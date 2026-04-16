Κυψέλη: Μυστήριο με το υγρό τσιμέντο που πλημμυρίζει δρόμους της περιοχής
Ελλάδα 16 Απριλίου 2026, 08:46

Τι φαινόμενο προκάλεσε διακοπή της κυκλοφορίας σε κεντρικούς δρόμους στην Κυψέλη, συγκεκριμένα στην οδό Σοφάδων, στην οδό Σκύρου καθώς και στην οδό Ευβοίας.

Τα θρεπτικά συστατικά που ελέγχουν την πείνα και ενεργοποιούν τον μεταβολισμό

Ένα πρωτοφανές φαινόμενο που σημειώνεται από το απόγευμα της Τετάρτης 15 Απριλίου στην Κυψέλη έχει προκαλέσει έντονη ανησυχία και ερωτήματα στους κατοίκους της περιοχής.  

Από την αυλή εγκαταλελειμμένου κτηρίου, σε πυκνοκατοικημένο σημείο, αναβλύζει ασταμάτητα υλικό που μοιάζει με υγρό τσιμέντο, καλύπτοντας δρόμους και καθιστώντας αδύνατη την κυκλοφορία. 

Η διαρροή ξεκίνησε περίπου στις 16:00 και μέσα σε λίγες ώρες το υλικό είχε εξαπλωθεί σε κεντρικές οδούς, όπως η Σοφάδων, η Σκύρου και η Ευβοίας.  

Η ποσότητα είναι τόσο μεγάλη ώστε σε ορισμένα σημεία έχει φτάσει σε ύψος δεκάδων εκατοστών, καλύπτοντας ακόμη και τροχούς σταθμευμένων οχημάτων. 

 Η Τροχαία προχώρησε άμεσα σε διακοπή της κυκλοφορίας για λόγους ασφαλείας, ωστόσο οι κάτοικοι εκφράζουν δυσαρέσκεια για την καθυστέρηση ουσιαστικής παρέμβασης. 

Σε τι οφείλεται  

Το φαινόμενο, αν και εντυπωσιακό, δεν θεωρείται ανεξήγητο από τους ειδικούς.  

Πιθανότατα συνδέεται με τα υπόγεια έργα που βρίσκονται σε εξέλιξη για τη νέα γραμμή της Αττικό Μετρό. Κατά τη διάνοιξη σηράγγων χρησιμοποιούνται ειδικά ενέματα και υλικά σταθεροποίησης του εδάφους, τα οποία υπό συνθήκες πίεσης μπορεί να διαφύγουν προς την επιφάνεια εάν υπάρξει ρωγμή ή αστοχία. 

Παράλληλα, εξετάζεται το ενδεχόμενο το υλικό να σχετίζεται με τον Αθηναϊκό σχιστόλιθο, ένα πέτρωμα που απαντάται συχνά στο υπέδαφος της Αττικής και, όταν αναμειγνύεται με νερό και διαταράσσεται, μπορεί να αποκτήσει ρευστή μορφή. 

Τεχνικά κλιμάκια και μηχανικοί βρίσκονται ήδη στο σημείο, επιχειρώντας να εντοπίσουν την ακριβή αιτία και να περιορίσουν τη διαρροή. Το φαινόμενο εγείρει ανησυχίες για πιθανές καθιζήσεις και φθορές σε γειτονικά κτήρια, ενώ οι έλεγχοι αναμένεται να συνεχιστούν μέχρι να διασφαλιστεί πλήρως η σταθερότητα της περιοχής. 

Αποθήκευση ενέργειας: Ποια έργα μπαίνουν πρώτα στην «πρίζα»

Τα θρεπτικά συστατικά που ελέγχουν την πείνα και ενεργοποιούν τον μεταβολισμό

Κόσμος
Πληθαίνουν οι αναφορές για νέες συνομιλίες Ιράν – ΗΠΑ

Κεφαλονιά: Τα σκοτεινά σημεία γύρω από τον θάνατο της 19χρονης – Απολογούνται την Παρασκευή οι τρεις νεαροί
Στην Κεφαλονιά 16.04.26

Τα πλάνα από την κάμερα ασφαλείας του ξενοδοχείου στην Κεφαλονιά αποτυπώνουν την ψυχρότητα με την οποία έδρασαν, μεταφέροντας στα χέρια τη 19χρονη και μαζεύοντας σε μαύρη σακούλα όλα τα ναρκωτικά

