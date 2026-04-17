Παρασκευή 17 Απριλίου 2026
Κενά στις εφαρμογές επαλήθευσης ηλικίας – «Χάκαραν» μέσα σε δύο λεπτά την πλατφόρμα της ΕΕ
Τεχνολογία 17 Απριλίου 2026, 18:03

Κενά στις εφαρμογές επαλήθευσης ηλικίας – «Χάκαραν» μέσα σε δύο λεπτά την πλατφόρμα της ΕΕ

Eιδικοί στην κυβερνοασφάλεια ανέλυσαν τον κώδικα της εφαρμογής επαλήθευσης ηλικίας, όπου εντόπισαν αδυναμίες στον σχεδιασμό, εκφράζοντας επιφυλάξεις για την ασφάλεια και τη λειτουργικότητά της.

«Μην κάθεσαι σταυροπόδι!» – Επιβαρύνεται πράγματι η μέση;

Σε όλη την Ευρώπη βρίσκεται σε εξέλιξη μια προσπάθεια περιορισμού της χρήσης ιστοσελίδων κοινωνικής δικτύωσης από παιδιά κάτων των 15 ετών, προκειμένου αυτά να προσπατευθούν από τις επιπτώσεις της εξάρτησης από τα social media.

Ένα από τα εργαλεία που αναμένεται να παίξει σημαντικό ρόλο σε αυτό είναι η νέα εφαρμογή επαλήθευσης ηλικίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης, μέσα από την οποία θα μπορούν να εισέρχονται στις διαδικτυακές πλατφόρμες όσα άτομα είναι πάνω από 15 ετών.

Η εφαρμογή αυτή είναι έτοιμη και αναμένεται να τεθεί σύντομα σε χρήση, όπως ανακοίνωσε την Τετάρτη (15/4) η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν.

Κενά ασφαλείας στον κώδικα

Η πρόεδρος της Κομισιόν υπογράμμισε ότι η εφαρμογή είναι ανοιχτού κώδικα, επιτρέποντας σε οποιονδήποτε να την εξετάσει.

Ωστόσο, όπως αναφέρει το Politico, ειδικοί στην κυβερνοασφάλεια που ανέλυσαν άμεσα τον κώδικά της εντόπισαν αδυναμίες στον σχεδιασμό, εκφράζοντας επιφυλάξεις για την ασφάλεια και τη λειτουργικότητά της.

Η υπόθεση εξελίσσεται σε εν δυνάμει επικοινωνιακή δοκιμασία για τις Βρυξέλλες, αναδεικνύοντας βαθύτερες διαφωνίες μεταξύ υπερασπιστών της ιδιωτικότητας, οργανώσεων για τα δικαιώματα των παιδιών, τεχνολογικών εταιρειών και πολιτικών σχετικά με τον βέλτιστο τρόπο προστασίας των ανηλίκων στο διαδίκτυο.

Χαρακτηριστικά, ο ειδικός ασφάλειας Πολ Μουρ ανέφερε ότι η εφαρμογή αποθηκεύει ευαίσθητα δεδομένα στη συσκευή του χρήστη χωρίς επαρκή προστασία, υποστηρίζοντας μάλιστα ότι κατάφερε να την παραβιάσει μέσα σε λίγα λεπτά. Αντίστοιχες ανησυχίες εξέφρασε και ο Γάλλος ειδικός Μπατίστ Ρομπέρ, σημειώνοντας ότι μπορούν να παρακαμφθούν ακόμη και οι μηχανισμοί βιομετρικής επαλήθευσης.

«Υπάρχουν περιθώρια βελτίωσης»

Παρά την κριτική, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή επέμεινε την Παρασκευή (17/4) ότι η εφαρμογή είναι τεχνικά έτοιμη. Η εκπρόσωπος Πάουλα Πίνιο παραδέχθηκε πάντως ότι υπάρχουν περιθώρια βελτίωσης.

Πολλοί ειδικοί εκφράζουν φόβους ότι μια βιαστική κυκλοφορία, χωρίς την πλήρη αντιμετώπιση των προβλημάτων ασφαλείας, θα μπορούσε να πλήξει την εμπιστοσύνη των πολιτών σε μελλοντικά ψηφιακά εργαλεία, όπως τα ευρωπαϊκά ψηφιακά πορτοφόλια ταυτότητας.

