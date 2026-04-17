newspaper
Παρασκευή 17 Απριλίου 2026
weather-icon 18o
Stream

in
newspaper

Σημαντική είδηση:
17.04.2026 | 09:15
Βροχές και αφρικανική σκόνη την Παρασκευή - Πού θα σημειωθούν καταιγίδες
# ΟΥΓΓΑΡΙΑ
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΙΡΑΝ
# ΤΕΜΠΗ
# ΥΠΟΚΛΟΠΕΣ
# ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ
# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΤΣΙΠΡΑΣ
# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΕΠΣΤΑΪΝ
# ΔΗΜΟΣΚΟΠΗΣΗ
# ΚΑΙΡΟΣ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
Ελλάδα 17 Απριλίου 2026, 10:12

Ο αυτόματος πωλητής βρέθηκε στο μικροσκόπιο στοχευμένων αστυνομικών ελέγχων στη Θεσσαλονίκη, με στόχο την αντιμετώπιση της διακίνησης ναρκωτικών

Σύνταξη
A
A
Vita.gr
Αυτός θεωρείται ο αόρατος «μαέστρος» της μνήμης

Αυτός θεωρείται ο αόρατος «μαέστρος» της μνήμης

Spotlight

Στη σύλληψη μιας 47χρονης προχώρησε η Αστυνομία στη Θεσσαλονίκη, καθώς ο αυτόματος πωλητής προϊόντων κάνναβης που κατείχε και διαχειριζόταν δεν είχε σύστημα που να ταυτοποιεί την ηλικία, προκειμένου να προστατεύονται οι ανήλικοι.

Το αυτόματο μηχάνημα πώλησης κάνναβης δεν πληρούσε τις νόμιμες προδιαγραφές λειτουργίας σε δημόσιο χώρο

Το μεσημέρι της Πέμπτης, ο αυτόματος πωλητής βρέθηκε στο μικροσκόπιο στοχευμένων αστυνομικών ελέγχων, με στόχο την αντιμετώπιση της διακίνησης ναρκωτικών, στο πλαίσιο υλοποίησης ειδικού επιχειρησιακού σχεδιασμού δράσεων, όπως αναφέρεται σε ανακοίνωση της ΕΛ.ΑΣ.

Στο πλαίσιο του ελέγχου, διαπιστώθηκε ότι το μηχάνημα που ήταν εγκατεστημένο στον Εύοσμο Θεσσαλονίκης δεν πληρούσε τις νόμιμες προδιαγραφές λειτουργίας σε δημόσιο χώρο, με αποτέλεσμα της σύλληψη της διαχειρίστριας της εταιρείας.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση της Αστυνομίας, διαπιστώθηκε ότι ως εκ τούτου το μηχάνημα επέτρεπε την ανεξέλεγκτη πρόσβαση σε προϊόντα κάνναβης ακόμα και σε ανήλικους, δεδομένου ότι δεν είχε εγκατεστημένο σύστημα ηλεκτρονικής ταυτοποίησης ηλικίας. Επιπλέον, οι συναλλαγές πραγματοποιούνταν αποκλειστικά με τη χρήση τραπεζικής κάρτας και δεν δεχόταν κέρματα και χαρτονομίσματα.

Θεσσαλονίκη: Κατασχέθηκαν πάνω από 300 συσκευασίες

Από τις προθήκες του μηχανήματος κατασχέθηκαν συνολικά 362 συσκευασίες που περιείχαν άνθη κάνναβης, εκχύλισμα σε μορφή σοκολάτας και προτυλιγμένα τσιγάρα υψηλής συγκέντρωσης.

Οι συσκευασίες έφεραν ενδείξεις ότι πρόκειται για νόμιμα προϊόντα, κάτι που εξετάζεται στο πλαίσιο της προανάκρισης.

Για την υπόθεση σχηματίστηκε δικογραφία από το Τμήμα Άμεσης Επέμβασης Ναρκωτικών της Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Θεσσαλονίκης.