Κρίσιμες οι επόμενες ημέρες για την υγεία του Γιώργου Μυλωνάκη
Ελλάδα 16.04.26

Ο στενός συνεργάτης του Πρωθυπουργού, λιποθύμησε χθες Τετάρτη κατά τη διάρκεια του πρωινού καφέ, της καθημερινής, κυβερνητικής σύσκεψης στο Μέγαρο Μαξίμου και μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο Ευαγγελισμός με ρήξη ανευρύσματος

«Λίφτινγκ» στα λεωφορεία
Αθήνα και Θεσσαλονίκη 16.04.26

Στόχος η ανανέωση της εικόνας των οδικών συγκοινωνιών του ΟΑΣΑ και του ΟΣΕΘ - Παραμένει το πρόβλημα της καθαριότητας στα λεωφορεία

Στο νοσοκομείο η Μαρίζα Κωχ – «Ένας ακόμη σκληρός Απρίλης» γράφει
Ελλάδα 15.04.26

Το πρόβλημα με την υγεία της την ανάγκασε, όπως ανέφερε h Μαρίζα Κωχ, να αναβάλλει την παράσταση στην οποία θα συμμετείχε, παρουσιάζοντας τραγούδια βασισμένα στην ποίηση του Γιώργου Σεφέρη

Κεφαλονιά: «Την βγάλαμε έξω για να πάρει αέρα» – «Θα έλεγαν ότι τη βρήκαν στο δρόμο» – Σοκάρουν οι καταθέσεις των συλληφθέντων
Ελλάδα 15.04.26

Αντιμέτωποι με την κατηγορία της ανθρωποκτονίας από πρόθεση δια παραλείψεως βρίσκονται οι τρεις νεαροί που συνελήφθησαν για τον θάνατο της 19χρονης στην Κεφαλονιά

Λαμία: Ιδιοκτήτης καφετέριας έβαλε τέλος στη ζωή του – Τον βρήκε απαγχονισμένο η υπάλληλος του καταστήματος
Ελλάδα 15.04.26

Το νεαρή γυναίκα κάλεσε σε βοήθεια και αμέσως έτρεξαν στην καφετέρια περίοικοι επαγγελματίες, οι οποίοι απομάκρυναν από το σημείο την σοκαρισμένη κοπέλα και κάλεσαν ΕΚΑΒ και αστυνομία.

Τι απαντά ο ΕΟΔΥ στον «πόλεμο» για το ξήλωμα της πικροδάφνης από τα σχολεία
Ελλάδα 15.04.26

Παρά την αισθητική της αξία και την ανθεκτικότητά της, η πικροδάφνη είναι ένα ιδιαίτερα τοξικό φυτό, του οποίου όλα τα μέρη περιέχουν ουσίες επικίνδυνες για τον άνθρωπο και τα ζώα.

Κεφαλονιά: Βίντεο ντοκουμέντο με τον 26χρονο να μεταφέρει λιπόθυμη την Μυρτώ – Σοκάρουν τα νέα στοιχεία για την υπόθεση
Ελλάδα 15.04.26

Σοκάρουν οι εικόνες από το ξενοδοχείο στην Κεφαλονιά και τον 26χρονο να μεταφέρει λιπόθυμη την 19χρονη αφού έχουν κάνει χρήση ναρκωτικών - Λίγη ώρα αργότερα η Μυρτώ θα αφήσει την τελευταία της πνοή

«Ρώσοι χάκερ» παραβίασαν λογαριασμούς email του ΓΕΕΘΑ
Ελλάδα 15.04.26

Οι χάκερ έκλεψαν email από 28 λογαριασμούς του ΓΕΕΘΑ και σε δύο περιπτώσεις κατάφεραν να προωθήσουν όλα τα εισερχόμενα σε δικό τους διακομιστή. Τα μηνύματα, πάντως, «δεν ήταν διαβαθμισμένα».

Νέο σκάνδαλο με ΟΠΕΚΕΠΕ – Εγκλειστος στις φυλακές έκοβε εικονικά τιμολόγια για αγροτικές επιδοτήσεις
Ελλάδα 15.04.26

Σύμφωνα με στοιχεία του ΟΠΕΚΕΠΕ, συνολικά 289 παραγωγοί φέρονται να αξιοποίησαν τα επίμαχα παραστατικά και τις πλαστές ετικέτες στις αιτήσεις τους, με σκοπό την παράνομη είσπραξη ενισχύσεων.

