Στη σύλληψη μιας 47χρονης προχώρησε η Αστυνομία στη Θεσσαλονίκη, καθώς ο αυτόματος πωλητής προϊόντων κάνναβης που κατείχε και διαχειριζόταν δεν είχε σύστημα που να ταυτοποιεί την ηλικία, προκειμένου να προστατεύονται οι ανήλικοι.

Το αυτόματο μηχάνημα πώλησης κάνναβης δεν πληρούσε τις νόμιμες προδιαγραφές λειτουργίας σε δημόσιο χώρο

Το μεσημέρι της Πέμπτης, ο αυτόματος πωλητής βρέθηκε στο μικροσκόπιο στοχευμένων αστυνομικών ελέγχων, με στόχο την αντιμετώπιση της διακίνησης ναρκωτικών, στο πλαίσιο υλοποίησης ειδικού επιχειρησιακού σχεδιασμού δράσεων, όπως αναφέρεται σε ανακοίνωση της ΕΛ.ΑΣ.

Στο πλαίσιο του ελέγχου, διαπιστώθηκε ότι το μηχάνημα που ήταν εγκατεστημένο στον Εύοσμο Θεσσαλονίκης δεν πληρούσε τις νόμιμες προδιαγραφές λειτουργίας σε δημόσιο χώρο, με αποτέλεσμα της σύλληψη της διαχειρίστριας της εταιρείας.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση της Αστυνομίας, διαπιστώθηκε ότι ως εκ τούτου το μηχάνημα επέτρεπε την ανεξέλεγκτη πρόσβαση σε προϊόντα κάνναβης ακόμα και σε ανήλικους, δεδομένου ότι δεν είχε εγκατεστημένο σύστημα ηλεκτρονικής ταυτοποίησης ηλικίας. Επιπλέον, οι συναλλαγές πραγματοποιούνταν αποκλειστικά με τη χρήση τραπεζικής κάρτας και δεν δεχόταν κέρματα και χαρτονομίσματα.

Θεσσαλονίκη: Κατασχέθηκαν πάνω από 300 συσκευασίες

Από τις προθήκες του μηχανήματος κατασχέθηκαν συνολικά 362 συσκευασίες που περιείχαν άνθη κάνναβης, εκχύλισμα σε μορφή σοκολάτας και προτυλιγμένα τσιγάρα υψηλής συγκέντρωσης.

Οι συσκευασίες έφεραν ενδείξεις ότι πρόκειται για νόμιμα προϊόντα, κάτι που εξετάζεται στο πλαίσιο της προανάκρισης.

Για την υπόθεση σχηματίστηκε δικογραφία από το Τμήμα Άμεσης Επέμβασης Ναρκωτικών της Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Θεσσαλονίκης.