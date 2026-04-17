Ο Χρήστος Λούλης και η Λένα Παπαληγούρα μπαίνουν στο «Έχω παιδιά»

Το «Έχω παιδιά» δεν είναι μια συνηθισμένη οικογενειακή κωμωδία και το αποδεικνύει ξανά, παίζοντας με τα όρια της τηλεοπτικής πραγματικότητας. Στο επεισόδιο της Δευτέρας 20 Απριλίου, η σειρά του MEGA φιλοξενεί τον Χρήστο Λούλη και τη Λένα Παπαληγούρα σε ένα ευφυές «κλείσιμο του ματιού» προς το κοινό.

Η αγαπημένη κωμική σειρά του MEGA, «Έχω παιδιά», συνεχίζει να αποτυπώνει με τον πιο ειλικρινή και σπαρταριστό τρόπο την καθημερινότητα μιας οικογένειας που δεν ησυχάζει ποτέ. Τα νέα επεισόδια έρχονται τη Δευτέρα 20 και την Τρίτη 21 Απριλίου στις 20:50.

Η ιστορία πίσω από το cameo

Ο Σταύρος (Λάμπρος Φισφής) στην προσπάθειά του να βγάλει τον Μιχάλη (Βασίλης Μαυρογεωργίου) από τη ρουτίνα της πατρότητας, τον παρασύρει σε μια περιπέτεια που κάθε άλλο παρά καθημερινή είναι. Οι δύο φίλοι και συνεργάτες στο Urbanic καταλήγουν στα γυρίσματα της αγαπημένης τους αστυνομικής σειράς, όχι όμως ως θεατές, αλλά ως κομπάρσοι.

Εκεί, έρχονται πρόσωπο με πρόσωπο με το πρωταγωνιστικό δίδυμο της σειράς που παρακολουθούν μανιωδώς: τον Χρήστο Λούλη και τη Λένα Παπαληγούρα, οι οποίοι εισβάλλουν στο σύμπαν του «Έχω παιδιά» υποδυόμενοι… τους εαυτούς τους. Για την ακρίβεια, τους βλέπουμε στο ρόλο των ηθοποιών που παίζουν τους δεινούς επιθεωρητές της Αστυνομίας της τηλεοπτικής σειράς στην οποία θα εμφανιστούν ως κομπάρσοι ο Σταύρος και ο Μιχάλης.

Πρόκειται ουσιαστικά για μια cameo εμφάνιση, μια σύντομη δηλαδή παρουσία γνωστών προσώπων που δεν ενσαρκώνουν κάποιον φανταστικό χαρακτήρα, αλλά τον εαυτό τους, ενισχύοντας την αίσθηση του ρεαλισμού και του αυτοσαρκασμού.

Η «παράδοση» των cameos στο «Έχω παιδιά»

Το σενάριο του Λάμπρου Φισφή συνεχίζει να χτίζει έναν κόσμο όπου οι ήρωες αλληλεπιδρούν με την ζωή εκεί έξω, όπως και με τα πρόσωπα της επικαιρότητας με απόλυτα φυσικό τρόπο.

Στο παρελθόν έχουμε απολαύσει και την cameo εμφάνιση της Φαίης Σκορδά, ως το «απωθημένο» του Τόνι που επισκέπτεται το Urbanic για το πάρτι της εταιρείας. Η συμμετοχή του Χρήστου Λούλη και της Λένας Παπαληγούρα έρχεται να προσθέσει ακόμα μία σπαρταριστή στιγμή στη σειρά που έχει γίνει η αγαπημένη συνήθεια των τηλεθεατών.