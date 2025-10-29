newspaper
Τετάρτη 29 Οκτωβρίου 2025
Πειραιάς: Εντοπίστηκε πλήρως εξοπλισμένο εργαστήριο καλλιέργειας κάνναβης [εικόνες]
Ελλάδα 29 Οκτωβρίου 2025 | 15:52

Πειραιάς: Εντοπίστηκε πλήρως εξοπλισμένο εργαστήριο καλλιέργειας κάνναβης [εικόνες]

Συνελήφθησαν δύο ημεδαποί, ηλικίας 25 και 27 ετών από τους αστυνομικούς της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Πειραιά

Σύνταξη
Ένα πλήρως εξοπλισμένο εργαστήριο καλλιέργειας κάνναβης εντοπίστηκε το βράδυ της 24ης Οκτωβρίου 2025 σε οικία στην περιοχή του Πειραιά, ενώ για την υπόθεση συνελήφθησαν δύο ημεδαποί ηλικίας 27 και 25 ετών.

Σύμφωνα με την ΕΛ.ΑΣ, σε βάρος των δύο συλληφθέντων σχηματίστηκε δικογραφία για παράβαση της νομοθεσίας περί εξαρτησιογόνων ουσιών.

Τι βρήκαν οι αστυνομικοί σε σπίτι στον Πειραιά

Στον χώρο βρέθηκαν και κατασχέθηκαν: πλήρως εξοπλισμένο εργαστήριο καλλιέργειας κάνναβης με ζυγαριές, ψηφιακά θερμόμετρα, φυσούνες εξαερισμού, ανεμιστήρες και αφυγραντήρες, οκτώ (8) δενδρύλλια κάνναβης, 315 γραμμάρια φυτικών αποσπασμάτων κάνναβης και το χρηματικό ποσό των 135 ευρώ.

Οι δύο συλληφθέντες οδηγήθηκαν στον αρμόδιο Εισαγγελέα, ενώ η αστυνομική έρευνα συνεχίζεται για τον εντοπισμό τυχόν συνεργών και τη διασύνδεσή τους με κύκλωμα διακίνησης ναρκωτικών.

Xρηματιστήριο Αθηνών
Χρηματιστήριο Αθηνών: Ηγήθηκε της αντίδρασης η Motor Oil

Χρηματιστήριο Αθηνών: Ηγήθηκε της αντίδρασης η Motor Oil

Business
Μυτιληναίος: Σήμα στη Metlen, με αγορές άνω των 2 εκατ. ευρώ

Μυτιληναίος: Σήμα στη Metlen, με αγορές άνω των 2 εκατ. ευρώ

inWellness
inTown
«Οι Κάλπηδες»: Το διήγημα του Στρατή Μυριβήλη για 3η χρονιά στο Olvio
inTickets 28.10.25

«Οι Κάλπηδες»: Το διήγημα του Στρατή Μυριβήλη για 3η χρονιά στο Olvio

Οι Κάλπηδες είναι ένα παραμύθι γεμάτο φως, από τον Στρατή Μυριβήλη, έναν σημαντικό νεοέλληνα πεζογράφο που ο περισσότερος κόσμος γνωρίζει μόνο από τα «σκοτεινά» αντιπολεμικά του αριστουργήματα.

Σύνταξη
inTickets 27.10.25

Οι «Αλιγάτορες» επιστρέφουν στη νέα θεατρική σκηνή Auditorium Σίνα 2 – 4

Μετά την επιτυχημένη τους πορεία το 2024, οι «Αλιγάτορες» επιστρέφουν στην αθηναϊκή θεατρική σκηνή για περιορισμένο αριθμό παραστάσεων. Είσαι έτοιμος να αναμετρηθείς ξανά με τον ρόλο του δικαστή;

Σύνταξη
Νέες ταυτότητες: Σε ποια Αστυνομικά Τμήματα διευρύνεται το ωράριο και ανοίγουν νέες θέσεις για ραντεβού
Ελλάδα 29.10.25

Νέες ταυτότητες: Σε ποια Αστυνομικά Τμήματα διευρύνεται το ωράριο και ανοίγουν νέες θέσεις για ραντεβού

Από σήμερα, Τετάρτη 29 Οκτωβρίου 2025, διευρύνεται το ωράριο λειτουργίας σε επιπλέον 33 Γραφεία Ταυτοτήτων που λειτουργούν σε αστυνομικές Υπηρεσίες της Αττικής, καθώς και σε άλλες περιοχές της χώρας.

