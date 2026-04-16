Πέμπτη 16 Απριλίου 2026
ΣΥΡΙΖΑ: Οι δηλώσεις Γεωργιάδη, ακόμη μια ευθεία και επικίνδυνη επίθεση στη Δικαιοσύνη και στο Κράτος Δικαίου
Επικαιρότητα 16 Απριλίου 2026, 17:19

Τη νέα επίθεση Γεωργιάδη στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία καταδικάζει ο ΣΥΡΙΖΑ, τονίζοντας ότι

Τι συμβαίνει όταν δεν τρώμε αρκετή πρωτεΐνη, το «καύσιμο» του μυαλού

«Όταν ένας εν ενεργεία υπουργός χαρακτηρίζει την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία ‘μη σοβαρό θεσμό’ και κατηγορεί την εντεταλμένη εισαγγελέα ότι ‘εκβιάζει’ για την ανανέωση της θητείας της, επειδή διερευνά δικογραφίες που αφορούν κυβερνητικά στελέχη, τότε καταγράφεται ωμή απόπειρα εκφοβισμού και απαξίωσης της Δικαιοσύνης», επισημαίνει ο ΣΥΡΙΖΑ, σχολιάζοντας τη νέα επίθεση του Άδωνι Γεωργιάδη στον ευρωπαϊκό θεσμό, με αφορμή το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ.

Ο ΣΥΡΙΖΑ υπογραμμίζει, άλλωστε, πως «η θητεία της εντεταλμένης Ευρωπαίας Εισαγγελέως ανανεώθηκε τον Νοέμβριο του 2025 για πέντε χρόνια ως το 2030».

Παράλληλα, σημειώνει πως «όταν, μάλιστα, ο κ. Γεωργιάδης προεξοφλεί ότι οι υποθέσεις ‘θα πάνε στο αρχείο’, ουσιαστικά επιχειρεί να υποκαταστήσει τη Δικαιοσύνη και να καθοδηγήσει την έκβαση της έρευνας».

«Η κατάσταση γίνεται ακόμη πιο επικίνδυνη όταν οι ίδιες δηλώσεις αμφισβητούν ευθέως έναν ευρωπαϊκό θεσμό που διέπεται από υπερνομοθετικής ισχύος κανόνες και έχει θεσμική ανεξαρτησία, όπως υπενθυμίζουν ακόμη και οι δικαστικές ενώσεις της χώρας», υπογραμμίζει η Κουμουνδούρου, τονίζοντας χαρακτηριστικά ότι «η κυβέρνηση δεν μπορεί να κρύβεται όταν υπουργός τους είναι κατά συρροή υβριστής των ευρωπαϊκών θεσμών. Η ευθύνη για τέτοιες συμπεριφορές καθίσταται συλλογική και πολιτική».

«Η γραμμή είναι πλέον ξεκάθαρη: όποιος ερευνά, στοχοποιείται – όποιος αποκαλύπτει, λοιδορείται. Πρόκειται για ένα βαθύ θεσμικό σκάνδαλο και ζητούνται θεσμικά αντίβαρα και πολιτική αλλαγή προκειμένου οι υπεύθυνοι να οδηγηθούν στη Δικαιοσύνη, σε όποια καρέκλα κι αν κάθονται», σημειώνει καταληκτικά ο ΣΥΡΙΖΑ.

ΙΟΒΕ: «Χαμηλώνει» η ανάπτυξη, εκτοξεύεται ο πληθωρισμός – Τα τρία σενάρια

Τι συμβαίνει όταν δεν τρώμε αρκετή πρωτεΐνη, το «καύσιμο» του μυαλού

«Επιλέξτε σοφά»: Νέες απειλές Χέγκσεθ στο Ιράν

Ο «Αυτόχειρας» έρχεται στο θέατρο Αλκμήνη
inTickets 16.04.26

Ο «Αυτόχειρας» του Νικολάι Έρντμαν σε σκηνοθεσία του Θανάση Θεολόγη κάνει πρεμιέρα στις 17 Απριλίου. Παραστάσεις κάθε Σάββατο και Κυριακή στο θέατρο Αλκμήνη.

sp_banner_Desk
Τσουκαλάς: «Θεσμικό κατάντημα για τη χώρα είναι ότι παραμένει υπουργός ο κ. Γεωργιάδης»
Επικαιρότητα 16.04.26

Η επίθεση του εκπροσώπου Τύπου του ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ Κώστα Τσουκαλά, έγινε μετά την ανοίκεια επίθεση Γεωργιάδη με ψέματα κατά της ευρωπαίας εισαγγελέα Πόπης Παπανδρέου αλλά και μετά τη σημερινή ανάρτηση του υπουργού Υγείας

