασφάλειας του Νίξον, Χένρι Κίσινγκερ, βρίσκεται στα δεξιά του Νίξον.

Θεσμοθέτηση της εταιρικής σχέσης 

Στα τέλη της δεκαετίας του 1970, η σχέση ΗΠΑ-Ισραήλ είχε εξελιχθεί σε μια τυποποιημένη αρχιτεκτονική περιφερειακής ασφάλειας. 

Οι Συμφωνίες του Καμπ Ντέιβιντ του 1978 και η ειρηνευτική συνθήκη Αιγύπτου-Ισραήλ του 1979 έφεραν την Αίγυπτο σε μια περιφερειακή τάξη ευθυγραμμισμένη με τις ΗΠΑ, αναδιαμορφώνοντας τη διπλωματία της Μέσης Ανατολής. 

Από αυτό το σημείο και μετά, οι Ηνωμένες Πολιτείες επέκτειναν τις κοινές στρατιωτικές ασκήσεις, προ-τοποθέτησαν εξοπλισμό στο Ισραήλ και ενίσχυσαν τον συντονισμό στον τομέα της άμυνας με περιφερειακούς εταίρους όπως η Ιορδανία και η Αίγυπτος.  

Το Ισραήλ δεν ήταν πλέον απλώς ένας διμερής σύμμαχος· ήταν ένας κεντρικός κόμβος σε ένα ευρύτερο περιφερειακό σύστημα υπό την ηγεσία των ΗΠΑ. 

Οι επόμενες κυβερνήσεις ενίσχυσαν αυτή τη δομή.  

Πορεία για το Ισραήλ, Ουάσιγκτον, τέλη του 2023

Οι συμφωνίες στρατηγικής συνεργασίας εμβαθύνθηκαν υπό τον Πρόεδρο Ρόναλντ Ρέιγκαν, ενώ το Ισραήλ ορίστηκε ως «σημαντικός σύμμαχος εκτός ΝΑΤΟ» το 1987.  

Το 2016, ένα νέο μνημόνιο κατανόησης δεσμεύει τις Ηνωμένες Πολιτείες για στρατιωτική βοήθεια ύψους 38 δισεκατομμυρίων δολαρίων για μια δεκαετία. 

Η σχέση επεκτάθηκε επίσης σε οικονομικό και τεχνολογικό επίπεδο. 

 Οι Ηνωμένες Πολιτείες έγιναν ο μεγαλύτερος εμπορικός εταίρος του Ισραήλ, με το διμερές εμπόριο να πλησιάζει τα 50 δισεκατομμύρια δολάρια ετησίως, ενώ η συνεργασία στον τομέα της κυβερνοασφάλειας, της αμυντικής τεχνολογίας και της επιστημονικής έρευνας εδραίωσε περαιτέρω τη συνεργασία. 

Αυτοί οι αλληλένδετοι δεσμοί καθιστούν δύσκολο να περιοριστεί η σχέση αποκλειστικά στην επιρροή της άσκησης πίεσης.  

Έχει καταστεί θεσμική, στρατηγική και αυτοσυντηρούμενη. 

Ο Πρόεδρος Μπάιντεν επιθεωρεί την τεχνολογία αντιπυραυλικής άμυνας κατά τη διάρκεια επίσημης επίσκεψής του στο Ισραήλ τον Ιούλιο του 2022

 Όταν το Ισραήλ παρεκκλίνει  

Παρά τη δύναμή της, η συμμαχία έχει αντιμετωπίσει επανειλημμένα στιγμές έντασης —ιδιαίτερα όταν οι ενέργειες του Ισραήλ αποκλίνουν από τις διπλωματικές προτιμήσεις των ΗΠΑ. 

Η πιο ορατή πίεση εμφανίζεται κατά τη διάρκεια περιόδων ενεργού σύγκρουσης.  

Μετά τις επιθέσεις της Χαμάς στις 7 Οκτωβρίου 2023, ο Πρόεδρος των ΗΠΑ Τζο Μπάιντεν επιβεβαίωσε την «απόλυτα σταθερή και ακλόνητη» υποστήριξη προς το Ισραήλ.  

