Βερόνα-Μίλαν 0-1: Οι ροσονέρι προσπέρασαν τη Νάπολι και είναι 2οι – Αγκαλιά με θέση για το Champions League
Επέστρεψε στις νίκες η Μίλαν, μετά από δυο αγωνιστικές. Πάντως, δεν ήταν καλή απέναντι στην ουραγό Βερόνα που την απείλησε και με ισοφάριση αλλά η νίκη είναι σημαντική. Το γκολ ο Ραμπιό στο 41’.
- Συλλήψεις δύο γυναικών για έκθεση των 3χρονων παιδιών τους σε κίνδυνο
- Συνελήφθη 46χρονος για παιδική πορνογραφία - Οργάνωνε εκδρομές με ποδήλατα για ανηλίκους
- Έσπασε τα κοντέρ: Συνελήφθη 39χρονος που έτρεχε με 192 χλμ σε δρόμο με όριο τα 70
- Παρανάλωμα έγιναν 1.000 σπίτια στη Μαλαισία από μεγάλη φωτιά σε παραθαλάσσιο οικισμό - Χιλιάδες εκτοπισμένοι
Μετά από δυο ήττες (εντός με την Ουντινέζε και εκτός με τη Νάπολι), η Μίλαν επέστρεψε στις νίκες με το εκτός έδρας 1-0 επί της ουραγού Βερόνα, για την 33η αγωνιστική της Serie A. Όμως, η νίκη είναι επαγγελματική καθώς δεν έπεισε με την απόδοσή της και σα να μην έφτανε οι γηπεδούχοι απείλησαν να της κάνουν… ζημιά. Η Μίλαν προηγήθηκε στο 41΄ με τον Ραμπιό και κράτησε το τρίποντο, επεδίωξε το δεύτερο γκολ όμως είχε πρόβλημα στην επίθεση.
Τέλος καλό, όλα καλά! Η Μίλαν ανέβηκε στην δεύτερη θέση, όπου ισοβαθμεί με την 3η Νάπολι που ηττήθηκε από την Λάτσιο και ουσιαστικά «κλείδωσε» την τετράδα που οδηγεί στο Champions League. Η Βερόνα παραμένει «βυθισμένη» στην τελευταία θέση και μετά την ήττα της δεν έχει ελπίδες καθώς είναι στο -10 από τις θέσεις σωτηρίας.
Τα κατάφερε ο Ραμπιό
Το πρώτο ημίχρονο ήταν κακό. Στο ξεκίνημα του αγώνα η Βερόνα ήταν πιο επιθετική και μπορούσε να απειλήσει στο 11’, όμως ο Έντμουντσον προτίμησε να σουτάρει από μακριά, ενώ είχε επιλογές. Ούτε η Μίλαν κατάφερε κάτι το ιδιαίτερο στην επίθεση, ευκαιρία έχασε ο Ραμπιό με ένα σουτ στο 33’ που μπλόκαρε εύκολα ο Μοντίπο. Αυτές τις δυο φάσες δεν της λες και ευκαιρίες!
Η Μίλαν βρήκε το δρόμο προς τα δίχτυα στο 41’ με εκτελεστή τον Ραμπιό που βγήκε τετ α τετ μετά από ωραία κάθετη πάσα του Λεάο. Στις καθυστερήσεις του πρώτου μέρους ο Μάιγκναν κράτησε το προβάδισμα αποκρούοντας σουτ του Μπελγκάλι.
Ακυρώθηκε γκολ
Ο Μπελγκάλι έχασε μεγάλη ευκαιρία, για τη Βερόνα, και στο 53’, με σουτ που έφυγε ελάχιστα άουτ. Η Μίλαν πίεσε για δεύτερο γκολ και στο 74’, μετά από χρήση VAR, ακυρώθηκε τέρμα του Γκαμπία επειδή υπήρχε οφσάιντ του Σαλεμάκερς. Η Βερόνα έχασε ευκαιρία και στο 84’ με ένα καλό σουτ του Ορμπάν που απέκρουσαν οι αμυντικοί. Μεγάλη ευκαιρία έχασε και η Μίλαν στο 90’ που ο Βαλεντίνι έδιωξε προ της γραμμής σουτ του Σαλεμάκερς.
ΒΕΡΟΝΑ: Μοντιπό, Βαλεντίνι, Νέλσον, Έντμουντσον, Ογιεγκόκε (21’ Λιρόλα), Άκπα Άκπρο (64’ Αλ Μουσράτι), Γκαλιαρντίνι (82’ Λόβριτς), Μπελγκάλι, Μπράνταριτς (46’ Βερμασάν), Μπερνέντ (84’ Τόμικ), Ορμπάν
ΜΙΛΑΝ: Μενιάν, Πάβλοβιτς, Γκάμπια, Μπαρτεζάγκι, Ατεκάμε (63’ Σαλεμάκερς), Τομόρι, Μόντριτς, Φοφανά (64’ Ρίτσι), Ραμπιό, Λεάο (63’ Χιμένες), Πούλισικ (80’ Ενκουνκού)
Το πρόγραμμα της 33ης αγωνιστικής στη Serie A:
Παρασκευή 17/4
Σασουόλο-Κόμο 2-1
Ίντερ-Κάλιαρι 3-0
Σάββατο 18/4
Ουντινέζε-Πάρμα 0-1
Νάπολι-Λάτσιο 0-2
Ρόμα-Αταλάντα 1-1
Κυριακή 19/4
Κρεμονέζε-Τορίνο 0-0
Βερόνα-Μίλαν 0-1
19:00 Πίζα-Τζένοα
21:45 Γιουβέντους-Μπολόνια
Δευτέρα 20/4
21:45 Λέτσε-Φιορεντίνα
Η βαθμολογία
Η επόμενη αγωνιστική
Νάπολι – Κρεμονέζε 24/4
Πάρμα – Πίζα 25/4
Μπολόνια – Ρόμα 25/4
Βερόνα – Λέτσε 25/4
Φιορεντίνα – Σασουόλο 26/4
Τζένοα – Κόμο 26/4
Τορίνο – Ίντερ 26/4
Μίλαν – Γιουβέντους 26/4
Κάλιαρι – Αταλάντα 27/4
- Έγραψε ιστορία ο Ματαράτσο
- LIVE: Μάντσεστερ Σίτι – Άρσεναλ
- Βερόνα-Μίλαν 0-1: Οι ροσονέρι προσπέρασαν τη Νάπολι και είναι 2οι – Αγκαλιά με θέση για το Champions League
- Νότιγχαμ Φόρεστ – Μπέρνλι 4-1: Σπουδαία νίκη για τους «ρεντς» με μεγάλο πρωταγωνιστή τον Γκιμπς-Γουάιτ
- Έβερτον – Λίβερπουλ 1-2: «Διπλό» με buzzer beater του Φαν Ντάικ
- LIVE: ΑΕΚ – ΠΑΟΚ
- Super League 2: Σωτηρία για την Ελλάδα Σύρου και την Athens Kallithea (0-0), υποβιβάστηκε το Αιγάλεω (3-2)
- Οι ενδεκάδες των ΑΕΚ και ΠΑΟΚ για το ντέρμπι της 2ης αγωνιστικής των play-off
Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις