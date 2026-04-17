Τρεις εβδομάδες απομένουν για το Final 4 του Basketball Champions League στην Μπανταλόνα και η διοργανώτρια έκανε γνωστές τις ώρες των αναμετρήσεων.

Την Πέμπτη 7 Μαΐου θα γίνουν οι δύο ημιτελικοί, με την ΑΕΚ να αντιμετωπίζει τη Μάλαγα στις 22:00. Νωρίτερα και συγκεκριμένα στις 19:00 η Ρίτας θα παίξει με την Τενερίφη.

Το Σάββατο 9 Μαΐου στις 18:00 θα γίνει ο μικρός τελικός και στις 21:00 ο μεγάλος τελικός που θα αναδείξει τον φετινό νικητή στη διοργάνωση.