Η διαμάχη γύρω από την εφαρμογή φέρνει στην επιφάνεια έναν ευρύτερο διχασμό για το πώς πρέπει να ρυθμίζεται η πρόσβαση των χρηστών στο διαδίκτυο — από περιεχόμενο ενηλίκων έως τα social media.

Στο πλαίσιο αυτό, η ΕΕ προωθεί λύσεις επαλήθευσης ηλικίας, με στόχο την ενίσχυση της προστασίας των παιδιών. Η εφαρμογή δίνει τη δυνατότητα στους χρήστες να επιβεβαιώνουν την ηλικία τους μέσω διαβατηρίου, ταυτότητας ή αξιόπιστων παρόχων, όπως οι τράπεζες, ενώ οι πλατφόρμες θα λαμβάνουν μόνο την πληροφορία αν κάποιος πληροί το ηλικιακό όριο — χωρίς πρόσβαση σε επιπλέον προσωπικά δεδομένα.

Όπως υπογραμμίζεται, η τεχνολογία επαλήθευσης ηλικίας δεν είναι ακόμη επαρκώς ώριμη ώστε να εγγυηθεί την προστασία της ιδιωτικότητας. Επιπλέον, υποστηρίζουν ότι τέτοια συστήματα μπορούν εύκολα να παρακαμφθούν μέσω εργαλείων όπως τα εικονικά ιδιωτικά δίκτυα (VPN), τα οποία αποκρύπτουν την τοποθεσία των χρηστών.

Ταυτόχρονα, τα κράτη-μέλη μπορούν να αναπτύξουν δικές τους συμβατές εφαρμογές, ώστε να διασφαλιστεί η ενιαία λειτουργία των ελέγχων σε όλη την Ένωση. Κάτι τέτοιο συμβαίνει και στην Ελλάδα, με το υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης να έχει δημιουργήσει το Kids Wallet.

Xρηματιστήριο Αθηνών
Χρηματιστήριο Αθηνών: Με άλμα υποδέχτηκε το άνοιγμα του Ορμούζ

Χρηματιστήριο Αθηνών: Με άλμα υποδέχτηκε το άνοιγμα του Ορμούζ

«Μην κάθεσαι σταυροπόδι!» – Επιβαρύνεται πράγματι η μέση;

Κόσμος
Ιράν: Άνοιξε τα Στενά του Ορμούζ όσο διαρκεί η εκεχειρία στο Λίβανο

Ιράν: Άνοιξε τα Στενά του Ορμούζ όσο διαρκεί η εκεχειρία στο Λίβανο

Ο «Αυτόχειρας» έρχεται στο θέατρο Αλκμήνη
Ο «Αυτόχειρας» έρχεται στο θέατρο Αλκμήνη

Ο «Αυτόχειρας» του Νικολάι Έρντμαν σε σκηνοθεσία του Θανάση Θεολόγη κάνει πρεμιέρα στις 17 Απριλίου. Παραστάσεις κάθε Σάββατο και Κυριακή στο θέατρο Αλκμήνη.

H ωκεάνια κυκλοφορία στον Ατλαντικό «οδεύει προς κατάρρευση» – Απειλή για το κλίμα της Ευρώπης
Κλιματική αλλαγή 17.04.26

H ωκεάνια κυκλοφορία στον Ατλαντικό «οδεύει προς κατάρρευση» – Απειλή για το κλίμα της Ευρώπης

Το σύστημα AMOC στον Ατλαντικό περιλαμβάνει το γνωστό Ρεύμα του Κόλπου, το οποίο κρατά θερμή τη Βορειοδυτική Ευρώπη. Αν καταρρεύσει, η Βρετανία θα γίνει ψυχρή σαν τη Σουηδία.

Περιβαλλοντικές οργανώσεις κατά ΥΠΕΝ για την πολεοδόμηση σε περιοχές Natura
«Ασκός του Αιόλου» 16.04.26

Περιβαλλοντικές οργανώσεις κατά ΥΠΕΝ για την πολεοδόμηση σε περιοχές Natura

To υπουργείο διαβεβαιώνει ότι η πολεοδόμηση σε περιοχές Natura 2000 απαιτεί ειδικές περιβαλλοντικές μελέτες, ωστόσο οι οργανώσεις καταγγέλλουν ότι το μέτρο είναι προσχηματικό.