Headlines:
Δείτε όλες τις Τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο in.gr
Economy
Στενά του Ορμούζ: Πόσο πλήττει την ελληνική οικονομία το κλείσιμο του περάσματος

Στενά του Ορμούζ: Πόσο πλήττει την ελληνική οικονομία το κλείσιμο του περάσματος

googlenews

Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Vita.gr
Αυτός θεωρείται ο αόρατος «μαέστρος» της μνήμης

Αυτός θεωρείται ο αόρατος «μαέστρος» της μνήμης

Κόσμος
Ισραήλ: Στόχος ομάδα ασθενοφόρων στον Λίβανο, παρά την εκεχειρία

Ισραήλ: Στόχος ομάδα ασθενοφόρων στον Λίβανο, παρά την εκεχειρία

inWellness
inTown
Ο «Αυτόχειρας» έρχεται στο θέατρο Αλκμήνη
inTickets 16.04.26

Ο «Αυτόχειρας» έρχεται στο θέατρο Αλκμήνη

Ο «Αυτόχειρας» του Νικολάι Έρντμαν σε σκηνοθεσία του Θανάση Θεολόγη κάνει πρεμιέρα στις 17 Απριλίου. Παραστάσεις κάθε Σάββατο και Κυριακή στο θέατρο Αλκμήνη.

Σύνταξη
sp_banner_Desk
Stream newspaper
Σε βαρύ κλίμα το συνέδριο της ΓΣΕΕ – Υποψήφιος ξανά ο Γιάννης Παναγόπουλος
Ελλάδα 17.04.26

Η ουσιαστική έναρξη του συνεδρίου της ΓΣΕΕ θα πραγματοποιηθεί σήμερα με τη συμμετοχή περίπου 400 συνέδρων οι οποίοι εκπροσωπούν εκατοντάδες χιλιάδες εργαζόμενους της χώρας

Κώστας Παπαδής
Κεφαλονιά: «Σήμερα έχω τον γάμο και την κηδεία της κόρης μου» – Συγκλονίζει ο πατέρας της 19χρονης
Θλίψη 17.04.26

«Μου έλεγε 'είσαι μεγάλος, μη μου πάθεις τίποτα, θέλω να με συνοδεύσεις στην εκκλησιά' - Την έντυσα νυφούλα και πήγα και της είπα 'εδώ είμαι'» λέει ο πατέρας της - Σήμερα η απολογία των κατηγορουμένων

Σύνταξη
Μυστήριο για σοβαρό τραυματισμό 17χρονης στην Κοζάνη – Νοσηλεύεται με κάταγμα κρανίου και ρήξη τυμπάνου
Σχηματίστηκε δικογραφία 17.04.26

Η νεαρή υπέστη κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις και ρήξη τυμπάνου, χωρίς κάποιος να γνωρίζει τα αίτια και τις συνθήκες του τραυματισμού. Το περιστατικό συνέβη στο κέντρο της Κοζάνης

Σύνταξη
Β. Κικίλιας: Εγκρίθηκε το Master Plan του Λιμένα Πατρών – Νέα εποχή για ένα από τα βασικά λιμάνια της χώρας
Ελλάδα 17.04.26

Ο Υπουργός Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, Βασίλης Κικίλιας, δήλωσε ότι «με την έγκριση του Master Plan του Λιμένα Πατρών ανοίγει ο δρόμος για περαιτέρω ανάπτυξη, επενδύσεις και νέες θέσεις εργασίας.

