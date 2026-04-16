«Πραγματικά κατεστραμμένος» – Οι τελευταίες ημέρες του Prince δέκα χρόνια μετά τον θάνατο του
The Good Life 16 Απριλίου 2026, 21:30

Ο μπασίστας του Prince μίλησε για τη θλιβερή κατάσταση του Prince λίγο πριν το τραγικό τέλος του από υπερβολική δόση φαιντανύλης

Λουκάς Καρνής
Ήρεμη δύναμη: 2 σημάδια ότι τα έχεις βρει με τον εαυτό σου

Σε μια εκ βαθέων εξομολόγηση, ο συνεργάτης του Prince και μπασίστας των Revolution BrownMark αποκαλύπτει πώς η εξάρτηση του από τα παυσίπονα τον είχε κυριολεκτικά καταστρέψει, οδηγώντας τον σε στιγμές πανικού και αμνησιακά επεισόδια λίγες μόλις εβδομάδες πριν βρεθεί νεκρός στο ασανσέρ του Paisley Park.

Μια δεκαετία μετά την απώλεια του θρυλικού μουσικού, ο BrownMark του αποκαλύπτει ότι κάτι παράξενο συνέβαινε με το είδωλο τους μήνες που προηγήθηκαν της υπερβολικής δόσης φαιντανύλης.

Στιγμές σύγχυσης, ξεχασμένες συνομιλίες και σχέδια που γίνονταν και μετά διαγράφονταν από τη μνήμη του, συνέθεταν το σκηνικό της καθημερινότητάς του.

«Ήξερα ότι κάτι δεν πήγαινε καλά», δήλωσε ο μπασίστας στους Revolution από το 1981 έως το 1986.

«Κάτι δεν πήγαινε καλά με τη μνήμη του και τη συμπεριφορά του» είπε στην Page Six. O μπασίστας υπογράμμισε την έντονη ανησυχία που ένιωσε κατά τις τελευταίες τους επαφές με τον καλλιτέχνη.

«Ήξερα ότι κάτι δεν πήγαινε καλά», δήλωσε ο μπασίστας στους Revolution από το 1981 έως το 1986. «Κάτι δεν πήγαινε καλά με τη μνήμη του και τη συμπεριφορά του»

Οι δυο τους δεν είχαν επαφή για χρόνια, μετά από μια αδελφική αλλά συχνά εκρηκτική σχέση. Όλα άλλαξαν όταν ο Τζιμ Λάντστρομ, ο επιστάτης του Paisley Park, κάλεσε τον BrownMark.

Ο Prince «δεν σταματούσε να μιλάει για εκείνον, νιώθοντας μεταμέλεια για το παρελθόν» του είπε.

Λίγο αργότερα, ο ίδιος ο μουσικός κάλεσε τον πρώην συνεργάτη του με μια πρόταση.

«Θέλω να πετάξεις στη Μινεάπολη. Ετοιμάζω κάποια πράγματα. Θέλω να δω αν θέλεις να συνεργαστείς μαζί μου», του είπε ο Prince.

Ο BrownMark εγκατέλειψε τα πάντα στην Καλιφόρνια και ταξίδεψε για να τον συναντήσει. Όμως, όταν έφτασε, ο Prince είχε ξεχάσει τα πάντα.

«Κάθισα στο ξενοδοχείο μου μόνος για μέρες περιμένοντας», θυμάται ο μουσικός. Όταν τελικά συναντήθηκαν, ο Prince πάγωσε.

«Μπορούσες να δεις τον πανικό στο πρόσωπό του γιατί μόλις θυμήθηκε τι είχε κάνει: Ω φίλε, μισό λεπτό. Τον κουβάλησα εδώ», περιγράφει ο BrownMark. Η μνήμη του Prince ήταν «πραγματικά κατεστραμμένη».

Ο μπασίστας πιστεύει πλέον ότι η βραχυπρόθεσμη μνήμη του Prince είχε εξαλειφθεί από τα οπιοειδή που χρησιμοποιούσε συχνά για τους πόνους στο ισχίο του.

«Κάποτε μου επέβαλε πρόστιμο 1.200 δολαρίων σε μια εμφάνιση. Αυτό πονάει όταν βγάζεις 2.000 δολάρια την εβδομάδα. Δεν πίστευα ότι θα το έκανε, αλλά το έκανε»

«Τα χάπια απλά θολώνουν τη μνήμη σου. Και νομίζω ότι αυτό συνέβαινε με εκείνον», ανέφερε. Ωστόσο ο Prince δεν θα άφηνε ποτέ κανέναν να δει τις αδυναμίες του.