O πόλεμος των Lego – Μπλόκο του YouTube στα viral αντιαμερικανικά βίντεο του «Mr Explosive»
Τεχνολογία 16.04.26

O πόλεμος των Lego – Μπλόκο του YouTube στα viral αντιαμερικανικά βίντεο του «Mr Explosive»

Τα καλοφτιαγμένα βίντεο με χαρακτήρες Lego σατιρίζουν τον Τραμπ και τον εμπλέκουν στο σκάνδαλο Έπσταϊν. Ο δημιουργός τους, Μr Explosive, είχε παραδεχτεί ότι δουλεύει για το Ιράν.

Η «αποικία» του πλαστικού: Η αόρατη απειλή που «κυλάει» στις αρτηρίες μας
Σοκαριστική έρευνα 15.04.26

Η «αποικία» του πλαστικού: Η αόρατη απειλή που «κυλάει» στις αρτηρίες μας

Ξεχάστε τις χελώνες και τη ρύπανση των ωκεανών. Μια ιστορική ιατρική μελέτη αποκαλύπτει τη νέα, τρομακτική πραγματικότητα: τα μικροπλαστικά δεν βρίσκονται πλέον απλώς στο περιβάλλον, αλλά έχουν εισβάλει στα κύτταρα και τις αρτηρίες μας, τετραπλασιάζοντας τον κίνδυνο για εμφράγματα και εγκεφαλικά.

Η εισβολή των bot: Οι άνθρωποι είμαστε πλέον μειοψηφία στο ίντερνετ
Ψηφιακή κατάληψη 15.04.26

Η εισβολή των bot: Οι άνθρωποι είμαστε πλέον μειοψηφία στο ίντερνετ

Η ψευδαίσθηση της ανθρώπινης κυριαρχίας στον ψηφιακό κόσμο καταρρέει. Η ετήσια έκθεση της Imperva αποκαλύπτει ότι η μη-ανθρώπινη κίνηση (bots) έχει ξεπεράσει το 50% του συνολικού διαδικτύου, μετατρέποντας το timeline μας σε ένα πεδίο μάχης μεταξύ αλγορίθμων, όπου ο άνθρωπος είναι πλέον απλός θεατής.

Το τέλος του τυχαίου: Γιατί οι ψηφιακές σου επιλογές είναι απλώς μια ψευδαίσθηση ελεύθερης βούλησης
Χειραγώγηση 15.04.26

Το τέλος του τυχαίου: Γιατί οι ψηφιακές σου επιλογές είναι απλώς μια ψευδαίσθηση ελεύθερης βούλησης

Νομίζεις ότι οι ψηφιακές σου επιλογές είναι δικές σου; Η έρευνα πίσω από το φαινόμενο της «Αλγοριθμικής Ισοπέδωσης» αποκαλύπτει πώς οι τεχνολογικοί κολοσσοί αντικατέστησαν την ελεύθερη βούληση με προδιαγεγραμμένα μαθηματικά μοντέλα.

«Ρώσοι χάκερ» παραβίασαν λογαριασμούς email του ΓΕΕΘΑ
Ελλάδα 15.04.26

«Ρώσοι χάκερ» παραβίασαν λογαριασμούς email του ΓΕΕΘΑ - Αποκάλυψη Reuters

Οι χάκερ έκλεψαν email από 28 λογαριασμούς του ΓΕΕΘΑ και σε δύο περιπτώσεις κατάφεραν να προωθήσουν όλα τα εισερχόμενα σε δικό τους διακομιστή. Τα μηνύματα, πάντως, «δεν ήταν διαβαθμισμένα».

Παιδιά και social media: Οι Βρυξέλλες ανακοινώνουν ότι το app της ΕΕ για την επαλήθευση ηλικίας είναι έτοιμο
Παιδιά και social media 15.04.26

Οι Βρυξέλλες ανακοινώνουν ότι το app της ΕΕ για την επαλήθευση ηλικίας είναι έτοιμο

Η επικεφαλής ψηφιακών θεμάτων της ΕΕ, δήλωσε ότι η Ένωση σχεδιάζει να θεσπίσει μηχανισμό συντονισμού για να διασφαλίσει ότι η επαλήθευση της ηλικίας εφαρμόζεται σε όλα τα διάφορα εθνικά συστήματα

