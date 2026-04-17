Κενά στις εφαρμογές επαλήθευσης ηλικίας – «Χάκαραν» μέσα σε δύο λεπτά την πλατφόρμα της ΕΕ

Σε όλη την Ευρώπη βρίσκεται σε εξέλιξη μια προσπάθεια περιορισμού της χρήσης ιστοσελίδων κοινωνικής δικτύωσης από παιδιά κάτων των 15 ετών, προκειμένου αυτά να προσπατευθούν από τις επιπτώσεις της εξάρτησης από τα social media.

Ένα από τα εργαλεία που αναμένεται να παίξει σημαντικό ρόλο σε αυτό είναι η νέα εφαρμογή επαλήθευσης ηλικίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης, μέσα από την οποία θα μπορούν να εισέρχονται στις διαδικτυακές πλατφόρμες όσα άτομα είναι πάνω από 15 ετών.

Η εφαρμογή αυτή είναι έτοιμη και αναμένεται να τεθεί σύντομα σε χρήση, όπως ανακοίνωσε την Τετάρτη (15/4) η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν.

Κενά ασφαλείας στον κώδικα

Η πρόεδρος της Κομισιόν υπογράμμισε ότι η εφαρμογή είναι ανοιχτού κώδικα, επιτρέποντας σε οποιονδήποτε να την εξετάσει.

Ωστόσο, όπως αναφέρει το Politico, ειδικοί στην κυβερνοασφάλεια που ανέλυσαν άμεσα τον κώδικά της εντόπισαν αδυναμίες στον σχεδιασμό, εκφράζοντας επιφυλάξεις για την ασφάλεια και τη λειτουργικότητά της.

Η υπόθεση εξελίσσεται σε εν δυνάμει επικοινωνιακή δοκιμασία για τις Βρυξέλλες, αναδεικνύοντας βαθύτερες διαφωνίες μεταξύ υπερασπιστών της ιδιωτικότητας, οργανώσεων για τα δικαιώματα των παιδιών, τεχνολογικών εταιρειών και πολιτικών σχετικά με τον βέλτιστο τρόπο προστασίας των ανηλίκων στο διαδίκτυο.

Χαρακτηριστικά, ο ειδικός ασφάλειας Πολ Μουρ ανέφερε ότι η εφαρμογή αποθηκεύει ευαίσθητα δεδομένα στη συσκευή του χρήστη χωρίς επαρκή προστασία, υποστηρίζοντας μάλιστα ότι κατάφερε να την παραβιάσει μέσα σε λίγα λεπτά. Αντίστοιχες ανησυχίες εξέφρασε και ο Γάλλος ειδικός Μπατίστ Ρομπέρ, σημειώνοντας ότι μπορούν να παρακαμφθούν ακόμη και οι μηχανισμοί βιομετρικής επαλήθευσης.

«Υπάρχουν περιθώρια βελτίωσης»

Παρά την κριτική, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή επέμεινε την Παρασκευή (17/4) ότι η εφαρμογή είναι τεχνικά έτοιμη. Η εκπρόσωπος Πάουλα Πίνιο παραδέχθηκε πάντως ότι υπάρχουν περιθώρια βελτίωσης.

Πολλοί ειδικοί εκφράζουν φόβους ότι μια βιαστική κυκλοφορία, χωρίς την πλήρη αντιμετώπιση των προβλημάτων ασφαλείας, θα μπορούσε να πλήξει την εμπιστοσύνη των πολιτών σε μελλοντικά ψηφιακά εργαλεία, όπως τα ευρωπαϊκά ψηφιακά πορτοφόλια ταυτότητας.

Η διαμάχη γύρω από την εφαρμογή φέρνει στην επιφάνεια έναν ευρύτερο διχασμό για το πώς πρέπει να ρυθμίζεται η πρόσβαση των χρηστών στο διαδίκτυο — από περιεχόμενο ενηλίκων έως τα social media.

Στο πλαίσιο αυτό, η ΕΕ προωθεί λύσεις επαλήθευσης ηλικίας, με στόχο την ενίσχυση της προστασίας των παιδιών. Η εφαρμογή δίνει τη δυνατότητα στους χρήστες να επιβεβαιώνουν την ηλικία τους μέσω διαβατηρίου, ταυτότητας ή αξιόπιστων παρόχων, όπως οι τράπεζες, ενώ οι πλατφόρμες θα λαμβάνουν μόνο την πληροφορία αν κάποιος πληροί το ηλικιακό όριο — χωρίς πρόσβαση σε επιπλέον προσωπικά δεδομένα.

Όπως υπογραμμίζεται, η τεχνολογία επαλήθευσης ηλικίας δεν είναι ακόμη επαρκώς ώριμη ώστε να εγγυηθεί την προστασία της ιδιωτικότητας. Επιπλέον, υποστηρίζουν ότι τέτοια συστήματα μπορούν εύκολα να παρακαμφθούν μέσω εργαλείων όπως τα εικονικά ιδιωτικά δίκτυα (VPN), τα οποία αποκρύπτουν την τοποθεσία των χρηστών.

Ταυτόχρονα, τα κράτη-μέλη μπορούν να αναπτύξουν δικές τους συμβατές εφαρμογές, ώστε να διασφαλιστεί η ενιαία λειτουργία των ελέγχων σε όλη την Ένωση. Κάτι τέτοιο συμβαίνει και στην Ελλάδα, με το υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης να έχει δημιουργήσει το Kids Wallet.