Στασιμοπληθωρισμός: Αυξάνεται η ανησυχία σε Ευρώπη και Ελλάδα – Δυσοίωνα τα σενάρια για την ανάπτυξη
Αναθεωρήσεις προβλέψεων 16.04.26

Το πλήγμα στην ανάπτυξη μπορεί να φτάσει έως 1 ποσοστιαία μονάδα, σύμφωνα με την Παγκόσμια Τράπεζα - Αυξανόμενος ο κίνδυνος να παγιωθούν οι πληθωριστικές προσδοκίες πάνω από τον στόχο

Πυρά ΠΑΣΟΚ κατά Γεωργιάδη και Μητσοτάκη: Δεν αντέχουν τη δικαιοσύνη και τη λογοδοσία, επιλέγουν την τοξικότητα
Πολιτική Γραμματεία 16.04.26

«Ο κ. Μητσοτάκης βρίσκεται σε πανικό. Έβαλε τον κ. Γεωργιάδη να επιτεθεί με ανοίκειο τρόπο στη δικαιοσύνη» αναφέρει ο εκπρόσωπος Τύπου του ΠΑΣΟΚ Κώστας Τσουκαλάς στη σκιά της νέας επίθεσης που εξαπέλυσε χθες ο Άδωνις Γεωργιάδης κατά της ευρωπαϊκής εισαγγελίας

Η κοινωνία ήδη πληρώνει το μάρμαρο
Editorial 16.04.26

Η εντυπωσιακή αύξηση του πληθωρισμού είναι απλώς ένα προμήνυμα της επιδείνωσης της κατάστασης στην οικονομία

Τουρκία: Τον Έλιοτ Ρότζερ που αιματοκύλισε πανεπιστήμιο των ΗΠΑ είχε πρότυπο ο μαθητής που άνοιξε πυρ
Τραγωδία 16.04.26

Ο 14χρονος δράστης του χθεσινού μακελειού σε σχολείο στην Τουρκία έπεσε επίσης νεκρός, χωρίς να έχει διευκρινιστεί αν πρόκειται για αυτοκτονία ή αν ο θάνατός του οφειλόταν στο χάος που επικράτησε

Δημοκρατική στροφή ή παρένθεση; – Η συντριπτική ήττα του Όρμπαν και τα μηνύματα για την Ακροδεξιά
Κρίσιμη καμπή 16.04.26

Το εκλογικό φιάσκο του εθνικολαϊκιστή Βίκτορ Όρμπαν στην Ουγγαρία αποτελεί νίκη για την Ευρώπη και τη φιλελεύθερη δημοκρατία μέχρι νεωτέρας, ενόσω η Ακροδεξιά ανασυντάσσεται

Μητσοτάκης για Κράτος Δικαίου: Δια-φυγή προς τα μπρος μέσω… θεσμικών αλλαγών – Οι τελευταίες γραμμές άμυνας του Μαξίμου
Πολιτική Γραμματεία 16.04.26

Να ξεφύγει από τη μέγγενη των κρίσιμων αναπάντητων ερωτημάτων για τις υποκλοπές και το Κράτος Δικαίου θα επιχειρήσει ο Κυρ. Μητσοτάκης στη Βουλή, με αναφορές περί θεσμικών «τομών». Η αμυντική τακτική του Μαξίμου.

Κεφαλονιά: Τα σκοτεινά σημεία γύρω από τον θάνατο της 19χρονης – Απολογούνται την Παρασκευή οι τρεις νεαροί
Στην Κεφαλονιά 16.04.26

Τα πλάνα από την κάμερα ασφαλείας του ξενοδοχείου στην Κεφαλονιά αποτυπώνουν την ψυχρότητα με την οποία έδρασαν, μεταφέροντας στα χέρια τη 19χρονη και μαζεύοντας σε μαύρη σακούλα όλα τα ναρκωτικά

Εθνική πόλο Γυναικών: Οι κλήσεις για τα προκριματικά του World Cup
Άλλα Αθλήματα 16.04.26

Μετά τους άνδρες σειρά παίρνουν οι γυναίκες και από 1-6 Μαΐου, στο Ρότερνταμ της Ολλανδίας θα πραγματοποιηθούν οι αγώνες του προκριματικού Τουρνουά World Cup Υδατοσφαίρισης Γυναικών (Division 1).

