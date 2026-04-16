Βουλή: Το βαρύ κλίμα στη ΚΟ της ΝΔ, η αβεβαιότητα και οι αντιπαραθέσεις για τις άρσεις ασυλίας των «13» του ΟΠΕΚΕΠΕ

Μέσα σε ένα βαρύ και ασήκωτο πολιτικά κλίμα, αντίστοιχο του οποίου δεν έχει ξαναζήσει η ελληνική Bουλή στα χρόνια της διακυβέρνησης του Κυριάκου Μητσοτάκη, πραγματοποιήθηκε η προ ημερησίας διατάξεως συζήτηση για τους θεσμούς και το κράτος δικαίου.

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης επιχείρησε να διαχειριστεί τα ανοιχτά πολιτικά μέτωπα που τον πιέζουν ασφυκτικά και ξεκινούν από τις υποκλοπές και τον ρόλο του ισραηλινού απόστρατου, Ταλ Ντίλιαν και καταλήγουν στον Μακάριο Λαζαρίδη και την δίωξη που άσκησε η ευρωπαϊκή εισαγγελία για 13 βουλευτές της ΝΔ.

Ειδικά για την υπόθεση των αγροτικών επιδοτήσεων του ΟΠΕΚΕΠΕ η ατμόσφαιρα που περιγράφηκε γλαφυρά για το εσωτερικό της κοινοβουλευτικής ομάδας της ΝΔ, πριν από τις διακοπή των εργασιών του Σώματος για το Πάσχα, αποτυπώθηκε ανάγλυφα στις συζητήσεις και τους προβληματισμούς των βουλευτών αμέσως μετά την ολοκλήρωση των πρωτολογιών του πρωθυπουργού και του αρχηγού της αξιωματικής αντιπολίτευσης.

Στα μεγάλα πηγαδάκια που σχηματίστηκαν αυτός ο προβληματισμός εκφράστηκε από βουλευτές που συνέχισαν παρασκηνιακά να διαμαρτύρονται για τη διαφαινόμενη απόφαση της πλειοψηφίας να ψηφίσει θετικά στις άρσεις ασυλίας των «11» που έχουν προγραμματιστεί για την προσεχή Τετάρτη.

«Δεν μπορούμε να εμφανιζόμαστε υπόλογοι για πράξεις και απόψεις που εκφράσαμε κατά την άσκηση των πολιτικών μας καθηκόντων. Δεν μπορούμε να ποινικοποιήσουμε την επικοινωνία του βουλευτή με το εκλογικό του σώμα», έλεγαν χαρακτηριστικά πιάνοντας μια νομικού τύπου συζήτηση παρουσία σημαντικών κυβερνητικών στελεχών όπως ο ΆδωνΙς Γεωργιάδης (που πρόλαβε να εξαπολύσει επίθεση στην ευρωπαϊκή εισαγγελία) και ο Μάκης Βορίδης που εξέφρασαν και αυτοί τις δικές τους απόψεις.

«Ωραία τα λέτε εδώ αλλά δημόσια οι 11 ζήτησαν την άρση της βουλευτικής σας ασυλίας. Πως εμείς θα καταψηφίσουμε;», αναρωτήθηκε έτερος βουλευτής της πλειοψηφίας σε μια εντόνως ζωηρή συζήτηση που διήρκησε ώρα. Με τον τρόπο αυτό άλλωστε αναδεικνύεται το πραγματικό πρόβλημα στο οποίο θα πρέπει να δοθεί απάντηση στην επίμαχη ψηφοφορία που είναι αδύνατο όμως να ικανοποιήσει τους πάντες.

Μέχρι στιγμής δεν φαίνεται να έχουν ληφθεί οριστικές αποφάσεις ούτε είναι σαφές ότι μπορεί να υπάρξει μια κοινή γραμμή που θα διασφαλίσει ένα συγκεκριμένο αποτέλεσμα σε μια ψηφοφορία που από τη φύση της διεξάγεται με βάση την συνείδηση του βουλευτή και όχι την κομματική πειθαρχία.

Η δε επίθεση του πρωθυπουργού στην ευρωπαϊκή εισαγγελία παρότι δεν πέρασε απαρατήρητη μάλλον έπεσε και αυτή θύμα της γενικευμένης πολιτικής κρίσης στο εσωτερικό της κοινοβουλευτικής του ομάδας. Από τις συζητήσεις φαίνεται να έχει ήδη διαμορφωθεί ένας πυρήνας βουλευτών που επιθυμεί την καταψήφιση των άρσεων και την μετωπική με τους ευρωπαίους εισαγγελείς αλλά και ένας άλλος που δεν είναι διατεθειμένος να βρεθεί αντιμέτωπος με την αντίφαση της εν λόγω επιλογής.

Επ’ αυτού πάντως, υπάρχει πάντα και η διέξοδος της Επιτροπής Δεοντολογίας που την προσεχή Δευτέρα θα εισηγηθεί για την άρση ή μη της ασυλίας των Αθανασίου και Χατζηβασιλείου για την ίδια υπόθεση με τις πληροφορίες να αναφέρουν πως ενδεχομένως να μην υπάρξει θετικό αίτημα από τους ίδιους (ή ενός εξ αυτών). Μία τέτοια εξέλιξη θα έδινε τη δυνατότητα σε εκείνους που το επιθυμούν να κάνουν διάκριση των υποθέσεων και αξιολόγηση καθεμίας ξεχωριστά.

Στη συνεδρίαση της Ολομέλειας πάντως στη Βουλή επέλεξαν να μην εμφανιστούν πρόσωπα που είτε το όνομα τους έχει εμπλακεί στην υπόθεση των υποκλοπών (Δένδιας, Γεραπετρίτης, Χατζηδάκης, Χρυσοχοΐδης) είτε βρίσκονται στα κιτάπια της ευρωπαϊκής εισαγγελίας (Μηταράκης, Τσιάρας, Καραμανλής, Παπακώστα).