Οι ευχές Μητσοτάκη για το Πάσχα

Στα Χανιά βρίσκεται ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης ο οποίος έκανε μία ανάρτηση με ευχές για το Πάσχα.

Ο πρωθυπουργός αντί της καθιερωμένης κυριακάτικης ανασκόπησης, δημοσίευσε μία φωτογραφία μαζί με τη σύζυγό του Μαρέβα Γκραμπόφσκι – Μητσοτάκη με το μήνυμα «Χριστός Ανέστη! Χρόνια πολλά με υγεία!».

Χθες, ο πρωθυπουργός παρακολούθησε την Ακολουθία της Αναστάσεως στην στην Ιερά Μονή Αγίου Ιωάννη Προδρόμου Κορακιών στα Χανιά.