Στον Ευαγγελισμό και πάλι ο Κυριάκος Μητσοτάκης για την κατάσταση της υγείας του Γιώργου Μυλωνάκη – Τι λέει ο γιατρός του
Επικαιρότητα 15.04.26 Upd: 20:48

Ο πρωθυπουργός για δεύτερη φορά μέσα στην ημέρα επισκέπτεται τον υπουργό Επικρατείας ο οποίος νοσηλεύεται σε σοβαρή κατάσταση από το πρωί μετά από εγκεφαλική αιμορραγία

Προκόπης Παυλόπουλος: Δυσοίωνες προβλέψεις για τον τερματισμό του πολέμου στη Μέση Ανατολή
Επικαιρότητα 15.04.26

Ο Προκόπης Παυλόπουλος μιλά για «έναν πόλεμο χωρίς ορατό τέλος» με «απρόβλεπτες διεθνείς συνέπειες». Εκτιμά πως «εκείνοι που άρχισαν αυτό τον πόλεμο δεν είναι οι πιο κατάλληλοι για να τον τερματίσουν» και εστιάζει στον ρόλο που μπορεί να παίξει η Ευρωπαϊκή Ένωση.

Στον «Ευαγγελισμό» με ρήξη ανευρύσματος ο Γιώργος Μυλωνάκης, οδηγήθηκε άμεσα το χειρουργείο – Το συμβάν στο Μαξίμου
Επικαιρότητα 15.04.26 Upd: 14:02

Ο στενός συνεργάτης του Κυριάκου Μητσοτάκη, Γιώργος Μυλωνάκης, έπαθε λιποθυμικό επεισόδιο στον «πρωινό καφέ» του Μαξίμου και μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο.

ΠΑΣΟΚ: Κυβέρνηση προστασίας του δημοσίου συμφέροντος ή των κολλητών; – Απαντήσεις και για τη 2η πρόσληψη Λαζαρίδη
Επικαιρότητα 15.04.26

«Για την περίπτωση της εκ νέου πρόσληψης του κ. Λαζαρίδη σε θέση ΠΕ χωρίς πάλι πτυχίο (!) το 2013, έχει κάνει κάποια έρευνα το Μαξίμου;», αναρωτιέται το ΠΑΣΟΚ

Δούκας για ήττα Όρμπαν: Κανένα καθεστώς που εργαλειοποιεί το κράτος δικαίου δεν είναι αήττητο
Εκλογές Ουγγαρία 13.04.26

«Μετά από 16 χρόνια, οι πολίτες στην Ουγγαρία αλλάζουν τους όρους του παιχνιδιού», υπογράμμισε ο δήμαρχος Αθηναίων και μέλος του Πολιτικού Κέντρου του ΠΑΣΟΚ - ΚΙΝΑΛ, Χάρης Δούκας

Οι ευχές Μητσοτάκη για το Πάσχα
Πολιτική 12.04.26

Χθες, ο πρωθυπουργός παρακολούθησε την Ακολουθία της Αναστάσεως στην στην Ιερά Μονή Αγίου Ιωάννη Προδρόμου Κορακιών στα Χανιά

Δουδωνής: Η κτηνοτροφία της Λέσβου καταστρέφεται και η κυβέρνηση δίνει σόου τύπου Γεωργιάδη – Μέτρα τώρα
Επικαιρότητα 10.04.26

Με την κυβέρνηση Μητσοτάκη έχουμε και το Πάσχα «έκτακτη εμφάνιση καλικάτζαρων», λέει χαρακτηριστικά ο Παναγιώτης Δουδωνής του ΠΑΣΟΚ, επιμένοντας στο κρίσιμο ζήτημα της καταστροφής της κτηνοτροφίας της Λέσβου από τον αφθώδη πυρετό

Νέα Αριστερά: Sic transit gloria mundi – Τα καμώματα του «άριστου» Λαζαρίδη και η ευθύνη του πρωθυπουργού
Επικαιρότητα 10.04.26

«Ο κ. Λαζαρίδης, όπως τόσοι 'άριστοι' της ΝΔ, όχι μόνο δεν διαθέτει πτυχίο ΑΕΙ, αλλά φέρεται να έχει πει και ψέματα για το ζήτημα αυτό, καθώς εμφανίστηκε ψευδώς να διαθέτει απαραίτητο τυπικό προσόν για θέση στο Δημόσιο, την οποία παρανόμως κατείχε», λέει η Νέα Αριστερά

ΠΑΣΟΚ: Ο Λαζαρίδης πιάστηκε με τη γίδα στην πλάτη – Ο Μητσοτάκης οφείλει να τον αποπέμψει
Επικαιρότητα 09.04.26