«Δεν επρόκειτο να αφήσει κανέναν να τον δει εξανλτημένο. Δεν θα το έλεγε σε κανέναν». Πέρα από τη σύγχυση, ο BrownMark ανακάλεσε και τη σκληρή πειθαρχία που επέβαλλε ο Prince στην μπάντα στο παρελθόν, φτάνοντας στο σημείο να επιβάλλει πρόστιμα για μουσικά λάθη.

«Κάποτε μου επέβαλε πρόστιμο 1.200 δολαρίων μετά από μια εμφάνιση. Αυτό πονάει όταν βγάζεις 2.000 δολάρια την εβδομάδα. Δεν πίστευα ότι θα το έκανε, αλλά το έκανε», είπε για έναν καλλιτέχνη που, παρά την ευθραυστότητα των τελευταίων του ημερών, παρέμενε ένας απόλυτος και απαιτητικός ηγέτης μέχρι το τέλος -ίσως ακόμη και δυνάστης.

Ο Prince βρέθηκε νεκρός στις 21 Απριλίου 2016. Σύμφωνα με το πόρισμα, ο θάνατος του οφειλόταν σε ακούσια υπερβολική δόση του εξαιρετικά εθιστικού αναλγητικού φαιντανύλη.

Η φαιντανύλη , ένα συνθετικό οπιοειδές έως και 50 φορές πιο ισχυρό από την ηρωίνη, έχει γίνει μία από τις κύριες αιτίες υπερβολικής δόσης στις ΗΠΑ, με αποτέλεσμα να στοιχίζει δεκάδες χιλιάδες ζωές ετησίως.

Ο Prince ήταν 57 ετών.

Συνάλλαγμα
Δολάριο: Μη βιαστείτε να το αποκαθηλώσετε – Τι λένε οι αναλυτές

Δολάριο: Μη βιαστείτε να το αποκαθηλώσετε – Τι λένε οι αναλυτές

Ήρεμη δύναμη: 2 σημάδια ότι τα έχεις βρει με τον εαυτό σου

Τραμπ: Μάλλον το Σαββατοκύριακο οι συνομιλίες με το Ιράν

Ο «Αυτόχειρας» έρχεται στο θέατρο Αλκμήνη
Ο «Αυτόχειρας» του Νικολάι Έρντμαν σε σκηνοθεσία του Θανάση Θεολόγη κάνει πρεμιέρα στις 17 Απριλίου. Παραστάσεις κάθε Σάββατο και Κυριακή στο θέατρο Αλκμήνη.

Massive Attack: Δυστοπία, Τομ Γουέιτς και επιστροφή στη δισκογραφία με έναν ύμνο για σκοτεινούς καιρούς
Μετά από δέκα ολόκληρα χρόνια δισκογραφικής απουσίας, οι Massive Attack επιστρέφουν με το Boots on the Ground, ένα επτάλεπτο σκοτεινό εμβατήριο για τη βία της εξουσίας και την αντίσταση

Η Björk ετοιμάζει ένα rave στην Ισλανδία με φόντο την ηλιακή έκλειψη
Εκτός από το DJ set της Björk, οι θαυμαστές μπορούν να περιμένουν μια εμφάνιση από τον επίσης διακεκριμένο καλλιτέχνη Arca, καθώς και από τους τοπικούς καλλιτέχνες.

Monsieur Minimal, εξέλιξη κι ένας διαφορετικός Μουσικός Δείπνος
Ο αγαπημένος καλλιτέχνης Monsieur Minimal, επέστρεψε με τον 8ο δίσκο του Μουσικός Δείπνος - ένα άλμπουμ γεμάτο από γυναικείες φωνές και «πειραγμένα» κομμάτια

Ηνωμένο Βασίλειο: Απαγόρευσαν την είσοδο στον Κάνιε Γουέστ
Nωρίτερα φέτος, ο Κάνιε Γουέστ ζήτησε συγγνώμη για τις αντισημιτικές του δηλώσεις και αποκάλυψε ότι υπέστη «ένα τετράμηνο μανιακό επεισόδιο», ωστόσο το Ηνωμένο Βασίλειο,

Τηλεφωνική επικοινωνία Μητσοτάκη με Νετανιάχου και Αούν: Ανάγκη να διατηρηθεί η εκεχειρία
Ο Κυριάκος Μητσοτάκης είχε το βράδυ της Πέμπτης τηλεφωνικές επικοινωνίες με τον πρόεδρο του Λιβάνου Ζοζέφ Αούν και τον πρωθυπουργό του Ισραήλ Μπενιαμίν Νετανιάχου.

Πληρώνοντας για το τίποτα: Οι «αναλογικές» διακοπές και η γοητεία της απόλυτης αποσύνδεσης
Ξεχάστε τις infinity pools, τα smart δωμάτια και την υπερσυνδεσιμότητα. Το νέο παγκόσμιο status symbol στον τουρισμό είναι η απόλυτη σιωπή. Η βιομηχανία των ταξιδιών επενδύει πλέον εκατομμύρια στα λεγόμενα «dead zones», αποδεικνύοντας ότι είμαστε διατεθειμένοι να πληρώσουμε ακριβά για να μας αναγκάσουν να κλείσουμε το κινητό μας.

