Θεσσαλονίκη: Συνελήφθη 47χρονος που είχε εγκαταστήσει εργαστήριο υδροπονικής καλλιέργειας κάνναβης σε διαμέρισμα
Σε έρευνα που έγινε στο διαμέρισμα στην ανατολική Θεσσαλονίκη εντοπίστηκαν 40 δενδρύλλια κάνναβης
Συνελήφθη 47χρονος έπειτα από τον εντοπισμό εργαστηρίου υδροπονικής καλλιέργειας κάνναβης σε διαμέρισμα στην ανατολική Θεσσαλονίκη.
Όπως ανακοινώθηκε αστυνομικοί του Τμήματος Άμεσης Επέμβασης Ναρκωτικών της Διεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Θεσσαλονίκης, στο πλαίσιο αξιοποίησης πληροφοριών, συνέλαβαν τον 47χρονο καθώς σε διαμέρισμα όπου μισθώνει σε περιοχή της ανατολικής Θεσσαλονίκης, εντοπίστηκε ένα αυτοσχέδιο εργαστήριο υδροπονικής καλλιέργειας δενδρυλλίων κάνναβης.
Το εργαστήριο σε διαμέρισμα
Συγκεκριμένα, έπειτα από έρευνα που πραγματοποιήθηκε, παρουσία δικαστικού λειτουργού, βραδινές ώρες χθες (08-04-2026) στην ανωτέρω οικία, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν:
- 40 δενδρύλλια ινδικής κάνναβης μέσα σε γλάστρες,
- πλήρης εξοπλισμός υδροπονικής καλλιέργειας, ήτοι 2 μεγάλοι ανακλαστικοί θάλαμοι, 2 ειδικές λάμπες ανάπτυξης και συσκευές εξαερισμού,
- 2 ζυγαριές ακριβείας και
- 1 συσκευή κινητού τηλεφώνου.
Ο συλληφθείς, με τη δικογραφία που σχηματίστηκε σε βάρος του για παράβαση του Νόμου περί ναρκωτικών, θα οδηγηθεί στον αρμόδιο Εισαγγελέα.