Σύνταξη
Ροδόπη: 51χρονος σκότωσε τον ηλικιωμένο πατέρα του με το μπαστούνι του – Τον χτύπησε στο κεφάλι
Ελλάδα 29.10.25

Ροδόπη: 51χρονος σκότωσε τον ηλικιωμένο πατέρα του με το μπαστούνι του – Τον χτύπησε στο κεφάλι

Το έγκλημα συνέβη στον Ίασμο στη Ροδόπη και έχει συγκλονίσει την τοπική κοινωνία - Ο γιος του θύματος συνελήφθη και αναμένεται να οδηγηθεί στον εισαγγελέα -

Σύνταξη
Φοινικούντα: Νέα μαρτυρία αναμένεται να ρίξει φως στο θρίλερ του διπλού φονικού – Η κρίσιμη κατάθεση
Σφίγγει ο κλοιός 29.10.25

Νέα μαρτυρία αναμένεται να ρίξει φως στο θρίλερ της Φοινικούντας - Η κρίσιμη κατάθεση

Άγνωστα παραμένουν τα ακριβή κίνητρα των δραστών της διπλής δολοφονίας στη Φοινικούντα αλλά και η ταυτότητα του φυσικού αυτουργού - Πρόσθετο υλικό συνέλεξαν οι αστυνομικοί στη νέα αυτοψία το Σάββατο

Σύνταξη
Κορωπί: Προφυλακίστηκε ο 50χρονος που ξυλοκόπησε άγρια τη σύζυγό του
Δικαστήρια Ευελπίδων 29.10.25

Προφυλακίστηκε ο 50χρονος που ξυλοκόπησε άγρια τη σύζυγό του στο Κορωπί

Κατά την ανάκριση αρνήθηκε όσα του αποδίδονται - Διώκεται για απόπειρα ανθρωποκτονίας εις βάρος της συζύγου του και για σωματική βλάβη εις βάρος του ανήλικου παιδιού του

Σύνταξη
Πέθανε ξαφνικά ο μαέστρος Γιώργος Νιάρχος
The Good Life 29.10.25

Πέθανε ξαφνικά ο μαέστρος Γιώργος Νιάρχος

Ο διακεκριμένος μαέστρος και πιανίστας Γιώργος Νιάρχος πέθανε αιφνίδια, σκορπώντας θλίψη στον καλλιτεχνικό χώρο - Η συγκινητική ανάρτηση της συζύγου του Μάρας Θρασυβουλίδου

Σύνταξη
Λειψυδρία: Εντείνεται η ανησυχία από τη δραματική συρρίκνωση του Μόρνου – Απόκοσμο τοπίο η τεχνητή λίμνη
Λειψυδρία 29.10.25

Εντείνεται η ανησυχία από τη δραματική συρρίκνωση του Μόρνου - Απόκοσμο τοπίο η τεχνητή λίμνη (βίντεο)

«Λογικό να υπάρχει ανησυχία, ειδικά αν ο φετινός χειμώνας έχει λίγα χιόνια και λίγες βροχές» λέει ο διευθυντής ερευνών του Αστεροσκοπείου Αθηνών, Κώστας Λαγουβάρδος, για τον κίνδυνο από τη λειψυδρία

Σύνταξη
Χανιά: «Το όπλο το είχα για μπαλωθιές» λέει τώρα ο 23χρονος που σκότωσε τον θείο του στη Γιορτή Κάστανου
Αλλάζει στάση 29.10.25

«Το όπλο το είχα για μπαλωθιές» λέει τώρα ο 23χρονος που σκότωσε τον θείο του στα Χανιά

Υιοθετώντας τη γραμμή της απουσίας προμελέτης για το φονικό στα Χανιά, ο 23χρονος λέει ότι σκοπός του ήταν να ρίξει μπαλωθιές - «Σε ένα κρητικό γλέντι πάνω από τους μισούς έχουν όπλα» λέει ο Λύτρας

Σύνταξη
Γλυφάδα: Σοκάρουν τα στοιχεία της επίθεσης στην 70χρονη – Ο δράστης την χτυπούσε ενώ ήταν λιπόθυμη
Χαροπαλεύει 29.10.25

Σοκάρουν τα στοιχεία της επίθεσης στη Γλυφάδα - Ο δράστης χτυπούσε την 70χρονη ενώ ήταν λιπόθυμη

Η γυναίκα νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση στη ΜΕΘ - Δέχτηκε επίθεση από 38χρονο άστεγο την ώρα που τάιζε αδέσποτες γάτες στη Γλυφάδα - Ο άνδρας έχει αποδράσει 18 φορές από ψυχιατρικά ιδρύματα

Σύνταξη
«Απόλυτος αφανισμός»: Κινητοποιήσεις και μπλόκα από τους αγρότες στα Χανιά στον απόηχο του σκανδάλου του ΟΠΕΚΕΠΕ
Κρήτη 29.10.25

«Απόλυτος αφανισμός»: Κινητοποιήσεις και μπλόκα από τους αγρότες στα Χανιά στον απόηχο του σκανδάλου του ΟΠΕΚΕΠΕ

Η γενική συνέλευση του κτηνοτροφικού συλλόγου στα Χανιά που πραγματοποιήθηκε στο Εργατικό Κέντρο, αποφάσισε κινητοποιήσεις μακράς διάρκειας από την Τετάρτη 29 Οκτωβρίου

Σύνταξη
North Evia Pass 2025: Αυλαία στις αιτήσεις για την κάρτα των 150 ευρώ – Βήμα βήμα η διαδικασία
Λήγει σήμερα 29.10.25

North Evia Pass 2025: Αυλαία στις αιτήσεις για την κάρτα των 150 ευρώ – Βήμα βήμα η διαδικασία

Η δράση υλοποιείται στο πλαίσιο της συνεργασίας των Υπουργείων Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, Εσωτερικών, Τουρισμού, Ψηφιακής Διακυβέρνησης και Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας

Σύνταξη
LIVE: Λεβαδειακός – Αστέρας Τρίπολης
Ποδόσφαιρο 29.10.25

LIVE: Λεβαδειακός – Αστέρας Τρίπολης

LIVE: Λεβαδειακός – Αστέρας Τρίπολης. Παρακολουθήστε live στις 18:30 την αναμέτρηση Λεβαδειακός – Αστέρας Τρίπολης, για την 3η αγωνιστική της League Phase του Κυπέλλου Ελλάδας Betsson. Τηλεοπτικά COSMOTE SPORT 3 HD.

Σύνταξη
Βραζιλία: Δεκάδες πτώματα σε δρόμο του Ρίο, μετά την επιχείρηση κατά των συμμοριών – 132 νεκροί
Ρίο ντε Τζανέιρο 29.10.25

Βραζιλία: Δεκάδες πτώματα σε δρόμο του Ρίο, μετά την επιχείρηση κατά των συμμοριών – 132 νεκροί

Αυξήθηκε ο αριθμός των νεκρών της αστυνομικής επιχείρησης κατά των ναρκοσυμμοριών. Τα πτώματα των νεκρών έχουν παραταχθεί σε δρόμο, σε μια από τις φαβέλες στη Βραζιλία.

Σύνταξη
Ηλιούπολη – ΑΕΚ 0-1: Δύσκολα η «Ένωση», με γκολ του Καλοσκάμη στις καθυστερήσεις (vid)
Ποδόσφαιρο 29.10.25

Ηλιούπολη – ΑΕΚ 0-1: Δύσκολα η «Ένωση», με γκολ του Καλοσκάμη στις καθυστερήσεις (vid)

Η ΑΕΚ δεν ικανοποίησε απέναντι στην αδύναμη Ηλιούπολη, επικρατώντας «αγχωτικά» με 1-0 στο 90+6', χάρη στο γκολ του Καλοσκάμη για την 3η αγωνιστική του Κυπέλλου Ελλάδας.

Σύνταξη
Σουδάν: Τουλάχιστον 460 νεκροί από επίθεση σε μαιευτήριο στο Ελ Φάσερ – Έκκληση του ΠΟΥ για κατάπαυση πυρός
Σφαγή στο Ελ Φάσερ 29.10.25

Σουδάν: Τουλάχιστον 460 νεκροί από επίθεση σε μαιευτήριο στο Ελ Φάσερ – Έκκληση του ΠΟΥ για κατάπαυση πυρός

Ο ΠΟΥ καλεί τις αντιμαχόμενες πλευρές στο Σουδάν να σεβαστούν τα νοσοκομεία και τις υποδομές υγείας. Οι RSF κατηγορούνται ότι σκότωσαν ασθενείς και συνοδούς τους στο μαιευτήριο.