Προκλητική δήλωση CEO της Perplexity: Η ΑΙ θα σας πάρει τις δουλειές, αλλά αξίζει τον κόπο
Πολλοί άνθρωποι θα χάσουν τις δουλειές τους εξαιτίας της ΑΙ. Όμως αξίζει τον κόπο, γιατί θα ζήσουμε ένα λαμπρό μέλλον. Τάδε έφη ο CEO της εταιρείας Perplexity, ξεσηκώνοντας θύελλα αντιδράσεων

LIVE: Μπέτις – Μπράγκα
LIVE: Μπέτις – Μπράγκα. Παρακολουθήστε live στις 22:00 την εξέλιξη της αναμέτρησης Μπέτις – Μπράγκα για τα προημιτελικά του Europa League. Τηλεοπτικά από COSMOTE SPORT 6.

LIVE: Άστον Βίλα – Μπολόνια
LIVE: Άστον Βίλα – Μπολόνια. Παρακολουθήστε live στις 22:00 την εξέλιξη της αναμέτρησης Άστον Βίλα – Μπολόνια για τα προημιτελικά του Europa League. Τηλεοπτικά από COSMOTE SPORT 7.

LIVE: Νότιγχαμ Φόρεστ – Πόρτο
LIVE: Νότιγχαμ Φόρεστ – Πόρτο. Παρακολουθήστε live στις 22:00 την εξέλιξη της αναμέτρησης Νότιγχαμ Φόρεστ – Πόρτο για τα προημιτελικά του Europa League. Τηλεοπτικά από COSMOTE SPORT 3.

Διακοπές στα κρυφά: Γιατί πλέον οι εργαζόμενοι τρέμουν να ζητήσουν την κανονική τους άδεια;
Ξεχάστε το "quiet quitting" και τη σιωπηρή παραίτηση. Η νέα, απόλυτη εργασιακή τάση έχει άρωμα αντηλιακού, αλλά συνοδεύεται από τεράστιες δόσεις άγχους. Ονομάζεται "quiet vacationing" (κρυφές διακοπές) και συμβαίνει κάθε φορά που το λαμπάκι του συναδέλφου σας είναι «πράσινο» στο εταιρικό chat, ενώ ο ίδιος βρίσκεται σε κάποια παραλία. Γιατί όμως φτάσαμε στο σημείο να στήνουμε ολόκληρες επιχειρήσεις εξαπάτησης αντί απλώς να ζητήσουμε τη νόμιμη άδειά μας;

LIVE: Στρασβούργο – Μάιντς
LIVE: Στρασβούργο – Μάιντς. Παρακολουθήστε live στις 22:00 την εξέλιξη της αναμέτρησης Στρασβούργο – Μάιντς για τα προημιτελικά του Conference League. Τηλεοπτικά από COSMOTE SPORT 9.

LIVE: Φιορεντίνα – Κρίσταλ Πάλας
LIVE: Φιορεντίνα – Κρίσταλ Πάλας. Παρακολουθήστε live στις 22:00 την εξέλιξη της αναμέτρησης Φιορεντίνα – Κρίσταλ Πάλας για τα προημιτελικά του Conference League. Τηλεοπτικά από COSMOTE SPORT 8.

LIVE: ΑΕΚ – Ράγιο Βαγιεκάνο
LIVE: ΑΕΚ – Ράγιο Βαγιεκάνο. Παρακολουθήστε live στις 22:00 την εξέλιξη της αναμέτρησης ΑΕΚ – Ράγιο Βαγιεκάνο για τα προημιτελικά του Conference League. Τηλεοπτικά από ΑΝΤ1 και COSMOTE SPORT 2.

Βουλή: Ξεμένει από success story στην οικονομία; – Η ανησυχητική αναφορά Μητσοτάκη που πέρασε χαμηλά από τα ραντάρ
Προ ημερησίας διατάξεως συζήτηση στη Βουλή για το Κράτος Δικαίου με τον πρωθυπουργό να προσπαθεί να ελιχθεί για να περάσει τον σκόπελο αλλά τα χειρότερα ίσως να είναι μπροστά…

O θάνατος του ελεύθερου χρόνου: Γιατί νιώθουμε ενοχές όταν δεν κάνουμε τίποτα;
Έχετε πιάσει τον εαυτό σας να νιώθει τύψεις επειδή περάσατε ένα απόγευμα στον καναπέ χωρίς να κάνετε απολύτως τίποτα «παραγωγικό»; Δεν είστε οι μόνοι. Νέες έρευνες αποκαλύπτουν πώς η «ενοχή της παραγωγικότητας» και το σύνδρομο της «ασθένειας του ελεύθερου χρόνου» έχουν σκοτώσει τη βασική μας ικανότητα να ξεκουραζόμαστε.

