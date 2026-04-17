Παρασκευή 17 Απριλίου 2026
weather-icon 20o
Stream
# ΟΥΓΓΑΡΙΑ
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΙΡΑΝ
# ΤΕΜΠΗ
# ΥΠΟΚΛΟΠΕΣ
# ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ
# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΤΣΙΠΡΑΣ
# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΕΠΣΤΑΪΝ
# ΔΗΜΟΣΚΟΠΗΣΗ
# ΚΑΙΡΟΣ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
Ο Χρήστος Λούλης και η Λένα Παπαληγούρα μπαίνουν στο «Έχω παιδιά»
Media 17 Απριλίου 2026, 17:07

Ο Χρήστος Λούλης και η Λένα Παπαληγούρα μπαίνουν στο «Έχω παιδιά»

Οι ξεχωριστές cameo εμφανίσεις των δύο ηθοποιών στο νέο επεισόδιο της σειράς του MEGA «Έχω παιδιά», τη Δευτέρα 20 Απριλίου στις 20:50

Σύνταξη
Ακρόαση άρθρου
A
A
Vita.gr
Spotlight

Το «Έχω παιδιά» δεν είναι μια συνηθισμένη οικογενειακή κωμωδία και το αποδεικνύει ξανά, παίζοντας με τα όρια της τηλεοπτικής πραγματικότητας. Στο επεισόδιο της Δευτέρας 20 Απριλίου, η σειρά του MEGA φιλοξενεί τον Χρήστο Λούλη και τη Λένα Παπαληγούρα σε ένα ευφυές «κλείσιμο του ματιού» προς το κοινό.

Η αγαπημένη κωμική σειρά του MEGA, «Έχω παιδιά», συνεχίζει να αποτυπώνει με τον πιο ειλικρινή και σπαρταριστό τρόπο την καθημερινότητα μιας οικογένειας που δεν ησυχάζει ποτέ. Τα νέα επεισόδια έρχονται τη Δευτέρα 20 και την Τρίτη 21 Απριλίου στις 20:50.

Η ιστορία πίσω από το cameo

Ο Σταύρος (Λάμπρος Φισφής) στην προσπάθειά του να βγάλει τον Μιχάλη (Βασίλης Μαυρογεωργίου) από τη ρουτίνα της πατρότητας, τον παρασύρει σε μια περιπέτεια που κάθε άλλο παρά καθημερινή είναι. Οι δύο φίλοι και συνεργάτες στο Urbanic καταλήγουν στα γυρίσματα της αγαπημένης τους αστυνομικής σειράς, όχι όμως ως θεατές, αλλά ως κομπάρσοι.

Εκεί, έρχονται πρόσωπο με πρόσωπο με το πρωταγωνιστικό δίδυμο της σειράς που παρακολουθούν μανιωδώς: τον Χρήστο Λούλη και τη Λένα Παπαληγούρα, οι οποίοι εισβάλλουν στο σύμπαν του «Έχω παιδιά» υποδυόμενοι… τους εαυτούς τους. Για την ακρίβεια, τους βλέπουμε στο ρόλο των ηθοποιών που παίζουν τους δεινούς επιθεωρητές της Αστυνομίας της τηλεοπτικής σειράς στην οποία θα εμφανιστούν ως κομπάρσοι ο Σταύρος και ο Μιχάλης.

Πρόκειται ουσιαστικά για μια cameo εμφάνιση, μια σύντομη δηλαδή παρουσία γνωστών προσώπων που δεν ενσαρκώνουν κάποιον φανταστικό χαρακτήρα, αλλά τον εαυτό τους, ενισχύοντας την αίσθηση του ρεαλισμού και του αυτοσαρκασμού.

Η «παράδοση» των cameos στο «Έχω παιδιά»

Το σενάριο του Λάμπρου Φισφή συνεχίζει να χτίζει έναν κόσμο όπου οι ήρωες αλληλεπιδρούν με την ζωή εκεί έξω, όπως και με τα πρόσωπα της επικαιρότητας με απόλυτα φυσικό τρόπο.

Στο παρελθόν έχουμε απολαύσει και την cameo εμφάνιση της Φαίης Σκορδά, ως το «απωθημένο» του Τόνι που επισκέπτεται το Urbanic για το πάρτι της εταιρείας. Η συμμετοχή του Χρήστου Λούλη και της Λένας Παπαληγούρα έρχεται να προσθέσει ακόμα μία σπαρταριστή στιγμή στη σειρά που έχει γίνει η αγαπημένη συνήθεια των τηλεθεατών.