«Παριστάνει τον κριτή ενώ ο ίδιος αποδεικνύεται ένα κομματικό ρουσφέτι και μάλιστα παράτυπο», τονίζει το ΠΑΣΟΚ για τον Μακάριο Λαζαρίδη, ενώ προσθέτει πως αν δεν τον αποπέμψει ο πρωθυπουργός «θα επιβεβαιώσει πως είναι συνώνυμος της φαυλότητας και του ρουσφετιού»

Τουρκία: Νεκρός από αιμορραγία ο 14χρονος δράστης του μακελειού σε σχολείο – Νέα στοιχεία από τη νεκροψία
Στο Καχραμάνμαρας 16.04.26

Ομάδα αποτελούμενη από δύο ιατροδικαστές, έναν καμεραμάν και έναν πραγματογνώμονα φωτογράφο διαπίστωσε ότι ο 14χρονος έφερε θανατηφόρο τραύμα από αιχμηρό αντικείμενο στο δεξί πόδι

Η ομολογία Λαζαρίδη για την ποινικά κολάσιμη πράξη της απάτης και η σκοπιμότητα (;) πίσω από την πρόθεση επανόρθωσης
Πολιτική Γραμματεία 16.04.26

Η νομική ακτινογραφία της δήλωσης του Μακάριου Λαζαρίδη: Με την πρόθεση του να επανορθώσει, επιστρέφοντας τα αχρεωστήτως καταβληθέντα, καταρχάς ομολογεί την απάτη. Ωστόσο, -με δόλο ή χωρίς- αποσιωπά το πολύ σοβαρό ποινικό σκέλος της υπόθεσης, που απαιτείται να ερευνηθεί σε βάθος, με τα ενδεχόμενα τέλεσης κακουργηματικών πράξεων, και ύπαρξης εγκληματικής οργάνωσης να είναι υπαρκτά.

Βασίλης Ρίζος
Με «ναυτικό αποκλεισμό και βόμβες» απειλούν οι ΗΠΑ το Ιράν αν δεν συνάψει συμφωνία
Πιτ Χέγκσεθ 16.04.26

«Τα μαθηματικά είναι σαφή. Χρησιμοποιούμε το 10% του ισχυρότερου ναυτικού στον κόσμο, ενώ εσείς διαθέτετε το 0% του δικού σας Ναυτικού», είπε, απευθυνόμενος στο Ιράν, ο υπουργός Άμυνας των ΗΠΑ.

Παναθηναϊκός: Εκτός προπόνησης ο Κέντρικ Ναν
Μπάσκετ 16.04.26

Εκτός προπόνησης της Πέμπτης (16/4) λόγω ενοχλήσεων έμεινε ο Κέντρικ Ναν, ωστόσο εκτός απροόπτου ο Αμερικανός γκαρντ θα αγωνιστεί κανονικά στο παιχνίδι με την Αναντολού Εφές.

Δώρο Δαναών
Το δράμα 16.04.26

Η εναντίον των πραττομένων μεταβολή

Κουτσούμπας: Στο καλό και να μας γράφετε κύριε Μητσοτάκη – Δεν υπάρχει έντιμη διαχείριση της ανεντιμότητας
Πολιτική Γραμματεία 16.04.26

Στη δευτερολογία του στη συζήτηση για το Κράτος Δικαίου ο Δ. Κουτσούμπας, κατηγόρησε την κυβέρνηση για υπεκφυγές και λαθροχειρία, σημειώνοντας πως «τίποτα από αυτά δε λειτουργεί πια, η κλεψύδρα αδειάζει για την κυβέρνησή σας».

Φάμελλος: Αρχιερέας της τοξικότητας ο Κυριάκος Μητσοτάκης – Πώς σας κρατάει ο Λαζαρίδης;
Δευτερολογία 16.04.26

«Ένα τέτοιο άτομο που εξαπάτησε το ελληνικό δημόσιο, θα το βάλετε να ελέγχει τις επιδοτήσεις του ΟΠΕΚΕΠΕ; Θα βάλετε τον λύκο να φυλάει τα πρόβατα», ρώτησε ο Σωκράτης Φάμελλος, αναφερόμενος στον νέο υφυπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης

Ανδρουλάκης: Εκλογές τώρα, απατηλό όνειρο η τρίτη θητεία ΝΔ
Πολιτική Γραμματεία 16.04.26

«Ορμπανίσκος των Βαλκανίων είναι ο πρωθυπουργός που δεν εφαρμόζει την απόφαση του ΣτΕ. Και ο Όρμπαν θα ντρεπόταν», τόνισε ο Νίκος Ανδρουλάκης, μιλώντας για τις υποκλοπές και την άρνηση Μητσοτάκη να ενημερώσει τον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ όπως αποφάσισε η Δικαιοσύνη