Η επακόλουθη στρατιωτική εκστρατεία του Ισραήλ στη Γάζα είχε ως αποτέλεσμα εκτεταμένη καταστροφή, εκτοπισμό πολιτών σε μεγάλη κλίμακα και εν τέλει γέννησε έναν γενοκτονικό πόλεμο. 

Ενώ οι Ηνωμένες Πολιτείες έχουν κατά καιρούς ζητήσει ανθρωπιστικές παύσεις και έχουν διαπραγματευτεί προσωρινές εκεχειρίες, συνέχισαν να παρέχουν διπλωματική κάλυψη και στρατιωτική βοήθεια.  

Και ο Τραμπ, ήταν περισσότερο απ’ όλους διατεθειμένος να «χορέψει τον χορό».  

Αυτό ίσως να αλλάξει όταν οι βαθύτερες επιπτώσεις του πολέμου στο Ιράν αρχίσουν να ξεπροβάλουν. 

ΗΠΑ-Ισραήλ: Μία «τοξική» σχέση

Η συμμαχία ΗΠΑ-Ισραήλ έχει αντέξει όχι επειδή είναι συνεκτική ή αδιαμφισβήτητη, αλλά επειδή στηρίζεται σε έναν ισχυρό συνδυασμό στρατηγικής συνήθειας, πολιτικής σκοπιμότητας και αμοιβαίας ενίσχυσης.  

Με την πάροδο του χρόνου, αυτό που ξεκίνησε ως μια υπολογισμένη ψυχροπολεμική συνεργασία  μετατράπηκε σε κάτι πολύ λιγότερο πειθαρχημένο — μια ρύθμιση στην οποία το κόστος, οι ευθύνες και οι συνέπειες συχνά κατανέμονταν άνισα και δεν ελέγχονταν επαρκώς. 

Ο ρόλος του καθενός έγινε όλο και πιο θολός με την πάροδο των χρόνων, σε σημείο που δεν ήταν πλέον σαφές ποιο από τα δύο ήταν η υπερδύναμη, γράφει χαρακτηριστικά ο Γκίντεον Λεβί σε άρθρο του στο Haaretz. 

Το Ισραήλ κάνει ό,τι θέλει, και τεράστιες ποσότητες βοήθειας ρέουν προς το μέρος του χωρίς όρους.  

Αυτή η δυναμική δεν έχει διαμορφώσει μόνο τις πολιτικές επιλογές του Ισραήλ – ενθαρρύνοντας μονομερείς στρατιωτικές ενέργειες και εδαφική επέκταση – αλλά έχει επίσης εμπλέξει τις Ηνωμένες Πολιτείες σε αποτελέσματα που δεν ελέγχουν πλήρως, αλλά συνεχίζουν να υποστηρίζουν. 

Η προσέγγιση της Ουάσιγκτον χαρακτηρίζεται από αντιφάσεις: καταδικάζει ορισμένες ενέργειες, ενώ συνεχίζει να τις χρηματοδοτεί και να τις προστατεύει διπλωματικά.  

Το αποτέλεσμα είναι μια συμμαχία που επιμένει, αλλά με αυξανόμενο κόστος.  

Είναι αναπόφευκτο το τέλος; 

Έχει γίνει όλο και πιο δύσκολο να υποστηριχθεί ότι η σχέση προάγει τη σταθερότητα ή ευθυγραμμίζεται καθαρά με τα δηλωμένα αμερικανικά συμφέροντα. 

Αντίθετα, συχνά φαίνεται να εγκλωβίζει και τις δύο χώρες σε κύκλους κλιμάκωσης, όπου ο βραχυπρόθεσμος συντονισμός υπερισχύει της μακροπρόθεσμης στρατηγικής. 

Το αποτέλεσμα δεν είναι μια υγιής συμμαχία που βρίσκεται υπό πίεση, αλλά μια δυσλειτουργική συμμαχία που διατηρείται από αδράνεια.  

Εξακολουθεί να υφίσταται, ακόμη και ενώ υπονομεύει την ίδια τη σταθερότητα που ισχυρίζεται ότι προστατεύει, και ενώ η παγκόσμια και εγχώρια αντίδραση γίνεται όλο και πιο έντονη. 

Εν τέλει, μια θεμελιώδης ρήξη που θα θέσει τέλος στην άνευ όρων υποστήριξη, (αν και απίθανη) είναι απαραίτητη.  