Headlines:
Δείτε όλες τις Τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο in.gr
Xρηματιστήριο Αθηνών
Χρηματιστήριο Αθηνών: Με άλμα υποδέχτηκε το άνοιγμα του Ορμούζ

googlenews

Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Vita.gr
Κόσμος
Ιράν: Άνοιξε τα Στενά του Ορμούζ όσο διαρκεί η εκεχειρία στο Λίβανο

inWellness
inTown
Ο «Αυτόχειρας» έρχεται στο θέατρο Αλκμήνη
inTickets 16.04.26

Ο «Αυτόχειρας» του Νικολάι Έρντμαν σε σκηνοθεσία του Θανάση Θεολόγη κάνει πρεμιέρα στις 17 Απριλίου. Παραστάσεις κάθε Σάββατο και Κυριακή στο θέατρο Αλκμήνη.

Σύνταξη
sp_banner_Desk
Media
Η Μάρω Κοντού στην Επίδαυρο: Μια αναδρομή σε μια σπουδαία πορεία και μια συγκινητική συνάντηση με το παρελθόν
Media 16.04.26

Η σπουδαία ηθοποιός Μάρω Κοντού είναι η πρώτη καλεσμένη στη νέα εκπομπή «Πάμε μια βόλτα;» της Νίκης Λυμπεράκη, που θα κάνει πρεμιέρα το Σάββατο 18 Απριλίου στις 20:50 στο MEGA

Σύνταξη
Media 14.04.26

Όλα όσα θα δούμε στο νέο επεισόδιο της σειράς Οι Αθώοι. Την Παρασκευή 17 Απριλίου, στις 22.10, στο MEGA

Σύνταξη
inStream - Ροή Ειδήσεων
Σε δύο μέτωπα οι εξελίξεις στην καταγγελία της ΚΑΕ Αμαρουσίου κατά Λιόλιου: Αθλητικός Εισαγγελέας και ΕΕΑ για σκιές σε ασυμβίβαστα, διοίκηση ομάδων και διαιτησίες – Τι απαντά ο πρόεδρος της ΕΟΚ
Μπάσκετ 17.04.26

Τι ζήτησε ο Γιάννης Βρούτσης. Τι αποφάσισε ο Γενικός Γραμματέας Αθλητισμού, Γιώργος Μαυρωτάς

Σύνταξη
Κενά στις εφαρμογές επαλήθευσης ηλικίας – «Χάκαραν» μέσα σε δύο λεπτά την πλατφόρμα της ΕΕ
Τεχνολογία 17.04.26

Eιδικοί στην κυβερνοασφάλεια ανέλυσαν τον κώδικα της εφαρμογής επαλήθευσης ηλικίας, όπου εντόπισαν αδυναμίες στον σχεδιασμό, εκφράζοντας επιφυλάξεις για την ασφάλεια και τη λειτουργικότητά της.

Σύνταξη
Η «τοξική κυβέρνηση» μιλάει για τοξικότητα, λέει η αντιπολίτευση – «Λαγός του Μητσοτάκη ο Γεωργιάδης»
«Κοίτα ποιος μιλάει» 17.04.26

Με την κυβέρνηση να «βαφτίζει» τοξικότητα ό,τι διατυπώνεται εναντίον της, φθάνοντας σε σημείο ακραίου λαϊκισμού, σύσσωμη η αντιπολίτευση αντιστρέφει τα «πυρά», ενώ υπογραμμίζει ότι ο Άδωνις Γεωργιάδης ενεργεί «υπό τις εντολές» του Κυριάκου Μητσοτάκη

Νατάσα Ρουγγέρη
Αρναούτογλου: Πότε αλλάζει το σκηνικό του καιρού – Έρχονται βροχές και πτώση της θερμοκρασίας
Ελλάδα 17.04.26

Ήπιος παραμένει ο καιρός μέχρι την αρχή της επόμενης εβδομάδας, ωστόσο στη συνέχεια χαλάει με βροχές και καταιγίδες από τα βόρεια και στη συνέχεια σε όλη τη χώρα σύμφωνα με τον Σάκη Αρναούτογλου

Σύνταξη
Κόρινθος: Από το Ψυχικό η 17χρονη που βρέθηκε νεκρή στη Διώρυγα – Την αναζητούσαν οι γονείς της, βρέθηκε σημείωμα
Ελλάδα 17.04.26

Η 17χρονη, κόρη γιατρού, είχε αποχωρήσει από το σπίτι της στο Ψυχικό το απόγευμα της Πέμπτης - Οι γονείς της δήλωσαν την εξαφάνισή της το ίδιο βράδυ στις αρχές και σήμερα το πρωί βρέθηκε νεκρή στον Ισθμό στην Κόρινθο

Σύνταξη
Φάμελλος: Ο Μητσοτάκης αν διαφωνεί με τον Γεωργιάδη πρέπει να τον διώξει, αν συμφωνεί είναι επικίνδυνος
ΣΥΡΙΖΑ 17.04.26

