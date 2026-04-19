Super League 2: Σωτηρία για την Ελλάδα Σύρου και την Athens Kallithea (0-0), υποβιβάστηκε το Αιγάλεω (3-2)
Υποβιβάστηκε το Αιγάλεω μετά την ήττα του με 3-2 από τον Παναργειακό, μία αγωνιστική πριν την ολοκλήρωση των πλέι άουτ του Β΄ ομίλου. Σώθηκαν Ελλάς Σύρου και Athens Kallithea μετά το μεταξύ τους 0-0.
- Συλλήψεις δύο γυναικών για έκθεση των 3χρονων παιδιών τους σε κίνδυνο
- Συνελήφθη 46χρονος για παιδική πορνογραφία - Οργάνωνε εκδρομές με ποδήλατα για ανηλίκους
- Έσπασε τα κοντέρ: Συνελήφθη 39χρονος που έτρεχε με 192 χλμ σε δρόμο με όριο τα 70
- Παρανάλωμα έγιναν 1.000 σπίτια στη Μαλαισία από μεγάλη φωτιά σε παραθαλάσσιο οικισμό - Χιλιάδες εκτοπισμένοι
Μία αγωνιστική πριν το φινάλε των πλέι άουτ στον Β’ όμιλο της Super League 2 η υπόθεση παραμονή κρίθηκε οριστικά. Η ήττα του Αιγάλεω με 3-2 στο Άργος από τον Παναργειακό, σε συνδυασμό με την «λευκή» ισοπαλία (0-0) στο Ελλάς Σύρου – Athens Kallithea, οδήγησε στην παραμονή τις δύο τελευταίες και στη Γ’ Εθνική το «Σίτι». Στην παρακάτω κατηγορία οδηγείται φυσικά και η ομάδα του Άργους, καθώς επίσης και η Ηλιούπολη με τα Χανιά.
Μετά την αυτοκτονία του στο Άργος (οι ουραγοί δεν είχαν νίκη σε όλη τη σεζόν!), το Αιγάλεω παρέμεινε στους 26 βαθμούς, τη στιγμή που η ομάδα της Σύρου έφτασε τους 30 και είναι πρώτη, ενώ η Καλλιθέα έχει έναν λιγότερο, δηλαδή 29.
Η διαφορά του Αιγάλεω με την Athens Kallithea είναι τρεις βαθμοί, αλλά ακόμη κι αν οι δύο ομάδες ισοβαθμήσουν, η Athens Kallithea έχει το πλεονέκτημα, επειδή τερμάτισε υψηλότερα στην κανονική διάρκεια του πρωταθλήματος.
Στο τρίτο παιχνίδι της 9ης αγωνιστικής τα Χανιά του Νίκου Αναστόπουλου επικράτησαν με 1-0 της Ηλιούπολης κι έκλεισαν νικηφόρα την τελευταία αγωνιστική υποχρέωση της σεζόν στην έδρα τους.
Ελλάς Σύρου – Athens Kallithea 0-0
Ελλάς Σύρου (Χριστοφιλέας): Γκίνης, Ζαφείρης, Προβυδάκης, Βλάχος, Σταματούλας, Γαρουφαλιάς (82′ Χνάρης), Τσιαντούλας (57′ Μπάμπης), Νάτσος (82′ Νάρσινγκ), Βερνάρδος (82′ Κολιμάτσης), Κόλα (65′ Τριμμάτης), Γκορντεζιάνι.
Athens Kallithea (Καλαϊτζίδης): Κρέσπι, Μεταξάς, Σαταριάνο (15′ λ.τ Βάρκας), Βασιλογιάννης, Μαυριάς (77′ Φροσύνης), Ματίγιεβιτς, Προδρομίτης (46′ Σωτηράκος), Πανάγου, Μανιάς, Ντεντάκης, Ματίγια.
Διαιτητής: Γιουματζίδης (Πέλλας)
Βοηθοί: Μπουξμπαούμ (Αν. Αττικής), Κολλιάκος (Αθηνών)
Κίτρινες: Προδρομίτης
Κόκκινες:
Παναργειακός – Αιγάλεω 3-2
ΣΚΟΡΕΡ: 15′ Κονέ σουτ, 45′ Κότζα σουτ, 76′ Ναλιτζής σουτ – 40′ Αθανασακόπουλος σουτ, 83′ Ενομό κεφ.