Σύνταξη
Στη ΜΕΘ παραμένει ο Γιώργος Μυλωνάκης – Κρίσιμες οι επόμενες μέρες, τι αναμένουν οι θεράποντες γιατροί
Στον Ευαγγελισμό 17.04.26

Η νοσηλεία του Γιώργου Μυλωνάκη θα διαρκέσει τουλάχιστον 10 με 15 μέρες, και τότε θα μπορεί να εκτιμηθεί με μεγαλύτερη ακρίβεια η κατάσταση. Τι ανέφερε ο νευροακτινολόγος Ευτύχης Αρχοντάκης

Σύνταξη
«Ξύπνησα από κραυγές και άκουσα μία τζαμαρία να σπάει» -Τι λέει ένοικος της πολυκατοικίας όπου βρέθηκε νεκρή η γυναίκα
Ελλάδα 17.04.26 Upd: 09:31

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, το περιστατικό έγινε σε διαμέρισμα βραχυχρόνιας μίσθωσης που βρίσκεται σε πολυκατοικία επί της οδού Κολοκοτρώνη με την γυναίκα να φέρεται να πέφτει σε ακάλυπτο από τον τρίτο όροφο ενώ προσήχθη ένας άντρας ο οποίος εντοπίστηκε μέσα στο διαμέρισμα

Σύνταξη
Γλυφάδα: Συνελήφθη μητέρα ανηλίκου ο οποίος ταυτοποιήθηκε για τον βανδαλισμό του σχολικού συγκροτήματος
Αναζητείται ο δράστης 17.04.26

Ο ανήλικος, που αναζητείται από τις Αρχές, είναι γεννηθείς του 2008 και ταυτοποιήθηκε μέσω βιντεοληπτικού υλικού που τον δείχνει να εμπλέκεται στο περιστατικό του βανδαλισμού του σχολείου στη Γλυφάδα

Σύνταξη
Κεφαλονιά: Στον ανακριτή οι κατηγορούμενοι για τον θάνατο της 19χρονης – Οι αντιφάσεις στους ισχυρισμούς τους
Κεφαλονιά 17.04.26

Η κηδεία της 19χρονης Μυρτούς πρόκειται να τελεστεί σήμερα το μεσημέρι στην Κεφαλονιά, ενώ νωρίτερα να περάσουν το κατώφλι των ανακριτικών αρχών οι τρεις συλληφθέντες για τον θάνατό της

Σύνταξη
Νεκρή γυναίκα εντοπίστηκε σε ακάλυπτο πολυκατοικίας της Αθήνας – Προσήχθη ένας άντρας
Ελλάδα 17.04.26

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, το περιστατικό έγινε σε διαμέρισμα βραχυχρόνιας μίσθωσης που βρίσκεται σε πολυκατοικία επί της οδού Κολοκοτρώνη

Αναστασία Σταματοπούλου
Victim Blaming: όταν κακοποιείς το θύμα για δεύτερη φορά
Ασκήσεις Απανθρωπιάς 17.04.26

Ο αδόκητος θάνατος του 19χρομου κοριτσιού στην Κεφαλονιά μας υπενθυμίζει πόσο σκληροί και κακοποιητικοί μπορούμε να γίνουμε εις βάρος μιας νεκρής κοπέλας και γενικώς κάθε θύματος

Ολγα Στέφου
Αφθώδης πυρετός: Ο αποκλεισμός του λιμανιού έφερε σύσκεψη και κονδύλι 8 εκατ. ευρώ – «Θέλουν να κερδίσουν χρόνο» απαντούν οι Λέσβιοι
Ελλάδα 17.04.26

Σε έκτακτη σύσκεψη προσκάλεσε ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων τους κτηνοτρόφους της Λέσβου - Κακή η συνεργασία ΥΠΑΑΤ και Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου την ώρα που ο ο αφθώδης πυρετός προχωρά βουβά και χωρίς τη δέουσα επιτήρηση

Δήμητρα Τριανταφύλλου
«Εγώ μαζί με το παιδί μου θα πάω. Γιατί μου το σκότωσαν;» – Τα σπαρακτικά λόγια των γονιών της Μυρτούς
«Υπήρχε σχέδιο» 16.04.26

«Θέλω να πάω τώρα και στην αστυνομία να τους πω γιατί το κάνανε αυτό στο παιδί μου. Τουλάχιστον γιατί δεν το πήγαν στο νοσοκομείο. Γιατί χάθηκε χρόνος», λέει η μητέρα της Μυρτούς.

