Ολυμπιακός - Παναθηναϊκός: Το «μονοπάτι» των «αιωνίων» και πώς μπορούν να συναντηθούν

Παναθηναϊκός – Μονακό το βράδυ της Τρίτης λοιπόν (21/4) για την 7η θέση στα πλέι ιν της Euroleague. Και αν οι Πράσινοι νικήσουν; Τότε playoffs με τη Βαλένθια, έχοντας μειονέκτημα έδρας.

Με μια ομάδα που φέτος τον νίκησε δύο φορές και που ομολογουμένως έχει παίξει καταπληκτικά σε όλη την περίοδο. Από την άλλη όμως ένας αντίπαλος με «ελαφριά» που δεν έχει φανταστεί ότι μπορεί να φτάσει ως το f4.

Οι «νυχτερίδες» όμως δεν έφτασαν τυχαία ως το Νο 2. Δεν είναι όμως ακριβώς και ένας αντίπαλος που λες ότι τρομάζει ένα μέγεθος σαν τον πολύπειρο Παναθηναϊκό σε διαδικασία playoffs.

Μάλλον τυχεροί στην ατυχία τους οι «Πράσινοι» αν πάρουν το Νο 7 της κατάταξης. Αν όμως χάσουν την Τρίτη από τη Μονακό; Τότε μπλέκουν αρκετά και μαζί τους ολόκληρο το ελληνικό μπάσκετ.

Διότι θα διεκδικήσει το Νο 8 σε ένα ματς στο ΟΑΚΑ βράδυ Παρασκευής (24/4) από το νικητή του Μπαρτσελόνα-Ερυθρός Αστέρας. Και αν το κατακτήσει; Τότε θα πέσει πάνω στον Ολυμπιακό για μια σειρά προημιτελικών μέχρι τελικής πτώσεως. Εννοείτε ότι και σε αυτή την περίπτωση οι Πράσινοι θα έχουν μειονέκτημα.

Έτσι ο πρώτος και καλύτερος ο Ολυμπιακός στην κανονική διάρκεια της Euroleague δεν σημαίνει ότι προέκυψε και δρόμος με ροδοπέταλα ως το ΟΑΚΑ και το final 4. Οι Ερυθρόλευκοι, όπως σημειώνουμε και πιο πάνω θα παίξουν στους προημιτελικούς με την ομάδα που θα πάρει το 8ο εισιτήριο.

Η διαδικασία των πλέι ιν ολοκληρώνεται την Παρασκευής στις 24 του Απρίλη, ενώ τα πλέι οφ ξεκινούν τέσσερις ημέρες μετά, δηλαδή στις 28.