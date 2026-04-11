Μητσοτάκης: Το φως κερδίζει το σκοτάδι – Θα ξεπεράσουμε τις δυσκολίες με τη συνοχή της κοινωνίας μας
Στο μήνυμά του για την Ανάσταση και το Πάσχα, ο Κυριάκος Μητσοτάκης αναφέρει ότι «η Ελλάδα βαδίζει σταθερά στον δρόμο της σιγουριάς και της διαρκούς προόδου», προσθέτοντας ότι «τα προβλήματα δεν λείπουν»
- Πώς ο φόβος ότι η ΑΙ θα μας πάρει τις δουλειές μάς αρρωσταίνει
- Αμπντουλάχ Γκιουλ: Να αποσύρουμε από κοινού 12 μίλια και casus belli
- Artemis II, η αποστολή που άλλαξε όσα ξέραμε για τη Σελήνη - Δείτε βίντεο και φωτογραφίες από την προσθαλάσσωση
- «Η Νάκμπα επαναλαμβάνεται»: Η εμμονή του Ισραήλ με τον ποταμό Λιτάνι του Λιβάνου
«Η Ανάσταση δηλώνει ότι το φως κερδίζει πάντα το σκοτάδι. Ενώ το Πάσχα Ελλήνων αποτελεί ένα διαχρονικό βίωμα αισιοδοξίας και ελπίδας. Μία ημέρα ξεχωριστή, που μας υπενθυμίζει ότι μπορούμε να υπερβούμε κάθε εμπόδιο, αρκεί να έχουμε ενότητα μεταξύ μας και πίστη στο αύριο και στην κοινή μας πορεία», τονίζει ο Κυριάκος Μητσοτάκης στο μήνυμά του για την Ανάσταση και το Πάσχα.
Ο πρωθυπουργός σημειώνει ότι «η Λαμπρή σηματοδοτεί, επίσης, τον ερχομό της άνοιξης. Μας δίνει, έτσι, μεγαλύτερη δύναμη μέσα σε έναν κόσμο ανατροπών και αβεβαιότητας. Τονίζοντας, παράλληλα, πόσο σημαντικές είναι οι κατακτήσεις μας μέχρι τώρα. Με την Ελλάδα να βαδίζει σταθερά στον δρόμο της σιγουριάς και της διαρκούς προόδου», όπως υποστηρίζει.
Παραδέχεται ότι «τα προβλήματα, ασφαλώς, δεν λείπουν. Όμως», δηλώνει ότι «θα τα ξεπεράσουμε και πάλι όπως τόσες και τόσες δυσκολίες που τις μετατρέψαμε σε ευκαιρίες. Με όπλα τη δυναμική οικονομία μας. Την ισχυρή μας άμυνα. Τη δημιουργικότητα του λαού μας. Και, πάνω απ’ όλα, τη συνοχή της κοινωνίας μας».
«Αυτές τις ώρες της χαράς, η σκέψη μας είναι με εκείνους που δεν θα βρεθούν στο γιορταστικό τραπέζι. Κυρίως με όσους επαγρυπνούν για να κρατούν ασφαλή την πατρίδα. Σε αυτούς που φροντίζουν τους ασθενείς στα νοσοκομεία μας. Όπως και σε εκείνους που βρίσκονται στον δρόμο για τη δική μας ασφάλεια», υπογραμμίζει ο Κυριάκος Μητσοτάκης, ευχόμενος «υγεία και δύναμη σε όλες τις Ελληνίδες και όλους τους Έλληνες απανταχού της γη. Χρόνια πολλά, με αισιοδοξία! Καλό Πάσχα!».
- LIVE: Μπρέντφορντ – Έβερτον
- Μητσοτάκης: Το φως κερδίζει το σκοτάδι – Θα ξεπεράσουμε τις δυσκολίες με τη συνοχή της κοινωνίας μας
- LIVE: Μπέρνλι – Μπράιτον
- Θεσσαλονίκη: Έξι συλλήψεις για κλοπές μέσα σε 24 ώρες
- Άρσεναλ – Μπόρνμουθ 1-2: Ήττα-σοκ για τους «κανονιέρηδες»
- Αταλάντη: Αυτοκίνητο εντοπίστηκε μέσα στη θάλασσα – Διαπιστώθηκε ότι ήταν κλεμμένο
- Ανδρουλάκης: Επανεκκίνηση. Μαζί να ανοίξουμε τον δρόμο για την Ελλάδα της ελπίδας, της προοπτικής και των πολλών ευκαιριών
- Διαμαρτυρία-έπος από τους οπαδούς της Γκλάντμπαχ: «Να μην αγοράσει κανείς λουκάνικα και μπύρες»