Σε δύο μέτωπα οι εξελίξεις στην καταγγελία της ΚΑΕ Αμαρουσίου κατά Λιόλιου: Αθλητικός Εισαγγελέας και ΕΕΑ για σκιές σε ασυμβίβαστα, διοίκηση ομάδων και διαιτησίες – Τι απαντά ο πρόεδρος της ΕΟΚ
Μπάσκετ 17.04.26

Σε δύο μέτωπα οι εξελίξεις στην καταγγελία της ΚΑΕ Αμαρουσίου κατά Λιόλιου: Αθλητικός Εισαγγελέας και ΕΕΑ για σκιές σε ασυμβίβαστα, διοίκηση ομάδων και διαιτησίες – Τι απαντά ο πρόεδρος της ΕΟΚ

Τι ζήτησε ο Γιάννης Βρούτσης. Τι αποφάσισε ο Γενικός Γραμματέας Αθλητισμού, Γιώργος Μαυρωτάς

Η «τοξική κυβέρνηση» μιλάει για τοξικότητα, λέει η αντιπολίτευση – «Λαγός του Μητσοτάκη ο Γεωργιάδης»
«Κοίτα ποιος μιλάει» 17.04.26

Η «τοξική κυβέρνηση» μιλάει για τοξικότητα, λέει η αντιπολίτευση – «Λαγός του Μητσοτάκη ο Γεωργιάδης»

Με την κυβέρνηση να «βαφτίζει» τοξικότητα ό,τι διατυπώνεται εναντίον της, φθάνοντας σε σημείο ακραίου λαϊκισμού, σύσσωμη η αντιπολίτευση αντιστρέφει τα «πυρά», ενώ υπογραμμίζει ότι ο Άδωνις Γεωργιάδης ενεργεί «υπό τις εντολές» του Κυριάκου Μητσοτάκη

Αρναούτογλου: Πότε αλλάζει το σκηνικό του καιρού – Έρχονται βροχές και πτώση της θερμοκρασίας
Ελλάδα 17.04.26

Αρναούτογλου: Πότε αλλάζει το σκηνικό του καιρού – Έρχονται βροχές και πτώση της θερμοκρασίας

Ήπιος παραμένει ο καιρός μέχρι την αρχή της επόμενης εβδομάδας, ωστόσο στη συνέχεια χαλάει με βροχές και καταιγίδες από τα βόρεια και στη συνέχεια σε όλη τη χώρα σύμφωνα με τον Σάκη Αρναούτογλου

Κόρινθος: Από το Ψυχικό η 17χρονη που βρέθηκε νεκρή στη Διώρυγα – Την αναζητούσαν οι γονείς της, βρέθηκε σημείωμα
Ελλάδα 17.04.26

Κόρινθος: Από το Ψυχικό η 17χρονη που βρέθηκε νεκρή στη Διώρυγα – Την αναζητούσαν οι γονείς της, βρέθηκε σημείωμα

Η 17χρονη, κόρη γιατρού, είχε αποχωρήσει από το σπίτι της στο Ψυχικό το απόγευμα της Πέμπτης - Οι γονείς της δήλωσαν την εξαφάνισή της το ίδιο βράδυ στις αρχές και σήμερα το πρωί βρέθηκε νεκρή στον Ισθμό στην Κόρινθο

Φάμελλος: Ο Μητσοτάκης αν διαφωνεί με τον Γεωργιάδη πρέπει να τον διώξει, αν συμφωνεί είναι επικίνδυνος
ΣΥΡΙΖΑ 17.04.26

Φάμελλος: Ο Μητσοτάκης αν διαφωνεί με τον Γεωργιάδη πρέπει να τον διώξει, αν συμφωνεί είναι επικίνδυνος

Πυρά του Σωκράτη Φάμελλου σε Άδωνι Γεωργιάδη και Παύλο Μαρινάκη για τις επιθέσεις στην ευρωπαϊκή εισαγγελία. Καλεί τον πρωθυπουργό να αποπέμψει τον υπουργό Υγείας

Ιράν: Τα Στενά του Ορμούζ «πλήρως ανοιχτά» κατά τη διάρκεια της εκεχειρίας στον Λίβανο
Κόσμος 17.04.26

Ιράν: Τα Στενά του Ορμούζ «πλήρως ανοιχτά» κατά τη διάρκεια της εκεχειρίας στον Λίβανο

Οι τιμές του πετρελαίου καταγράφουν μεγάλη πτώση μετά την ανακοίνωση από το Ιράν ότι τα στενά του Ορμούζ θα είναι πλήρως ανοικτά για το υπόλοιπο της κατάπαυσης του πυρός με τις ΗΠΑ.

