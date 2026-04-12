Σακελλαρίδης: Διανύουμε σκοτεινές ημέρες, το Πάσχα σηματοδοτεί το πέρασμα στο φως
Ο πρόεδρος της Νέας Αριστεράς υπογράμμισε ότι μέσα από τους συλλογικούς αγώνες μπαίνουν οι βάσεις για την αλλαγή που χρειάζεται ο ελληνικός λαός.
Τις εξελίξεις στην Ελλάδα και ολόκληρο τον πλανήτη, που γιορτάζει το Πάσχα στη σκιά πολέμων και συγκρούσεων, σχολίασε στο μήνυμά του για την Ανάσταση ο Γαβριήλ Σακελλαρίδης.
Ο πρόεδρος της Νέας Αριστεράς υπογράμμισε ότι το μήνυμα της Ανάστασης «σηματοδοτεί την αναγγέννηση, τη δημιουργία και την ελπίδα», υπογραμμίζοντας ότι «οι μέρες που διανύουμε είναι σκοτεινές για την ανθρωπότητα».
«Ζούμε σε έναν κόσμο όπου κυριαρχεί ο όλεθρος, ο παραλογισμός και η βαρβαρότητα. Σε έναν κόσμο όπου ο πόλεμος, η κλιματική κρίση και οι κοινωνικές ανισότητες τείνουν να γίνουν η νέα κανονικότητα» σημείωσε ο κ. Σακελλαρίδης.
«Την ίδια στιγμή στην Ελλάδα ο ελληνικός λαός δοκιμάζεται από την ακρίβεια, ενώ γύρω του χορεύουν δισεκατομμύρια σε σκάνδαλα και απευθείας αναθέσεις» πρόσθεσε κάνοντας αναφορά στα θέματα που κυριαρχούν στην ελληνική καθημερινότητα.
Ο πρόεδρος της Νέας Αριστεράς συμπλήρωσε ότι «το Πάσχα όμως σηματοδοτεί το πέρασμα από το σκοτάδι στο φως μέσα από τους συλλογικούς αγώνες και την αλληλεγγύη».
«Βάζουμε τις βάσεις και τα θεμέλια για την αλλαγή που χρειαζόμαστε. Χρόνια πολλά σε όλους και σε όλες. Καλό Πάσχα» κατέληξε στο μήνυμά του.
