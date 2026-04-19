Βερόνα-Μίλαν 0-1: Οι ροσονέρι προσπέρασαν τη Νάπολι και είναι 2οι – Αγκαλιά με θέση για το Champions League

Μετά από δυο ήττες (εντός με την Ουντινέζε και εκτός με τη Νάπολι), η Μίλαν επέστρεψε στις νίκες με το εκτός έδρας 1-0 επί της ουραγού Βερόνα, για την 33η αγωνιστική της Serie A. Όμως, η νίκη είναι επαγγελματική καθώς δεν έπεισε με την απόδοσή της και σα να μην έφτανε οι γηπεδούχοι απείλησαν να της κάνουν… ζημιά. Η Μίλαν προηγήθηκε στο 41΄ με τον Ραμπιό και κράτησε το τρίποντο, επεδίωξε το δεύτερο γκολ όμως είχε πρόβλημα στην επίθεση.

Τέλος καλό, όλα καλά! Η Μίλαν ανέβηκε στην δεύτερη θέση, όπου ισοβαθμεί με την 3η Νάπολι που ηττήθηκε από την Λάτσιο και ουσιαστικά «κλείδωσε» την τετράδα που οδηγεί στο Champions League. Η Βερόνα παραμένει «βυθισμένη» στην τελευταία θέση και μετά την ήττα της δεν έχει ελπίδες καθώς είναι στο -10 από τις θέσεις σωτηρίας.

Τα κατάφερε ο Ραμπιό

Το πρώτο ημίχρονο ήταν κακό. Στο ξεκίνημα του αγώνα η Βερόνα ήταν πιο επιθετική και μπορούσε να απειλήσει στο 11’, όμως ο Έντμουντσον προτίμησε να σουτάρει από μακριά, ενώ είχε επιλογές. Ούτε η Μίλαν κατάφερε κάτι το ιδιαίτερο στην επίθεση, ευκαιρία έχασε ο Ραμπιό με ένα σουτ στο 33’ που μπλόκαρε εύκολα ο Μοντίπο. Αυτές τις δυο φάσες δεν της λες και ευκαιρίες!

Η Μίλαν βρήκε το δρόμο προς τα δίχτυα στο 41’ με εκτελεστή τον Ραμπιό που βγήκε τετ α τετ μετά από ωραία κάθετη πάσα του Λεάο. Στις καθυστερήσεις του πρώτου μέρους ο Μάιγκναν κράτησε το προβάδισμα αποκρούοντας σουτ του Μπελγκάλι.

Ακυρώθηκε γκολ

Ο Μπελγκάλι έχασε μεγάλη ευκαιρία, για τη Βερόνα, και στο 53’, με σουτ που έφυγε ελάχιστα άουτ. Η Μίλαν πίεσε για δεύτερο γκολ και στο 74’, μετά από χρήση VAR, ακυρώθηκε τέρμα του Γκαμπία επειδή υπήρχε οφσάιντ του Σαλεμάκερς. Η Βερόνα έχασε ευκαιρία και στο 84’ με ένα καλό σουτ του Ορμπάν που απέκρουσαν οι αμυντικοί. Μεγάλη ευκαιρία έχασε και η Μίλαν στο 90’ που ο Βαλεντίνι έδιωξε προ της γραμμής σουτ του Σαλεμάκερς.

ΒΕΡΟΝΑ: Μοντιπό, Βαλεντίνι, Νέλσον, Έντμουντσον, Ογιεγκόκε (21’ Λιρόλα), Άκπα Άκπρο (64’ Αλ Μουσράτι), Γκαλιαρντίνι (82’ Λόβριτς), Μπελγκάλι, Μπράνταριτς (46’ Βερμασάν), Μπερνέντ (84’ Τόμικ), Ορμπάν

ΜΙΛΑΝ: Μενιάν, Πάβλοβιτς, Γκάμπια, Μπαρτεζάγκι, Ατεκάμε (63’ Σαλεμάκερς), Τομόρι, Μόντριτς, Φοφανά (64’ Ρίτσι), Ραμπιό, Λεάο (63’ Χιμένες), Πούλισικ (80’ Ενκουνκού)

Το πρόγραμμα της 33ης αγωνιστικής στη Serie A:

Παρασκευή 17/4

Σασουόλο-Κόμο 2-1

Ίντερ-Κάλιαρι 3-0

Σάββατο 18/4

Ουντινέζε-Πάρμα 0-1

Νάπολι-Λάτσιο 0-2

Ρόμα-Αταλάντα 1-1

Κυριακή 19/4

Κρεμονέζε-Τορίνο 0-0

Βερόνα-Μίλαν 0-1

19:00 Πίζα-Τζένοα

21:45 Γιουβέντους-Μπολόνια

Δευτέρα 20/4

21:45 Λέτσε-Φιορεντίνα

Η βαθμολογία

Η επόμενη αγωνιστική

Νάπολι – Κρεμονέζε 24/4

Πάρμα – Πίζα 25/4

Μπολόνια – Ρόμα 25/4

Βερόνα – Λέτσε 25/4

Φιορεντίνα – Σασουόλο 26/4

Τζένοα – Κόμο 26/4

Τορίνο – Ίντερ 26/4

Μίλαν – Γιουβέντους 26/4

Κάλιαρι – Αταλάντα 27/4