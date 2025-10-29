Πειραιάς: Εντοπίστηκε πλήρως εξοπλισμένο εργαστήριο καλλιέργειας κάνναβης [εικόνες]
Συνελήφθησαν δύο ημεδαποί, ηλικίας 25 και 27 ετών από τους αστυνομικούς της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Πειραιά
Ένα πλήρως εξοπλισμένο εργαστήριο καλλιέργειας κάνναβης εντοπίστηκε το βράδυ της 24ης Οκτωβρίου 2025 σε οικία στην περιοχή του Πειραιά, ενώ για την υπόθεση συνελήφθησαν δύο ημεδαποί ηλικίας 27 και 25 ετών.
Σύμφωνα με την ΕΛ.ΑΣ, σε βάρος των δύο συλληφθέντων σχηματίστηκε δικογραφία για παράβαση της νομοθεσίας περί εξαρτησιογόνων ουσιών.
Τι βρήκαν οι αστυνομικοί σε σπίτι στον Πειραιά
Στον χώρο βρέθηκαν και κατασχέθηκαν: πλήρως εξοπλισμένο εργαστήριο καλλιέργειας κάνναβης με ζυγαριές, ψηφιακά θερμόμετρα, φυσούνες εξαερισμού, ανεμιστήρες και αφυγραντήρες, οκτώ (8) δενδρύλλια κάνναβης, 315 γραμμάρια φυτικών αποσπασμάτων κάνναβης και το χρηματικό ποσό των 135 ευρώ.
Οι δύο συλληφθέντες οδηγήθηκαν στον αρμόδιο Εισαγγελέα, ενώ η αστυνομική έρευνα συνεχίζεται για τον εντοπισμό τυχόν συνεργών και τη διασύνδεσή τους με κύκλωμα διακίνησης ναρκωτικών.