Νέα ανοίκεια επίθεση Γεωργιάδη με ψέματα κατά της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας – «Δεν είναι κανένας σοβαρός θεσμός»
Πολιτική Γραμματεία 16.04.26

Ο Άδωνις Γεωργιάδης έφτασε στο σημείο να πει ότι «η κα Πόπη Παπανδρέου εκβιάζει για την ανανέωση της θητείας της» όταν η ανανέωση έχει γίνει ήδη από τις 14 Νοεμβρίου του 2025 για μία πενταετία

Ανδρουλάκης: Με το δάκτυλο στη σκανδάλη για τις υποκλοπές και το βλέμμα στις κάλπες
Πολιτική Γραμματεία 16.04.26

Σε τροχιά μετωπικής σύγκρουσης με την κυβέρνηση μπαίνει το ΠΑΣΟΚ. Ο Νίκος Ανδρουλάκης ζητά εκλογές και ανεβάζει σήμερα τους τόνους για το Κράτος Δικαίου από το βήμα της Βουλής.

Ο «Αυτόχειρας» έρχεται στο θέατρο Αλκμήνη
inTickets 16.04.26

Ο «Αυτόχειρας» του Νικολάι Έρντμαν σε σκηνοθεσία του Θανάση Θεολόγη κάνει πρεμιέρα στις 17 Απριλίου. Παραστάσεις κάθε Σάββατο και Κυριακή στο θέατρο Αλκμήνη.

Πληθαίνουν οι αναφορές για νέες συνομιλίες Ιράν – ΗΠΑ αλλά οι απειλές Τραμπ συνεχίζονται – Το Ισραήλ ισοπεδώνει τον Λίβανο
Κόσμος 16.04.26 Upd: 09:33

Έντονη διπλωματική κινητικότητα παρουσιάζεται τις τελευταίες ώρες για επανέναρξη συνομιλιών Ιράν και ΗΠΑ - Το Ισραήλ ισοπεδώνει τον νότιο Λίβανο παρά τις διαπραγματεύσεις για εκεχειρία - Δείτε live

Κρίσιμες οι επόμενες ημέρες για την υγεία του Γιώργου Μυλωνάκη
Ελλάδα 16.04.26

Ο στενός συνεργάτης του Πρωθυπουργού, λιποθύμησε χθες Τετάρτη κατά τη διάρκεια του πρωινού καφέ, της καθημερινής, κυβερνητικής σύσκεψης στο Μέγαρο Μαξίμου και μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο Ευαγγελισμός με ρήξη ανευρύσματος

Explosive Media: Τα «αθώα» Lego που «νίκησαν» τον Τραμπ – Τα κινούμενα σχέδια στον… πόλεμο
Explosive Media 16.04.26

Μια φιλοϊρανική ομάδα που δημοσιεύει βίντεο με κινούμενα σχέδια σε στυλ Lego, με τη βοήθεια της Τεχνητής Νοημοσύνης, «κόπηκε» από το YouTube μετά τη δημοσίευση ενός βίντεο που σατίριζε τον πρόεδρο των Ηνωμένων Πολιτειών Ντόναλντ Τραμπ. Όμως, το αποτύπωμά της στο διαδίκτυο παραμένει ισχυρό με τα βίντεο της να συγκεντρώνουν εκατομμύρια προβολές.

Πρόωρες εκλογές βλέπει… η αγορά, ο Στουρνάρας τις ξορκίζει, «βράζουν» βιομηχανία και σούπερ μάρκετ, συν 14 δισ. στο ΧΑ, οι «σκιές» σε Εθνική και Coca Cola και τα βαριά ονόματα στη CrediaBank

Politico – Μέση Ανατολή: Από πόλεμο πέντε εβδομάδων σε σύγκρουση μηνών, σύμφωνα με το Πεντάγωνο

Η ανατομία του πένθους στο Ιράν – Πώς η κηδεία Χαμενεΐ κρίνει την επιβίωση του καθεστώτος

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Όσκαρ 2026: Στο τραπέζι η ακύρωση του κόκκινου χαλιού λόγω διεθνών εξελίξεων

Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Αδέλφια που μαλώνουν: Τι μαθαίνουν τα παιδιά μέσα από τις συγκρούσεις

Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην ελληνική οικονομία

in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