Εκεχειρία 10 ημερών στον Λίβανο ανακοίνωσε ο Τραμπ – Καλεί Νετανιάχου και Αούν στην Ουάσιγκτον
Σύμφωνα με το Ιράν, η εκεχειρία ήταν αποτέλεσμα των πιέσεων για να συνεχιστούν οι διαπραγματεύσεις με τις ΗΠΑ, και όχι «δώρο του Λευκού Οίκου». Σφοδρές οι αντιδράσεις στο Ισραήλ, από μέλη της κυβέρνησης, αλλά και της αντιπολίτευσης.

LIVE: Ολυμπιακός – Αρμάνι Μιλάνο
LIVE: Ολυμπιακός – Αρμάνι Μιλάνο. Παρακολουθήστε live στις 21:15 την εξέλιξη της αναμέτρησης Ολυμπιακός – Αρμάνι Μιλάνο για την 38η και τελευταία αγωνιστική της Euroleague. Τηλεοπτικά από Novasports Prime.

Παναθηναϊκός – ΖΑΟΝ 3-0 σετ: Άνετα το 1-0 στους τελικούς των Γυναικών οι «πράσινες» (vid)
Ο Παναθηναϊκός δεν άφησε κανένα περιθώριο στον ΖΑΟΝ στον πρώτο τελικό της Volley League Γυναικών, επικράτησε με 3-0 σετ στο κλειστό του Μετς κι έκανε το 1-0 στη σειρά.

Το άγαλμα της Μπρίτζετ Τζόουνς θα μείνει για πάντα στην πλατεία Λέστερ του Λονδίνου
Το έργο ανήκει στην εμβληματική διαδρομή «Scenes in the Square», που φιλοξενεί τους πιο αγαπημένους κινηματογραφικούς χαρακτήρες της Βρετανίας - και ανάμεσά τους βρίσκεται και η Μπρίτζετ Τζόουνς

Ζεις τη ζωή σου ή τη σκηνοθετείς; Η γενιά που ξέχασε πώς να χτίζει αληθινές σχέσεις
Δισεκατομμύρια προβολές στο TikTok επιβεβαιώνουν μια τρομακτική κοινωνική μετάλλαξη: έχουμε σταματήσει να ζούμε τη ζωή μας και, αντίθετα, τη «σκηνοθετούμε». Πώς η εμμονή του να είμαστε το απόλυτο επίκεντρο του σύμπαντος, μετέτρεψε τους γύρω μας σε απλούς «κομπάρσους» της δικής μας ταινίας.

Λέσβος: Βράζει το νησί με τις επιπτώσεις του αφθώδους πυρετού – Κρίσιμο ραντεβού με Σχοινά για τους κτηνοτρόφους
Τρίτη ημέρα κινητοποιήσεων και όλη η Λέσβος βρίσκεται στο «πόδι». Μία από τις μεγαλύτερες και μαζικότερες κινητοποιήσεις των τελευταίων ετών στη Μυτιλήνη.

Συντάξεις: Κύμα εξόδου των ασφαλισμένων – Προς νέο ρεκόρ συνταξιοδοτήσεων
Έτος - κλειδί για χιλιάδες ασφαλισμένους το 2026 καθώς μπορούν να αξιοποιήσουν μεταβατικές διατάξεις και να αποχωρήσουν με λιγότερα ένσημα και χαμηλότερα όρια ηλικίας, πριν «κλειδώσει» οριστικά το νέο, αυστηρότερο τοπίο για τις συντάξεις.

Πρόωρες εκλογές βλέπει… η αγορά, ο Στουρνάρας τις ξορκίζει, «βράζουν» βιομηχανία και σούπερ μάρκετ, συν 14 δισ. στο ΧΑ, οι «σκιές» σε Εθνική και Coca Cola και τα βαριά ονόματα στη CrediaBank

Politico – Μέση Ανατολή: Από πόλεμο πέντε εβδομάδων σε σύγκρουση μηνών, σύμφωνα με το Πεντάγωνο

Η ανατομία του πένθους στο Ιράν – Πώς η κηδεία Χαμενεΐ κρίνει την επιβίωση του καθεστώτος

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Όσκαρ 2026: Στο τραπέζι η ακύρωση του κόκκινου χαλιού λόγω διεθνών εξελίξεων

Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Αδέλφια που μαλώνουν: Τι μαθαίνουν τα παιδιά μέσα από τις συγκρούσεις

Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην ελληνική οικονομία

