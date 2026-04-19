Αϊόβα: Σε κρίσιμη κατάσταση ένας από τους 5 τραυματίες των πυροβολισμών – Έκκληση των αρχών για πληροφορίες

Ασύλληπτοι παραμένουν οι δράστες των πυροβολισμών κοντά στο Πανεπιστήμιο της Αϊόβα, με αποτέλεσμα να τραυματισμούν πέντε άτομα. Οι αρχές έδωσαν στη δημοσιότητα φωτογραφίες «ατόμων ενδιαφέροντος» και κάλεσαν τους πολίτες να επικοινωνήσουν με τις αρχές αν έχουν οποιαδήποτε πληροφορία.

Σύμφωνα με την αστυνομία της Αϊόβα, οι πυροβολισμοί έπεσαν τη νύχτα του Σαββάτου προς Κυριακή σε περιοχή με κέντρα διασκέδασης κοντά στο πανεπιστήμιο. Από τους πέντε τραυματίες, ο ένας νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση. Οι τρεις είναι φοιτητές του Πανεπιστημίου της Αϊόβα.

Η ανάρτηση της αστυνομίας

Μέχρι το πρωί της Κυριακής δεν είχαν γίνει συλλήψεις. Ωστόσο, η αστυνομία έδωσε στη δημοσιότητα ομάδων ατόμων που αναγνωρίστηκαν ως άτομα ενδιαφέροντος.

Ανακοίνωσε επίσης ότι έχει αναγνωρίσει τα πέντε θύματα των πυροβολισμών.



Στην ίδια ανάρτηση έκανε έκκληση τους πολίτες, όποιος έχει πληροφορίες για τα άτομα που απεικονίζονται στις φωτογραφίες, να επικοινωνήσει με την αστυνομία.

Το Αστυνομικό Τμήμα της πόλης της Αϊόβα δεν ανέφερε ωστόσο πόσοι πιστεύεται ότι εμπλέκονται στους πυροβολισμούς.

Τι συνέβη

Η αστυνομία τα ξημερώματα της Κυριακής έλαβε κλήση για μεγάλη συμπλοκή στο κέντρο της πόλης της Αϊόβα. Το σημείο που υποδείχθηκε ήταν ένας πεζόδρομος γεμάτο με μπαρ και εστιατόρια κοντά στο πανεπιστήμιο.

Βίντεο που κοινοποιήθηκαν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης έδειχναν συμπλοκές να ξεσπούν μπροστά στον εξωτερικό χώρο ενός μπαρ. Επίσης, έδειχναν ένα φοβισμένο πλήθος δεκάδων ανθρώπων να τρέχει μακριά.

Η πρόεδρος του Πανεπιστημίου, Μπάρμπαρα Γουίλσον, επιβεβαίωσε ότι μεταξύ των τραυματιών ήταν και τρεις φοιτητές. Επίσης, ενημέρωσε ότι το Πανεπιστήμιο της Αϊόβα παρέχει υποστήριξη για την πανεπιστημιακή κοινότητα.

«Ενώ περιμένουμε περισσότερες πληροφορίες, σκέφτομαι αυτούς τους φοιτητές και τις οικογένειές τους, τους φίλους τους και όλους τους ανθρώπους που νοιάζονται γι’ αυτούς. Τους κρατάω στις σκέψεις μου, μαζί με όλους στην κοινότητά μας που πληγώνονται ή αισθάνονται συγκλονισμένοι αυτή τη στιγμή», δήλωσε.

Στο Πανεπιστήμιο της Αϊόβα φοιτούν περίπου 31.000 φοιτητές.

«Αυτή η παράλογη πράξη βίας έχει καταστρέψει την πανεπιστημιακή κοινότητα και την πολιτεία μας», δήλωσε η κυβερνήτης της Αϊόβα, Κιμ Ρέινολντς, η οποία προσέφερε κρατική βοήθεια στην έρευνα.

Το πανεπιστήμιο εξέδωσε αρκετές ειδοποιήσεις, συμβουλεύοντας τους φοιτητές να μείνουν μακριά από την περιοχή. «Ενώ η έρευνα βρίσκεται στα αρχικά της στάδια, δεν υπάρχουν ενδείξεις ότι κάποιοι φοιτητές ήταν τα επιδιωκόμενα θύματα», ανέφερε μια ειδοποίηση.