Χωρίς αυτήν, δεν υπάρχει λόγος να περιμένουμε αλλαγή.  

Το Ισραήλ είναι απίθανο να αλλάξει πορεία από μόνο του, και οι Ηνωμένες Πολιτείες έχουν δείξει ελάχιστη προθυμία να επιβάλουν περιορισμούς. 

Μια τέτοια ρήξη θα ήταν πράγματι αποσταθεροποιητική. 

Όμως, ο μεγαλύτερος κίνδυνος έγκειται στη συνέχιση: μια συμμαχία που δεν εξυπηρετεί τους δηλωμένους σκοπούς της, αλλά συνεχίζει να διαμορφώνει την περιοχή με όλο και πιο καταστροφικές συνέπειες.  

Δολάριο: Μη βιαστείτε να το αποκαθηλώσετε – Τι λένε οι αναλυτές

Ήρεμη δύναμη: 2 σημάδια ότι τα έχεις βρει με τον εαυτό σου

Wall Street: Νέα ιστορικά υψηλά για S&P 500 και Nasdaq

Ο «Αυτόχειρας» έρχεται στο θέατρο Αλκμήνη
Ο «Αυτόχειρας» του Νικολάι Έρντμαν σε σκηνοθεσία του Θανάση Θεολόγη κάνει πρεμιέρα στις 17 Απριλίου. Παραστάσεις κάθε Σάββατο και Κυριακή στο θέατρο Αλκμήνη.

Με παραβιάσεις ξεκίνησε η εκεχειρία στον Λίβανο – Ανοίγει ο δρόμος για συνομιλίες ΗΠΑ με Ιράν
Φύλλια Πολίτη
Η ψυχική ισορροπία του Τραμπ ξανά υπό αμφισβήτηση – Θα μπορούσε ένα άρθρο του Συντάγματος να τον καθαιρέσει;
Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Ο δισεκατομμυριούχος που θέλει να «καταλάβει» το Αμερικανικό Πεντάγωνο
Βαγγέλης Γεωργίου
Ιράν: «Μικρή παράκαμψη» που πάντως «χρειαζόταν», χαρακτηρίζει τον πόλεμο ο Τραμπ
Χιλή: Ανακοίνωσε ότι θα κλιμακώσει τις απελάσεις μεταναστών – Πραγματοποιήθηκε η πρώτη πτήση
Ο Τραμπ ελπίζει ότι η Χεζμπολάχ θα τηρήσει την εκεχειρία που ήδη «παραβιάζει» το Ισραήλ
Αϊτή: Ο μισός πληθυσμός και πλέον αντιμετωπίζει οξεία διατροφική ανασφάλεια
Δικαστής επικρίνει τον Τραμπ για τη «θρασύτατη» προσπάθειά του να συνεχίσει την κατασκευή της αίθουσας χορού
Το Ιράν χαιρετίζει τη συμφωνία του Λιβάνου με το Ισραήλ – «Εντάσσεται» στην εκεχειρία με τις ΗΠΑ
Εκεχειρία 10 ημερών στον Λίβανο ανακοίνωσε ο Τραμπ – Καλεί Νετανιάχου και Αούν στην Ουάσιγκτον
Victim Blaming: όταν κακοποιείς το θύμα για δεύτερη φορά
Ολγα Στέφου
Πρόωρες εκλογές βλέπει… η αγορά, ο Στουρνάρας τις ξορκίζει, «βράζουν» βιομηχανία και σούπερ μάρκετ, συν 14 δισ. στο ΧΑ, οι «σκιές» σε Εθνική και Coca Cola και τα βαριά ονόματα στη CrediaBank

Politico – Μέση Ανατολή: Από πόλεμο πέντε εβδομάδων σε σύγκρουση μηνών, σύμφωνα με το Πεντάγωνο

Η ανατομία του πένθους στο Ιράν – Πώς η κηδεία Χαμενεΐ κρίνει την επιβίωση του καθεστώτος

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Όσκαρ 2026: Στο τραπέζι η ακύρωση του κόκκινου χαλιού λόγω διεθνών εξελίξεων

Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Αδέλφια που μαλώνουν: Τι μαθαίνουν τα παιδιά μέσα από τις συγκρούσεις

Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην ελληνική οικονομία

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