Σύνταξη
Βαρόμετρο για την ευρωπαϊκή Ακροδεξιά η ολλανδική κάλπη – «Δεν θα κοιμόμουν ήσυχα τη νύχτα»
«Πρώτα η Ολλανδία» 29.10.25

Βαρόμετρο για την ευρωπαϊκή Ακροδεξιά η ολλανδική κάλπη - «Δεν θα κοιμόμουν ήσυχα τη νύχτα»

Η σημερινή ψήφος στην Ολλανδία μετρά εάν οι ψηφοφόροι επιβραβεύουν τη σκληρή γραμμή ή τιμωρούν την αστάθεια - ένα μοτίβο που αφορά κάθε χώρα όπου η ακροδεξιά γεύεται ή δυσκολεύεται με την εξουσία.

Βαγγέλης Γεωργίου
Βαγγέλης Γεωργίου
Ανδρουλάκης για την ακρίβεια: Τα μέτρα της κυβέρνησης απέτυχαν – Πάρτι κερδοσκοπίας εις βάρος των Ελλήνων
ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ 29.10.25

Ανδρουλάκης για την ακρίβεια: Τα μέτρα της κυβέρνησης απέτυχαν – Πάρτι κερδοσκοπίας εις βάρος των Ελλήνων

Σφοδρή κριτική για την ακρίβεια ασκεί στην κυβέρνησης ο Νίκος Ανδρουλάκης. Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ επισημαίνει ότι το μόνο που έχει επιτραπεί είναι πάρτι αισχροκέρδειας, κερδοσκοπίας, ολιγοπωλίων, καρτέλ

Σύνταξη
LIVE: Ολυμπιακός – Βόλος
Κύπελλο Ελλάδας Betsson 29.10.25

LIVE: Ολυμπιακός – Βόλος

LIVE: Ολυμπιακός – Βόλος. Παρακολουθήστε live στις 17:30 την αναμέτρηση Ολυμπιακός – Βόλος, για την 3η αγωνιστική της League Phase του Κυπέλλου Ελλάδας Betsson. Τηλεοπτικά COSMOTE SPORT 1 HD.

Σύνταξη
«Διπλωματία των δασμών» – Ο περιοδεύων Τραμπ, ένα αμφίβολο «στοίχημα» και η επόμενη ημέρα στην Ασία
Ασκήσεις ισορροπιών 29.10.25

«Διπλωματία των δασμών» – Ο περιοδεύων Τραμπ, ένα αμφίβολο «στοίχημα» και η επόμενη ημέρα στην Ασία

H περιοδεία του Αμερικανού προέδρου Τραμπ στην Ασία περιστρέφεται γύρω από εμπορικά και διπλωματικά ντιλς, με επίκεντρο την Κίνα, όμως η πολιτική δασμολογικού εκφοβισμού έχει «πήλινα πόδια»

Μαργαρίτα Βεργολιά
Μαργαρίτα Βεργολιά
Τράπεζα της Ελλάδος: Οξύνεται το στεγαστικό πρόβλημα στην Ελλάδα –  Το 35,5% του εισοδήματος για στέγαση
ΤτΕ 29.10.25

Οξύνεται το στεγαστικό πρόβλημα στην Ελλάδα -  Το 35,5% του εισοδήματος για στέγαση

Καμπανάκι για το στεγαστικό χτυπάει η νέα Έκθεση της Τράπεζας της Ελλάδας. Πάνω από το 1/3 του εισοδήματος των νοικοκυριών πηγαίνει για έξοδα στέγασης, μακράν το υψηλότερο στην ΕΕ.

Αφροδίτη Τζιαντζή
Αφροδίτη Τζιαντζή
Κυβερνητικές πηγές: Σε πλήρη σύγχυση το ΠΑΣΟΚ για τον Άγνωστο Στρατιώτη – «Από φάλτσο σε φάλτσο η κυβέρνηση» απαντά η Χαρ. Τρικούπη
Πολιτική Γραμματεία 29.10.25

Κυβερνητικές πηγές: Σε πλήρη σύγχυση το ΠΑΣΟΚ για τον Άγνωστο Στρατιώτη – «Από φάλτσο σε φάλτσο η κυβέρνηση» απαντά η Χαρ. Τρικούπη

Συνέχεια στην κόντρα με το ΠΑΣΟΚ για τον Άγνωστο Στρατιώτη δίνουν κυβερνητικές πηγές, λέγοντας πως «κάνει τα πράγματα ολοένα και χειρότερα» - Σκληρή απάντηση από την αξιωματική αντιπολίτευση.

Σύνταξη