Σύνταξη
inStream - Ροή Ειδήσεων
Σε βαρύ κλίμα το συνέδριο της ΓΣΕΕ – Υποψήφιος ξανά ο Γιάννης Παναγόπουλος
Ελλάδα 17.04.26

Η ουσιαστική έναρξη του συνεδρίου της ΓΣΕΕ θα πραγματοποιηθεί σήμερα με τη συμμετοχή περίπου 400 συνέδρων οι οποίοι εκπροσωπούν εκατοντάδες χιλιάδες εργαζόμενους της χώρας

Κώστας Παπαδής
Η μισή Euroleague στα πόδια του Φόρεστ…
Euroleague 17.04.26

Ο Παναθηναϊκός και ακόμη έξι ομάδες της Euroleague βρίσκονται στο κυνήγι του Τρεντ Φόρεστ, που αποτελεί έναν από τους πιο σημαντικούς παίκτες του καλοκαιριού.

Σύνταξη
Κεφαλονιά: «Σήμερα έχω τον γάμο και την κηδεία της κόρης μου» – Συγκλονίζει ο πατέρας της 19χρονης
Θλίψη 17.04.26

«Μου έλεγε 'είσαι μεγάλος, μη μου πάθεις τίποτα, θέλω να με συνοδεύσεις στην εκκλησιά' - Την έντυσα νυφούλα και πήγα και της είπα 'εδώ είμαι'» λέει ο πατέρας της - Σήμερα η απολογία των κατηγορουμένων

Σύνταξη
ΠΑΣΟΚ: Λόγια του αέρα η ανάληψη ευθύνης από τον Μακάριο Λαζαρίδη – Οφείλει να τον αποπέμψει ο Μητσοτάκης
«Μην προκαλείτε» 17.04.26

Επανέρχεται το ΠΑΣΟΚ - ΚΙΝΑΛ για τον Μακάριο Λαζαρίδη μετά τη δήλωση περί επιστροφής των «αχρεωστήτως καταβληθέντων» - «Προφανώς, του διαμηνύθηκε πως έρχεται βαρύς ο πέλεκυς», τονίζει

Σύνταξη
Μυστήριο για σοβαρό τραυματισμό 17χρονης στην Κοζάνη – Νοσηλεύεται με κάταγμα κρανίου και ρήξη τυμπάνου
Σχηματίστηκε δικογραφία 17.04.26

Η νεαρή υπέστη κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις και ρήξη τυμπάνου, χωρίς κάποιος να γνωρίζει τα αίτια και τις συνθήκες του τραυματισμού. Το περιστατικό συνέβη στο κέντρο της Κοζάνης

Σύνταξη
Β. Κικίλιας: Εγκρίθηκε το Master Plan του Λιμένα Πατρών – Νέα εποχή για ένα από τα βασικά λιμάνια της χώρας
Ελλάδα 17.04.26

Ο Υπουργός Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, Βασίλης Κικίλιας, δήλωσε ότι «με την έγκριση του Master Plan του Λιμένα Πατρών ανοίγει ο δρόμος για περαιτέρω ανάπτυξη, επενδύσεις και νέες θέσεις εργασίας.

Σύνταξη
Αν οι τοίχοι είχαν στόμα – Μέσα στα δωμάτια των Πάτι Σμιθ και Ρόμπερτ Μέιπλθορπ στο θρυλικό Chelsea Hotel
Τέλη των 60s 17.04.26

Ένα βιβλίο φέρνει στο φως τις φωτογραφίες που τράβηξε ο Γερμανός καλλιτέχνης Άλμπερτ Σκόπιν στα τέλη της δεκαετίας του 1960 στο καταφύγιο των καλλιτεχνών της Νέας Υόρκης, το Chelsea Hotel.

