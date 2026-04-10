Νέα Αριστερά: Sic transit gloria mundi – Τα καμώματα του «άριστου» Λαζαρίδη και η ευθύνη του πρωθυπουργού
«Ο κ. Λαζαρίδης, όπως τόσοι 'άριστοι' της ΝΔ, όχι μόνο δεν διαθέτει πτυχίο ΑΕΙ, αλλά φέρεται να έχει πει και ψέματα για το ζήτημα αυτό, καθώς εμφανίστηκε ψευδώς να διαθέτει απαραίτητο τυπικό προσόν για θέση στο Δημόσιο, την οποία παρανόμως κατείχε», λέει η Νέα Αριστερά
«Πυρά» για την… «αριστεία» του συνεχίζει να δέχεται ο νέος υφυπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης, Μακάριος Λαζαρίδης, με την Νέα Αριστερά να τονίζει πως «όχι μόνο δεν διαθέτει πτυχίο ΑΕΙ, αλλά φέρεται να έχει πει και ψέματα για το ζήτημα αυτό».
«Ο κ. Μακάριος Λαζαρίδης δεν είναι ένας οποιοσδήποτε βουλευτής της ΝΔ. Έχει υπάρξει στενός προσωπικός συνεργάτης του κ. Μητσοτάκη», τονίζει η Νέα Αριστερά, υπογραμμίζοντας ότι «ο πρωθυπουργός, μάλιστα, του εμπιστεύτηκε τη θέση του επικεφαλής της κυβερνητικής πλειοψηφίας στην Εξεταστική Επιτροπή για τον ΟΠΕΚΕΠΕ, όπου ο κ. Λαζαρίδης κυριολεκτικά ‘έλαμψε’. Εριστικός, προκλητικός και αμετροεπής, τα έδωσε όλα προκειμένου να συμβάλει στη συγκάλυψη του σκανδάλου. Και ανταμείφθηκε ως ‘άριστος’ από τον κ. Μητσοτάκη με τη θέση του υφυπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης».
Ωστόσο, όπως σημειώνει χαρακτηριστικά, «ο κ. Λαζαρίδης, όπως τόσοι ‘άριστοι’ της ΝΔ, όχι μόνο δεν διαθέτει πτυχίο ΑΕΙ, αλλά φέρεται να έχει πει και ψέματα για το ζήτημα αυτό, καθώς εμφανίστηκε ψευδώς να διαθέτει απαραίτητο τυπικό προσόν για θέση στο Δημόσιο, την οποία παρανόμως κατείχε. Και επειδή το θράσος φαίνεται να αποτελεί βασικό προσόν των ‘αρίστων’, ο κ. Λαζαρίδης, πριν από μερικούς μήνες, πανηγύριζε ως ‘απόφοιτος δημόσιου ΑΕΙ’ για τη διαγραφή των ‘αιώνιων φοιτητών’».
«Να θυμίσουμε», υπογραμμίζει η Νέα Αριστερά, «ότι πριν από μερικά χρόνια δικαστήριο καταδίκασε σε πολυετή φυλάκιση καθαρίστρια για πλαστό απολυτήριο δημοτικού».
«Μπορεί ο κ. Λαζαρίδης να παραμένει υφυπουργός;», αναρωτιέται, τονίζοντας πως «η μπάλα είναι πλέον στο γήπεδο του πρωθυπουργού».
- Νέα Αριστερά: Sic transit gloria mundi – Τα καμώματα του «άριστου» Λαζαρίδη και η ευθύνη του πρωθυπουργού