Παναργειακός (Παπαβασιλείου): Καραθανάσης, Καρυπίδης, Αρμένης, Κατσούλης, Λαζαρίδης, Μυρτολλάρι (85′ Καμενί), Ντάμακ, Κότζα (85′ Καπετάνος), Ντιαλό (65′ Σκόνδρας), Κονέ (57′ Χαλβατζίου), Γιάννη (57′ Ναλιτζής).
Αιγάλεω (Τερζής): Καραργύρης, Ζιούλης, Ευαγγέλου, Αναστασόπουλος (77′ Σλιμόν), Καρρίκι, Κωστόπουλος (46′ Τάμπας), Αθανασακόπουλος, Φαϊτάκης (61′ Τακεσιάν), Σαποβάλοφ (61′ Ενομό), Φαϊζάλ (46′ Νταλούζ), Κωστέας.
Διαιτητής: Τσάκαλης (Ηλείας)
Βοηθοί: Κωνσταντόπουλος (Αρκαδίας), Ανδριανός (Αχαϊας)
Κίτρινες: Κονέ, Μυρτολλάρι, Σκόνδρας, Καραθανάσης – Καρρίκι
Κόκκινες:
Χανιά – Ηλιούπολη 1-0
ΣΚΟΡΕΡ: 43′ Καπνίδης σουτ
Χανιά (Αναστόπουλος): Στογιάνοβιτς, Τοπαλίδης (80′ Τζανακάκης), Αβεντισιάν, Κουτρουμπής (80′ Κοπάς), Διαμαντής, Βάρντιτς (88′ Χασάνογλου), Ντιαμπί, Παναγιωτούδης, Τούργκοτ (70′ Οτσοβέτσι), Λόπεζ, Καπνίδης (70′ Ιωαννίδης).
Ηλιούπολη (Σορώκος): Πολίτης, Κολιτσίδας, Γκαρσία, Μαϊδανός (85′ Κατσιούλας), Τσιλιγγίρης, Θωμαΐδης, Κεραμίδας (73′ Τσάικα), Κρέτση, Κωστούλας (76′ Τσίκα), Μπουγαΐδης, Κουϊρουκίδης.
Διαιτητής: Γεωργόπουλος (Αρκαδίας)
Βοηθοί: Βισκαδούρος, Μπλαβάκης (Ηρακλείου)
Κίτρινες: Ντιαμπί
Κόκκινες:
Τα αποτελέσματα στην 9η αγωνιστική των πλέι άουτ του Β’ ομίλου της Super League 2
Κυριακή 19/4
Ελλάς Σύρου – Athens Kallithea 0-0
Χανιά – Ηλιούπολη 1-0
Παναργειακός – Αιγάλεω 3-2
Η βαθμολογία σε 9 αγωνιστικές
Η επόμενη (10η) αγωνιστική
26/4
Παναργειακός – Ελλάς Σύρου
Athens Kallithea – Χανιά
Ηλιούπολη – Αιγάλεω
- Έγραψε ιστορία ο Ματαράτσο
- LIVE: Μάντσεστερ Σίτι – Άρσεναλ
- Βερόνα-Μίλαν 0-1: Οι ροσονέρι προσπέρασαν τη Νάπολι και είναι 2οι – Αγκαλιά με θέση για το Champions League
- Νότιγχαμ Φόρεστ – Μπέρνλι 4-1: Σπουδαία νίκη για τους «ρεντς» με μεγάλο πρωταγωνιστή τον Γκιμπς-Γουάιτ
- Έβερτον – Λίβερπουλ 1-2: «Διπλό» με buzzer beater του Φαν Ντάικ
- LIVE: ΑΕΚ – ΠΑΟΚ
- Οι ενδεκάδες των ΑΕΚ και ΠΑΟΚ για το ντέρμπι της 2ης αγωνιστικής των play-off