Σε εξέλιξη η ανάπλαση της χερσαίας λιμενικής ζώνης Χερσονήσου
Αστική παρέμβαση 17.04.26

Σε εξέλιξη η ανάπλαση της χερσαίας λιμενικής ζώνης Χερσονήσου

«Η ανάπλαση της λιμενικής ζώνης Λιμένα Χερσονήσου, αποτελεί ένα εξαιρετικά σύνθετο, κρίσιμο, αλλά και σημαντικό έργο για την ευρύτερη περιοχή» αναφέρει με δηλώσεις του ο Δήμαρχος Χερσονήσου.

Ο αγώνας ύπαρξης της Άρσεναλ
Premier League 17.04.26

Ο αγώνας ύπαρξης της Άρσεναλ

Την Κυριακή στο Μάντσεστερ «δοκιμάζεται» με τη Σίτι εποχή εσωστρέφειας 21 χρόνων χωρίς τίτλο στην premier league

Δημήτριος Ψαρρός: Εξετελέσθη, εδολοφονήθη μετά την μάχην, άνευ δίκης
Ανυποχώρητος παρά τις πιέσεις 17.04.26

Δημήτριος Ψαρρός: Ανακρίβειαι...

«Ο Ψαρρός επλήρωσε με την ζωήν του την πίστιν του προς την αληθινήν Δημοκρατίαν και τον πραγματικόν απελευθερωτικόν αγώνα»

«Παρέλυσε» το Δημόσιο στην Πορτογαλία – Γιατί απεργούν οι υπάλληλοι;
Κόσμος 17.04.26

«Παρέλυσε» το Δημόσιο στην Πορτογαλία – Γιατί απεργούν οι υπάλληλοι;

Η κυβερνητική μεταρρύθμιση στοχεύει, μεταξύ άλλων, στην απλοποίηση των διαδικασιών απόλυσης και στην παροχή μεγαλύτερης ευελιξίας στις επιχειρήσεις για την οργάνωση του χρόνου εργασίας στην Πορτογαλία

ΕΛ.ΑΣ: Συνελήφθη 46χρονος για παιδική πορνογραφία – Είχε χιλιάδες αρχεία με υλικό σεξουαλικής κακοποίησης
Ελλάδα 17.04.26

Συνελήφθη 46χρονος για παιδική πορνογραφία - Είχε χιλιάδες αρχεία με υλικό σεξουαλικής κακοποίησης

Όπως ανακοινώθηκε από την ΕΛΑΣ, η διερεύνηση της υπόθεσης που αφορά σε παιδική πορνογραφία, ξεκίνησε έπειτα από αξιοποίηση πληροφοριακών στοιχείων που περιήλθαν από τη Europol

Πώς θα διορθώσετε λάθη στις αυτόματες φορολογικές δηλώσεις – Τα βήματα
ΑΑΔΕ 17.04.26

Πώς θα διορθώσετε λάθη στις αυτόματες φορολογικές δηλώσεις – Τα βήματα

Επισημαίνεται ότι ο φόρος που έχει προσδιοριστεί μέσω της αυτόματης οριστικοποίησης δεν συμψηφίζεται αυτεπάγγελτα με τυχόν χρηματικές απαιτήσεις του φορολογούμενου έναντι του Δημοσίου

Πρόωρες εκλογές βλέπει… η αγορά, ο Στουρνάρας τις ξορκίζει, «βράζουν» βιομηχανία και σούπερ μάρκετ, συν 14 δισ. στο ΧΑ, οι «σκιές» σε Εθνική και Coca Cola και τα βαριά ονόματα στη CrediaBank

Politico – Μέση Ανατολή: Από πόλεμο πέντε εβδομάδων σε σύγκρουση μηνών, σύμφωνα με το Πεντάγωνο

Η ανατομία του πένθους στο Ιράν – Πώς η κηδεία Χαμενεΐ κρίνει την επιβίωση του καθεστώτος

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Όσκαρ 2026: Στο τραπέζι η ακύρωση του κόκκινου χαλιού λόγω διεθνών εξελίξεων

Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Αδέλφια που μαλώνουν: Τι μαθαίνουν τα παιδιά μέσα από τις συγκρούσεις

Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην ελληνική οικονομία

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

