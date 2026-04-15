Ο θόρυβος για τον Μελέρ στο Champions League και η διαιτησία στην Τουρκία
On Field 15 Απριλίου 2026, 18:10

Ο θόρυβος για τον Μελέρ στο Champions League και η διαιτησία στην Τουρκία

Ο διαιτητής του αγώνα Παναθηναϊκός-Ολυμπιακός Χαλίλ Ουμούτ Μελέρ είχε δεχθεί τα πυρά της Μπάγερ Λεβερκούζεν για το πέναλτι υπέρ της ‘Αρσεναλ. Πολλά θέματα η διαιτησία στην Τουρκία

Ο Τούρκος ελίτ ρέφερι Χαλίλ Ουμούτ Μελέρ ορίστηκε από τον Λανουά να σφυρίξει το ματς Παναθηναϊκός-Ολυμπιακός για την 2η αγωνιστική των πλέι οφ τίτλου της Stoiximan Super League. Την προηγούμενη σεζόν ο 39χρονος έγινε ο πρώτος ρέφερι από τη γείτονα που σφύριξε ματς στην χώρα μας, συγκεκριμένα είχε οριστεί ΑΕΚ-Ολυμπιακός 0-2 για την 4η αγωνιστική των πλέι οφ τίτλου.

Μπορεί η UEFA να αποφεύγει να ορίζει Τούρκους διαιτητές σε ματς Ελληνικών ομάδων στην Ευρώπη, όμως ο Λανουά το έκανε για δεύτερη φορά. Ο Μελέρ έβγαλε αθόρυβα την αναμέτρηση ΑΕΚ-Ολυμπιακός 0-2. Παράλληλα, προκάλεσε θετική εντύπωση ότι εξηγούσε στους παίκτες κάθε σφύριγμά του. Στις 12/3/17 ο 39χρονος ρέφερι είχε σφυρίξει και Ισπανία-Ελλάδα 0-1, προκριματική φάση Euro Εθνικών ομάδων Κ17.

Αν και ο Μελέρ οριζόταν μόνο στο Europa League, προερχόμενος από πέντε ματς της δεύτερης τη τάξει διοργάνωσης, είχε οριστεί Λεβερκούζεν-Αρσεναλ 1-1, που ήταν πρώτο ματς για τη φάση των «16» του Champions League, στις 11/3. Από το συγκεκριμένο παιχνίδι σχολιάστηκε πολύ η απόφαση του Μελέρ στο 89’, ειδικότερα το πέναλτι υπέρ των «κανονιέρηδων». Ο Μαντουέκε μπήκε στην περιοχή από δεξιά και έπεσε στο έδαφος μετά από επέμβαση του Γκριμάλντο και με το πέναλτι αυτό ο Κάι Χάβερτς έκανε το 1-1 για τους Άγγλους.

Οι Γερμανοί αμφισβήτησαν την απόφαση του Μελέρ. «Δεν υπήρξε καμία επαφή με τον Μαντουέκε, απλώς έπεσε», ανέφερε χαρακτηριστικά μετά το παιχνίδι, ο τεχνικός της Λεβερκούζεν Κάσπερ Χιούλμαντ. Από τότε ο Μελέρ δεν ορίστηκε ξανά στην Ευρώπη.

Μάλιστα, επέμεινε πως αν η φάση εξεταζόταν αποκλειστικά μέσω VAR χωρίς την αρχική υπόδειξη, δεν πρόκειται να δινόταν πέναλτι, επειδή δεν υπήρχε παράβαση.

Τα 8 πέναλτι και οι 6 αποβολές σε 15 ματς!

Σημειώστε ένα ακόμη στατιστικό για τον Μελέρ. Σε 15 φετινά ματς για το πρωτάθλημα Τουρκίας έχει καταλογίσει 8 πέναλτι και έκανε έξι αποβολές, οι τρεις με απευθείας κόκκινη κάρτα!

Ο Τούρκος διαιτητής, που στο ματς Παναθηναϊκός-Ολυμπιακός θα έχει Ολλανδό VAR, σφυρίζει σε πρωτάθλημα που έχει προβλήματα! Παράγοντες μεγάλων συλλόγων, όπως της Φενέρμπαχτσε και της Γαλατασαράι, έχουν κατά καιρούς αφήσει αιχμές για παρασκηνιακούς μηχανισμούς που επηρεάζουν το πρωτάθλημα, ζητώντας μεγαλύτερη διαφάνεια. Ο πρόεδρος της Ένωσης Συλλόγων της 2ης κατηγορίας και επικεφαλής της Ισκεντερούνσπορ, Χακάν Μπολάτ, υποστήριξε δημόσια πως υπάρχουν διαιτητές στη Süper Lig που σκόπιμα αλλοιώνουν την εικόνα αγώνων, κατονομάζοντας και ρέφερι.

Ένα περιστατικό που έκανε τον γύρο του κόσμου είναι η γροθιά που δέχθηκε ο Μελέρ από τον πρόεδρο της Ανκαραγκουτσού Φαρούκ Κότσα, ο οποίος του επιτέθηκε μετά από αγώνα με τη Ρίζεσπορ, τον Δεκέμβριο του 2022.  Η ΠΟ Τουρκίας διέκοψε τα πρωταθλήματα καθώς το σοκ ήταν μεγάλο.

Σε γραπτή δήλωσή του, ο Μελέρ είχε υπογράμμισε πως το περιστατικό δεν πρέπει να αντιμετωπίζεται ως ένα απλό γεγονός μέσα σε έναν ποδοσφαιρικό αγώνα, αλλά ως μέρος ενός ευρύτερου κοινωνικού προβλήματος που επηρεάζει κάθε πτυχή της καθημερινότητας.

Ελληνική οικονομία: Πόσο χαμηλώνει ο πήχης λόγω πολέμου;

Ποδόσφαιρο 15.04.26

