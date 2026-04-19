Οι ενδεκάδες των ΑΕΚ και ΠΑΟΚ για το ντέρμπι της 2ης αγωνιστικής των play-off

Γνωστές έγιναν οι ενδεκάδες των ΑΕΚ και ΠΑΟΚ για το ντέρμπι της Νέας Φιλαδέλφειας στο πλαίσιο της 2ης αγωνιστικής των play offs 1-4 της Stoiximan Super League.

Ο Μάρκο Νίκολιτς επέλεξε να ξεκινήσει για την ΑΕΚ με τον Στρακόσα κάτω από τα δοκάρια, τους Μουκουντί-Φιλίπε Ρέλβας στην άμυνα, τους Ρότα-Πενράις στις πλευρές, τους Μαρίν και Πινέδα στον άξονα, τους Γκατσίνοβιτς-Περέιρα στα άκρα και τους Ζίνι και Βάργκα στην επίθεση.

Στον πάγκο της ΑΕΚ θα είναι οι: Μπρινιόλι, Πήλιος, Γκεοργκίεφ, Βίντα, Γκρούγιτς, Ζοάο Μάριο, Λιούμπιτσιτς, Σαχαμπό, Κουτέσα, Γιόβιτς, Κοϊτά, Καλοσκάμης.

Με τους Λόβρεν και Κεντζιόρα στο κέντρο της άμυνας, τους Οζντόεφ και Ζαφείρη στο κέντρο και τον Γερεμέγεφ στην κορυφή της επίθεσης παρατάσσει τον ΠΑΟΚ ο Ραζβάν Λουτσέσκου από την πλευρά του.

Πιο αναλυτικά, μπροστά από την εστία θα βρίσκεται ο Τσιφτσής, με τους Σάντσες, Κεντζιόρα, Λόβρεν και Μπάμπα στην τετράδα της άμυνας. Οι Οζντόεφ και Ζαφείρης θα είναι στα χαφ, με τους Χατσίδη, Κωνσταντέλια και Τάισον πίσω από τον Γερεμέγεφ.

Συνοπτικά η 11άδα: Τσιφτσής – Σάντσες, Κεντζιόρα, Λόβρεν, Μπάμπα – Οζντόεφ, Ζαφείρης – Χατσίδης, Κωνσταντέλιας, Τάισον – Γερεμέγεφ.

Στον πάγκο έμειναν οι Ζίβκοβιτς και Μεϊτέ, όπως επίσης και οι: Παβλένκα, Κένι, Τέιλορ, Βολιάκο, Μιχαηλίδης, Καμαρά, Μπιάνκο, Πέλκας, Ιβάνουσετς και Μύθου.