Πέτσας: «Δεν θα ψηφίσω όλες τις άρσεις ασυλίας για τους βουλευτές της ΝΔ»
Ερωτηθείς ο κ. Πέτσας σε ποιους από τους βουλευτές που κατονομάζονται στη δικογραφία για τον ΟΠΕΚΕΠΕ αναφέρεται, απέφυγε να δώσει ονόματα
Την πρόθεσή του να μην υπερψηφίσει όλες τις αιτήσεις άρσης ασυλίας για βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας που κατονομάζονται στη δικογραφία για τον ΟΠΕΚΕΠΕ γνωστοποίησε ο Στέλιος Πέτσας.
Μιλώντας στον Alpha 98,9 και τον Γιώργο Ευγενίδη, ο βουλευτής της ΝΔ δήλωσε πως «δεν πρόκειται να ψηφίσω τις άρσεις ασυλίας για όλους τους συναδέλφους, καθώς θεωρώ ότι σε αρκετές περιπτώσεις δεν υπάρχει επαρκές νομικό έρεισμα, με βάση και το άρθρο 62 του Συντάγματος. Επομένως, δεν θα ψηφίσω υπέρ συλλήβδην».
Ο Πέτσας απέφυγε να δώσει ονόματα βουλευτών
Ερωτηθείς σε ποιους βουλευτές αναφέρεται, απέφυγε να δώσει ονόματα, τονίζοντας: «Δεν αποδέχομαι το τσουβάλιασμα. Άλλο είναι το γεγονός ότι κάποιοι συνάδελφοι ζητούν μόνοι τους την άρση της ασυλίας τους ώστε να μην κατηγορούνται πολιτικά πως κρύβουν κάτι, και άλλο είναι ο βουλευτής που ψηφίζει κατά συνείδηση να παραβλέψει το Σύνταγμα και τους νόμους».
Σύμφωνα με τον κ. Πέτσα, «το άρθρο 62 του Συντάγματος είναι απολύτως σαφές: οι βουλευτές δεν διώκονται για πράξεις που συνδέονται με την άσκηση των καθηκόντων τους. Αν υπάρχει έστω και ένας συνάδελφος από την αντιπολίτευση που πιστεύει ότι η διαβίβαση ενός μηνύματος από τον κ. Βαρτζόπουλο για έναν πολίτη δεν εντάσσεται στα κοινοβουλευτικά του καθήκοντα, τότε μιλάμε για την απόλυτη υποκρισία και για καταστρατήγηση του Συντάγματος».
Για το αν η στάση του αφορά λίγους ή πολλούς βουλευτές της ΝΔ, ο Στέλιος Πέτσας απάντησε: «Δεν θα ψηφίσω συλλήβδην τις άρσεις ασυλίας».
- Πέτσας: «Δεν θα ψηφίσω όλες τις άρσεις ασυλίας για τους βουλευτές της ΝΔ»