Massive Attack: Δυστοπία, Τομ Γουέιτς και επιστροφή στη δισκογραφία με έναν ύμνο για σκοτεινούς καιρούς
Σκοτεινό εμβατήριο 16.04.26

Μετά από δέκα ολόκληρα χρόνια δισκογραφικής απουσίας, οι Massive Attack επιστρέφουν με το Boots on the Ground, ένα επτάλεπτο σκοτεινό εμβατήριο για τη βία της εξουσίας και την αντίσταση

Μητσοτάκης: Με ειρωνείες στην αντιπολίτευση «απάντησε» για τα «γαλάζια» σκάνδαλα
Πολιτική Γραμματεία 16.04.26

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης υποστήριξε, απαντώντας στον Νίκο Ανδρουλάκη, πως «οι πολίτες δεν βλέπουν την Ελλάδα που εσείς παρουσιάζετε», επιλέγοντας να αγνοεί τη λαϊκή δυσαρέσκεια για την ακριβή καθημερινότητα, αλλά και για τα «γαλάζια» σκάνδαλα

Καμερούν: Ο Πάπας Λέων καταγγέλλει έναν κόσμο που «ρημάζεται από τυράννους»
Καμερούν 16.04.26

Ο Πάπας Λέων ΙΔ΄, μιλώντας στο Καμερούν, καταδίκασε τους ηγέτες που χρησιμοποιούν θρησκευτική γλώσσα για να δικαιολογήσουν τους πολέμους και προέτρεψε σε μια «αποφασιστική αλλαγή πορείας»

Περιβαλλοντικές οργανώσεις κατά ΥΠΕΝ για την πολεοδόμηση σε περιοχές Natura
«Ασκός του Αιόλου» 16.04.26

To υπουργείο διαβεβαιώνει ότι η πολεοδόμηση σε περιοχές Natura 2000 απαιτεί ειδικές περιβαλλοντικές μελέτες, ωστόσο οι οργανώσεις καταγγέλλουν ότι το μέτρο είναι προσχηματικό.

Η Μάρω Κοντού στην Επίδαυρο: Μια αναδρομή σε μια σπουδαία πορεία και μια συγκινητική συνάντηση με το παρελθόν
Media 16.04.26

Η σπουδαία ηθοποιός Μάρω Κοντού είναι η πρώτη καλεσμένη στη νέα εκπομπή «Πάμε μια βόλτα;» της Νίκης Λυμπεράκη, που θα κάνει πρεμιέρα το Σάββατο 18 Απριλίου στις 20:50 στο MEGA

Ουγγαρία: Από γραφείο κοντά στο Κοινοβούλιο θα κυβερνήσει ο Μαγιάρ, μακριά από το «Παλάτι» του Όρμπαν
Αλλαγή σκυτάλης 16.04.26

«Κατά τη διάρκεια της θητείας του TISZA, το γραφείο του πρωθυπουργού δεν θα βρίσκεται στο Παλάτι των Καρμελιτών αλλά σε υπουργικό κτίριο», έγραψε ο νεοεκλεγείς πρωθυπουργός, Πέτερ Μαγιάρ, στο Facebook

Τα… μαθηματικά της τελευταίας αγωνιστικής στη Euroleague – Όλα τα σενάρια και οι πιθανοί συνδυασμοί για εξάδα και play in (pics)
Euroleague 16.04.26

Η Euroleague μπαίνει στην τελευταία στροφή της regular season και τα σενάρια είναι δεκάδες – Πού θα τερματίσουν Ολυμπιακός, Παναθηναϊκός, ποιοι διεκδικούν το πλεονέκτημα και την εξάδα και οι… στάνταρ ομάδες στα play in

Πρόωρες εκλογές βλέπει… η αγορά, ο Στουρνάρας τις ξορκίζει, «βράζουν» βιομηχανία και σούπερ μάρκετ, συν 14 δισ. στο ΧΑ, οι «σκιές» σε Εθνική και Coca Cola και τα βαριά ονόματα στη CrediaBank

Politico – Μέση Ανατολή: Από πόλεμο πέντε εβδομάδων σε σύγκρουση μηνών, σύμφωνα με το Πεντάγωνο

Η ανατομία του πένθους στο Ιράν – Πώς η κηδεία Χαμενεΐ κρίνει την επιβίωση του καθεστώτος

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Όσκαρ 2026: Στο τραπέζι η ακύρωση του κόκκινου χαλιού λόγω διεθνών εξελίξεων

Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Αδέλφια που μαλώνουν: Τι μαθαίνουν τα παιδιά μέσα από τις συγκρούσεις

Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην ελληνική οικονομία