Έφη Αλεβίζου
Μητσοτάκης: Με άδεια φαρέτρα προσπαθεί να αποπροσανατολίσει από τα σκάνδαλα – Σε δεινή θέση η κυβέρνηση
Πολιτική Γραμματεία 17.04.26

Προσπάθεια απαξίωσης των ζητημάτων της Δημοκρατίας και της διαφθοράς, ανοιχτές επιθέσεις και ευθείες παρεμβάσεις στην ευρωπαϊκή εισαγγελία και επιχείρηση επιβολής σιωπητηρίου για τις υποκλοπές συνθέτουν την τακτική που επιλέγει ο Κυρ. Μητσοτάκης, απέναντι στη δίνη των σκανδάλων. Χρήση μέχρι και της σοβαρής κατάστασης της υγείας του Γ. Μυλωνάκη στην προσπάθεια αλλαγής ατζέντας.

Γιάννης Μπασκάκης
Στη ΜΕΘ παραμένει ο Γιώργος Μυλωνάκης – Κρίσιμες οι επόμενες μέρες, τι αναμένουν οι θεράποντες γιατροί
Στον Ευαγγελισμό 17.04.26

Η νοσηλεία του Γιώργου Μυλωνάκη θα διαρκέσει τουλάχιστον 10 με 15 μέρες, και τότε θα μπορεί να εκτιμηθεί με μεγαλύτερη ακρίβεια η κατάσταση. Τι ανέφερε ο νευροακτινολόγος Ευτύχης Αρχοντάκης

Σύνταξη
«Ξύπνησα από κραυγές και άκουσα μία τζαμαρία να σπάει» -Τι λέει ένοικος της πολυκατοικίας όπου βρέθηκε νεκρή η γυναίκα
Ελλάδα 17.04.26 Upd: 09:31

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, το περιστατικό έγινε σε διαμέρισμα βραχυχρόνιας μίσθωσης που βρίσκεται σε πολυκατοικία επί της οδού Κολοκοτρώνη με την γυναίκα να φέρεται να πέφτει σε ακάλυπτο από τον τρίτο όροφο ενώ προσήχθη ένας άντρας ο οποίος εντοπίστηκε μέσα στο διαμέρισμα

Σύνταξη
Ορμούζ: Οι επιπτώσεις του κλεισίματος των Στενών στην ελληνική οικονομία – Τι δείχνει μελέτη του ΙΟΒΕ
Γραφήματα 17.04.26

Η Ελλάδα καλείται να αντιμετωπίσει πολύ μεγαλύτερες δυσκολίες σε σύγκριση με άλλες ευρωπαϊκές χώρας, εξαιτίας του «μπλοκαρίσματος» των Στενών του Ορμούζ

Γιάννης Αγουρίδης
Must Read
Πρόωρες εκλογές βλέπει… η αγορά, ο Στουρνάρας τις ξορκίζει, «βράζουν» βιομηχανία και σούπερ μάρκετ, συν 14 δισ. στο ΧΑ, οι «σκιές» σε Εθνική και Coca Cola και τα βαριά ονόματα στη CrediaBank

Politico – Μέση Ανατολή: Από πόλεμο πέντε εβδομάδων σε σύγκρουση μηνών, σύμφωνα με το Πεντάγωνο

Η ανατομία του πένθους στο Ιράν – Πώς η κηδεία Χαμενεΐ κρίνει την επιβίωση του καθεστώτος

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Όσκαρ 2026: Στο τραπέζι η ακύρωση του κόκκινου χαλιού λόγω διεθνών εξελίξεων

Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Αδέλφια που μαλώνουν: Τι μαθαίνουν τα παιδιά μέσα από τις συγκρούσεις

Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην ελληνική οικονομία

in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Cookies