Πυρά του Σωκράτη Φάμελλου σε Άδωνι Γεωργιάδη και Παύλο Μαρινάκη για τις επιθέσεις στην ευρωπαϊκή εισαγγελία. Καλεί τον πρωθυπουργό να αποπέμψει τον υπουργό Υγείας

Σύνταξη
Ιράν: Τα Στενά του Ορμούζ «πλήρως ανοιχτά» κατά τη διάρκεια της εκεχειρίας στον Λίβανο
Κόσμος 17.04.26

Οι τιμές του πετρελαίου καταγράφουν μεγάλη πτώση μετά την ανακοίνωση από το Ιράν ότι τα στενά του Ορμούζ θα είναι πλήρως ανοικτά για το υπόλοιπο της κατάπαυσης του πυρός με τις ΗΠΑ.

Σύνταξη
Σε εξέλιξη η ανάπλαση της χερσαίας λιμενικής ζώνης Χερσονήσου
Αστική παρέμβαση 17.04.26

«Η ανάπλαση της λιμενικής ζώνης Λιμένα Χερσονήσου, αποτελεί ένα εξαιρετικά σύνθετο, κρίσιμο, αλλά και σημαντικό έργο για την ευρύτερη περιοχή» αναφέρει με δηλώσεις του ο Δήμαρχος Χερσονήσου.

Σύνταξη
Ο αγώνας ύπαρξης της Άρσεναλ
Premier League 17.04.26

Την Κυριακή στο Μάντσεστερ «δοκιμάζεται» με τη Σίτι εποχή εσωστρέφειας 21 χρόνων χωρίς τίτλο στην premier league

Γιάννης Κουριδάκος
Δημήτριος Ψαρρός: Εξετελέσθη, εδολοφονήθη μετά την μάχην, άνευ δίκης
Ανυποχώρητος παρά τις πιέσεις 17.04.26

«Ο Ψαρρός επλήρωσε με την ζωήν του την πίστιν του προς την αληθινήν Δημοκρατίαν και τον πραγματικόν απελευθερωτικόν αγώνα»

Βαγγέλης Στεργιόπουλος
«Παρέλυσε» το Δημόσιο στην Πορτογαλία – Γιατί απεργούν οι υπάλληλοι;
Κόσμος 17.04.26

Η κυβερνητική μεταρρύθμιση στοχεύει, μεταξύ άλλων, στην απλοποίηση των διαδικασιών απόλυσης και στην παροχή μεγαλύτερης ευελιξίας στις επιχειρήσεις για την οργάνωση του χρόνου εργασίας στην Πορτογαλία

Σύνταξη
ΕΛ.ΑΣ: Συνελήφθη 46χρονος για παιδική πορνογραφία – Είχε χιλιάδες αρχεία με υλικό σεξουαλικής κακοποίησης
Ελλάδα 17.04.26

Όπως ανακοινώθηκε από την ΕΛΑΣ, η διερεύνηση της υπόθεσης που αφορά σε παιδική πορνογραφία, ξεκίνησε έπειτα από αξιοποίηση πληροφοριακών στοιχείων που περιήλθαν από τη Europol

Σύνταξη
Πώς θα διορθώσετε λάθη στις αυτόματες φορολογικές δηλώσεις – Τα βήματα
ΑΑΔΕ 17.04.26

Επισημαίνεται ότι ο φόρος που έχει προσδιοριστεί μέσω της αυτόματης οριστικοποίησης δεν συμψηφίζεται αυτεπάγγελτα με τυχόν χρηματικές απαιτήσεις του φορολογούμενου έναντι του Δημοσίου

Σύνταξη
Must Read
Πρόωρες εκλογές βλέπει… η αγορά, ο Στουρνάρας τις ξορκίζει, «βράζουν» βιομηχανία και σούπερ μάρκετ, συν 14 δισ. στο ΧΑ, οι «σκιές» σε Εθνική και Coca Cola και τα βαριά ονόματα στη CrediaBank

Politico – Μέση Ανατολή: Από πόλεμο πέντε εβδομάδων σε σύγκρουση μηνών, σύμφωνα με το Πεντάγωνο

Η ανατομία του πένθους στο Ιράν – Πώς η κηδεία Χαμενεΐ κρίνει την επιβίωση του καθεστώτος

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Όσκαρ 2026: Στο τραπέζι η ακύρωση του κόκκινου χαλιού λόγω διεθνών εξελίξεων

Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Αδέλφια που μαλώνουν: Τι μαθαίνουν τα παιδιά μέσα από τις συγκρούσεις

Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην ελληνική οικονομία

in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Cookies