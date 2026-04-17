Θεσσαλονίκη: Συνελήφθη ιδιοκτήτρια αυτόματου πωλητή προϊόντων κάνναβης χωρίς σύστημα ταυτοποίησης ανηλίκων
Ο αυτόματος πωλητής βρέθηκε στο μικροσκόπιο στοχευμένων αστυνομικών ελέγχων στη Θεσσαλονίκη, με στόχο την αντιμετώπιση της διακίνησης ναρκωτικών
- Το σχέδιο της Κομισιόν για την διαχείριση των οικονομικών επιπτώσεων από τη Μέση Ανατολή
- Το παράλληλο και ολοζώντανο Σκοτεινό Διαδίκτυο
- Μυστήριο για σοβαρό τραυματισμό 17χρονης στην Κοζάνη – Νοσηλεύεται με κάταγμα κρανίου και ρήξη τυμπάνου
- Συντριβή ιδιωτικού ελικοπτέρου στην Ινδονησία – Νεκροί οι επιβάτες και το πλήρωμα
Στη σύλληψη μιας 47χρονης προχώρησε η Αστυνομία στη Θεσσαλονίκη, καθώς ο αυτόματος πωλητής προϊόντων κάνναβης που κατείχε και διαχειριζόταν δεν είχε σύστημα που να ταυτοποιεί την ηλικία, προκειμένου να προστατεύονται οι ανήλικοι.
Το αυτόματο μηχάνημα πώλησης κάνναβης δεν πληρούσε τις νόμιμες προδιαγραφές λειτουργίας σε δημόσιο χώρο
Το μεσημέρι της Πέμπτης, ο αυτόματος πωλητής βρέθηκε στο μικροσκόπιο στοχευμένων αστυνομικών ελέγχων, με στόχο την αντιμετώπιση της διακίνησης ναρκωτικών, στο πλαίσιο υλοποίησης ειδικού επιχειρησιακού σχεδιασμού δράσεων, όπως αναφέρεται σε ανακοίνωση της ΕΛ.ΑΣ.
Στο πλαίσιο του ελέγχου, διαπιστώθηκε ότι το μηχάνημα που ήταν εγκατεστημένο στον Εύοσμο Θεσσαλονίκης δεν πληρούσε τις νόμιμες προδιαγραφές λειτουργίας σε δημόσιο χώρο, με αποτέλεσμα της σύλληψη της διαχειρίστριας της εταιρείας.
Σύμφωνα με την ανακοίνωση της Αστυνομίας, διαπιστώθηκε ότι ως εκ τούτου το μηχάνημα επέτρεπε την ανεξέλεγκτη πρόσβαση σε προϊόντα κάνναβης ακόμα και σε ανήλικους, δεδομένου ότι δεν είχε εγκατεστημένο σύστημα ηλεκτρονικής ταυτοποίησης ηλικίας. Επιπλέον, οι συναλλαγές πραγματοποιούνταν αποκλειστικά με τη χρήση τραπεζικής κάρτας και δεν δεχόταν κέρματα και χαρτονομίσματα.
Θεσσαλονίκη: Κατασχέθηκαν πάνω από 300 συσκευασίες
Από τις προθήκες του μηχανήματος κατασχέθηκαν συνολικά 362 συσκευασίες που περιείχαν άνθη κάνναβης, εκχύλισμα σε μορφή σοκολάτας και προτυλιγμένα τσιγάρα υψηλής συγκέντρωσης.
Οι συσκευασίες έφεραν ενδείξεις ότι πρόκειται για νόμιμα προϊόντα, κάτι που εξετάζεται στο πλαίσιο της προανάκρισης.
Για την υπόθεση σχηματίστηκε δικογραφία από το Τμήμα Άμεσης Επέμβασης Ναρκωτικών της Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Θεσσαλονίκης.
- Θεσσαλονίκη: Ξέθαψε 100.000 ευρώ από τον κήπο της και τα έδωσε σε έναν 22χρονο που παρίστανε τον λογιστή
- Η «αθέατη» πλευρά της Μάρως Κοντού: Πίνακάς της εκτίθεται στο Μουσείο Βορρέ
- Twin Peaks, Kraftwerk και αέναη κίνηση: Ο DJ Shadow για όλες τις στιγμές τις καριέρας του
- Παπάς άφησε την εκκλησία για να πάει στο ΣΕΦ για το Ολυμπιακός – Μιλάνο
- TikTok made me try it: 9 viral προϊόντα που αξίζει πραγματικά να δοκιμάσετε
- Κρήτη: Εξαφανίστηκε 60χρονος από τις Γούρνες Ηρακλείου – Αντιμετωπίζει προβλήματα υγείας
- Θεσσαλονίκη: Συνελήφθη ιδιοκτήτρια αυτόματου πωλητή προϊόντων κάνναβης χωρίς σύστημα ταυτοποίησης ανηλίκων
- Γκέι βολεϊμπολίστας σε κολέγιο της Καλιφόρνια έγινε viral με τους πανηγυρισμούς του (vids)
