Γιώργος Αρσενάκος: Η τούρτα – έκπληξη των συνεργατών του για τα γενέθλιά του

Ο Γιώργος Αρσενάκος δέχθηκε μια μεγάλη έκπληξη από τους συνεργάτες του για τα γενέθλιά του ενώ βρισκόταν στο γραφείο του.

Ο συνιδρυτής και CEO της Panik αιφνιδιάστηκε όταν η πόρτα του γραφείου του άνοιξε ξαφνικά και εμφανίστηκε το team της εταιρείας κρατώντας μια τεράστια τούρτα με το λογότυπο της Panik και την επιγραφή «χρόνια πολλά Γιώργο μας!».

Φανερά συγκινημένος και χαρούμενος, ο Γιώργος Αρσενάκος ευχαρίστησε έναν έναν τους συνεργάτες του και δέχθηκε τις ευχές τους, τονίζοντας μεταξύ άλλων ότι η οικογένεια της Panik συνεχίζει δυνατά στις μεγάλες επιτυχίες, ενώ ακολούθησε ένα μικρό party.

Δείτε το βίντεο