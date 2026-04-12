Δένδιας: Στο επιτηρητικό φυλάκιο «126» στον Έβρο ο ΥΠΕΘΑ
Το επιτηρητικό φυλάκιο «126» στον Έβρο, στο Σουφλί, επισκέφθηκε την Κυριακή του Πάσχα ο υπουργός Εθνικής Άμυνας.
Με ανάρτηση στο κοινωνικό δίκτυο Χ ο κ. Δένδιας υπογράμμισε ότι «ανήμερα του εορτασμού της Ανάστασης του Θεανθρώπου, συνοδευόμενος από τον αρχηγό ΓΕΕΘΑ στρατηγό Δημήτριο Χούπη» είχε τη μεγάλη χαρά να ανταλλάξει «ευχές για το Πάσχα με τα στελέχη και τους οπλίτες θητείας που φρουρούν τα ανατολικά χερσαία σύνορα της πατρίδας μας» και όπως αναφέρει, «να τους εκφράσω την υπερηφάνεια μου για τις Ένοπλες Δυνάμεις μας».
Στο Επιτηρητικό Φυλάκιο «126» στον #Έβρο, ανήμερα του εορτασμού της Ανάστασης του Θεανθρώπου, συνοδευόμενος από τον Αρχηγό ΓΕΕΘΑ Στρατηγό Δημήτριο Χούπη.
Είχα τη μεγάλη χαρά να ανταλλάξω ευχές για το #Πάσχα με τα στελέχη και τους οπλίτες θητείας που φρουρούν τα ανατολικά… pic.twitter.com/qpSC9GZq0D
— Nikos Dendias (@NikosDendias) April 12, 2026
